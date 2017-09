Nem lépnek kormányra Merkellel mindenáron

Fenntartásaikat hangoztatják a német liberálisok (FDP) és a Zöldek az úgynevezett Jamaica-koalícióval kapcsolatban, vezetőik szerdai nyilatkozatai szerint nem lépnek kormányra mindenáron az Angela Merkel kancellár vezette CDU/CSU jobbközép pártszövetséggel.

Christian Lindner, a piacpárti liberális FDP vezetője a Die Welt című lapnak azt mondta, hogy a pártok színei (CDU/CSU: fekete, FDP: sárga, Zöldek: zöld) alapján elnevezett Jamaica-koalícióhoz ugyan megvan a "számtani" többség, de mind a négy párt más-más felhatalmazást kapott a választóktól a múlt vasárnapi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson, és nem tudni, hogy lehetséges-e ezeket összeegyeztetni Németország érdekeinek megfelelően.



Az FDP akkor hajlandó a koalícióra, ha a közös kormányzás "trendfordulókat" eredményez a német politikában - mondta. Példaként említette az oktatásügyet és a gazdaságpolitikát. Kiemelte, hogy az FDP egy kanadai mintájú bevándorlási törvényt is sürget, valamint "ésszerű" energiapolitikát. Emmanuel Macron francia államfő kedden bemutatott európai uniós reformtervére utalva aláhúzta, hogy elutasítják az "automatikus pénzügyi transzfereket".



Ha mindez a CDU/CSU-val és a Zöldekkel nem lehetséges, "érveinket ellenzékben adjuk elő" - mondta az FDP elnöke, akit kedden megválasztottak a Bundestagba négy év után visszatért párt képviselőcsoportjának vezetőjévé.



Simone Peter, a Zöldek társelnöke a Rheinische Post című lapnak azt mondta, hogy szó sem lehet a menedékkérők befogadásának évi 200 ezer főben megszabott felső határáról. A bajor CSU követelését nemcsak a Zöldek, hanem az FDP is elutasítja, sőt a CSU testvérpártja, a CDU is. A CSU-nak erre fel kell készülnie, ha komolyan egyeztetni akar a kormányzati együttműködés lehetőségeiről - hangsúlyozta Simone Peter.



A Zöldek balszárnyához sorolt társelnök hozzátette: "politikai iránytűnket a menekültek védelme és az emberi jogok jelentik", ezért a többi között ahhoz is ragaszkodnak, hogy az úgynevezett oltalmazott státust szerző menedékkérők a kétéves moratórium után, 2018 tavaszától ismét élhessenek családegyesítési jogukkal.



A Rheinische Post - számos más lappal együtt - szerdai összeállításában kiemelte, hogy a Zöldeknél a Jamaica-koalíció ügye körül is folytatódik a hagyományos viaskodás a baloldali és a mérsékelt, úgynevezett reálpolitikai irányzat között. A hivatalos koalíciós tárgyalás lehetőségeinek felmérését célzó, "szondázó" megbeszélések lefolytatására kijelölt csoportba bekerült a reálpolitikai irányzatból mások mellett a Bundestag-választási kampány két vezetője, Katrin Göring-Eckardt és Cem Özdemir, és a Zöldek első és eddig egyetlen tartományi miniszterelnöke, Winfried Kretschmann baden-württembergi kormányfő, aki a CDU-val együtt vezeti a tartományt. Ők mind azt vallják, hogy nem lenne "professzionális" eljárás, ha feltételeket szabnának az egyeztetések megkezdéséhez, míg a baloldali irányzat szerint előre meg kell határozni, hogy mi az, amiből a Zöldek nem engednek.



A CDU/CSU egyelőre a sorait rendezi. A választási eredménnyel "nem vagyunk elégedettek", ezért most le kell folytatni a vitát a testvérpártok között arról, hogy melyek a "közös pontok" a politika tartalmi kérdéseit illetően. A lehetséges koalíciós partnerekkel pedig csak ezután lehet elkezdeni az egyeztetéseket - mondta a ZDF országos köztelevíziónak a CSU-s Alexander Dobrindt, akit kedden megválasztottak a párt 56-ról 46 főre olvadt parlamenti csoportjának vezetőjévé.



Az új Bundestag hét pártja közül a CDU-val frakciószövetségben dolgozó CSU gyengült a legnagyobb mértékben, a csak Bajorországban induló párt a tartományban leadott szavazatok 38,8 százalékát szerezte meg, ami 10,5 százalékpontos visszaesés a négy évvel korábbi 49,3 százalékponthoz képest. A gyengülés drámai mértékét jelzi, hogy 1949 óta most először végzett 40 százalék alatti eredménnyel.



A kudarc elégedetlenséget váltott ki, a vasárnapi választás óta több alapszervezet Horst Seehofer pártelnök távozását követeli. A politikus szerdán Münchenben a tartományi törvényhozásban (Landtag) működő frakció ülése előtt tett nyilatkozatában kiemelte: azt kéri, hogy személyi ügyekről majd csak a novemberi kongresszuson vitázzanak. Aláhúzta, hogy nem tudja kellő erővel képviselni a CSU érdekeit Berlinben, ha Münchenben támadják.



Elégedetlenség van a CDU-ban is. Ezt jelzi például, hogy a pártelnök Angela Merkel bizalmasai között számon tartott Volker Kaudert a 2005-ben kezdett frakcióvezetői pályafutása leggyengébb eredményével, 77,3 százalékos támogatottsággal erősítették meg kedden a CDU/CSU-frakcióvezetői tisztségében.



A párt konzervatív csoportosulásait összefogó szervezet, az Értékek Uniója (Freiheitlich-konservative Aufbruch - die WerteUnion) személyi és tartalmi váltást követel. Állásfoglalásuk szerint súlyos kudarchoz vezetett a vezetőség "baloldali vonalvezetése", amely nélkül, "és különösen menekült- és migrációs politikája nélkül" az Alternatíva Németországnak (AfD) soha nem válhatott volna a Bundestag harmadik számú erejévé.



Ezért új vezető kell Angela Merkel helyett, a pártelnök mellett a főtitkárnak is távoznia kell, és meg kell újítani és fiatalítani az elnökséget.



Kedden a szövetségi választási bizottság lefelé módosította a CDU/CSU választási eredményét, az új számítás szerint a pártszövetség országszerte nem a szavazatok 33 százalékát, hanem 32,9 százalékát gyűjtötte össze.



Ez a CDU/CSU leggyengébb eredménye az 1949-ben szerzett 31 százalék óta.

