Kérdezz-felelek…

Itt van az ősz, itt van újra. Bőséggel sorakoztak az egyszerű „mezítlábasnak” becézett kérdések. Szolidan tallózunk közöttük.

2017. szeptember 29. 15:02

Lao-Ce szerint egy bölcs ember előre néző halk szava, hatásosabb mint egy ostobának a lármázása. Volt aki hallgatott a kínai filozófusra, s voltak, akik nem. Voltak akik messzebbre próbáltak tekinteni, mint ameddig képesek voltak ellátni, s voltak akik nem.

350 új munkahelyet hoz létre a tizenhárommilliárdos mélykúti beruházás!

BÁNYAI GÁBOR, (Fidesz): - Államtitkár Úr! A választókerületemhez tartozó Mélykúton alig két héttel ezelőtt került sor a HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. új üzemének alapkőletételére. A mélykúti beruházás 350 új munkahelyet hoz létre, 12,6 milliárd forintba kerül, amihez a magyar kormány 4,4 milliárd forintos támogatást biztosít. Ez egy rendkívül korszerű üzem lesz, amelyhez fogható kapacitású és technológiai fejlettségű kacsa- és libavágóhíd egész Európában kevés van. A zöldmezős beruházás 8,8 hektáros telkén a beépített terület több mint 18 ezer négyzetméter lesz, és jövő októberig felépítenek egy víziszárnyas-vágóhidat, egy feldolgozó üzemet, egy hűtő- és fagyasztóházat, valamint egy szennyvíztelepet.

- A befektető HUNENT Zrt. árbevételének közel kétharmada exportból származik. Bár a cég legnagyobb exportpiaca az Európai Unió és azon belül is Németország, fontosnak tartom, hogy miután augusztus végén Magyarországot újra madárinfluenzától mentes területté nyilvánították, a magyar kacsa-, liba- és baromfitermékek visszatérhetnek azokra a távol-keleti piacokra is, ahol a magas minőségük miatt rendkívül kedveltek voltak.

- Államtitkár Úr! 2010 valódi vízválasztó volt a térségünk életében is. Ezen a vidéken a rendszerváltás óta szinte senki nem akart befektetni, ami számos, több ezer munkahely megszűnésével járt együtt. A Fidesz-KDNP vezette kormánynak azonban sikerült megfordítania ezt a tendenciát: 2012 óta már több mint ötezer új munkahely jött létre a térségünkben, a választókerületünkben. Sokan élnek itt a mezőgazdaságból, és helyesen fogalmazott az alapkőletételen Szijjártó Péter miniszter úr, amikor azt mondta, hogy bár a magyar gazdaság gerincoszlopát az autóipar jelenti, a lelke mégiscsak a mezőgazdaság és az élelmiszeripar.

- Ugye egyetért ezzel?

***

MAGYAR LEVENTE, (külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár): - A legjobb tudásom szerint próbálok, így teszek. Egyetértek azzal, hogy a Hunent Zrt. mélykúti beruházása egy rendkívül fontos lépés a térség felzárkóztatásában, hiszen két szempontból is kiemelten fontosnak tekinthető. Egyrészt egy magyar beruházóról van szó, egy magyar élelmiszeripari vállalatról, másrészt pedig az élelmiszeriparról beszélünk, arról az ágazatról, amelyben, meggyőződésem, az elmúlt években elért eredményeken felül is még hallatlan lehetőségek és kiaknázatlan potenciál rejtőzik.

- Képviselő Úr! A magyar gazdaság lelke, a mezőgazdaság a 2010-es kormányváltás óta jelentős átalakuláson ment keresztül. Ezt mindannyian láthatjuk, hogyha vidéken körülnézünk, hiszen olyan számokat tudunk megállapítani, mint hogy az export 37 százalékkal emelkedett az elmúlt hét évben, a mezőgazdaság a nemzeti össztermékben is növelte részarányát jelentős mértékben, és ezzel párhuzamosan egy gyors és erőteljes iparfejlesztés is zajlik a szektorban. A mezőgazdaságban az elmúlt hét évben mintegy 50 ezer új munkahely létesült, jelentős számban az ön választókerületében is, ami a fiatalok helyben tartásának egyik legfontosabb eszköze a magyar vidéken.

