A demokratikus lélek megszakad

2017. szeptember 24. 23:11

A választásokhoz egyre közelebb kerülünk, a Fidesz távozásához még nem. Az emberek agyába nem láthatunk, ott még bármi lehet, de a közvélemény-kutatók jelentéseibe igen. Ott nincs semmi, ami a változásra reményt adna.

A helyzet annyira kilátástalannak tűnik, hogy mind gyakrabban merül fel a Jobbik bevonása egy kormányellenes választási szövetségbe. Egy technikai koalícióba, ahogy elsőként Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke fogalmazta meg. Kornis Mihály író nemcsak a saját nevében reflektált, mondván, ha csak a Jobbikkal való összefogás és a halál között lehet választani, akkor a halált választja. Medgyessy Péter szerint viszont nincs más megoldás, és aki ezt nem látja, annak a „nép felé kell elszámolnia”. A volt baloldali kormányfő sem különc e véleménnyel. Sok komoly

ember veti fel ezt a lehetőséget.



Eszerint drámai választási helyzet lenne. A Jobbik teremtette. Azt állítja, bejött a szélről, néppárttá vált. Korábbi rasszizmusát (ők nem így fogalmaznak persze), radikalizmusát, amely miatt még az európai szélsőjobb pártszövetség sem fogadta be, elhagyta. Az Orbán ellen fellázadt Simicska Lajossal a háttérben mindez még hiteles is lehet.



Csakhogy ezzel még nem kerültek szembe a Fidesszel, amely az esszenciája mindannak, amit a Jobbik tervezett. Akkor meg miért akarnák bármi áron, akár a baloldallal is összefogva leváltani a Fideszt? (...)



A DK és az MSZP is deklarálta már, hogy a Jobbikkal nem, de tudjuk, van az a helyzet… A Fidesz is úgy ment neki ’98-nak, hogy a kisgazdákkal semmiképpen, majd egyszer csak ott állt Orbán Viktor egy nagy csokor virággal Torgyán József háza előtt.



Érezhető, hogy a demokratikus oldal lelke szakad meg ebben a konfliktusban, mert immár nem is politikai, hanem erkölcsi küldetésnek tartják, hogy megszabadítsák az országot a Fidesztől, másrészt a Jobbikkal összeállni éppen erkölcsi alapon tűnik elviselhetetlennek.



Pedig sajnos nem kellene emészteni magukat. A Jobbikot nem kérdezte még senki. Márpedig ők maguktól is hidegen, keményen közlik, hogy a szerintük az országot tönkretevő balliberálisokkal soha, semmit. Hihető. (...)

Nagy N. Péter: Kérdezzék a Jobbikot!

Vasárnapi Hírek