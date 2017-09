Vádak és remények

Milyen az idei gabonatermés? Törvényes-e? Mikor veszik el a csaló szocialista képviselő mandátumát? Hány család maradhat az út szélén? Letelepedési kötvények: ki áll a pénzmosó hálózat mögött?

2017. szeptember 20. 10:02

Hazának füstje is kedvesebb mint idegen országnak tüze”.

/Patriae fumus igni alieno luculentior./

Különös pillanatok kísérik a Tisztelt Házban az azonnali kérdések műfaját. A siker egyik oldalon sem kétséges: minden párt hálásan megtapsolja a szószóját! Legutóbbi szónoklataikból szolidan stilizálva – a hangzavarokat, bekiabálásokat itt-ott jelezve – tallóztunk.

Milyen az idei gabonatermés?

FÖLDI LÁSZLÓ, (KDNP): - Államtitkár Úr! A mezőgazdaság, ahogy az elmúlt több száz évben, úgy jelenleg is meghatározó gazdasági és társadalmi súllyal bír Magyarországon. Országunk területének 57 százaléka mezőgazdasági művelés alatt áll, ahol 5,4 millió hektár mezőgazdasági területen és 2 millió hektár erdőn folyik gazdálkodás. Ezek közül fontos terménye a magyar mezőgazdaságnak a gabona, amely tavaly rekordnagyságú terméssel járult hozzá élelmiszer-termelésünkhöz, a belföldi felhasználás mellett exportra is jutott a kiváló minőségű magyar gabonából. Azért fontos a mezőgazdaságon belül a gabonatermés, mert a szakértők szerint olyan élelmiszer-termelési potenciállal rendelkezünk, amelyet nem használunk ki kellőképpen, és ezen a területen is minőségi és mennyiségi előrelépésre van lehetőség, ahogy azt a Földművelésügyi Minisztérium tavaly a „Magyarország élelmiszer-gazdasági programja 2016-2050” keretében foglalta össze.

- Államtitkár Úr! Az élelmiszer-gazdaságunk alapvető céljai világosak. A biztonságos élelmiszer-ellátás, a GMO-mentesség fenntartása, természeti értékeink megóvása, a biológiai sokféleség megőrzése, valamint a környezet kímélése és körültekintő, fenntartható bánásmód a természeti erőforrásokkal. Éppen ezért kérdezem:

- Hogyan valósulnak meg ezek a szempontok a gabonatermelésben?

- Összességében milyen volt az idei gabonatermés hazánkban?

***

NAGY ISTVÁN, (földművelésügyi minisztériumi államtitkár): - Képviselőtársam! A legszebb mondatot szeretném elmondani, amit egy agrármérnök elmondhat: az ország kenyere biztosított, megfelelő mennyiségben és minőségben a tárolókban van az idei gabonatermés. Az jellemző az idei esztendőre, hogy a tavalyi rekordesztendő után van egy kicsi visszaesés, ugyanakkor az elmúlt öt év átlagához viszonyítva egy kis növekedés is van, ugyanis , mintegy 0,7 százalékkal még mindig magasabb termésátlagot tudtunk betakarítani.

- Egy nagyon fontos különbséget viszont szeretnék jelezni ön felé: mindeddig az volt a jellemző, hogy a takarmányozási minőségű búza nagyobb mennyiségben termett az országban, mint az étkezési minőségű. Az idei esztendő az, amikor ez 50-50 százalékos arányra egalizálódott, sőt az ország nyugati területein 70 százalékos étkezési minőségű és csak 30 százalékos takarmányminőségű gabona került a raktárakba. A megtermelt mennyiség: 958 ezer hektárról betakarítva 5,2 tonna/hektáros átlagtermésből mintegy 5 millió tonna termés született, ez azt jelenti, hogy bőségesen jut - ennek majdnem a fele - exportra is, tehát kifelé is tudunk szállítani.

- A gabona mennyiségét, a termés minőségét jelzi, hogy kiválóak vagyunk a vetőmag-előállításban. Nagyon jelentős az, ahogy az ország e téren működik. Nagyon nagy versenyek vannak különböző nemzetközi fajtákkal. Ugyanakkor a magyar búzanemesítés világhíres, és jelentősen szerepelünk az exportpiacokon is. Természetesen a magyar mezőgazdaság egyik nagyon fontos értékét képviseli az, hogy GMO-mentes vetőmagot tudunk mindig garantáltan előállítani, és természetesen Alaptörvénnyel is szabályozzuk azt, hogy a magyar földbe csak GMO-mentes vetőmag kerülhet. Ez biztosítja azt, hogy exportálni is pontosan ilyet tudunk.

