Kötelességünk segíteni a kárpátaljai magyarokat

A kárpátaljai magyarok a szülőföldjükön akarnak boldogulni, Magyarországnak pedig alkotmányos kötelessége ebben segíteni őket - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévnyitóján hétfőn Beregszászon. Balog Zoltán az eseményen bejelentette, több mint egymilliárd forintból uszoda és sportcsarnok épül a kárpátaljai városban.

2017. szeptember 25. 22:46

A helyi református templomban megtartott ünnepségen a tárcavezető azt mondta, az ezer éve ezen a földön élő magyarság "erőforrása" a magyar nemzetnek és Ukrajnának egyaránt, Magyarország pedig nem mond le erről az erőforrásról.



Ezért arra kérjük az ukrán politikusokat, hogy ők se tegyék meg ezt - utalt a miniszter az ukrán parlament által elfogadott új oktatási törvénynek a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatását korlátozó hetedik paragrafusára.



A jogszabály ezen cikkelye "ezer sebből vérzik", és szembemegy mindazzal, amire a szabaddá lett ukrán és a magyar nemzet szerződött egymással, valamint egy sor olyan nemzetközi egyezménnyel, amelyet az európai nemzetek közössége felé indulva Ukrajna elvállalt - jelentette ki Balog Zoltán. A tárcavezető leszögezte: Magyarország Ukrajna mint állam szabadságában, valamint minden állampolgárának békés gyarapodásában érdekelt, a magyarok pedig nem a problémának, hanem a megoldásnak a részei kívánnak lenni.



"Készen állunk küzdeni, készen állunk tárgyalni, készen állunk a nemzetiségi oktatás érdekében megegyezni" - húzta alá Balog Zoltán, hozzátéve: a magyar kormány ezért úgy döntött, hogy több mint egymilliárd forinttal támogatja egy sportcsarnok és egy uszoda építését a beregszászi főiskola mellett.



A létesítmények tervezéséhez szükséges összeg rendelkezésre áll - tette hozzá a miniszter, akinek szavait taps kísérte a templomban.



A főiskola vezetése, tanárai, a történelmi egyházak, a kárpátaljai magyar és magyarországi politikai élet képviselői, valamint a fogadalmat tett elsős főiskolai hallgatók, meghívott vendégek előtt Balog Zoltán beszédében rámutatott, a kárpátaljai magyaroké "a föld, a nyelv és a hit", ezt a közösséget mindig a tisztességes munka és a közigazgató állam iránti lojalitás jellemezte. Az elvégzett munkájuk javára vált annak az országnak, amelyben éltek, közben pedig töretlen maradt a magyar nemzet iránti hűség - fogalmazott.



A miniszter felsorolva az anyaország által itt élő magyar és ukrán családoknak és gyerekeknek juttatott támogatásokat és boldogulásuk segítésére elindított programokat megjegyezte, a magyar állam számára természetes a Magyarországon élő ukrán nemzetiségű közösség segítése, erre a célra mintegy egymilliárd forintot fordítanak.



Balog Zoltán Kárpátalja történelmét felidézve kifejtette, a lényeg mindig az, hogy a magyarok magyarok, az ukránok ukránok, a ruszinok pedig ruszinok lehessenek és maradhassanak. A Szovjetunió szétesésével és Ukrajna létrejöttével a kárpátaljai magyarok számára is eljött a szabadság ideje, most azonban mintha távolodna ez a szabadság. A bevallottan nyugati irányba elinduló Ukrajna - amely eddig békében igyekezett élni szomszédjaival és teret, illetve lehetőséget adott nemzetiségeinek a szabad életre - most megsérti majdnem minden nyugati szomszédját, elfelejtve azt, hogy az ukrán nemzet is volt ilyen elnyomott helyzetben - emlékeztetett a miniszter.



A tárcavezető nehezményezte, hogy a médián keresztül párbeszédet hirdető ukrán állam viszont nem hajlandó tárgyalásokra az oktatási törvényről. Ezért fontos, hogy a Kárpátaljai Megyei Tanács kiállt a magyarok és a románok jogai mellett, mert az itt élő képviselők jól tudják, hogy az anyanyelvi oktatás nem elvesz, hanem hozzátesz az életükhöz - jegyezte meg.



