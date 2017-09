Unalom száműzve!

Ősszel sem számíthat nyugalmas napokra az Alkotmánybíróság. Dübörögnek a vélt vagy valós felháborodást ecsetelő alkotmányjogi panaszok, hengerelnek a bírósági döntések ellen lázadó indítványok. Íme a héten tárgyalandók.

2017. szeptember 18. 10:24

Teljes ülés témái

Kártérítés megfizetése

A Debreceni Törvényszék 1.G.40.057/2012/118. számú ítélet, a Debreceni Ítélőtábla Gf.II.30.106/2015/7. számú ítélet, és a Kúria Gfv.VII.30.183/2015/10. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó főtevékenységként hortobágyi fehér lúd, illetve hortobágyi pekingi kacsa tenyésztésével és fajtafenntartó nemesítésével foglalkozó termelő cég. Legális tollszedési tevékenységével azért hagyott fel, mert az alperesi állatvédő alapítvány és az alperesi vágóhidak közötti szerződés kötelezően írta elő ezt a feltételt. Ennek következtében az alperesi vágóhidak valamint az indítványozó közötti szerződés kikötötte, hogy a vágóhidak kizárólag akkor veszik meg az indítványozó lúdtojásait, ha az indítványozó vállalja, hogy a lúdtojásokat produkáló törzsállományáról a jövőben nem szed tollat. Tehát az indítványozó nem önként döntött úgy, hogy befejezi a legális tollszedési tevékenységet, és nem önként szenvedett el kárt, hanem jogellenes gazdasági kényszerbe került. Amennyiben nem fogadta volna el ezt a feltételt, akkor a perbeli kárhoz képest négyszeres kárt szenvedett volna el, mert a tojások eladatlanul megsemmisültek volna.

Az indítványozó álláspontja szerint az első- és másodfokú határozatok a keresetét tévesen és jogszabálysértő módon ítélték meg, amikor a keresetét elutasították, miként a Kúria is, amikor pedig a jogerős határozatot hatályában fenntartotta. Véleménye szerint a Kúria döntésének azon megállapítása, hogy az indítványozó önkéntesen szüntette be a tevékenységét alaptörvény-ellenes. A bíró döntések megsértették az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésébe foglalt tulajdonhoz való jogát, mert a gazdasági érdekének indokolatlan, aránytalan sérelme valósult meg amikor a két fő gazdasági tevékenysége közül az egyiket kénytelen volt abbahagyni. Megsértették a XXVIII. cikk (1) bekezdésébe foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát is, mert a Kúria ítéletében nem a csatolt okiratokra, tanúvallomásokra, peradatokra, hanem az alperesek bizonyítatlan állításaira alapozta döntését.

Beavatkozás iránti kérelem elutasítása

Az Egri Törvényszék 12.P.20166/2014/47. számú végzése, valamint az 1952. évi III. törvény 56. § (3) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó előadja: az Egri Törvényszék előtt az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének megállapítása iránt folyamatban levő perben a beavatkozás iránti kérelmét elutasították. Az elutasító végzés ellen a Pp. támadott rendelkezése alapján nem volt helye fellebbezésnek. Az indítványozó azért kérelmezte a beavatkozás engedélyezését a közérdekű perbe, mert a pernyertesség esetén úgy látja, hogy saját gyermekeinek az egyenlő bánásmódhoz való joga érvényesülése is biztosított lenne. A per tárgya ugyanis egy olyan közoktatási gyakorlat alkalmazása, mely kultúra- és társadalmi rétegfüggő mérési eljárások alkalmazásával az iskolaköteles normál képességű roma tanulókat etnikai alapon, közvetlenül megkülönbözteti azzal, hogy őket indokolatlanul minősíti fogyatékosnak.

Az indítványozó álláspontja szerint a határozat megsértette az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe foglalt jogállamiság elvét, az I. cikk (3) bekezdésébe foglalt jogállamiság és jogbiztonság elvét, a XV. cikk (2) bekezdése szerinti diszkrimináció tilalmát, mert ezen alapvető jogok potenciális sértettjeit is megilleti a bírósághoz való fordulás joga. Továbbá sérült a XXVIII. cikk (1) bekezdésébe foglalt tisztességes eljáráshoz való joga is, mert elutasították a kérelmét, ezzel megvonták azt a lehetőséget, hogy a beavatkozása nem csupán a saját, egyéni szempontjainak bemutatásával járulhatott volna hozzá a felperesek pernyertességéhez, hanem azzal, hogy számára olyan jogorvoslati lehetőségek is biztosítottak lettek volna, amelyek a közérdekű igényérvényesítőt nem illetik meg. Sérült továbbá a XXVIII. cikk (7) bekezdésébe foglalt jogorvoslathoz való joga is, mert a Pp. 56. § (3) bekezdése ezen végzés elleni fellebbezést kizárja.