***

FÖLDI LÁSZLÓ, (KDNP): - Államtitkár Úr! Köszönöm megtisztelő válaszát. Engem valóban nagy nyugalommal tölt el az, hogy az ország kenyere biztonságban van, bent van a tárolókban a búza, és nyugodtan süthetjük belőle majd a jobbnál jobb minőségű kenyeret.

- A kérdést azért is tettem fel, tisztelt államtitkár úr, mert azon a vidéken, ahol én élek, ott a mezőgazdaság mint kulcsfontosságú. Részben a szántóföldi növénytermesztés, de nyilván emellett a kertészet, a szőlészet is jelen van a mi vidékünkön, az állattenyésztéssel együtt. Megfigyeltem a gazdákkal beszélgetve, hogy az idei gabonatermés valamivel gyengébb volt, mint 2016-ban, de minőségében a mi vidékünkön is nőtt a malmi búza aránya a takarmánybúzával szemben.

- Államtitkár Úr! Köszönöm a válaszát, és köszönöm azoknak az embereknek, azoknak a parasztoknak, vállalkozóknak, akik megtermelték ebben az évben is az ország kenyerét. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

NAGY ISTVÁN, (földművelésügyi minisztériumi államtitkár): - Képviselőtársam! Köszönöm szépen az elismerő szavait, amit a magyar mezőgazdaságban dolgozók felé intézett. Ezt nem szabad sohasem elmulasztani. Mindig, amikor asztalra kerül a kenyér, gondolnunk kell azokra is, akik verejtékes munkával, fáradságos erőfeszítéssel állítják ezt elő mindnyájunk számára. Végtelenül fontos az, hogy az aratásnak nincs vége, hiszen az őszi betakarítású növényeink most indulnak, mind a kukorica, mind a napraforgó.

- Nem volt könnyű esztendőnk, hiszen olyan aszályokat és olyan szárazságot kell túlélnünk a növényeinkkel együtt, ami nagyon nehézzé teszi mindezt. Ugyanakkor el kell mondjam önnek, hogy ahogy tavaly a 2 százalékos GDP-növekedéshez 0,6 százalékkal hozzájárult a magyar mezőgazdaság, és az elmúlt hat évben négyszer tolóerőként hatott a mezőgazdaság a GDP növekedésére. Nagyon remélem, hogy az őszi betakarítású gabonaféléink is, mind a kukorica, mind a napraforgó, oly terméseredményt fog tudni hozni, amivel tovább fogjuk tudni növelni és szolgálni a magyar GDP növekedését.. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Törvényes-e?!

SZAKÁCS LÁSZLÓ, (MSZP):- Államtitkár Úr! Pécsett egy puccsal, méghozzá a megválasztott pécsi fideszes országgyűlési képviselő puccsával leváltották a polgármestert, gyámság alá helyezték! Megalakult egy nagyon nehezen értelmezhető, valójában városi pártbizottság névvel illethető olyan bizottság, amely helyettesíti a polgármestert. Azt olvashattuk augusztus 31-én a Pécsi Újságban, hogy ez a bizottság stratégiai kérdésekben, illetve a város ügyeinek kérdéseiben döntéseket előkészít, döntéseket hoz; tehát döntéshozó szervként is működik a polgármester helyett. A polgármesternek ebben annyi szerepe van, hogy helyet kapott ebben a városi pártbizottságban.

- Államtitkár Úr! Mi úgy látjuk: beköszöntött a tanácsrendszer Pécsre! Azért persze elkezdtünk gondolkodni, hogy miért lehet ez, hogy ekkorát fordult a világ? Láttuk a nyilatkozatokat. Először 5 milliárd hiányt ismertek el Pécs városában, ezt Csizi Péter tette, majd utána 7,5 milliárd hiányt is elismert már a polgármester, amivel nem tudnak mit kezdeni.

- Persze, itt felmerül a kérdés: hova tűnt ez a rengeteg pénz? Hova tűnhetett ez a pénz? Hiszen 2015 januárjában még azt mondta Páva Zsolt polgármester büszkén, hogy 2 millió forint adóssága van Pécs városának, a többit az állam konszolidálta. Ezért szeretném megkérdezni:

- Mikor és mennyi összeget vitt el az állam?

- Mekkora hitelállományt vitt el Pécsről?

- Törvényes-e a polgármester helyett működő fideszes pártbizottság Pécsett?

