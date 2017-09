Az amerikai külügy gratulált az ukrán oktatási törvényhez

Az ukrán UNIAN hírügynökség angol nyelvű szolgálata rövid hírben fejezte ki örömét afölött, hogy a kijevi amerikai nagykövetség gratulált az ukrán kormánynak az új oktatási törvény elfogadásáért.

A rövid, de velős tudósítás szó szerinti összefoglalója: „Az Egyesült Államok kijevi nagykövetsége twitter-üzenetében üdvözölte Ukrajnát, amiért elfogadta az oktatási törvényt.”

Az összefoglaló alatt fotó látható a két ország zászlajával, majd a jelentés idézi az amerikai nagykövetség twitter-üzenetét, amely így hangzik: „Gratuláció Ukrajnának, hogy előre megy az oktatási reformmal – a befektetés az ifjúságba a jövő kulcsa”.

A hírügynökség ezután egy mondatban utal korábbi jelentésére, mely szerint az ukrán parlament megszavazta az oktatási törvényét, amely bevezeti a 12 éve középiskolai oktatást a jövő iskolaévtől kezdő gyerekeknek. A következő mondat: „Petro Porosenko ukrán elnök közölte, a törvény ’kulcsot ad Ukrajna jövőjének’”.

A híradás befejezése: „Ugyanakkor Románia külügyminisztériuma aggodalmát fejezte ki az új oktatási törvénynek az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek képviselőinek (sic!) tanulására vonatkozó előírásai miatt. Egy (sic!) Magyarország és Lengyelország szintén aggodalmát fejezte ki az ügyben.” („A Hungary and Poland have also expressed concern over the matter.”)

Tekintettel arra, hogy a magát a választói preferencia szempontjából joggal katasztrofális helyzetben érző hazai „demokratikus ellenzék” 27 év után első ízben egy magyar-idegen érdek konfliktusban néhány tucat ember felvonultatásával igyekezett megmutatni, hogy ő is „nemzeti érzelmű”, most váratlanul számára iszonyatosan kínos helyzetbe került: hirtelen Amerikával kell farkasszemet néznie.

Lovas István

magyaridok.hu