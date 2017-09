A burgonya is okozhat allergiát?

Habár az egyik legártalmatlanabb élelmiszerként tartjuk számon, a burgonya is okozhat allergiát vagy ételérzékenységet.

Mivel sok mindenben megtalálható és rendszerint nem magában, hanem köretként, főzve, vagy sütve fogyasztjuk, ezért nehéz beazonosítani, ha valóban ez okozza a tüneteinket. Visszatérő gyomor-és bélrendszeri, légúti vagy bőrtünetek esetén érdemes erre is gondolni.



Bármilyen életkorban megjelenhet

A valódi burgonya allergia nagyon ritka, de ha mégis kialakul, bármilyen életkorban megjelenhet – magyarázza dr. Hidvégi Edit gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont orvosa. Bár nem túl magas a burgonya fehérjetartalma, inkább a szénhidrátok jellemzik, a héj alatt levő allergének tüneteket okozhatnak. A szója és a latex egyes allergénjeivel adhat keresztreakciót a burgonya egyik allergénje. Gyermekkorban általában ekcémás betegeknél találkozunk vele, akik több táplálékra is allergiásak, nemcsak a burgonyára. 3-4 éves korig okoz tüneteket, elsősorban súlyos hasmenést, és a főtt burgonya is kiváltja.

Felnőttkorban leginkább bőrtünetek jelentkeznek: a nyers burgonya tisztításakor a kéz kipirosodik, nagyobb mennyiséggel való hosszabb érintkezés akár hólyagos kiütést is kiválthat. Ebben az esetben egy másik allergén játszik szerepet, ami pollenekkel ad keresztreakciót. Orrfolyást, tüsszögést, orr- és szemviszketést is kiválthat. A burgonya növény szára, levele, termése is súlyos bőrgyulladást okozhat ezeknél az egyéneknél.



Allergia vagy intolerancia?

Tudni kell azonban, hogy sok esetben nem valódi allergiáról van szó, létezik a burgonyával szembeni intolerancia is. Allergia esetén az immunrendszer tévesen veszélyforrásként érzékeli a szervezetbe jutó bizonyos fehérjéket, ellenük támadást indít. A támadás során „fegyvereit” az IgE antitesteket veti be és hisztamin kibocsájtását kezdi meg, hogy a „betolakodóval” hatékonyan le tudjon számolni. Az intolerancia ezzel szemben az emésztőrendszer betegsége, a tünetek létrejöttében az immunrendszer nem játszik szerepet, a két betegség tünetei azonban nagyon hasonlóak.

Egyénenként változhatnak a tünetek

Ha a burgonya fogyasztása után rendszeresen az alábbi tüneteket tapasztaljuk, akkor érdemes utána járni, hogy mi okozza a panaszainkat. A tünetek egyénenként eltérőek lehetnek, valakinél több, valakinél csak egy-két visszatérő panasz jelentkezik, és ezek erőssége is egyénenként változó lehet.

- Légúti tünetek: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, torokfájás, viszkető érzés a torokban.

- Bőrtünetek: kiütések, bőrpír, csalánkiütés, ekcéma.

- Gyomor-és bélrendszeri panaszok: puffadás, intenzív bélhangok, hasmenés, székrekedés.



Miért nem elég, ha diétázni kezd?

Ha kivizsgálás nélkül elhagyja az étrendjéből a burgonyát, könnyen lehet, hogy a tünetei viszonylag rövid időn belül valóban javulni fognak, ám hosszú távon az öndiagnózissal csak megnehezíti a dolgát. - Azt mindenképp fontos tisztázni, hogy allergia, vagy intolerancia okozza-e a tüneteit. Ha ugyanis allergia, akkor nagyon szigorú diétára van szükség, a burgonya fogyasztása kis mennyiségben sem megengedett. Ez nagy odafigyelést igényel, hiszen számos készétel (például chips, pékáruk, krokett, levesek) is tartalmaz – eltérő mennyiségben - burgonyát.

- Ha a diétát követően mégsem szűnnek meg a panaszai (ami könnyen lehet, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy azokat valóban a krumpli okozta), akkor a kivizsgáláshoz újra vissza kell vezetnie az étrendjébe a burgonya tartalmú ételeket.

Más növények is tüneteket okozhatnak

Ha valaki a burgonyára érzékeny, akkor előfordulhat, hogy a burgonyafélék családjába tartozó egyéb növények is tüneteket okoznak nála. Pozitív vizsgálati eredmények esetén ezért bánjunk óvatosan a padlizsán, paradicsom és paprika fogyasztásával is! Panaszok esetén felmerülhet még a keresztallergia lehetősége is – figyelmeztet dr. Hidvégi Edit. Ha a tünetek a szájüregben jelentkeznek: a burgonya fogyasztása után viszkető, égő érzés, torokkaparás alakul ki, akkor a panaszaink légúti allergiával is összefügghetnek. A krumpli a nyírfa- és fűfélékre allergiásoknál szokott ilyen tüneteket okozni. Igen gyakori a latex-szel a keresztallergia, ilyenkor a banán és az avokádó is kerülendő lehet. Ilyen esetben is érdemes felderíteni a panaszok kiváltó okát, mielőtt felesleges diétába kezdünk.



Forrás: Budai Allergiaközpont