***

POGÁCSÁS TIBOR, (belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Igen érdekes az a kérdésfelvetés, amelyet úgy fogalmazott meg (Józsa István: Nem! Tragikus!), hogy hová is tűnt el ez a 7,5 milliárd forint. Igen érdekes kérdés ez öntől, illetve az MSZP-frakciótól, hiszen ez a 7,5 milliárd forint nagyon egyszerűen levezethető. A szocialista városvezetés, Pécs város közüzemi, közszolgáltató cégeinek az irányításából (Bárándy Gergely: Fideszes a városvezetés!), illetve ennek a cégcsoportnak a hiteleiből. (Gőgös Zoltán: Hány éve van a Fidesz?) Pécs városa abban a hitelkonszolidációban, amelyben a magyar kormány az önkormányzatoktól a hitelt átvette, 46 milliárd forintot vett át. (Gőgös Zoltán: Ajha!) Ez a 46 milliárd forintos hitelállomány (Gőgös Zoltán: Mennyi volt a kötvény?), amelyet a pécsi önkormányzat a 2010 előtti önkormányzattól megörökölt. Azonban a város gazdálkodásánál a hiányt nemcsak a város működésében dugdosták, hanem ön nyilván jól ismeri a pécsi tömegközlekedés történetét, az autóbusz-közlekedés értékesítését, a buszok eladását, és nagyon jól tudhatja, hogy a pécsi autóbusz-közlekedés mekkora hiányt termelt a városnak.

- Ez a hiány az, amely a pécsi tömegközlekedés mellett a pécsi vállalatoknál jelent meg. Ez a hiány természetesen nem szerepelt az önkormányzatok adósságkonszolidációjában, hiszen az állam csak a településektől vállalta át a hiteleket. Pécs városának az a rendkívül nehéz feladata, hogy miután az autóbuszait a város alól eladták, a tömegközlekedést lehetetlenné tették.(Szakács László: Hol vettek újat? Nem volt olcsó!), Ez a városnak külön feladatot adott, hogy megmentse a tömegközlekedést, létrehozza az autóbusz-közlekedést, és emellett kezelje azokat a hiteleket, amelyeket a pécsi cégek hoztak magukkal (Bárándy Gergely: Alkalmatlan a polgármester!) a 2010 előtti időszakból.

- Pécs város polgármestere Páva polgármester úr, aki, miután megválasztott polgármestere a városnak, továbbra is minden polgármesteri mandátummal és lehetőséggel él és működik. (Gőgös Zoltán: Amit hagynak, igen!) Természetesen Pécsett az önkormányzati törvénynek megfelelően hozzák a pécsi rendeleteket és fogalmazzák meg az önkormányzati határozatokat. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

***

SZAKÁCS LÁSZLÓ, (MSZP):- Államtitkár Úr! Egy dologban tényleg egyetértünk: Páva Zsolt alkalmatlan. Szerintünk is le kell váltani, csak mi ezt demokratikus úton tennénk, nem ilyen pártbizottságosdival, mint ahogyan önök.

- Államtitkár Úr! Folyamatosan félrebeszél! Egy dolgot nem is tud: 2009 óta polgármester Páva Zsolt. Nyolc éve vezeti ezt a várost, amely nem olyan régen még 145 ezres város volt, és a régió központjának szerepében akart tündökölni. Ehelyett most azt látjuk, hogy elveszítette a lakossága 12-15 százalékát. Azt látjuk, hogy elveszített 22 százaléknyi diákot, 13 ezerrel kevesebb hallgató van Pécsett. Azt látjuk, hogy megelőz minket Győr, Miskolc, Kecskemét és bárki megelőzheti Pécset a versenyképességben. És jönnek ezekkel a habadabákkal, amiket most itt ön is elmondott, hogy mi történt 2009 előtt?! Azóta is vettek buszokat, az se volt egyébként olcsó. Majd erre is ki kell térni persze, egy másik válasz keretében. De nézzék, vegyék komolyan, egy magyarországi nagyváros léte, nemléte a tét! (Taps az MSZP padsoraiból.)

***

POGÁCSÁS TIBOR, (belügyminisztériumi államtitkár): - Tehát ahogy mondtam, Pécs város önkormányzata a törvényeknek megfelelően és az önkormányzati törvénynek megfelelő szabályok szerint működik, a döntéseket ennek megfelelően is hozza. (Szakács László: Figyelni fogunk rá! Nagyon!)