- Képviselő Úr! A kormány továbbra is kiemelt feladatának tekinti a mezőgazdaságon belül az élelmiszeripari beruházások támogatását, hiszen a magas hozzáadott értékről ez a szektor gondoskodhat. Itt is még hatalmas növekedési lehetőség előtt állunk, hiszen a számok azt mutatják, hogy messze nincsenek kiaknázva a valós lehetőségek. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy nemcsak a Dél-Alföld vonatkozásában, de minden olyan területen Magyarországon, ahol az élelmiszer-gazdaság meghatározó komponense a helyi gazdaságnak, ott ebbe a szektorba invesztáljunk állami segítséggel. Természetesen ehhez szükség van a helyi kezdeményezésekre, ezért is biztatnék arra mindenkit ebben a T. Házban, pártállástól függetlenül, hogy aki ezt a célt szolgálni tudja, keressen bennünket bizalommal! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Hány szeptembert kell még várni ahhoz, hogy a gyermekek normális körülmények között tornázhassanak?

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, (MSZP): - Államtitkár Úr! 2012-ben került bevezetésre a mindennapos testnevelés, és 2017-re minden gyermeknek minden osztályban kötelező a heti öt testnevelés óra. Kötelező, csak azóta nem javultak a feltételek!

- 2014 áprilisában bejelentette a kormány 25 tanuszoda építését és 26 tornatermét. Akkor nagy örömmel raktak le alapköveket, szakadó esőben, nagy híre volt a putnoki alapkőletételnek, és én azóta folyamatosan kérem az adatokat, hogy hogyan állunk a tanuszoda- és tornaterem-építéssel.

- 2017. szeptember 8-án megtudhattam: 13 tornatermet sikerült már felépíteni és átadni, 7 darab tornaterem elvileg elkészült, de valami oknál fogva a gyerekek még mindig nem vehették igénybe szeptemberben, 6 tornateremről pedig nem tudunk. A 2014-ben beígért 25 tanuszodából sikerült egyetlenegyet felépíteni és átadni. Ez a csengeri tanuszoda, és nem tudunk a 24 maradó tanuszodáról. A válaszukban többször leírták, hogy van, ahol még csak a tervezési szakaszban járnak. Persze, azóta bejelentették a következő 25 tanuszodát és tornatermet.

- Államtitkár Úr! Szeretnék választ kapni, mondjuk, a kabai tornateremmel kapcsolatban is. Felépült, igaz, egyéves csúszással de felépült. Készen van, gyönyörűen áll, és a gyerekek nem tornázhatnak benne.

- Miért nem vehették igénybe szeptember 1-jétől a gyerekek?

- Hány évnek kell még eltelnie, hogy a gyerekek tornázhassanak benne?

***

FÓNAGY JÁNOS: (nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár): - Képviselő Asszony! Nagy örömmel válaszolok családszeretettől átitatott hangon előadott kérdésére (Derültség.), különös tekintettel arra, hogy tudjuk, bár önök nem szeretik a jó memóriát, de tudjuk, hogy annak idején önök nemhogy sokat nem tettek a családokért, hanem kifejezetten a családok érdekei ellen tevékenykedtek. (Zaj, közbeszólások az MSZP soraiból.)

- Kabán egyébként ősszel tornázni fognak a gyerekek. (Zaj, közbekiáltások az MSZP soraiból, köztük Bangóné Borbály Ildikó: Mikor? De mikor? - Az elnök csenget.) Szíveskedjen a naptárt megnézni, hogy az őszi hónapok mikorra esnek. (Zaj, közbeszólások az MSZP soraiból.)

- Képviselő Asszony! Az, hogy ön következetesen érdeklődik a tornatermek és tanuszodák építése iránt, az egy nagyon jó dolog, dicséretes dolog. (Zaj, közbeszólások az MSZP soraiból.) 2010 előtt folyamatosak voltak az iskolabezárások, most viszont amikor tornatermeket és az uszodákat építjük, ez önnek már nincs kedvére.