Balog Zoltán beszédében az új oktatási hetedik cikkelyét zsákutcának nevezte, megemlítve, hogy ebbe a cári Oroszország és a Szovjetunió bürokráciája magát az ukrán nemzetet is belekényszerítette már.



"Mi kézfogással fogjuk várni Ukrajnát a zsákutca bejáratánál, hogy együtt mehessünk tovább az európai úton, amelyre történelmi sorsközösségünk predesztinált bennünket" - jelentette ki az emberi erőforrás miniszter. Balog Zoltán hozzátette, Magyarország és az érintett országok minden törvényes eszközzel fel fognak lépni a jogfosztás ellen a nemzetközi közösség előtt.



Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora beszédében elmondta, a 2017/18-as tanévben összesen 1224 hallgató kezdte meg tanulmányait az intézmény különböző képzési szintjein, ebből 228-an nappali, 210-en levelező, 286-an pedig Ukrajnában nem akkreditált, székhelyen kívüli képzésben vesznek részt.



A tanévnyitón nem vett részt az eseményre meghívott Lilia Hrinevics ukrán oktatási és tudományos miniszter.



Az elsőéves hallgatók diákká avatását és fogadalomtételét követően átadták a Rákóczi-díjat, amelyet idén Bacskai József, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára - korábbi ungvári és beregszászi főkonzul - vehetett át.

Magyarországi támogatással felújított kórházi gyermekosztályt avatott fel Kövér László Nagyszőlősön

Ünnepélyesen felavatta a Nagyszőlősi Járási Kórház közel 36 millió forintnyi magyarországi támogatással felújított gyermekosztályát Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületének elnöke hétfőn Nagyszőlősön.

Az avatási ünnepségen Kövér László hangsúlyozta, hogy a kórház gyermekosztályának felújításához nyújtott magyarországi segítség a legjobb helyre került a sok gonddal küszködő Ukrajnában. Amikor beteg gyermekekről van szó, a támogatás kérdése nem lehet vita tárgya, mert megfelelő körülményeket kell teremteni a gyógyításhoz - tette hozzá.



Kövér László köszönetet mondott a gyermekosztály orvosainak és munkatársainak azért a - mint fogalmazott - embert próbáló munkáért, amelyet végeznek, egyúttal reményét fejezte ki, hogy az ő tevékenységüket is segíti az intézmény európai színvonalú felújítása. Ugyancsak köszönetét fejezte ki a gyermekosztály felújítását anyagilag támogató Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) tagjainak, a magyar kormánynak, a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, valamint a gyermekmentő szolgálat önkéntes segítőinek.



Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ügyvezető elnöke elmondta, tavaly márciusban döntöttek arról, hogy támogatják a kórházi gyermekosztály felújítását, mivel az intézményben áldatlan állapotok uralkodtak, hiszen húsz éve semmilyen felújítás nem történt. Kiemelte, hogy a járásban élő mintegy 31 ezer kiskorú ellátását végző, összesen 75 ággyal rendelkező gyermekosztályon mintegy háromezer gyermeket gyógyítanak meg évente.



Az MTI-nek nyilatkozva Bíró Erzsébet, a Kárpátalja megyei egészségügyi főosztály helyettes vezetője elmondta: óriási segítség a szinte mindenben hiányt szenvedő kárpátaljai egészségügynek az a sokrétű támogatás, amelyet Magyarország, a magyar kormány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat nyújt. Mint kifejtette, a megye egészségügyi költségvetésének közel 70 százalékából a béreket fedezik, eszközbeszerzésre, fejlesztésre egyáltalán nem jut pénz. Ennek tükrében érthető meg igazán - emelte ki -, hogy milyen párját ritkítóan jelentős volumenű egészségügyi beruházás Kárpátalján a nagyszőlősi kórház gyermekosztályának európai szabványok szerint történt felújítása. Megjegyezte, hasonlóan korszerű kórházi gyermekosztály nincs Ukrajna egyetlen járásában sem.