- Képviselő Úr! Pécs a „Modern városok” program keretében nagyon sok olyan fejlesztésbe foghat bele (Gőgös Zoltán: Nana ), amely a város versenyképességét, egész Dél-Magyarország és Pécs környéke versenyképességét biztosítja. Igen, biztosítja azt, hogy a városban és a város környékén élők csatlakozhassanak az ország fejlettebb részéhez, amiről önök az önök kormányzása alatt egyébként mind ez idáig teljes egészében megfeledkeztek. (Közbeszólás a kormányzó pártok padsoraiból: Így van! -Szakács László: Zsáktelepülésként kezelik Pécset! - Az elnök megkocogtatja a csengőt.)

- Képviselő Úr! Pécs város önkormányzatának azért kellett, hogy új autóbuszokat vásároljon, mert az önök barátai eladták az autóbuszokat. (Bárándy Gergely: Ha minden ilyen jó, minek a bizottság? - Szakács László: Akkor miért van hiány?) Olyan adótartozást halmoztak fel, amely a buszközlekedésnek a létét tette lehetetlenné. Veszélyeztették egy megyei jogú város tömegközlekedését, életét!(Szakács László: Nehéz lesz… Nehéz szakma… - Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Mikor veszik el a csaló szocialista képviselő mandátumát?

SZATMÁRY KRISTÓF, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Simon Gábor, a Magyar Szocialista Párt egykori alelnökének ügye óta tudjuk, hogy a bukott baloldal még úgy is képes korrupciós botrányba keveredni, hogy nincs is kormányon. (Gőgös Zoltán: És édesanyáddal mi van, öreg? Bárándy Gergely: És a Farkassal?)Az azonban mindenképpen figyelemre méltó, hogy nyolc évvel a hatalomból való távozásuk - a magyar emberek jóvoltából való távozásuk - után is a megújhodás jegyében olyan képviselőik vannak, olyan házi jogászaik, akiket milliárdos csalással és bűnszervezetben való közreműködéssel vádolnak. (Gőgös Zoltán: Simonka? Legalább olyan kérdezzen, aki nem sáros, figyelj!)A gyanú szerint Gyurcsány Ferenc és Botka László ügyvédje, a szombathelyi baloldal képviselője 2013 és 2016 között működtetett bűnszervezetet (Gőgös Zoltán: A kamara pénzeivel mi újság van?),cége, a Human Operator Zrt. folyamatosan szervezte ki az elnyert munkákat a strómanok által vezetett alvállalkozókhoz, akik a diákmunkások után nem fizettek adót és járulékot. Ezzel a módszerrel, körülbelül 3 milliárd forinttal károsították meg a magyar államot. Úgy tűnik, hogy Czeglédy egyébként, hasonlóan szocialista elődeihez, nem bízik a készpénzben, és Ausztriában tartja aranyban, hiszen a nyomozás folyamán egy kiló befektetési aranyat foglaltak le Ausztriában.

- Ezután a szombathelyi önkormányzat jogi és társadalmi kapcsolatok bizottsága vagyonnyilatkozati eljárást indított az előzetesben lévő szocialista politikus ellen, aki a baloldali összefogás jelöltjeként jutott be a képviselő-testületbe. A szombathelyi önkormányzat Fidesz-MSZP-frakciója ismételten felszólította a csaló szocialista politikust a lemondásra, amit azonban nem tett meg.

- Kérdezem: milyen jogi eszközök állnak arra rendelkezésre, hogy egy ilyen képviselőt megfosszanak a mandátumától?

***

VÖLNER PÁL, (igazságügyi minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Tisztességből és emberségből elégtelen, mindössze ennyi juthat eszünkbe Czeglédy Csabáról, a Magyar Szocialista Párt-Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselőjéről. Czeglédy Csaba emberségből elégtelen, mivel visszatartotta több ezer diák bérének a kifizetését (Gőgös Zoltán: Zárolták a pénzt, nem baj? Rosszat írtak neked!),így nem jutottak hozzá az őket megillető májusi és júniusi kifizetésükhöz. (Bárándy Gergely: Honnan kéne kifizeti? - Az elnök csenget.)Valóban, a NAV zárolta, de pontosan azért, mert 3 milliárd forintot elcsalt a költségvetésből az általa működtetett bűnszövetkezet.(Gőgös Zoltán: De az még csak gyanú. Ez a vád…, bocsánat, az ítélet. Értjük!), A diákmunkások bére azóta sem térült meg. (Józsa István: Koholt vád!) Sem Czeglédy Csaba, sem az önök tisztelt párttársai nem térítették meg ezt a kárt.

- Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a Fidesz önkormányzati frakciója elsőként szólította fel lemondásra a 2017 júniusa óta előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy Csabát. Megjegyzem, hogy a polgármesternek nincs jogköre arra (Bárándy Gergely: Mármint az, aki drogozik? Az a drogos még ott van?), hogy az MSZP-DK jogi képviseletét ellátó Czeglédy Csabának a mandátumát visszavonja, ugyanis azt a képviselőnek kellene visszaadnia, ami az előzmények ismeretében minimumkövetelmény lenne.

- A képviselő megbízatása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a képviselő lemondásával megszüntethető lenne, így megoldódhatna ez a probléma. Ezt Czeglédy úr nem választotta, tehát marad ebben a tisztességtelen állapotában. Ha viszont amikor a jogerős ítélet megszületik, akkor már méltatlanság miatt lehet meglehet állapítani a mandátum elvesztését. (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

SZATMÁRY KRISTÓF,(Fidesz): Bekiabáló szocialista képviselőtársaim figyelmét arra is felhívnám, hogy Czeglédy Csaba egyszer már jogerősen elítéltetett 2002-ben. (Gőgös Zoltán: A kamara pénzeivel mi van? Hülyeségeket beszélsz.)Tehát itt egy visszaeső bűnözőről van szó, 2002-ben jogerősen a diákszövetkezetekben lévő csalásért elítélték. (Bárándy Gergely: Akkor lesz visszaeső, ha elítélik. Amihez nem értesz, arról ne beszélj! - Gőgös Zoltán: ’6-ban.)Akkor ’6-ban, az már sokkal jobb…

- Összességében azt tudom mondani: ha sajnos arra kell várnunk, hogy Czeglédy Csaba becsületére apellálunk abban, hogy visszaadja a mandátumát, akkor erre nem túl nagy esélyt látok. Azt tudom kérni igazából baloldali képviselőtársaimtól, hogy végre engedjék el bűnöző képviselőtársuk kezét, és ne próbálják folyamatosan védeni, és inkább arra kéne válaszolni, hogy abból a 3 milliárd forintból, amit elcsalt, esetleg nem került-e különböző pártfinanszírozásra is pénz, mert ez egy csomó más kérdést is felvet. (Bárándy Gergely: Nézz körül magad körül!)Ezeket kellene először tisztázni! Köszönöm a figyelmüket! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

VÖLNER PÁL, (igazságügyi minisztériumi államtitkár): - Valóban, a tények azt mutatják, hogy politikai szálak is vannak az ügyben. (Felzúdulás az ellenzéki oldalról. - Az elnök csenget.)A DK-val és az MSZP-vel számtalan szálon kötődik ez a képviselő, valamint az Altus Zrt.-nek is ő a jogi képviselője, amely Gyurcsány Ferencnek a családi cége, tehát közvetlen a kapcsolat. És hallottuk a falanx mormogását, gyakorlatilag a kiállás a mai napig töretlen e mellett a bűncselekményekkel vádolt ügyvéd mellett. (Dr. Józsa István: Hamis a vád.)És az, hogy a vád hamis vagy sem, azt valószínűleg valóban a bíróság dolga kijelenteni. De ha a NAV-nak ilyen súlyos bizonyítékai vannak, ebben az esetben az események tisztázásáig valóban szerencsés lenne, ha lemondana a mandátumról, hogy legalább a politikai barátait ne terhelje személyiségének ezen múltjával. Én ezt tudnám önöknek tanácsolni. (Bárándy Gergely: Voldemortról mikor lesz szó? - Taps a kormánypártok soraiból.)

Hány család maradhat az út szélén?

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik): - Tisztelt Ház! Miniszter úr felé jeleznem kell, hogy a parlamenti ülést megszakítva a Kossuth térre vettem utamat, ahol jelen pillanatban is egy demonstráció zajlik, ezen kormányzatnak a devizahitel-károsultakat sújtó politikája ellen. Ki kell emeljük azt a szót, hogy sújtó, hiszen miközben a kormány azzal propagálja saját magát, hogy megoldotta ezt a problémát, sőt, nem átallotta plakátokra írni, hogy ő bizony elszámoltatta a bankokat. De a statisztika makacs dolog, még a kormányzat sem tudta meghamisítani azt, hogy több mint százezren vannak olyan késedelemben, hogy hosszú távon, áttételes hatásként a kilakoltatás réme fenyegeti őket.

