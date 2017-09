Általános behajtási jogosítványt kap a NAV

Általános végrehajtási hatósággá válik a jövő évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), így nehezebb lesz kibújni a köztartozások megfizetése alól. Az új szabályok szerint már félmillió forintnál kisebb tartozás esetén is elrendelhető lesz az ingatlan-végrehajtás.

2017. szeptember 25. 12:28

Nehezebb lesz kibújni a köztartozások megfizetése alól a jövő évtől, ugyanis a NAV 2018. január 1-tőláltalános végrehajtási hatósággá válik – áll a Mazars összefoglalójában. Az új szabályok szerint már félmillió forintnál kisebb tartozás esetén is elrendelhető lesz az ingatlan-végrehajtás. A gépkocsi pedig akkor is végrehajtható lesz, ha a házastársi közös vagyonba tartozik. A lefoglalásoknál – ugyanakkor – az adós érdekét szolgálja majd a most bevezetésre kerülő fedezetcsere lehetősége, miképpen az is, hogy egy pár ezer forintos köztartozás miatt nem lehet majd végrehajtást elrendelni. Az új rendelkezések életbe lépésével a végrehajtási eljárást is nehezebb lesz majd akadályozni.

Adóreform: fókuszban az adóvégrehajtás

Az adóeljárási szabályok reformjával párhuzamosan a kormány az adóvégrehajtás szabályait is átalakítja: a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az adóhatóság jogkörét jelentősen kiszélesíti, így 2018-tól a NAV általános végrehajtási hatósággá válik. Ez azt jelenti, hogy a jövőben az adótartozások behajtásán túl számtalan további végrehajtási területen válik illetékessé.

„A törvénytervezet a mai szabályrendszeren alapul, de több szempontból átláthatóbb és észrevehetően az eljárások gyorsítása és ésszerűsítése a célja. Az adózóknak ugyanakkor fel kell készülniük kisebb-nagyobb tartalmi változásokra – értékelte a változásokat H. Nagy Dániel, a Mazars senior adómenedzsere.

A NAV új feladatkörében három típusú köztartozás behajtásáért felel majd:

az általa nyilvántartott adó- és vámtartozások behajtásáért, az úgynevezett adók módjára behajtandó köztartozások, illetve 2018. január 1-től az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján az egyéb köztartozások behajtásáért.

A MAZARS szakértője szerint egyelőre kérdéses, hogy a különleges szakértelmet vagy felszerelést igénylő esetekben mindez miként fog megvalósulni a gyakorlatban. Ami az újdonságokat illeti, az adózóknak a következő változásokra érdemes figyelniük. A jövőben automatikusan végrehajtható okiratnak minősül a NAV javára fizetési kötelezettséget megállapító jogerős bírósági határozat, illetve egyezség is. Így az adóhatóságnak nem kell a végrehajtás érdekében külön határozatot hoznia, sem végrehajtási lap kiállítását kérnie a bíróságtól.

Az adóhatóság választja ki a végrehajtás módját

A törvényalkotó az adóhatóságra bízza, hogy kiválassza az adott esetben leghatékonyabb végrehajtási módot. A „szabad kéz” azonban nem korlátlan: a jövőben a tízer forint alatti tartozással rendelkező adósok esetében a NAV csak fizetési felhívást küldhet, de az ún. végrehajtási átvezetésen kívül szigorúbb lépéseket nem tehet.

Annál „veszélyesebb” lehetőség, hogy a jövőben már az 500 ezer forint alatti tartozások esetében is elrendelhetnek ingatlan-végrehajtást. Kivételt képez ez alól az adós és a vele együtt élő közeli hozzátartozók lakhatását közvetlenül szolgáló lakóingatlan.

Új adminisztratív terhet is kapnak a nyakukba a cégek, ugyanis jövedelemletiltás esetén a munkáltató 8 napon belül köteles elektronikus tájékoztatást küldeni az adóhatóságnak a havonta letiltható jövedelem összegéről, valamint a letiltást befolyásoló körülményekről is.

Kiterjesztett jogok és fedezetcsere

Jelenleg is érvényes szabály, miszerint a végrehajtási eljárásban a jármű a gépjármű-nyilvántartási adatok alapján is lefoglalható. E lehetőséget terjesztik most ki a házastársi közös tulajdonba tartozó járművekre is, egy szimpla átírással tehát nem menekíthető ki a végrehajtási eljárásból egy gépkocsi.

Könnyíthet azonban az adósok életén a fedezetcsere lehetősége. Az adós a jövőben kérheti, hogy a lefoglalt ingóságát oldják fel a foglalás alól, ha olyan vagyontárgyat ajánl fel a tartozás fedezetéül, amely a lefoglalt vagyontárgy piaci értékét eléri.

A jövőben többen is belekóstolhatnak az árverésekbe, növelheti ugyanis a licitálási kedvet, hogy a teljes vételár megfizetésére (a szokásos 8 napon felül) az adóhatóság 60 napig terjedő halasztást engedélyezhet majd. Ennek különösen a nagyobb értékű ingatlanoknál lehet jelentősége, ahol könnyebbséget jelent, hogy nem kell „azonnal” készpénzes fizetéssel teljesíteni a kötelezettséget.