Az átadási ünnepségen Kövér László hangsúlyozta, megtiszteltetésnek tekinti, hogy a gyermekmentő szolgálat nevében adhatja át Kárpátalján a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) adományait gyermekegészségügyi intézményeknek összesen 70 millió forint értékben. Fontos, hogy ez a támogatás a beteg gyermekek gyógyulását szolgálja, és egyúttal szimbolikus üzenet is, hogy Magyarország szeretne jó kapcsolatokat ápolni Ukrajnával, szeretne a kárpátaljai embereken segíteni, nemzetiségüktől függetlenül - tette hozzá, kiemelve, hogy Magyarország nem hagyja magukra a kárpátaljai magyarokat sem.



Edvi Péter, a több éve tartó kárpátaljai humanitárius segélyakciót lebonyolító Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat lelnöke elmondta, az MJVSZ mellett a Kárpátaljára irányuló gyermekegészségügyi támogatásokhoz jelentős mértékben járult hozzá a magyar kormány is. Reményét fejezte ki, hogy a gyermekosztály intenzív részlegének átadott közel egymillió forint értékű életfunkció-kijelző és -fenntartó készülékek nagymértékben hozzájárulnak a súlyosan beteg gyermekek sikeres gyógyításához. Azt is elmondta, hogy a gyermekmentő szolgálat Kárpátalja valamennyi járását ellátta a csecsemők hallásvizsgálatára szolgáló készülékkel, így a megye egész Ukrajnában, a fővárost is beleértve, első helyen áll az újszülöttek korai hallásdiagnosztikáját tekintve.



Kriza Ákos, az MJVSZ elnöke, Miskolc polgármestere azt emelte ki, hogy a szövetség az utóbbi években több mint 100 millió forintot juttatott el adományként Kárpátaljára, amely összeg kétharmada a gyermekegészségügyet szolgálja.



Viktor Mikulin, Kárpátalja helyettes kormányzója a megye vezetése nevében köszönetet mondott a magyarországi mecénásoknak és a magyar kormánynak a kárpátaljai gyermekegészségügynek nyújtott felbecsülhetetlen értékű támogatásért. Reményének adott hangot, hogy hamarosan rendeződnek a problémák, és helyreállnak Ukrajna és Magyarország példaértékű kapcsolatai.



Az MTI érdeklődésére Kövér László az új ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban elmondta: "A gyermekek gyógyítása mellett nagyon fontos a gyermekek oktatása is, ezért katasztrofális döntésnek tartom mindazt, amit az ukrán parlament ezen a téren megalkotott, és nagyon bízom benne, hogy Petro Porosenko elnök bölcsen fogja megoldani a helyzetet, s a törvény nem lép majd életbe. Remélem, Ukrajnában megtalálják a módját annak, hogy a magyar emberek gyermekei anyanyelvükön tanulhassanak az óvodától az egyetemig" - emelte ki.



A házelnök kijelentette, az ukrán törvényhozók döntése ellentmond egyebek mellett annak a jó viszonynak, amely a magyar-ukrán viszonyt az elmúlt 26 évben jellemezte. Hangsúlyozta: "nem adtunk rá okot, hogy az ukrán politikusok így elbánjanak a kárpátaljai magyarokkal, ezért a leghatározottabb formában adtunk hangot a véleményünknek, és a leghatározottabb formában fogjuk ezt megtenni a jövőben is". Megjegyezte, hogy e problémának nem szabad kihatnia a humanitárius és az emberek közötti kapcsolatokra. Azt is elmondta, hogy az Országgyűlés összpárti határozata az oktatási törvény ügyében komoly jelzés Ukrajna felé.



