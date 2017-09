Egyhangú volt a döntés a Soros-konzultációról

Gulyás Gergely javaslata volt, hogy a parlament alelnökének és a törvényalkotási bizottság elnökének jelölje őt a kormányfő – tudtuk meg Hende Csabától. A Fidesz új frakcióvezető-helyettese közölte: a kvótaperben született ítélet miatt aktuális a Soros-tervről nemzeti konzultációt tartani, amit egyhangúan szavazott meg a frakció. A szombathelyi politikus sajnálatosnak nevezte, hogy a város neve az MSZP-s Czeglédy Csaba körüli botrány kapcsán kerül a sajtóba.

2017. szeptember 20. 09:52

– Amikor lemondott a honvédelmi miniszterségről, úgy tűnt, visszavonul az országos politikától, és csak Szombathelyre koncentrál. Minek köszönhető, hogy újra vezető tisztségeket kapott a Fideszben?

– Erről az engem jelölő Orbán Viktor miniszterelnököt kellene megkérdezni. Amikor megtette ezt a javaslatát, számomra igen hízelgő módon úgy fogalmazott, hogy olyan katonának tart, aki mindig el szokta végezni a munkát, amit rá bíznak. Egyelőre persze még csak jelöltek az Országgyűlés alelnökének és a törvényalkotási bizottság elnökének, erről a parlamentnek kell dönteni. Velencén frakcióvezető-helyettesnek választottak meg. Ez is egyfajta hagyomány, a törvényalkotási bizottság elnöke mindig egyben frakcióvezető-helyettesi funkciót is betölt.

– Régóta ismeri Gulyás Gergelyt, sőt a Fidesz új frakcióvezetője Szombathelyen lett képviselő 2010-ben. Szerepet játszott ez abban, hogy ön került a helyére?

– Igen. Úgy tudom, hogy a kormányfő Gulyás Gergely javaslata alapján jelölt a parlament alelnökének és a törvényalkotási bizottság elnökének. A lemondásom után is ő kért fel arra, hogy az általa vezetett bizottság alelnöke legyek, és ezt keresztülvitte a frakción. Szakmai kapcsolatunk azonban régebbre nyúlik vissza, egészen a 2006-os rendőri atrocitások időszakára, amikor az áldozatok védelmét, erkölcsi felháborodásuktól vezérelve, ingyenesen elvállalták édesapjával, Gulyás Géza ügyvéd úrral, és én meghívtam őket a Polgárok Házába egy előadásra. Gulyás Gergely tökéletes előadást tartott: egy órán keresztül folyékonyan, világosan vázolta fel a jogi küzdelem történetét, papír nélkül. Tátott szájjal hallgatta mindenki. Már akkor látszott, hogy nagy jövő előtt áll.

– Gulyás Gergely politikai pályája azonban mégiscsak Vas megyében kezdődött, és a hírek szerint ön volt a mentora akkoriban.

– Valóban a Vas megyei listán jelölték őt 2010-ben. Mivel engem ismert akkor a megyéből, eljött hozzám, és megkérdezte, hogy mit segíthet. Közöltem vele, hogy munka van bőven, felajánlottam, hogy nálam lakhat és segíthet a kampányban. Két alkalommal egy-egy hetet töltött nálam, miközben önkéntes segítőm volt a választási hadjáratban. A mentorálás helyett inkább azt mondanám, hogy barátság és kölcsönös együttműködés köt minket össze.

– Erre az együttműködésre szükség lesz a jövőben is, hiszen a törvényalkotási bizottság az egyik legfontosabb testület a parlamentben, úgy is hívják, hogy a „bizottságok bizottsága”. Ugyanakkor komoly tapasztalattal rendelkezik a jogalkotás terén, hiszen az első Orbán-kormány idején az igazságügyi államtitkári posztot töltötte be.

– Ez valóban egy fontos testület, hiszen ide érkeznek be a különböző szakbizottságok javaslatai és jelentései, míg el nem nyerik végleges formájukat, előkészítve az Országgyűlés döntéseit.

– Magyarország az Európai Bíróságon, más tagállamokkal együtt, vesztett a kvótaperben. Érkezhet ezzel összefüggő javaslat a bizottsághoz, lesz ennek következménye a törvényalkotásban?