- Látható, hogy a végtörlesztés csak a szerencsésebb, módosabb embereken segített, tehát átfogó megoldást nem nyújtott. Az árfolyamgát tekintetében, amivel kapcsolatban szemünkre vetették, hogy nem támogattuk teljeskörűen ezt a konstrukciót, most derül ki, hogy öt év után, amikor a gyűjtőszámlákon lévő összegek az érintettek nyakába zúdulnak, nem feltétlenül tudják ezt komolyan és olyan mértékben törleszteni, ahogy arra a kormányzat számított. A családi csődvédelem alig néhány száz személy számára nyújtott bármiféle értékelhető segítséget, a Nemzeti Eszközkezelő tekintetében pedig elenyésző számban találhatóak azok, akik vissza tudták vásárolni saját ingatlanukat, miután ez a kormányzat a piaci áron történő forintosítással indokolatlanul odaadott százmilliárdokat az érintett bankoknak a károsultak pénzéből, a károsultak vagyonából.

- Miniszter Úr! Számtalan vetülete van a problémának, a megoldási javaslatokról is évek óta vitatkozunk. Ugyanakkor én egy 1.0-ás lépésre hívnám fel a figyelmüket. Ez az lenne, hogy ön vagy önök közül bárki, akik kompetens ebben a kérdésben, álljon fel, miután az azonnali kérdések órája véget ér, menjen ki a térre, álljon szóba az emberekkel, hallgassa meg őket. Hiszen nélkülük nem lehet megoldást találni. Másrészt pedig egy felesküdött kormány nem teheti meg azt, hogy választópolgárok szemébe köp, és nem teheti meg azt sem, hogy több tízezer ember képviselőjével nem áll szóba. (Az elnök csenget.)Jelen pillanatban ugyanis ezek az emberek azt panaszolják, hogy egyetlen kormánnyal sem tudnak kapcsolatot teremteni. (Taps a Jobbik soraiban.)

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Ami a figyelmeztetését illeti, képviselő úr, hogy kivel álljak szóba, a fideszes képviselők, az egyéni választókerületi képviselők és a listás képviselők is rendszeresen állnak minden választópolgártársunk rendelkezésére. És higgye el, képviselő úr, miután a Fidesz adja az egyéni képviselők nagy részét és a választókerületekben fideszes képviselők vannak, nincs olyan fogadóóra, nem volt az elmúlt hét esztendőben, hogy képviselőtársaimat ilyen megkeresés ne érte volna. Minden fideszes képviselőtársam lelkiismerete szerint és esküjéhez híven járt el, amikor támogatta azokat a kezdeményezéseket, amelyek jelentős, több százezres, sőt milliós nagyságrendben segítették azokat, akik devizahitelt vettek föl.

- Nem citálom ide azt a kérdést, hogy vajon devizahitelt fölvenni kötelező volt-e, mert ezt a kérdést kellő visszafogottsággal kezeljük itt a parlamentben. Sőt, az adófizetők pénzén nagyvonalúan segített a kormány több alkalommal a devizahiteleseknek. De az nekem megdöbbentő adat, hogy a devizahitelesek 60 százaléka, akiket már megmentett a költségvetés, azt mondja, hogy még egyszer fölvenné ugyanazt a devizahitelt. Ez azért szerintem elgondolkodtató! Tehát amikor a devizahiteleseknek segítünk, akkor pontosan tudnunk kell, hogy minden segítségnek ára van, és előbb-utóbb a segítség egy jó részét a magyar adófizetők fizetik ki, azok az adófizetők, akik nem vettek föl devizahitelt. Ezt soha nem szabad elfelejteni!

- A másik, ami a konkrét kérdéseket illeti: nem vitatom, hogy vannak olyan devizahitelesek, akik ennek a devizahitel-rendezésnek a legvégére maradtak az egyszeri megváltás, az árfolyamgát és számos más intézkedés mellett. Higgye el, hogy a kormány és az Igazságügyi Minisztérium természetesen, miután bírósági eljárások vannak, és ez köti a kormány és az Igazságügyi Minisztérium kezét is, folyamatosan követi annak lehetőségét, hogy hogyan segíthetne. Azt gondolom, az a döntés, amit 2017. március 21-én hoztunk, hogy 100 százalékon lehet az ingatlant árverezni, a kilakoltatások és az árverések sorsát is rendezi. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik): - Elnök Úr! Ha önök valóban megoldották volna ezt a problémát, akkor a fogadóóráikon vélhetően nem jelentkeznének tömegével azok a károsultak, akik még mindig valamifajta igazságtételt követelnek. Nem tudom feloldani azt az ellentmondást, hogy ezek az emberek 150-155-160 forinton vették fel az úgynevezett hitelüket, önök pedig 256 forinton váltották át mindezt.