Kövér László délután Nagyszőlősön átadja a járási kórház magyarországi támogatással felújított gyermekosztályát, majd Mezőváriban a korszerűsített roma óvodát.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke kezet fog Males Ivánnal, a kórház igazgató főorvosával az orvosi eszközök átadásán a Beregszászi Járási Központi Kórház gyermekosztályán 2017. szeptember 25-én. Mellette Kriza Ákos, az MJVSZ elnöke, Miskolc polgármestere, Biró Erzsébet, a Megyei Egészségügyi Főosztály igazgató-helyettese és Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke. MTI Fotó: Nemes János



Kárpátaljai programjának befejezéseként Kövér László a beregszászi járási Mezőváriban felkereste a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) által fenntartott Immánuel roma óvodát, és tájékozódott az intézmény helyzetéről. Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke ismertetőjében a többi között elmondta, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a 40 növendékkel működő korszerű létesítmény kéthavi fenntartási költségeit fedezte, és konyhai berendezések beszerzését támogatta idén, ami jelentős hozzájárulás az óvoda költségvetéséhez.

Magyarország a gyermekegészségügy terén is támogatja Kárpátalját

Magyarország a gyermekegészségügy terén is támogatja Kárpátalját, hiszen mind a magyarok, mind az ukránok számára egyaránt a legfontosabb, hogy egészségben és biztonságban tudják a gyermekeiket - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke hétfőn Beregszászon, ahol a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületének elnökeként orvosi eszközöket adott át a beregszászi járási kórház gyermekosztályának.

Az átadási ünnepségen Kövér László hangsúlyozta, megtiszteltetésnek tekinti, hogy a gyermekmentő szolgálat nevében adhatja át Kárpátalján a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) adományait gyermekegészségügyi intézményeknek összesen 70 millió forint értékben. Fontos, hogy ez a támogatás a beteg gyermekek gyógyulását szolgálja, és egyúttal szimbolikus üzenet is, hogy Magyarország szeretne jó kapcsolatokat ápolni Ukrajnával, szeretne a kárpátaljai embereken segíteni, nemzetiségüktől függetlenül - tette hozzá, kiemelve, hogy Magyarország nem hagyja magukra a kárpátaljai magyarokat sem.



Edvi Péter, a több éve tartó kárpátaljai humanitárius segélyakciót lebonyolító Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke elmondta, az MJVSZ mellett a Kárpátaljára irányuló gyermekegészségügyi támogatásokhoz jelentős mértékben járult hozzá a magyar kormány is. Reményét fejezte ki, hogy a gyermekosztály intenzív részlegének átadott közel egymillió forint értékű életfunkció-kijelző és -fenntartó készülékek nagymértékben hozzájárulnak a súlyosan beteg gyermekek sikeres gyógyításához. Azt is elmondta, hogy a gyermekmentő szolgálat Kárpátalja valamennyi járását ellátta a csecsemők hallásvizsgálatára szolgáló készülékkel, így a megye egész Ukrajnában, a fővárost is beleértve, első helyen áll az újszülöttek korai hallásdiagnosztikáját tekintve.



Kriza Ákos, az MJVSZ elnöke, Miskolc polgármestere azt emelte ki, hogy a szövetség az utóbbi években több mint 100 millió forintot juttatott el adományként Kárpátaljára, amely összeg kétharmada a gyermekegészségügyet szolgálja.



Viktor Mikulin, Kárpátalja helyettes kormányzója a megye vezetése nevében köszönetet mondott a magyarországi mecénásoknak és a magyar kormánynak a kárpátaljai gyermekegészségügynek nyújtott felbecsülhetetlen értékű támogatásért. Reményének adott hangot, hogy hamarosan rendeződnek a problémák, és helyreállnak Ukrajna és Magyarország példaértékű kapcsolatai.



Az MTI érdeklődésére Kövér László az új ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban elmondta: "A gyermekek gyógyítása mellett nagyon fontos a gyermekek oktatása is, ezért katasztrofális döntésnek tartom mindazt, amit az ukrán parlament ezen a téren megalkotott, és nagyon bízom benne, hogy Petro Porosenko elnök bölcsen fogja megoldani a helyzetet, s a törvény nem lép majd életbe. Remélem, Ukrajnában megtalálják a módját annak, hogy a magyar emberek gyermekei anyanyelvükön tanulhassanak az óvodától az egyetemig" - emelte ki.













MTI