– Nem tudom, nem vagyok jós. A törvényjavaslatokat legtöbbször a kormány nyújtja be, a törvényalkotási bizottság ezek menedzselésében, a módosító javaslatok áttekintésében és összefésülésében működik közre. A részletes vita, amely korábban a parlament plénuma előtt zajlott, most a törvényalkotási bizottságban folyik le, tehát ha lesz javaslat ezzel kapcsolatban, akkor azt majd itt vitathatják meg.

– A kvótaper egyik következménye azonban, hogy a frakció úgy döntött: nemzeti konzultációt kezdeményez a Soros-tervről. Lesz feladata az előkészítésben?

– Ennek kétségkívül aktualitást ad a kvótaperben hozott európai bírósági ítélet. A frakcióülésen vetődött fel, hogy szükség lesz erre a nemzeti konzultációra, és Kósa Lajos indítványozta erről a szavazást. A frakció egyhangúan döntött arról, hogy felkéri a kormányt a nemzeti konzultáció előkészítésére. Ez a kormány dolga lesz tehát, a frakcióra és a törvényalkotási bizottságra nem hárul feladat ezzel kapcsolatban.

– Vannak azonban olyan törvénymódosítások, amelyeket hamarosan tárgyalniuk kell. Például a Btk. módosításáról szóló előterjesztést, amely a pedofilok büntetésének szigorításáról szól. Ez alapján egy életre eltilthatják a hivatásától azt a pedagógust vagy nevelőt, aki pedofiljellegű bűncselekményt követett el. Eddig miért nem volt ez így?

– Magyarország még a módosítás elfogadásával is túl megengedő lesz ezekkel a gazemberekkel szemben. Egy másik uniós tagállamban, Csehországban például az ilyen bűnelkövetőket bizonyos körülmények között kémiai úton kasztrálják. Nálunk eddig legfeljebb tíz évre lehetett eltiltani emiatt valakit a gyerekekkel való foglalkozástól. Nyilván nem akarták leszűkíteni a bírói mérlegelés lehetőségét, de úgy gondolom, hogy a gyermekeink védelme fontosabb annál, mint hogy bármit is kockára tegyünk. A javaslatot Selmeczi Gabriella, Répássy Róbert és Németh Szilárd nyújtotta be. Utóbbi képviselő azért csatlakozott az előterjesztéshez, mert Csepelen például előfordult, hogy kétszer is visszaesőként pedofilcselekményeket követett el egy személy, aki a munkájánál fogva gyermekekkel foglalkozott. Ha a módosítás már megtörtént volna, ez elkerülhető lett volna. Nem szabad engedni, hogy még egyszer az életben gyerekek közelébe kerüljön az, aki bizonyíthatóan bűnös ebben az undorító cselekményben.

– Várhatóan, az uniós joghoz való igazodás miatt, módosítani fogják a tiltott önkényuralmi jelképek kereskedelmi használatáról szóló előterjesztést is. Van esély arra, hogy mellénk álljon ebben a kérdésben az Európai Unió?

– Valóban felmerült, hogy a Csíki Sörgyár és a Heineken vitája kapcsán elkészült törvényjavaslat az európai uniós jogba ütközik. Nyáron ezért egyeztetés zajlott Brüsszellel, amely – sokak számára meglepő módon – úgy zárult, hogy az unió megengedhetőnek találta a szabályozást, ha az mentes a diszkriminációtól. Magyarán nem lehet bizonyos termékekre igaz, másokra meg nem, hogy betiltják az önkényuralmi jelképek ábrázolását. Mivel ezt a döntést alaposan elemezni kell, a frakció úgy határozott, hogy az előterjesztés egyelőre ne kerüljön a parlament elé, csak egy későbbi, átdolgozott formában. Az ügyhöz tartozik, hogy a Csíki Sörgyár és a Heineken között nemrég megegyezés született, így nem fogják ellehetetleníteni a székely üzemet. Nyilván ebben van szerepe annak a politikai nyomásnak is, amelyet a magyar törvényjavaslat brüsszeli elfogadása jelentett.

– Az Országgyűlés elé került viszont a korrupciós bűncselekmények elévülési idejének 12 évre emelését célzó javaslat, amelyet gyakorlatilag egy nap alatt teljes egyetértésben fogadtak el a képviselők. Minek köszönhető ez a nem túl gyakori konszenzus?