- Tehát bizonyos az, hogy egy új elszámolási törvényre van szükség, egy olyan megegyezésre, ahol a károsultak pénze visszacsoportosítható, és ezt egyetlen magyar kormány sem fogja tudni megúszni. Azért nem, mert a kiszáradt gazdasági helyzethez érdemben hozzájárul az a szociális és társadalmi katasztrófa, ami túlzás nélkül százezrek kisemmizésével járt együtt. Eltagadhatatlan folyamatok mindezek, tehát egy új elszámolási törvény mellett kutya kötelessége lenne már ennek a kormánynak is a vádlottak padját a felelősökkel megtölteni, legyenek azok bankvezérek, legyenek azok végrehajtók, legyenek azok végzettség nélküli közvetítők. De ez a helyzet nem maradhat ennyiben! Arra kérem önöket, fáradjanak ki a térre, álljanak szóba az érintettekkel, ne csak fogadóórán, szervezett körülmények között, hanem bármikor!

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselő Úr! Ön felelősöket követel, nem olyan régen vitanapot a felelősökkel kezdeményeztek. Ebben a parlamentben van olyan politikai párt, az MSZP, amelynek korábbi pénzügyminisztere propagálta, engedélyezte, reklámozta a devizahitel intézményét 2002 után. Konkrétan az történt, hogy a Fidesz által otthonteremtéshez biztosított forintalapú, államilag támogatott kedvezményes hiteleket 2002 után a szocialista kormány devizahitelekkel váltotta ki. Ezért adósodott el másfél millió család Magyarországon, és önök velük kezdeményeztek közösen vitanapot.

- Képviselő Úr! Legyen, kérem, konzekvens, és a pártján belül képviselje azt, hogy a devizahitelesek eladósítóival, a károkozókkal nem léphetnek fel együtt politikailag a következő időszakban!

- Ami pedig a szóba állást illeti: mindannyian szóba állunk minden választóval, aki bennünket a Parlament bejáratánál megszólít, vagy akar tőlünk valamit, ez nem okozhat problémát. Én azt tudom önnek mondani, hogy ez a 256 forint lehet vitaképes álláspont. De most mennyi a svájci frank? 270. Mennyi volt egy időszakban? 319. Ki fizette ki a különbséget, és ki állja a cechet? Magyarország és a magyar adófizetők! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Letelepedési kötvények: ki áll a pénzmosó hálózat mögött?

DEMETER MÁRTA, (LMP): - Államtitkár úr! A konstrukciót mindenki ismeri. Az Orbán-kormány már húszezer bevándorlót engedett be Magyarországra és a schengeni övezetbe a letelepedési kötvényekkel. Egy olyan, tudatosan megszervezett pénzmosási szisztémát hoztak létre, amely egy meghatározott szűk kör anyagi hasznát szolgálja, és aminek a közepén Rogán Antal ül. Míg a közbeiktatott offshore cégek mára 180 milliárd forintot kaszáltak, addig az államnak csak veszteséget okozott ez a konstrukció, ami most már elérheti a 14 milliárd forintot is.

- Ez az üzlet nem Magyarország érdeke. Ez az üzlet végtelen összefonódásoktól terhelt. Ez egy pénzmosási konstrukció, amely súlyos biztonsági kockázatokat hordoz magában, hiszen nem ellenőrizték érdemben azokat, akik megvásárolták és megkapták ezt a letelepedési engedélyt. Továbbá öt év lejártával, a pénz visszafizetése során a haveri offshore cégek akár el is tűnhetnek az ügyfelek pénzével, és ennek a sara megint csak Magyarországra hullik majd vissza. Tehát pontosan látszik, mi hogyan működik a Fidesznél. Az a szokás, hogy ha valaki pénzt akar szerezni, akkor neki vagy erre a konstrukcióra konkrétan írnak egy törvényt.

- Államtitkár Úr! Tehát továbbra is fenntartom a kérdéseimet:

- Vajon miért bujkál Rogán Antal?

- Miért nem válaszol?

- Hogyan lehet, hogy olyan offshore cégeket, amelyek több mint 100 milliárdot kaszáltak ezen az üzleten, mindössze egy nappal azelőtt hoztak létre, hogy Rogán Antal benyújtotta a törvényjavaslatot, és ugyanazon a héten három ilyen cég is alakult?

