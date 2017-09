Importforradalom kutyagumival

Ez akkor történik, ha nem sikerül a Parlamenten keresztülvinni az ellenzéknek a választási törvény módosítását. Kíváncsiak voltunk, lehetséges-e az erőszakmentes és a forradalom szavak egymás mellé helyezése a választási törvény megváltoztatására indult mozgalom zászlaja alatt. Nézze meg az eseményről készült videós beszámolónkat!

Pontosan két hónapja durvult el egy békésnek induló tüntetés Hamburgban, amelyen szélsőbaloldaliak tiltakoztak a globalizáció ellen. Olyannyira, hogy a háromnapos demonstráció alatt mintegy 20 ezer rendőrt vezényeltek ki az utcára, ebből legalább kétszázan megsebesültek, miután a tüntetők petárdákkal, kövekkel, palackokkal és tűzijáték-petárdákkal estek a rendőröknek, de a gyújtogatás és a barikádemelés sem állt tőlük távol. Hamburgban régen látott ostromállapotok uralkodtak a szélsőbaloldali huliganizmus tombolásakor.

Állítása szerint az ilyen eseteket hivatott megelőzni Srdja Popovics, a szerb diáklázadás, az Otpor vezéralakja, és könyve, az Útmutató a forradalomhoz, amely igencsak figyelemfelkeltő alcímet kapott: Hogyan lehet tejberizs, Lego figurák, és más erőszakmentes eszközök segítségével közösségeket mozgósítani, diktátorokat megbuktatni vagy egyszerűen megváltoztatni a világot. Srdja Popovics ebben a könyvében a Milosevics elleni lázadást tapasztalatait osztja meg olvasóival, és a Közös Ország Mozgalom meghívására pár tucat érdeklődő előtt most bemutatkozott az Agóra elnevezésű, a Kossuth téren felállított színpadon is.

Popovics, aki részt vett Szlobodan Milosevics szerb elnök megbuktatásában, úgy látja, mindössze kétféle kapcsolat jöhet létre egy adott kormány és egy társadalom között.

„Kétféle társadalom létezik a Földön, és ez egy elég egyszerű megkülönböztetés. A boldogtalan társadalmakban az emberek félnek a kormányuktól. Vagy félnek, vagy apatikusak és álmosak, fáradtak és nincs bennük tetterő. A boldog társadalmakban, ezzel szemben a kormány fél az emberektől.”

Hogy a már jól ismert arany középút létezik-e, arról nem esett szó. Srdja Popovics a könyvben az erőszakmentes forradalomhoz kínál alternatívákat, például meglátása szerint kis célokkal kell elkezdeni a változást. Ilyen például a kutyaszar-forradalom.

A melegjogok harcosa, Harvey Milk ugyanis San Franciscóban akart küzdeni a melegek jogaiért, de nem talált elég követőt. Azt azonban tudta, hogy az embereket rettenetesen zavarja a városban található kutyaürülék mennyisége, ezért először köztisztasági ügyben intézkedett, majd azután kezdett intézkedni a melegjogokkal kapcsolatban, hogy követőkre talált.

Kérdés, az ilyen típusú, elfedett célokkal operáló mozgalom sikeres lehet-e tartósan. Elképzelhető, hogy a Közös Ország mozgalom is csak egy trükköt hajt végre, amikor a választási törvény – szerintük a kormánypártoknak igazságtalan előnyöket biztosító – passzusainak megváltoztatását tűzik zászlajukra, de titkolt céljuk – ahogyan a melegjogi harcos esete, és Srdja Popovics is tanácsolja – inkább a teljes ellenzéki összefogás tető alá hozása a Jobbiktól az LMP-n át a DK-ig? Vannak erre utaló jelek, ugyanis az Agóra bemutatkozó estjén a Jobbikon kívül mindenki a színpadon állt az ellenzék vezetői közül, de a szélsőjobboldali párt is támogatásáról biztosította a Közös Ország Mozgalmat (link: //www.hirado.hu/2017/09/02/sajat-valasztoik-sem-hisznek-az-ellenzeki-osszefogasban/ ).