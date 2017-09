A szigorú matek és a békés dzsihád

Európa iszlamizációja nem összeesküvés elmélet tárgya, hanem csupán ötödik osztályos matematika kérdése.

2017. szeptember 12. 09:35

Olvasom a hírekben, hogy Svédországban bejegyezték az első muszlim pártot. Bár a Ya-sin egy multikulturális, demokrata és békés politikai csoportként, szekuláris mozgalomként hirdeti magát, de nevét mégis a Korán egy részéből, a 36. szúrából kölcsönözte, amely többször is figyelmeztet arra, mivel jár az, ha valaki nem Mohamed prófétát követi.

Tudjuk jól, hogy az iszlám szerint milyen halálnem vár arra, aki nem Mohamed prófétát követi, ezért nyugodtan (vagy inkább egyre nyugtalanabbul, és egyre idegesebb arcizomrezdülések kíséretében) kijelenthetjük, hogy az első muszlim párt törvényesítésével új dimenziót váltott Svédország és Európa iszlamizációja.

A szigorú matek

Európa iszlamizációja nem összeesküvés elmélet tárgya, hanem csupán ötödik osztályos matematika kérdése. Ha ugyanis megvalósul a Soros-terv, minek következtében évente több millió migránst telepítenek le Európában egy előre meghatározott kötelező kvóta szerint, rendszeresen, akkor gyorsan kiszámolható, hogy iparszerű családegyesítéssel és futószalagon végzett gyermeknemzéssel, 15-20 éven belül túlsúlyba kerülhetnek a muszlimok a szavazásra jogosult európai polgárok körében.

A békés dzsihád

Ebben a helyzetben az iszlámnak semmi szüksége erőszakra és véres háborúkra a dinamikus terjeszkedéshez, hiszen a demokrácia játékszabályai szerint, egy muszlim párt 25-30%-os választási győzelemmel kormányra tud jutni és akár alkotmányozó parlamenti többséget is szerezhet. Egy alkotmányozó muzulmán többség pedig laza csuklómozdulattal válthat államformát és válthatja le a demokráciát az iszlám törvényekkel.

A haszonleső baloldal

Tapasztalat szerint a nyugat-európai muszlimok túlnyomó többsége a baloldalra (szocdemekre, liberálisokra, zöldekre) szavaz, ezért a baloldali politikusok mindig is bevándorlás pártiak lesznek, hiszen a migrációtól politikai hasznot, politikai erőnövekedést remélnek. Logikus számítás, hiszen ha a muszlim népesség nő (rohamosan nő), az európai pedig fogy (vészesen fogy), akkor a baloldal támogatottsága is nő, a migráció ellenes nacionalistáké pedig csökken.

A nagy pofára esés

Azonban előre megjósolható, hogy amikor a muzulmán népesség eléri a kormányalkotó és alkotmányozó többséget, akkor az iszlám átveszi a hatalmat Európa felett. Az iszlám addig is csak eszköznek használja a demokráciát, és eldobható papír zsebkendőként hajítja majd kukába a liberálisokat és az euro-baloldali erőket. Milyen szomorú belegondolni abba, hogy a migrációs nyomás és az idióta Európai Birodalmi politika mai állása szerint ez még a mi életünkben, 15-20 év múlva akár be is következhet.

A hiú ábránd

Ha az ember egy német luxusautó volánjához ül, olyan érzés keríti hatalmába, hogy Merkel mutti lehet akár a világ leghülyébb vezetője, a német ipar, technika, tudomány és gazdaság olyan erős, hogy az idők végezetéig biztosítja majd a jólétet. Ne tévesszen meg bennünket ez a látszat, az iszlám már lerombolta fél Ázsiát, fél Afrikát, most Európa következik. A vallási fanatizmus előtt tehát nincs ledönthetetlen akadály, „csodákra” képes.

Az euro-atlanti civilizáció tönkretétele nem ma kezdődött, régóta tart, de felgyorsulni látszik. Azzal pedig, hogy Svédországban bejegyezték az első muszlim pártot, Európa iszlamizációja és a keresztény alapokon nyugvó európai kultúra porig rombolása egy újszerű, végzetesen "békés" fázisba lépett...

Tóth Tamás