Végrendeleti örökös földszerzése

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 7. pontja, a 10. § 2. bekezdése, a 34. § 1. és 3. bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezés sérti az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdését, mert az öregségi nyugdíj összegének meghatározásának alapjául szolgáló összegből olyan munkavégzésért kapott pénztulajdonát csökkentő levonást, amely aktív kereső korszakában azonos jogcímen és összegben már csökkentésre került. Sérti továbbá az Alaptörvény XIX. cikk (1) és (4) bekezdését is, mert az előírt levonással csökkenő öregségi nyugdíj a szociális biztonságát és időskori megélhetéséhez való jogát veszélyezteti. Érvelése szerint a támadott bíró döntések jogszabály-ellenesek, valamint sértik az Alaptörvény R) cikk (2) bekezdését, a XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való jogot, és a XIX. cikk (4) bekezdését..

Nyugellátás megállapítása

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 2012. október 12. napja és 2012. december 31. napja között hatályos 13. §-a, valamint a Kúria Mfv.III.10.045/2016/5. számú ítélet, és a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.M.938/2013/39. számú végzésével kijavított 5.M.938/2013/38. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezés sérti az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdését, mert az öregségi nyugdíj összegének meghatározásának alapjául szolgáló összegből előírt levonás olyan munkavégzésért kapott pénztulajdonát csökkenti, amely aktív kereső korszakában azonos jogcímen és összegben már csökkentésre került. Sérti az Alaptörvény XIX. cikk (1) és (4) bekezdését is, mert az előírt levonással csökkenő öregségi nyugdíj a szociális biztonságát és időskori megélhetéséhez való jogát veszélyezteti. A támadott bíró döntések jogszabály-ellenesek, mert sértik az Alaptörvény R) cikk (2) bekezdését, a XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való jogot, és a XIX. cikk (4) bekezdését..

Vízvezetési szolgalmi jog

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (3) bekezdés „megállapítása, vagy annak” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata.

Az indítványozó bíró szerint - az előtte folyamatban lévő per tárgyalásának felfüggesztése mellett – a sérelmezett jogszabályi rendelkezés értelmében a vízvezetési szolgalmi jog megállapítása, vagy annak utólagos bejegyzése az ingatlannal kapcsolatos többletjogokat- és kötelezettségeket nem keletkeztethet, így nem teremt jogalapot kártalanítási igény érvényesítésére sem.

Az indítványozó szerint sérti a jogállamiság elvét és a tulajdonhoz való jogot, ha vízvezetési szolgalom utólagos megállapítása esetén az érintett ingatlan tulajdonosa nem élhet kártalanítás iránti igénnyel. Az indítványozó álláspontja szerint a szabályozás nincs összhangban a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, illetve az új Ptk. rendelkezéseivel.

Adózás

Kúria Kfv.V.35.113/2016/9. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó előadta: az adóhatóság az alvállalkozói által kibocsátott és a személyére áthárított adót magába foglaló számlák áfa tartalmát nem helyezhette volna levonásba, mert azok a számlakibocsátók által elvégzett szolgáltatások az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-ban foglaltak szerinti fordított adózás hatálya alá tartoznak.

Az indítványozót ezen okból az Áfa tv. 120. § a) pontja alapján adólevonási jog nem illette meg, ezért az adóhatósági döntéssel szemben keresetet nyújtott be a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz, mely a határozatot részben hatályon kívül helyezte, és az adóhatóságot új eljárásra kötelezte. Az adóhatóság ezen határozat ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, mely az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és a keresetet elutasította.

Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntése megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való jogát, mert a indokolása hiányos, és nem is a per tárgyához köthető..

Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának tárgyalandó témái

Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése a járműnyilvántartásba.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 103. § (2)-(3) bekezdése és 104. § (3) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340. § (2) bekezdése, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés h) pontja, 9. § (2) bekezdés d) pontja és 9. § (7) bekezdése, valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) kormányrendelet 101. § (1) bekezdés b) pontja és 101. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó álláspontja szerint az olyan közigazgatási eljárás, mely a forgalomból azért vonja ki ideiglenesen a végrehajtó megkeresésére a gépjárművet, hogy elidegenítési és terhelési tilalom bejegyezhető legyen a gépjármű-nyilvántartásba, a hatáskör gyakorlásával való visszaélésnek minősül, mivel nincs erre vonatkozó jogszabályi rendelkezés. A Vht., a Kknyt. és a kormányrendelet sérelmezett rendelkezései alapján megvalósuló elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése az indítványozó álláspontja szerint sérti a tulajdonhoz való jogát, a kormányrendelet támadott rendelkezései pedig sértik a személyes adatok védelméhez való jogát. Az indítványozó szerint a Pp. 340. § (2) bekezdése sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogát is, mert kiszámíthatatlan az állampolgár számára, hogy mely esetekben változtathatja meg a bíróság a közigazgatási határozatot..

Jogi személy elbirtoklása termőföldön

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 33. § (4) bekezdése és a 70. § (7) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata.

A perbeli felperes jogi személy. Keresetét a hivatkozott jogszabály hatálya alá tartozó ingatlan egy részének elbirtoklásával összefüggésben nyújtotta be a bírósághoz, kérve az elbirtoklás bekövetkeztének megállapítását. A jogszabályi rendelkezés szerint ha az elbirtoklás bekövetkezésének megállapítása iránt a felek bírósághoz fordulnak, a szerző félnek a kereset benyújtását megelőzően be kell szereznie a mezőgazdasági igazgatási szerv igazolását arról, hogy tulajdonszerezésére a törvény szerinti feltételek fennállnak-e. A perbeli felperes ez irányú kérelmét az igazgatási szerv elutasította. A perbeli felperes a bírósághoz fordult, kérve az elbirtoklás megállapítását.

A támadott rendelkezések szerint a perbeli felperes jogi személy keresetét a törvény 70. § (7) bekezdésében meghatározott határidőn túl nyújtotta be, azonban a bíróság álláspontja szerint a támadott rendelkezések sértik a jogállamiság elvét, a visszamenőleges jogalkotás tilalmát, a bírósághoz való forduláshoz való jogot, és a tulajdonhoz való jogot, mivel a földtörvény hivatkozott szabályainak együttes joghatása, a földtörvény tulajdonszerzést korlátozó rendelkezéseit olyan esetekre is alkalmazni rendeli, amikor az elbirtoklás ténye, és így a tulajdonszerzés már a földtörvény hatályba lépése előtt bekövetkezett.

Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § alapján, az eljárás felfüggesztése mellett - a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 33. § (4) bekezdése és a 70. § (7) bekezdése alaptörvény-ellenességének és a folyamatban lévő ügyben való alkalmazása kizárásának megállapítását kérte az Alkotmánybíróságtól.

Személyiségi jog megsértése

A Kúria Pfv.IV.21.167/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó előadja: az ellene folyó büntetőeljárásban a nyomozó ügyészség az ártatlanság vélelmét sértő állításokat adott elő, határozatában a bűncselekmények elkövetésével már akkor bűnösnek minősítette, amikor a büntetőeljárás még folyamatban volt. Határozata így sérti az emberi méltóságát, a jó hírnevét, és a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik. Az indítványozó jogsértések miatt indított polgári eljárást, amiben az ügyészség további jogsértéstől való eltiltását, és sérelemdíj megítélését kérte. Keresetét mind az első-, mind a másodfokon eljáró bíróság elutasította, felülvizsgálati kérelmét a Kúria sem találta alaposnak, a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Alkotmányjogi panaszában a polgári perben hozott határozatokat támadja. Nézete szerint az eljáró bíróságok részéről őt hátrányos megkülönböztetés érte szakszervezeti vezetői tagsága miatt, valamint azon az alapon, hogy ellene büntetőeljárás volt folyamatban. A tisztességes eljáráshoz való joga sérelmét pedig az okozta, hogy az eljáró bíróságok döntéseiket nem indokolták, a tényállást nem állapították meg teljeskörűen és az a periratokkal sem volt összhangban..

Társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.M.159/2016/20. számú ítélete és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33/A. § (1) bekezdés a) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó - perbeli felperes - rehabilitációs ellátását az illetékes kormányhivatal határozatával megszüntette és rokkantsági ellátást állapított meg részére. A határozat ellen az indítványozó fellebbezett. A határozatot a másodfokú hatóság helybenhagyta. Az indítványozó keresetet terjesztett elő, amelyet azonban a bíróság elutasított.

Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntés sérti a jogállamiság elvét, a tulajdonhoz és a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mivel a döntés következtében nem részesül az eddig folyósított ellátásban, ezért szociális biztonsága veszélybe került, a törvényes várománya pedig elvonásra került..

Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának tárgyalandó témái

Azonnali hatályú felmondás jogellenessége

Az indítványozó bíró - az eljárás felfüggesztése mellett - a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 83. § (1) bekezdés d) pontja és a 294. § (1) bekezdés e) pontja alaptörvény-ellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítását, valamint megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.

A perbeli felperes munkaviszonyát a perbeli alperes munkáltató azonnali hatályú felmondással megszüntette. A perbeli felperes keresetében kérte az azonnali hatályú felmondás jogellenességének megállapítását és munkaviszonya helyreállatását, mivel a munkáltató a szakszervezeti tisztsége miatt szüntette meg jogviszonyát.

A bíróság álláspontja szerint a támadott rendelkezés a diszkrimináció tilalmába ütközik, mivel indokolatlan a megkülönböztetés a jogellenes felmondás esetén a munkaviszony helyreállításának lehetőségét illetően, valamint az At. hivatkozott rendelkezése az ILO Egyezményt is sérti..

Elektronikus cigaretta

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény egyes rendelkezései ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó kifejti: a támadott rendelkezések az elektronikus cigaretta nyilvános helyeken történő használatát úgy korlátozzák, hogy kiterjesztik a dohányzás - a kívülállók egészségét bizonyítottan károsító tevékenység - korlátozásait az e-cigaretta - a kívülállók egészségét bizonyítottan nem károsító, a dohányzás ártalomcsökkentő alternatívájaként folytatott tevékenység - használatára, ezáltal a nemdohányzó (e-cigarettát használó) állampolgárokat a passzív dohányzás káros hatásainak elszenvedésére kényszerítik. Álláspontja szerint a támadott rendelkezések szükségtelenül, az elérni kívánt céllal aránytalan módon korlátozzák az e-cigaretta használóinak az Alaptörvény XX. cikk (1) bekezdésében foglalt testi és lelki egészséghez való jogát, és a XXI. cikk (1) bekezdésében foglalt egészséges környezethez való jogát. Kifejti, hogy a szabályozás ellentétes az Alaptörvény X. cikk (2) bekezdésével, amely szerint az állam tudományos igazság kérdésében nem jogosult dönteni, azonban a jogalkotó az e-cigarettával összefüggésben ezt mégis megtette, ráadásul a tudományos kutatások értékelését végző nemzetközi szakértők véleményével ellentétes módon.

Környezet védelme, védelmi szint

A Kúria Kfv.II.37.146/2016/8. számú ítélet és a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.549/2013/43. számú ítélet elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozók - perbeli felperesek - egyikének és az alperesi beavatkozó ingatlanainak határában egy helyi védelem alatt álló mocsárciprus található. Az alperesi beavatkozó építési engedély iránti kérelmet terjesztett elő. Az elsőfokú építési hatóság a szükséges szakvélemény beszerzését követően az engedélyt megadta, a másodfokú szerv az elsőfokú határozatot helybenhagyta. A döntés ellen az indítványozók felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő. A megismételt eljárásban a bíróság az indítványozók kérelmét elutasította. A döntés ellen az indítványozók felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő, a Kúria az ítéletet hatályában fenntartotta.

Az indítványozók álláspontja szerint a támadott döntések sértik a tulajdonhoz való jogukat, valamint a testi és lelki egészséghez való jogukat, továbbá sérült az egészséges környezethez való jog is, mivel a védelem elért szintje hatósági döntéssel nem csökkenthető. .