- Csak a számokat, ha megengedi, mert kérdezett: 15 településen tanteremfejlesztés, 4 iskola tanévkezdésre, 13 településen tornaterem, Csengerben új tanuszoda, tehát bármennyire is fájdalmas önöknek, a nemzeti köznevelési infrastruktúra rendszere folyamatosan épül. (Közbeszólások az MSZP soraiból.) Tudom, hogy a saját, annak idején végzett kormányzati tevékenységükkel ez szöges ellentétben áll! Nehéz önnek erre saját magának is és választóinak is igazat adni, de mint ahogy ön is mondta, a tények azok tények, márpedig ezek a létesítmények épülnek és sorban kerülnek átadásra. Intézkedni fogok, hogy önt ezekre az átadásokra meghívják! (Derültség, taps a kormánypártok soraiban.)

Százmilliárdok veszélyben, mikor lesz végre ismét európai szintű vasút Magyarországon?

ANDER BALÁZS, (Jobbik): - Képviselőtársaim! A szocialista és fideszes kormányok a 2007-2013 közötti uniós ciklusban 850 milliárd forintot költöttek vasúti fejlesztésekre. Ezeket felhasználva saját oligarcháik gyarapítására és nyilván az új kedvencek, mint például a felcsúti polihisztor - akarom mondani: stróman - ebben a mostani programozási időszakban sem panaszkodhat. Az óriási beruházási összeg ellenére a vasúti közlekedés az áruszállítás tekintetében stagnált, holott a környezetvédelem és energiatakarékosság mellett a közlekedésbiztonsági elvek is mellette szólnának. A személyszállításban látványos a vasút leszakadása, hiszen tíz év alatt a megtett utaskilométerek aránya 35 százalékról 28-ra csökkent. Nem is csoda ez, hiszen egyre kevesebb vonat közlekedik egyre lassabban és egyre több késéssel!

- A vasúti személyszállítás komfortja, az elővárosi villamos motorvonatok és a GYSEV kivételével, a szocialista időket idézi. Felmérések szerint a magyar vasút - és ez nem a vasutasok hibája - eredményességét tekintve a harmadik legrosszabb Európában, csak Portugáliát és Bulgáriát előzzük meg, Baross Gábor pedig forog a sírjában. A tények makacs dolgok, lássunk néhányat! A magyar elővárosi vonatok késnek a legtöbbet Európában. Nálunk törlik a legtöbb elővárosi vonatot, a vonatok átlagsebessége alig haladja meg a 60 kilométer/órát, a vonatjegyek ára pedig vásárlóerő-paritáson számítva az egyik legmagasabb a régióban.

- Mindezek tükrében óriási kudarc a vasút úgynevezett fejlesztése! Amiért Japánban egy egyszerű állomásfőnök is harakirit követne el, azért itt busás jutalmakat zsebelhet be a felső vezetés! Nem félnek attól, hogy az Uniónak tett teljesíthetetlen vállalások miatt, az olyan konkrét indikátorok, mint eljutási idő és pályasebesség rossz értékei miatt százmilliárdokat kell majd visszafizetnie Magyarországnak a fejlesztési pénzekből!

- Ha ne adj’ Isten, így történik, lesz-e mindennek felelőse?

***

FÓNAGY JÁNOS, (nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Sajnálom, hogy önből nem a vasutas beszél, hanem egy olyan párt képviselője, aki pénzért és hatalomért mindenre képes! (Zaj a Jobbik és az MSZP padsoraiból.) 2010 óta eltagadja az ön munkatársai által elért eredményeket, csak azért, hogy a rossz helyzetbe került új főnökének az érdekeit itt a parlamentben képviselni tudja.

- Képviselő Úr! 2010-ben a magyar vasútnak 330 milliárd forint adóssága volt. Az egységes magyar vasutat 2010 előtt több mint hetven kisebb-nagyobb céggé szétverték! Sztrájkok özöne jelezte, hogy a vasutasok messze nem elégedettek a helyzetükkel.

- Képviselő Úr! A vasút adóssága hét év alatt az egyhatodára csökkent! Jelenleg egységes magyar személyszállítási vasút van, motorvonatok tucatjai bizonyítják a fejlesztéseket. Nem igaz, hogy az elővárosi vasutak nem teljesítenek! Éppen tavaly vettük át a budapesti agglomeráció négy HÉV-vonalát, ami naponta 250 ezer utast szállít az 57 Volán-járattal együtt, minden zavartól mentesen.