– Gulyás Gergely frakcióvezető egy erről szóló ellenzéki népszavazási kezdeményezésre úgy reagált, hogy nyitott kapukat döngetnek, hiszen ha bárki benyújt erről előterjesztést, azt a Fidesz-frakció meg fogja szavazni. Végül a Jobbik nyújtott be egy javaslatot, amely egységes, 12 éves elévülési időt határoz meg minden korrupciós bűncselekményre. Ez ritka jogtechnikai megoldás, hiszen nem tesz különbséget ilyen szempontból a kisebb és nagyobb súlyú bűncselekmények között. Eddig a fő szabály az volt, hogy a kiszabható büntetési tétel felső határa, de legalább három év az elévülési idő. Ez persze nem azt jelenti, hogy a Fidesz nem értett vele egyet. Sőt! A szavazatunkból is látszik, hogy mindent meg kívánunk tenni a korrupció szigorú büntetése érdekében. A parlamentben egyébként tegnap kisebbfajta csoda történt. Két javaslatot is egyhangúan szavazott meg mindenki. A korrupciós bűncselekmények elévülésének szigorítása mellett minden jelen lévő képviselő igennel szavazott az ukrán oktatási törvény módosításának elítéléséről szóló előterjesztésről is.

– Mit szól ahhoz, hogy választókerületi ellenfelét, az MSZP-s Czeglédy Csabát előzetes letartóztatásba helyezték költségvetési csalás gyanújával?

– Sajnálatos, hogy Szombathely neve egy ilyen botrány kapcsán kerül be az országos sajtóba. Mivel ez egy folyamatban lévő büntetőeljárás, nem nagyon kívánom kommentálni. Azt viszont erősnek tartom, hogy a baloldali politikusok valamilyen pártállami hatalmi önkény áldozataként próbálják Czeglédy Csabát beállítani. Róla tudni kell, hogy adócsalás és okirat-hamisítás miatt, több mint tíz éve már felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság, ugyanilyen iskolaszövetkezetekkel kapcsolatos ügyben. Pillanatnyilag pedig tizennégyen vannak előzetes letartóztatásban Czeglédy Csabával együtt, hiszen az ügyészség alapos gyanúja szerint egy veszedelmes bűnszervezet jöhetett létre a politikus közreműködésével. Ezt a gyanút a független bíróság Czeglédy tekintetében eddig négyszer erősítette meg.

– Ennek ellenére még tüntetést is szerveztek Czeglédy Csaba mellett.

– Mosolyogtam, amikor Szombathelyen a jobb sorsra érdemes, volt SZDSZ-es képviselő, Mécs Imre beszélt Czeglédy érdekében az utcán. Azt állította, hogy Czeglédy Csabát azért éri a retorzió, mert ügyvédként parádésan képviselt baloldali és liberális csoportokat, személyeket a bíróságon, és – egyfajta Robin Hoodként – sorozatosan győzött az érdekükben. A gond csak az, hogy ugyanez a független magyar bíróság helyezte őt előzetes letartóztatásba. Ezek szerint egyszer jó a bíróság, egyszer meg pártállami?

– Ezek után a szombathelyi kampányban elég hátradőlni és kérni egy kávét? Az MSZP még mindig nagy ellenfél lesz, vagy inkább a Jobbikkal kell megküzdeni?

– Szombathelyen hagyományosan az átlagosnál erősebb a baloldal, és az országos átlagnál gyengébben szokott szerepelni a radikális jobboldal. Olyan mértékű változások zajlottak le azonban az elmúlt időszakban a pártstruktúrában, hogy semmit nem lehet előre megjósolni. Mi viszont a terveink szerint nem foglalkozunk a kampányban más pártokkal és jelöltekkel. Pozitív kampányra készülünk, és megteszünk mindent azért, hogy a legjobban szerepeljünk.

„A jog katonája” Hende Csaba többek között annak is köszönheti politikai előmenetelét, hogy kiváló jogásznak számít. 1983-ban szerzett diplomát az ELTE jogi karán summa cum laude minősítéssel. 1986-ban kitűnő minősítésű jogi szakvizsgát tett. Tizenhárom évig ügyvédként dolgozott Szombathelyen, majd 1992-ben lett a Honvédelmi Minisztérium igazgatási és jogi főosztályvezetője. 1993-ban vezetőként vett részt az új honvédelmi törvény és a kapcsolódó alkotmánymódosítás előkészítésében. 1998 és 2002 között az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára, a jogi szakvizsgabizottság elnöke volt. A kormányváltás után a polgári körök koordinátoraként tevékenykedett. 2010-ben honvédelmi miniszter lett 2015-ös lemondásáig. 2015-től a parlament törvényalkotási bizottságának alelnöke volt.