Elővásárlási jog termőföldön

A Kúria Pfv.VI.21.041/2011/2. számú ítélete ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozók mint felperesek elővásárlási joguk megsértése miatt szerződés hatálytalanságának megállapítása iránt terjesztettek elő keresetet. Az elsőfokú bíróság a keresetnek részben helyt adva termőföldek adásvételére vonatkozó szerződések és más okiratok érvénytelenségét állapította meg. A másodfokú bíróság a keresetet elutasította, a Kúria a jogerős ítéletet pedig hatályában fenntartotta.

Az indítványozók szerint a Kúria ítélete sérti az Alaptörvény M. cikk (1)-(2) bekezdését, R. cikk (1)-(3) bekezdését, I. cikk (2)-(3) bekezdését, XIII. cikk (1) bekezdését és XV. cikk (4) bekezdését, mert a Kúria jogértelmezése kiüresíti a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényben rögzített elővásárlási jogot..

Építésügy

A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.Kpk.50.093/2016/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó Fehérgyarmat Város jegyzőjétől kérte annak kivizsgálását, hogy a szomszédjában lévő ingatlan beépítése során betartották-e az építési előírásokat. Az indítványozó véleménye szerint a hátsó kert teljes területén építési engedély nélkül építették fel a tárolót, és a beépítés mértékét is túllépték. Az építésügyi hatóság a kérelmét a megismételt eljárás során is elutasította.

Az indítványozó szerint a hatóság az elutasító határozatában tévesen hivatkozik arra, hogy a tíz éve épült épületek esetében már nem intézkedhet. Álláspontja szerint az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 47. §-a alapján az építésügyi hatóság a kötelezést és a fellépést nem köti határidőhöz.

Az indítványozó kérelmét a bíróság, az eljárás felfüggesztése mellett szintén elutasította arra hivatkozással, hogy ügyfél jogait az Étv. 53/c. § (7) bekezdése szerint az gyakorolhatja, aki az elsőfokú eljárásban nyilatkozatott tett vagy kérelmet nyújtott be. A bíróság szerint az indítványozó kérelme építésrendészeti ellenőrzésre irányult az elsőfokú eljárásban, így az építésrendészeti eljárást a másodfokú eljárás során külön kérnie kellett volna.

Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság a döntésében nem az eljárási cselekmény megkezdése idején érvényben levő jogszabályi rendelkezéseket vette figyelembe, mely ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság és jogbiztonság elvével. Szintén alapjogsértő az, hogy a bíróság szerint nem minősült építésrendészeti kérelemnek a kérelme, valamint azon megállapítás, hogy nem minősült ügyfélnek, hiszen hatósági eljárás indult a kérelmére. Álláspontja szerint mindezek alapján sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való joga, a XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes hatósági eljáráshoz való joga, és a XV. cikk (1) bekezdésében foglalt törvény előtti egyenlőséghez való joga, valamint a (2) bekezdés szerinti megkülönböztetés tilalmához való alapjoga.

Közszolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése

A Kúria Mfv. II 10.597/2015/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó - perbeli felperes - a perbeli alperes minisztériummal közszolgálati jogviszonyban állt. Keresetében kérte annak megállapítását, hogy a perbeli alperes a közszolgálati jogviszonyát jogellenesen szüntette meg.

Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a perbeli alperes az indítványozó közszolgálati jogviszonyát jogellenesen szüntette meg és kötelezte a perbeli alperest az elmaradt illetmény, elmaradt béren kívüli juttatás, gépkocsihasználattal kapcsolatos költségtérítés, szabadságmegváltás és hathavi átlagkeresetnek megfelelő összeg megfizetésére. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta, az elmaradt illetmény tőkeösszegét felemelte.

A perbeli alperes a döntés ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A Kúria a jogerős másodfokú döntést hatályon kívül helyezte, az elsőfokú döntést megváltoztatva pedig az indítványozó keresetét elutasította.

Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntése sérti a jogállamiság elvét, mivel a 14 éve húzódó peres eljárásban első- és másodfok szerint pernyertes félként a Kúria döntése alapján visszamenőleges hatállyal teljes mértékben pervesztes fél lett, úgy, hogy a felülvizsgálati kérelem nem terjedt ki a kereseti kérelem teljes elutasítására. A támadott döntés emellett sérti még az emberi méltóságát, a tisztességes hatósági eljáráshoz, a tisztességes bírósági eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogát is..

Bartha Szabó József