- Képviselő Úr! 2010-től munkabéke van a magyar vasútnál. Kérem, hogy a magyar vasút elmúlt hétévi eredményeit, amiben a vasutasok és a kormány szerepe is benne van, ismerje el, és ne a jelenlegi új főnökének akarjon itt a parlamentben kedvezni! (Taps a kormánypártok soraiban.)

A rokkantnyugdíjasok munkáját is semmibe veszik, fürdővízzel a gyereket?

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Államtitkár Úr! Az szja-bevállalásokat a NAV feladatává tevő tavalyi törvénymódosítás hátulütőjeként jelentős mértékben lecsökkent a civil szervezeteknek és egyházaknak adható 1 százalékos adófelajánlások összege. Ugyanis az 1 százalékos felajánlások lehetősége az új bevallási renddel kikerült a magánszemély adózók látóköréből, rendkívül nehéz helyzetbe hozva azokat a civil szervezeteket, amelyek döntő részben ezekre a támogatásokra alapozták közérdekű tevékenységüket.

- Az LMP mindig is fontos küldetésének tartotta, hogy erősödjék az állampolgári részvétel, valamint a közhasznú tevékenységet végző civil szféra támogatása. Az ilyen szerveződésekre nehéz lenne bárkinek is ráfogni, hogy a Soros-terv részei lennének, így egy magát család- és gyermekbarátnak tartó kormánynak sem lehet érdeke azok működésének megnehezítése vagy ellehetetlenítése. Éppen ezért a törvénymódosítás civil szférát érintő hatásainak a gyakorlati tapasztalataiból kiindulva, nem vitatva az állampolgárok életét megkönnyítő bevallási rend létjogosultságát, szükség lenne olyasféle újraszabályozásra vagy kiegészítésre, ami a közhasznú civil szervezeteknek is visszaadná a korábbi lehetőségeit.

- Ami a költségvetésnek csak egy porszem, az nagyon sok civil közösség és az általuk támogatott személyek számára az életet jelentheti! Kérdezem ezért az államtitkár urat:

- Szándékukban áll-e változtatni a jelenlegi rendszeren annak érdekében, hogy az állampolgárok legalább olyan motiváltak legyenek az 1 százalékos felajánlások terén, mint korábban?

***

TÁLLAI ANDRÁS, (nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár): - Képviselő Asszony! Nem értek egyet azzal a megállapításával ami arról szól, hogy kikerült a magánszemély adózók látóköréből az 1 százalékos bevallási lehetőség, és ez rendkívül nehéz helyzetbe hozza a civil szervezeteket. Ez a megállapítás nem igaz! Nem igaz, hiszen nem került ki a magánszemélyek látóköréből! Az viszont igaz, hogy az szja-rendszer megkönnyíti a magánszemélyek adóbevallását, hiszen 1 millió 400 ezer ember semmit nem tett, és mégis május 22. éjféltől hatályos bevallása volt. Egyébként 3,3 millió embernek küldte ki a NAV a nyilatkozati lapot, amelyen nyilatkozhatott volna az 1 százalékáról. 199 alkalommal külön népszerűsítette online médiában vagy nyomtatott formában. A rádióban 1877 alkalommal hangzott el az 1 százalékos felajánlási lehetőség, és a televíziókban is 218 hirdetést adott fel a NAV.

- Képviselő Asszony! Azt új szja-rendszerrel, amelynek egyébként létjogosultságát ön sem vitatta, új élet kezdődik a civil szervezetek életében is. Sokkal nagyobb felelősséget kell mutatni az 1 százalékos források benyújtása iránt, illetve sokkal jobban kell aktivizálni magukat hirdetésekkel, az emberek megtalálásával. Azt gondolom, ez a feladat nem a hatóságra, nem a NAV-ra vár és nem a jogszabályalkotókra, hanem magukra a civil szervezetekre.

- Egyébként 2018. január 1-jétől ettől függetlenül a 2017. évi LXXVII. törvénnyel tovább egyszerűsödnek az 1 százalékos felajánlási lehetőségek. Például a borítékra nem kell ráírni majd az adóazonosító jelet, illetve a munkáltatók a munkavállalók adómegállapítását összegyűjthetik, és beküldhetik az adóhatóságnak. Azt gondolom, a szabályozás és a hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne csökkenjen a felajánlás.

