Meg kell ismerni az emberek véleményét

Meg kell ismerni a magyar emberek véleményét a "Soros-tervről", ezért a Fidesz-frakció felkérte a kormányt, hogy bonyolítson le egy nemzeti konzultációt róla - közölte Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője csütörtök reggeli sajtótájékoztatóján, Velencén, a háromnapos Fidesz-KDNP-frakcióülés helyszínén.

2017. szeptember 14. 10:52

Úgy fogalmazott: a "Soros-tervnek" része évi egymillió bevándorló befogadása Európába, a migránsok kötelező, felső korlát nélküli szétosztása, a kerítés, a határzár elbontása, a nyitott határok megvalósítása és a bevándorlók 9 millió forintnak megfelelő eurónyi anyagi támogatása, aminek finanszírozására pedig Soros György szerint mintegy 30 milliárd eurós hitelt kellene felvenniük az európai országoknak.



Kósa Lajos azt mondta: a kvótaperben született európai bírósági döntés szélesre tárja a kaput a "Soros-terv" megvalósítása előtt, hiszen az Európai Bizottság migrációs ügyekkel foglalkozó biztosa az ítélet után szinte azonnal bejelentette, hogy elkezdik az állandó - felső korlát nélküli - áttelepítési mechanizmus előkészítését.



A határzár ügyében arra hívta fel a figyelmet a fideszes politikus: maga Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke beszélt arról, hogy az országhatárok védelmét el tudják fogadni, de a kerítést nem.



Az európai és a magyar baloldal ugyanígy nem támogatja a kerítést, sőt Botka László szocialista miniszterelnök-jelölt el is bontaná - tette hozzá.



Az Európai Bizottság minden migrációs lépése a "Soros-terv" végrehajtásának irányába mutat - értékelt.



Ezért a "Soros-tervvel" kapcsolatban mindenképp kell egy nemzeti konzultációt tartani - jelentette ki a politikus, aki azt is mondta, hogy az ellenzék hazudott a kvóta ügyében, hiszen korábban azt állították, nincs kötelező betelepítési kvóta, nem is lesz, legfeljebb önkéntes.



"Azért, hogy ne lehessen a magyar embereket megtéveszteni, és tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban, mi az álláspontjuk", nemzeti konzultáció megtartására kéri a Fidesz-frakció a kormányt - erősítette meg, megjegyezve: a kérdéseket a kabinet dolgozza majd ki.



A kormánypárti képviselőcsoport több személyi döntést is hozott Velencén. Megválasztották a Fidesz-frakció új vezetőjének Gulyás Gergelyt, miután Kósa Lajos a Modern városok programért felelős tárca nélküli miniszter lesz október 2-ától.



Frakcióvezető-helyettesnek választották Halász Jánost - aki továbbra is frakciószóvivő lesz -, Németh Zsoltot, Németh Szilárdot, Balla Györgyöt, Hende Csabát és Bóna Zoltánt.



Gulyás Gergelyt a törvényalkotási bizottság élén, a parlamenti alelnöki székében Hende Csaba váltja, a honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke pedig - Kósa Lajos helyett - Németh Szilárd lesz, aki megtartja nemzetbiztonsági bizottsági alelnöki tisztségét.



A leköszönő frakcióvezető azt is közölte, hogy az elhunyt Rubovszky György igazságügyi bizottsági elnöki posztját a KDNP-s Vejkey Imre kapja, őt pedig a szintén kereszténydemokrata Hargitai János váltja a mentelmi bizottság élén. Rubovszky György képviselői mandátuma Gaal Gergelyé lesz.



Döntöttek Velencén továbbá arról, hogy a gyermekek fokozottabb védelme érdekében a büntető törvénykönyv módosítását kezdeményezik, amellyel azt akarják elérni, hogy ha valakit jogerősen pedofil bűncselekményért elítélnek, akkor őt a bíróság kötelezően örökre tiltsa el a gyermekekkel való foglalkozástól - ismertette Kósa Lajos.



A tiltott önkényuralmi jelképek kereskedelmi használatáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban arról határoztak - közölte -, felkérik az előterjesztőket, a fideszes Lázár Jánost és a KDNP-s Semjén Zsoltot, dolgozzák át a javaslatukat, hogy az megfeleljen az Európai Bizottság állásfoglalásának, amely szerint lehet ilyen törvényt alkotni, de figyelni kell arra, hogy az ne valósítson meg kereskedelmi diszkriminációt.



A kihelyezett, évadnyitó frakcióülés szerdán Orbán Viktor pártelnök-miniszterelnök beszédével kezdődött, csütörtökön pedig miniszteri előadásokkal folytatódik. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter például a kvótaper utáni európai helyzetről, Pintér Sándor belügyminiszter a migráció ügyében, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter pedig az ezzel kapcsolatos teendőkről beszél majd - sorolta a frakcióvezető.



Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnök azon kijelentésére, amely szerint az uniós tagállamok minden esetben kötelesek végrehajtani az Európai Bíróság jogerős ítéleteit, Kósa Lajos kérdésre úgy reagált: Magyarország minden európai bírósági döntést végrehajtott.



Ezért mindenfajta ezzel kapcsolatos, Magyarországra vonatkozó utalgatás, az "Jean-Claude Juncker és a belga sör kapcsolatával magyarázható" - fogalmazott. Megjegyezte egyúttal, hogy a kvótaperben született ítéletben rendelkező rész nem volt.



MTI