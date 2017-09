A Legjobb úton a 3F Fesztiválon debütál

Szeptember 23-án, szombaton 19.45-kor, a 3F Fesztiválon az Art + moziban tartják Túri Bálint Márk Párizsban és Amsterdamban végzett fiatal magyar filmrendező első nagyjátékfilmje, a LEGJOBB ÚTON közönségtalálkozóval egybekötött hazai premierjét.

2017. szeptember 25. 11:14

A film – melyben Nándi, a „wannabe” zenész hét év sikertelen európai vándorlás után hazatér és szembesülni kényszerül az életével - elsősorban az Y-generációt szólítja meg. A színes animációs elemekkel tűzdelt független filmben a főbb szerepeket a hazai kortárs underground zenei élet szereplői alakítják.

Nándi (31) „wannabe” zenész, aki hét év sikertelen európai vándorlás után hazatér Magyarországra. Átutazóban van, csak addig tervez maradni, amíg meg nem kapja az új-zélandi munkavállalási vízumot. Itthon találkozik anyjával, barátaival, régi emlékekkel, egy új szerelemmel, sőt, váratlanul az apjával is, akit húsz éve nem látott. Kedvenc gyerekkori játékát, Tom Kapitányt is megtalálja, és elképzeli az űrhajós mostani küldetését. Mindezek a találkozások tükröket tartanak Nándi elé, rákényszerítve őt, hogy döntésre jusson az életével kapcsolatban. A színes animációs elemekkel tűzdelt független filmben a főbb szerepeket a hazai kortárs underground zenei élet szereplői alakítják. A film zenéjét a főszerepet is alakító Cservenka Ferenc szerezte, de elhangzik a női főszereplő, Walters Lili zenekara, a több filmzenét (Free Entry, Aranyélet) is jegyző Dorothy's Legs és a Pávelt alakító Lajkó Bence (Acid Benci, Plútó, Presszó Tangó Libidó) több száma is. Egy utcazenész-cameo erejéig feltűnik Medve Balázs, az X-faktorból ismert Dynamite Dudes egyik tagja is.

A film rendezője, Túri Bálint Márk a Párizsi Nemzetközi Filmiskola diákja volt, majd a Holland Filmakadémián (NFA) szerzett MA diplomát. Első filmje, a Legjobb úton elsősorban az Y-generációt szólítja meg.

Szeptember 23-án, szombaton 19.45-kor, a 3F Fesztiválon az Art + moziban tartják a film közönségtalálkozóval egybekötött hazai premierjét. A LEGJOBB ÚTON a későbbiekben is fut majd az Art + moziban.

