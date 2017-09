Győzelem iskolaügyben - áthelyezték az adminisztrációt

A Bolyai Farkas Gimnázium ernyője alá sorolta pénteken a Maros megyei tanfelügyelőség igazgatótanácsa a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnáziumot - közölte az Agerpres hírügynökség.

2017. szeptember 8. 12:51

Ioan Macarie Maros megyei főtanfelügyelő az Agerpresnek elmondta: a Római Katolikus Gimnázium diákjai abban az épületben folytatják a tanulmányaikat, amelyben eddig is tanultak, csupán az iskola adminisztratív ügyei kerülnek át a Bolyai Farkas Gimnáziumhoz mindaddig, amíg lezárulnak az iskola létrehozásával kapcsolatos perek.

Csíky Csengele, a Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport szóvivője az MTI-nek elmondta: a kialakult helyzetben kielégítőnek találják a megoldást. Hozzátette: ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy az illetékes intézmények immár minden részletre figyelve újra létrehozzák a római katolikus iskolát, és a következő tanévtől minden a helyére kerüljön.

"Nem tölt el örömmel, hogy ez egyet jelent a katolikus iskola jogi státusának a megszüntetésével, de a gyerekek megvannak, a tanárok megvannak, az infrastruktúra megvan, csak éppen az iskola jogi személyisége hiányzik" - részletezte. Úgy vélte: átmeneti tanév következik az iskola diákjai számára, amely a város egyetlen magyar tannyelvű gimnáziumának az ernyője alatt telik el.



Csíky Csengele emlékeztetett rá: júniusban egyszer már ugyanezt a megoldást az önkormányzat is elfogadta, de az akkori határozatot formai hibákra hivatkozva a prefektus megtámadta, és ezáltal hatályon kívül helyezte. A szülői csoport szóvivője úgy vélte: sok tényező szerencsés együttállása vezetett el a pozitív megoldáshoz. E tényezők közé sorolta azt, hogy hétfőn kezdődik a tanév, és nem lehetett már tovább halogatni a döntést, de szerinte a szülők erős nyomása, a romániai magyar politikai pártok és szervezetek összefogása, a római katolikus egyház tüntetése és a magyar kormány határozott fellépése is segítette a megoldást.



A katolikus iskola diákjainak és tanárainak a más iskola ernyője alá történő besorolását Liviu Pop oktatási miniszter rendelte el csütörtökön. Az anyaintézmény kiválasztása azonban péntekre és a Maros megyei tanfelügyelőségre maradt. Ioan Macarie főtanfelügyelő korábban azt az álláspontját hangoztatta, hogy az iskola osztályainak egy részét a Bolyai Farkas Gimnázium alá, másik részét pedig a román tannyelvű Unirea Főgimnázium alá kell rendelni. A szülők elfogadhatatlannak tartották, hogy gyerekeik a magyar iskola ügyéhez mindvégig ellenségesen viszonyuló, perek sorozatát elindító Unirea Főgimnázium diákjai legyenek.



A romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) tavaly november elején indított eljárást Tamási Zsolt, a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium igazgatója és Stefan Somesan volt Maros megyei főtanfelügyelő ellen, mert szerinte annak ellenére járultak hozzá az iskola működéséhez, hogy tudták: valójában a tanintézet nem rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel. Az ügyészségi eljárás ellehetetlenítette a tanintézet működését, és a megszűnés határára sodorta az intézményt. A Római Katolikus Gimnázium megszüntetése a Marosvásárhely legrangosabb román nyelvű iskolájának tartott Unirea Főgimnázium működését is fenyegeti. Egy szerződés értelmében ugyanis az iskola addig használhatja a római katolikus egyház egyik épületét, amíg a másik épületben a katolikus iskola működik.

Kemény magyar diplomáciai lépések előzték meg a döntést

Mint ismert, a marosvásárhelyi iskolaügy miatt szerdán berendelték a Külgazdasági és Külügyminisztériumba (KKM) Románia magyarországi nagykövetét.

A tárca parlamenti államtitkára felszólította a szomszédos államot arra, hogy haladéktalanul, a legrövidebb időn belül oldja meg a marosvásárhelyi magyar oktatás ügyét. Magyar Levente kijelentette azt is: Magyarország Romániát stratégiai partnerének és fontos szövetségesének tekinti, ebben semmilyen változás nincs a korábbiakhoz képest.

MTI