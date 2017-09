Merkel sem tud mit kezdeni nemzeti önazonosságunkkal

Elfogadhatatlannak nevezte az Európai Bíróság döntésének semmibe vételét Angela Merkel német kancellár egy keddi interjúban a menekültek európai uniós tagországok közötti elosztásával összefüggésben. Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteken a Kossuth Rádióban kijelentette, hogy a bíróság ítéletét tudomásul kell venni, de ez nem ok arra, hogy Magyarország megváltoztassa bevándorláspolitikáját, és nem fogja engedni, hogy Magyarországot "bevándorlóországgá" változtassák. Az alkotmányjogász szerint enyhülni fog a nyugati nyomás mind Magyarország, mind a V4-ek felé.

2017. szeptember 13. 21:58

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Kossuth rádió 180 perc című műsorában azt mondta: a magyar kormányzat az uniós alapszerződésnek megfelelően járt el, amikor tudomásul vette a luxemburgi bíróság ítéletét, ugyanakkor ez nem zárja ki, hogy kritikát fogalmazzon meg például a külgazdasági és külügyminiszter vagy az igazságügyi ügyminiszter.

Mint mondta, fel lehetett készülni, hogy nem nyelik le a migráció barátai ezt a döntést és nem veszik le a napirendről, hanem mint véres kardot körbehordozzák.

Ifj. Lomnici Zoltán úgy fogalmazott: Angela Merkel több interjút ad, mint szokott, hiszen közelednek a választások. A Spiegelnek adott interjúból pedig az érződik, hogy kesztyűs kézzel bánnak a kancellárral, és inkább vigyáz a balliberálisnak mondott sajtó, mindazzal együtt, hogy fellépései sem akadálymentesek, és több verbális és fizikai atrocitásban is része volt az utóbbi időben. Ám alapvetően nyugodt légkörben zajlanak a választások – fűzte hozzá.

Az alkotmányjogász azt is mondta, könnyű úgy eljátszani a „menekültkancellárt”, hogy közben a déli határok védettek.

Angela Merkeltől megkérdezték, ki kell-e zárni Magyarországot az Európai Unióból, a kancellár pedig azt mondta, a tanácsülésen elő fogják venni a kérdést októberben.

Ezzel kapcsolatban a szakember úgy fogalmazott: 2000 éves nemzeti önazonosságunkkal, identitásunkkal Merkel sem tud versenyezni – ez közjogilag is megjelenik az alkotmánybíróságok döntéseiben így a legutóbbi kvótadöntésben is. Meglehetősen cinikus az állam és kormányfők tanácsát felemlegetni az alkotmányjogász szerint, mivel – mint mondta – pont egyik utóbbi ülésén született az önkéntes kvótáról döntés, amit semmibe vett a belügyminiszterek tanácsa, az Európai Bizottság és az Európai Bíróság is.

A FAZ-ban Merkelnek volt egy olyan megjegyzése is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök engedni fog majd a magyar választások után is. Ifj. Lomnici Zoltán ezzel kapcsolatban úgy vélte, ugyan kompromisszum fog kialakulni, de változás nem lesz abban, amit a magyar kormányzat irányvonalként képvisel. Ugyanakkor enyhülni fog a nyugati nyomás mind Magyarország, mind a V4-ek tekintetében.

