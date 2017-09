Az EU-ból nem lehet kizárni Magyarországot

2017. szeptember 12. 12:37

Merkel rendkívül kemény nyilatkozatával szemben a kvóta-ügyben eddig az Európai Néppárt részéről nem volt "komoly letolás" az Orbán-kormány felé – tájékoztatta az atv.hu-t egy magas rangú brüsszeli forrás. Strasbourgban tegnap a néppárti frakcióülésen nem a Fideszről, "hanem a szójababról volt szó". Orbán Viktor pénteki "puhítós" nyilatkozata megmentette a helyzetet – Schöpflin György brüsszeli fideszes képviselő szerint nem is lehetne Magyarországot kizárni az EU-ból, mert nincs ilyen mechanizmus.

Nem is lehetne Magyarországot kizárni az Európai Unióból, mert nincs ilyen mechanizmus, ettől nem kell félni – így reagált az atv.hu-nak Schöpflin György brüsszeli fideszes képviselő Angela Merkel megdöbbentően kemény nyilatkozatára. A német kancellár a ma éjfél után a Berliner Zeitung című lapban megjelent interjújában a magyar kormány kijelentéseire célozva az uniós menekültpolitika kapcsán kijelentette: azt „nem lehet elfogadni, hogy egy kormány azt mondja, őt nem érdekli az Európai Bíróság ítélete. Arra a kérdésre, hogy távoznia kell-e ezért Magyarországnak az EU-ból, a német kancellár nem mondta, hogy nem.

Úgy válaszolt: az ügy egy "nagyon alapvető kérdést érint”, mert az EU a jog uralmát jelenti, és erről "beszélnünk kell majd" az októberi uniós csúcson. Angela Merkel már vasárnap a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungban is kemény figyelmeztető üzenetet küldött Orbán Viktornak, amikor hangsúlyozta: „Nagyon üdvözlöm a bíróság döntését.”

Brüsszeli magas rangú forrásaink szerint, ha péntek reggel nem hangzott volna el Orbán Viktor kényszerűnek ható kijelentése a közrádiós interjújában – miszerint a magyar kormány tudomásul veszi az Európai Bíróság ítéletét –, „előkészítették volna a néppárti bomba robbantását”. Arra ugyanis még nem volt példa az EU-ban, hogy egy uniós tagország kormánya negligálja az uniós bíróság döntését – mondta egy másik brüsszeli forrásunk.

Schöpflin György az atv.hu-nak nyilatkozva szintén azt mondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök pénteken már „felpuhította” az Európai Bíróság döntésével kapcsolatos nyilatkozatokat, „mert az első reagálások a magyar kormány részéről valóban nagyon kemények voltak”. De a fideszes euro-képviselő szerint, ha az októberi EU-csúcson Angela Merkel valóban előveszi a kvótakérdést és a luxemburgi bírósági ítélethez való viszonyulást,„az adott esetben kényelmetlenné fajulhat mindenki számára, mert kölcsönös egymásra mutogatás követheti, hogy ki mit tett, vagy mit nem tett”.

A történész-politológus professzor úgy látja: a meglepően határozott kijelentések azért hangoznak el, mert kampányfinis van Németországban, és Angela Merkel a baloldal, a zöldek és a liberálisok előtt a Fidesz és Orbán Viktor esetében keménynek akar látszani.

„De tegnap Strasbourgban a Néppárt frakcióülésén el sem hangzott a Fidesz neve, a szójababról tárgyaltunk” – mondta Schöpflin György, megjegyezve: most a Brexit a legfontosabb téma az uniós fórumokon.

Napirendre kerülhet-e ismét a Fidesz kizárása?

„Brüsszelben augusztus 20-a után indult az élet. Azóta a néppártban még említésre is alig kerültünk, csak a luxemburgi ítélet kapcsán. Hétfőn megelégedéssel konstatálták Orbán Viktor pénteki rádiós nyilatkozatát, hogy tudomásul vesszük a kvótaperben hozott luxemburgi bírósági ítéletet” – tudatta az atv.hu-val egy másik magas rangú brüsszeli politikus, hozzátéve: a Manfred Weber német CDU-politikus vezette Európai Néppárt frakciójában a kvóta ügyben eddig sem volt komoly letolás. Nyomás eddig nem volt a néppárt részéről. Két kihelyezett elnökség is volt, Tallinnban és Koppenhágában, de ott sem volt letolás. „Ez persze úgy változik, mint az időjárás áprilisban. Most nyilván a német választás miatt van nagy csönd” – tette hozzá forrásunk.

A néppárti „nukleáris politikai fegyver” kiélesítése és robbanása – a Néppártból való kizárás újbóli napirendre vétele – akkor jöhet, ha a kvótaügyben az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárási vitát lezáró Európai Bírósági döntést nem hajtja végre Orbán Viktor. „De ez még messze van, nem biztos, hogy a jövő tavaszi választások előtt lesz bírósági ítélet” – mondta az egyik euro-politikus.

A zoom.hu-nak Navracsics Tibor uniós biztos is azt mondta: a múlt heti Európai Bírósági döntés határozatából végrehajtás még nem következik. De hatása lesz viszont a jelenleg is zajló kötelezettségszegési eljárásra. Ha az eredménye után Magyarország és az Európai Unió még mindig nem tud megállapodni, akkor a bizottság fog bírósághoz fordulni, és akkor már felvetődik a kérdés, hogy megszegtük-e a kötelezettségeinket. Ez még időbe telik, ugyanakkor nem tudunk arra példát, hogy egy tagállam ne hajtott volna végre bírósági határozatot. Nem utolsósorban azért, mert egy olyan brutális pénzbüntetést vonna maga után, amelyet a nálunk sokkal gazdagabb országok sem kockáztattak meg eddig.

Kovács Zoltán kormányszóvivő egy FAS cikk kapcsán mindenesetre tegnap is megerősítette: Magyarország elvi alapon, elvi okokból ellenzi a beletelepítési kvótát, a magyar kormány és miniszterelnök álláspontja szerint ugyanis egy olyan szabad ország, mint Magyarország, nem engedheti meg magának, hogy mások döntsék el, kik jöjjenek az országba.

Annak ellenére, hogy brüsszeli magas rangú forrásunk tájékoztatása szerint egyelőre szélcsend van, ami a Néppárt és a Fidesz, illetve Orbán viszonyát illeti, az jelzésértékű, hogy a Magyarország elleni, a 7-es cikkely alkalmazását is kilátásba helyező parlamenti határozat tárgyalásakor a Néppárt frakciójának az a Roberta Metsola máltai kereszténydemokrata képviselő lesz a „vezérszónoka”, aki maga is megszavazta a 7-es cikkelyes határozatot. Azaz, egy Orbán-kormány ellenes képviselőt jelöltek ki a Néppártban jelentés-felelősnek.

"Égető a CEU-megállapodás is"

Forrásaink tudomása szerint a Néppártban legalább olyan fontosnak tartják a lex CEU rendezését, mint a kvóta-ügyet. Az ominózus magyar-ellenes határozat megszavazása előtt az Európai Parlamentben a néppárti frakcióvezető jegyezte azt a módosítót, hogy függesszék fel a lex CEU alkalmazását. „Ezért nagy a nyomás a magyar kormányon, hogy megállapodjon az amerikaiakkal, illetve magával a CEU-val” – hangsúlyozták az atv.hu-nak.

