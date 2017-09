Családalapítás: tudatosak a magyar fiatalok!

A testi-lelki egyensúly fontosabb a babaprojekthez, mint az anyagi háttér a magyar párok szerint.

2017. szeptember 27. 19:15

- Tudatosnak és jól informáltnak vallják magukat a magyar párok a családalapítás terén

- A megismerkedéstől számított 3-5 éven belül a legideálisabb a családalapítás

- A leendő gyermekkel együtt töltött idő motiválja a fiatalokat a babaprojektben

- Mind többen ismerik fel a testi-lelki egyensúly fontos szerepét a sikeres fogantatásban



Miért szeretnének gyermeket vállalni a magyar párok? Mikor ideális szerintük a családalapítás? Mennyire tájékozottak a fogantatás témakörében? Ezúttal ezekre a kérdésekre kereste a választ a tartós párkapcsolatokért és tudatos családtervezésért kampányoló Ragaszkodj hozzá! kezdeményezés. A több mint 2000 ember közreműködésével készült Nagy Családalapítási kutatás igen pozitív képet fest a magyar fiatalok gondolkodásáról.



Az utóbbi évek statisztikái alapján ma már szinte magától értetődő a gyermekvállalási kor kitolódása. Az idő előrehaladtával azonban csökken a nők termékenysége, ezért talán soha nem volt ennyire fontos, hogy nagyobb tudatossággal tervezzük meg a családalapítást. A Ragaszkodj hozzá! kampány nem reprezentatív felmérése alapján pedig úgy tűnik, a mai magyar fiataloknál (a kérdőív kitöltőinek 67 százaléka a 18-30 éves korosztályból került ki) már megvan ez a fajta önismeret és felelősségtudat.



Tudatosság és tájékozottság

Az augusztusban zajló Nagy Családalapítási kutatás egyik legpozitívabb eredménye, hogy a kitöltők döntő többsége, 88 százaléka vallja magát tudatosnak a családtervezés tekintetében, nem bízza a véletlenre a családalapítást. A legtöbben már azt is tudják, hogy 3-5 éven belül szeretnének belevágni a babaprojektbe. Szintén derülátásra ad okot, hogy a tudatosság mellett sokan tisztában vannak azzal is, hogy a sikeres fogantatáshoz elengedhetetlen a megfelelő körülmények megteremtése: a válaszadók 58 százaléka érzi magát jól informáltnak e kérdést illetően. A Ragaszkodj hozzá! kampány üzeneteivel összhangban a kutatásban résztvevő párok közül sokan ismerik fel a külső-belső harmónia jelentőségét, ugyanis a legtöbben a testi-lelki egyensúlyt jelölték meg mint a sikeres teherbe esést támogató lefontosabb tényezőt. Ennek megfelelően a válaszadók csupán 10 százaléka kötötte a babaprojekt sikerét a megfelelő anyagi feltételekhez. Az elemzés alapján egyre többen látják be azt is, hogy a női szervezetet mihamarabb szükséges felkészíteni a babavárásra, amely során jelentős szerepet játszanak a természetes alapanyagok, a tápanyagokban gazdag ételek, valamint a mio-inozit és folsav tartalmú étrend-kiegészítő, illetve a vitaminok is.



Időzítés és motiváció

A vizsgálatban résztvevők fele véli úgy, hogy a megismerkedéstől számított 3-5 éven belül a legideálisabb a családalapítás. A válaszok alapján ebben a kétségkívül sorsfordító döntésben szerencsére nem befolyásolja a magyar párokat sem a család, sem a társadalom elvárása. A kitöltőket a sok nevetés és a leendő gyermekkel együtt eltöltött idő motiválja leginkább abban, hogy babát vállaljanak, illetve az, hogy úgy érzik, akkor lesz igazán értelme az életüknek, ha szülővé váltak. Bíztató adat, hogy a kérdőívet kitöltők közel fele két gyermeket szeretne, míg 18 százalékuk három, 17 százalékuk pedig egy utóddal számol. Akik egyelőre nem terveznek párjukkal közösen gyermeket vállalni, azoknál indokként szerepelt a már meglévő közös vagy előző párkapcsolatból származó gyermekek száma, de nem meglepő módon az anyagi biztonság hiánya, a karrier és a függetlenség előtérbe állítása is.