- Hogy lehet az, hogy az egyik cég hatósági iratait négy nappal előbb hagyta jóvá a Gazdasági bizottság, mint ahogy azokat egyáltalán kiállították volna Liechtensteinben?

- Végül a legfontosabb kérdésem: az offshore cégek azért tudhattak előbb a konstrukció létrehozásáról, mint akár maga az Országgyűlés, mert Rogán Antal és köre áll az egész mögött?

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Asszony! Ön a bevándorlás szót említette. Ezzel kapcsolatban azért hadd jegyezzem meg: ön ott hagyott egy olyan pártot, amely támogatja a bevándorlást, hogy helyet foglaljon egy olyan pártban, amely szintén támogatja a bevándorlást.

- Ami a konkrét kérdést illeti: rossz helyre címzi ezt a kérdést, mert szeretném önnek elmondani, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda nem foglalkozik a letelepedési kötvények ügyével, és nem is foglalkozott. De hogy mégse üljek le dolgavégezetlenül, ezért szeretném önt arról tájékoztatni, mert ezek szerint nem tudja, hogy erről a programról a döntést az Országgyűlés Gazdasági bizottsága hozta, ezért arra szeretném önt biztatni, hogy kérdezze meg az új frakciótársait arról, hogy amikor a Gazdasági bizottságban ennek a programnak a vitája volt, akkor miért nem tettek módosító javaslatot, vagy miért nem emeltek egyáltalán kifogást.

- Szeretném azt is elmondani önnek, hogy a letelepedési kötvény-program fontos szerepet játszott a magyar gazdaság finanszírozásában, mégpedig egy olyan időszakban, amikor a magyar gazdaság még gyengébb lábakon állt. Sokkal kevesebb kamatot kellett kifizetni. Ön rosszul tudja, amit tud. Igen, sokkal kevesebb kamatot kellett kifizetni, mint a szokásos devizakötvények esetében. S mivel most már a magyar gazdaság erősebb lábakon áll, ezért ezt a kötvényprogramot ki lehetett vezetni. Köszönöm, hogy meghallgatott. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

DEMETER MÁRTA, (LMP): Államtitkár úr! Rogán Antal nyújtotta be a törvényt, Rogán Antal volt az elnöke a Gazdasági bizottságnak, ő hordta be oda ezeket a cégeket és döntött, valamint az ő ismerősi köre tűnik fel lépten-nyomon ezekkel a cégekkel kapcsolatban.

Nem igaz, hogy ez a konstrukció bármiben szolgálná a magyar állam érdekeit! Ez egy veszteséges konstrukció! Maga az Államadósság Kezelő Központ volt az, amely 1,2 milliárdos veszteséget termelt, ez pedig az állam vesztesége! Egyébként meg folyamatosan titkolóznak az ügyben, az Államadósság Kezelő Központ bizonyos adatokat nem ad meg ebben a történetben. Két elvesztett per után még azt is vállalja, hogy Kúriára is megy, csak hogy ne kelljen kiadni, a bizottságok előtt nem lehet beszámoltatni erről senkit, folyamatosan elszabotálják, Rogán Antal pedig folyamatosan bujkál. Úgyhogy addig fogják megkapni ezeket a kérdéseket, ne bújjon se ön mögé, se akár az Országgyűlés elnöke mögé, igenis ezeket meg kell válaszolnia! Addig fogjuk feltenni ezeket a kérdéseket, amíg nincsen válasz, és természetesen az elszámoltatásra is számíthatnak majd! (Taps a Jobbik padsoraiból.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Asszony! Ezek szerint ön is nagyon jól tudja, hogy a Gazdasági bizottság nyilvános ülésén született döntés erről a programról, amelyen azok a képviselők is részt vettek, akik most az ön frakciótársai. Azt is szeretném önnek elmondani, hogy a kötvények igénylői, ha már a biztonsági vonatkozásokról van szó, többszörös biztonsági szűrőn estek át, vizsgálta őket többek között a rendőrség, a TEK és a szakszolgálatok is. Ráadásul itt nem állampolgárságról van szó, hanem olyan letelepedési engedélyről, amely bármikor visszavonható.

- A kormánytagokat illető, kérdésnek álcázott rágalmait eddig is és ezután is, most is szeretnénk visszautasítani! És ha önt valóban érdeklik a biztonsági kockázatok, akkor arra szeretném önt kérni, hogy győzze meg az LMP brüsszeli képviselőjét, hogy a jövőben ne támogassa a kötelező betelepítési kvótákat. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Bartha Szabó József