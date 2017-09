Fidesz: Európában állandósult a terrorveszély

Ahol a tömeges bevándorlás megjelent Európában, ott azzal együtt a terrorizmus is megjelent, a kontinensen állandósult a terrorveszély.

2017. szeptember 11. 16:11

Ezt mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.

Az Egyesült Államokat 16 évvel ezelőtt ért terrortámadás évfordulóján a politikus azt mondta: a Fidesz tisztelettel adózik az áldozatok emléke előtt. Nemcsak az Egyesült Államokat, hanem az egész nyugati civilizációt támadás érte - hangsúlyozta.

Úgy fogalmazott: a terroristák 2001. szeptember 11-én a New York-i ikertornyokra repülőgépeket irányítottak, ma Európára pedig migrációt irányítanak.

Az is látható azonban - folytatta Hidvéghi Balázs -, hogy a terroristáknak Európában nincs szükségük repülőgépekre, a mindennapi élet színterei válnak kegyetlen terrortámadások helyszíneivé. "Nem kell ehhez más, csak egy naiv és elhibázott bevándorláspolitika, a tömeges beáramlás, a határvédelem hiánya és néhány hamis útlevél" - tette hozzá, utalva arra, hogy német adatok szerint az Iszlám Állam több mint 11 ezer szíriai útlevéllel rendelkezik.

Európában három év alatt állandósult a terrorveszély, a terrorizmus célpontjai pedig az európaiak, az európai kultúra: a bevándorlási hullám kezdete óta több mint 400 európai ember halt meg terrortámadások következtében - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója, kijelentve: ahol megjelentek a migránsok, ott megszűnt a mindennapok biztonsága.

Brüsszel ennek ellenére erőlteti elhibázott bevándorláspolitikáját, "nem törődik az európai emberek biztonságával", hanem "a Soros-terv végrehajtásán dolgozik", és támadja azokat az országokat, amelyek ellenállnak ennek a nyomásnak - fejtette ki.

A kormánypárti politikus szerint Brüsszel a kötelező kvótákkal szétterítené a bevándorlást Európában, ráadásul egy állandó kötelező betelepítési mechanizmust vezetne be.

Magyarország azonban ezután is mindent megtesz, hogy megvédje állampolgárait és Európát is a terrorfenyegetéstől - jelentette ki Hidvéghi Balázs, emlékeztetve: Magyarország saját költségén épített fel kerítést, a határt pedig több ezer katona és rendőr védi. Nyomatékosította, hogy a továbbiakban is minden eszközzel küzdeni fognak a betelepítési kvóták ellen.

A Fidesz kommunikációs igazgatója kérdésre elképzelhetőnek nevezte, hogy már szeptemberben megszavazza a parlament az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosítását tiltó előterjesztést. A téma a hét második felében esedékes Fidesz-KDNP-frakcióülésen kerülhet szóba - fűzte hozzá.

Arra a felvetésre, hogy a Magyar Idők szerint nyilvánosak lehetnek a Gyurcsány-kormány két volt titkos­szolgálati vezetőjét és szakminiszterét érintő kémkedési ügy részletei, a politikus azt válaszolta: a rendszerváltás óta eltelt időszak egyik legsúlyosabb botrányáról van szó, a Gyurcsány-kormány "külföldi hatalmakkal" és az "alvilággal szövetkezett". Közölte: ha a szolgálatok feloldják a titkosítás egy részét, akkor ő támogatja ezen részletek megismerését, de politikai döntés még nem született.

Azzal kapcsolatban, hogy a Független Rendőr Szakszervezet információi szerint rendészeti szakgimnáziumban tanulókat vezényeltek a déli határra - ahol a hírek szerint nem kaptak sem enni, sem inni -, úgy reagált: a témában a DK tartott egy sajtótájékoztatót, amellyel kapcsolatban a Fidesz álláspontja az, hogy a magyar bevándorláspárti ellenzék mindent felhasznál a határvédelem, a kerítés támadására, mert azt szeretné, ha Magyarország engedne a bevándorlási nyomásnak, a "Soros-tervnek".

Hidvéghi Balázs szintén kérdésre komolytalan ostobaságnak minősítette, hogy a Jobbik benyújtja az államfő megfosztási eljárásáról szóló javaslatot.

MTI