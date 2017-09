Vannak, akik nem hisznek a magyarságban

Vannak olyanok, akik nem hisznek a magyarságban, vagy egyáltalán nem akarják, hogy megmaradjon - mondta Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap az Erkel Színházban tartott Határtalan Opera elnevezésű rendezvényen.

2017. szeptember 10. 18:04

A rendezvényen a Magyar Állami Operaház a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségében közösségi tevékenységet vállaló magyar családokat látta vendégül az Erkel Színházban, ahol a meghívottak a Bánk bán című operát tekinthették meg. Az előadás előtt heten tettek ünnepélyes állampolgársági esküt.



Soltész Miklós az eskütétel előtt azt mondta: már több mint egymillióan kérték a honosítást, és ők hitet tettek a kereszténység, a magyarság, illetve a család mellett is.



Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány fontosnak tartja azokat az értékeket, amelyeket az elmúlt években vagy megmentettek, vagy megteremtettek, példaként említve a külhoni iskolák, templomok felújítását, építését. Hozzátette, fontos értéknek tekintik azt is, amit a családok képviselnek.



Az államtitkár úgy fogalmazott: "Végre kimondhatjuk sok-sok év után, hogy a gyermekvállalás nem bűn; egy házasság egy férfi és egy nő kapcsolata. Végre kimondhatjuk azt, hogy igenis ezt támogatni kell nemcsak itt Magyarországon, hanem szerte a Kárpát-medencében, és ezzel (...) hozzájárulunk Európa hosszú távú megmaradásához."



A jövő tavaszi választásokról szólva azt mondta: az országgyűlési választásokon lesznek olyanok, akik továbbra is az értékek mellett fognak dönteni, és lesznek az értékek rombolása mellett is "társaságok".



Kocsis Máté (Fidesz-KDNP), a VIII. kerület polgármestere beszédében emlékeztetett, hogy a 2010-ben megválasztott polgári kormány egyik első intézkedése volt a magyar állampolgárságról szóló törvény módosítása, bevezetve az egyszerűsített honosítási eljárást.



"E törvénnyel azt üzentük, a mi nemzetünk tagjai, akik a magyar nemzethez tartozónak érzik és vallják magukat, számíthatnak egymásra és Magyarországra, éljenek bárhol is a világon" - mondta a polgármester.



Hozzátette, a történelem megannyi sorscsapása sem volt elég ahhoz, hogy a magyarokat megingassa az összetartozásba vetett hitben, az együvé tartozás érzésében.



Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója elmondta, Erkel Ferenc volt az első főzeneigazgatója az operaháznak, amelyet 1884-ben nyitottak meg.



A Himnusz megzenésítőjének munkásságát példaértékűnek nevezte a főigazgató.



A rendezvényen köszöntötte a résztvevőket Pataki János, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke is.



Az eskütétel, illetve az előadás előtt koszorúkat helyeztek el Erkel Ferenc mellszobránál a színház előterében.

MTI