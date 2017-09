Trump ellen, minden eszközzel

2017. szeptember 12. 00:11

Az Independent.co.uk február 14-i online kiadásában volt olvasható, hogy harmincöt amerikai pszichiáter, pszichológus és szociális munkás aláírt egy nyílt levelet, amely szerint Donald Trump mentálisan beteg, ezért el kell távolítani Amerika éléről. A Yale Egyetem áprilisban pszichiáterek részvételével konferenciát is rendezett a témakörben, ahol John Gartner és orvostársai tovább feszítették a húrt, paranoiásnak, zavart elméjűnek minő­sítve az elnököt.

A New York Times értesülései szerint demokrata kongresszusi képviselők szorgalmazták, hogy az Egyesült Államok elnökét egy, a Kongresszus által kijelölt bizottságnak kellene megvizsgálnia, hogy eldöntse: fizikálisan és mentálisan alkalmas-e elnöknek. Ez az elképesztő, az amerikai történelemben páratlan beadvány a demokraták újabb kétségbeesett próbálkozása arra, hogy megbuktassák a republikánus elnököt. Az őszi törvényhozási ciklusra vár a feladat, hogy jóváhagyja a bizottság felállítását, és habár a kongresszus mindkét házában a republikánusok vannak többségben, megeshet, hogy olyan elkötelezett Trump-ellenes szenátorok, mint amilyen például John McCain és köre, együtt voksolnak a demokratákkal, csak hogy a gyűlölt elnököt bukni lássák.

A javaslat még az 1967-ben ratifikált 25. cikkelyre hivatkozik, amelynek értelmében a kongresszusnak joga van kijelölni egy bizottságot, amely megvizsgálja, hogy a mindenkori elnök valóban képes-e maradéktalanul ellátni az elnöki feladatait. A bizottság tizenegy tagból állna, amelyben nyolc orvos lenne, köztük négy pszichiáter. Ha a testület úgy döntene, hogy Donald Trump nem alkalmas a feladatra, és ezt a döntést az alelnök is támogatná, ami egyébként nem valószínű, nos, ez esetben Trumpot leváltanák, és az alelnök, Mike Pence lenne az USA elnöke.

A történet botrányos, de sajnos véresen komoly. Az alelnök nyilvánvalóan nem támogatna egy, az elnököt elmarasztaló bizottsági döntést, ez esetben kongresszusi szavazás döntené el, hogy Trump megy vagy marad. A procedúra miatt elszenvedett presztízsveszteség viszont mindenképpen óriási károkat okozna a republikánusoknak és az egész amerikai közéletnek. Habár Trumpról sokan tartják azt, hogy narcisztikus személyiség, aki képtelen veszteni, ez a vélemény önmagában még kevés a kiiktatásához, ehhez mélyebbre kellene ásniuk a bizottság pszichiátereinek és valahogyan felállítani egy olyan diagnózist, miszerint vészhelyzet esetén az elnök döntéseiben nem lenne beszámítható és végveszélybe sodorná Amerikát. Ezen ügyködnek most.

Van azonban az amerikai pszichiátereknek egy olyan szabálya – az úgynevezett Goldwater Rule –, amely kizárja a diagnózis lehetőségét az esetben, ha a pácienst nem személyesen vizsgálták meg. De mivel ez a szabály már régen, 1973-ban lépett életbe, a demokraták köreiben most sokan úgy tartják, hogy bizonyos viselkedési formák megfigyelése mellett is lehet pontos diagnózisokat hozni, tehát Trump elnököt nem szükséges fizikailag megvizsgálni ahhoz, hogy kompetenciájáról hivatalos orvosi vélemény szülessen.

Még az 1980-as években történt, hogy a Nemzetközi Pszichiátriai Társaság kizárta köreiből a Szovjetunió pszichiátriai egyesületét. Azzal érvelt, hogy a szovjet rezsim a politikai ellenzék számos tagját idegszanatóriumba zárta, mondván: politikai nézeteik komoly mentális problémákról tanúskodtak, amelyek csak kezeléssel és gyógyszerekkel orvosolhatók. Az ellenzékiség mint fogalomzavar okozta deviáns viselkedési tünet először George Orwell 1984 című regényében olvasható, és a szovjet titkosszolgálat emberei feltehetően betéve tudták a híres könyvet. De a szovjet kommunista rezsim kétségbeesett reagálása a politikai ellenzéke eltüntetésére a kemény diktatúra idején történt, és nem Amerikában, 2017-ben. A sokkszerű szobordöntögetések és az amerikai történelem kultúrharc ihlette eltör­lése mellé még pont ez hiányzott az elnöknek.

A modern demokrácia fellegvárában, az Egyesült Államokban ez kétségkívül riasztó fejlemény, hiszen ilyen alapon bármelyik jövendő elnököt megvádolhatnak azzal, amivel akarják. Ráadásul köztudott, hogy Abraham Lincoln elnök is mániás depresszióban szenvedett, ennek ellenére megnyerte a polgárháborút, eltörölte a rabszolgaságot – és ne feledjük: Lincoln is republikánus volt. Most a demokraták úgy okoskodnak: ha már nem sikerült bebizonyítani, hogy Trump az orosz elnök fizetett embere, akkor meg kell próbálni áttenni a harcot egy másik hadszíntérre, ahol minden és mindennek az ellenkezője egyaránt bizonyítható. Nem beszélve arról, hogy egy, a demokraták szempontjából netán sikeres akció esetén Trump törzsszavazói valószínűleg polgárháború közeli viszonyokat teremtenének, hivatkozva arra, hogy a demokraták elárulták Amerikát és a demokráciát.

Igazából elgondolkodtató, hogy az egész demokrata táborban nincs egyetlen olyan gondolkodó sem, aki rámutatna ezekre a fenyegető veszélyekre.

Végzetes elvakultságuk még beláthatatlan károkat okozhat a szabad világnak.

Szabó László Zoltán

A szerző politológus