Várható-e hogy Újpesten újra lesz aktív kórházi ellátás?

HORVÁTH IMRE, (MSZP): - Államtitkár Úr! Mint ismeretes, 2016-ban átszervezés kapcsán megszűnt az újpesti Károlyi Sándor Kórházban az aktív kórházi ellátás. A kórházban jelenleg fizetős és OEP-finanszírozással működő rehabilitációs részlegek működnek elég mostoha körülmények között.

- Csak néhány gondolat e vonatkozásban. A fizetős részlegben is hatágyas kórtermek vannak, a hozzátartozóknak naponta többször be kell menni a kórházba megfürdetni, megetetni a hozzátartozókat. El kellene ezen gondolkodni! Sokkal rosszabb azonban a helyzet az OEP-finanszírozású helyeken! Az ígéret az volt, hogy a kórház bezárását követően a Honvéd Kórház száz ággyal növelik az aktív ágyak számát.

- Államtitkár Úr! Nagyítóval keresve sem talál a Honvéd Kórházban plusz száz ágyat! Ha emlékszik rá, tavaly is megkérdeztem, 46 ágyig jutottam el. A gyakorlat azt mutatja, hogy a százezer lakosú Újpest és az agglomeráció aktív kórházi ellátása nem zökkenőmentes. Nőttek a műtéti várólisták, műtéti beavatkozások előtt 10-12 órát töltenek a betegek a kórház folyosóján. Kérdezem államtitkár urat:

- Mikor látja be az egészségügyi kormányzat, hogy az újpesti lakosoknak szükségük van aktív kórházi ellátásra?

- Várható-e előrelépés ez ügyben?

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Az újpestiek is sokkal nagyobb mértékben számíthatnak a Fidesz-KDNP-re, ha betegek lesznek, mint anno ahogy a betegek az MSZP-re számíthattak. A Károlyi Kórháznak egyetlenegy telephelye sem szűnt meg, szemben azzal, hogy önök nemcsak a telephelyeket számoltak fel, hanem megszüntették, bezárták véglegesen az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet (Bangóné Borbély Ildikó: Jaj, istenem!), önök bezárták véglegesen a svábhegyi gyermekkórházat, önök felszámolták a Schöpf-Merei Kórházat, amely, azt hiszem, a gyermeket váró családok számára sokszor volt egy biztos pont.

- Ezzel szemben a Fidesz-KDNP igyekezett az Újpesten élők, valamint a Budapesten és az agglomerációban élők számára minél jobb ellátási körülményeket biztosítani. Az ön körzetében, a IV. és a XV. kerületben összességében 20 kórház biztosította a korábbiakban is a betegek ellátását, tehát nem egy kórház, hanem 20 kórház! Igyekeztünk a betegeknek a lehető legmagasabb szintű ellátást biztosítani. Ez az ön által Honvéd Kórháznak nevezett kórházban valósulhat meg, a betegek számára sok esetben a leginkább progresszív módon.

- Képviselő Úr! Idén 17 budapesti és 6 Pest megyei kórház fejlesztésére 22 milliárd forintot fordítunk, további 18 milliárd forintot pedig ezen kórházak, fejlesztésének tervezésére. Az észak-pesti szuperkórház fejlesztése, az ottani tervek elkészítése nagyon szorosan érinti az újpesti lakosokat is. De fejlesztés előtt állnak a Károly Kórház jelenlegi épületei is. A Nyár utcai telephelyen az épület felújítására kerül sor, sokkal komfortosabban tudják ellátni a betegeket, adott esetben akár az ágyszámok bővítésével is, amennyiben erre szükség van a jelenlegi osztályokon. Bízunk benne, hogy mindenki, aki a 2019-ben elinduló szuperkórház-fejlesztések révén majd látni fogja, hogy milyen állapotok alakulnak ki mind a szuperkórházban, mind a társkórházakban, az már elégedettebb lesz, mint azok, akik önnek is vagy másnak is levelet írnak. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Lesz-e börtön egyáltalán Kunmadarason?

LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY, (Jobbik): - Államtitkár Úr! A börtönök zsúfoltságának csökkentése érdekében egy olyan programot indított el a kormány, amelynek keretében 8 új börtön épülne hazánkban az ország egy-egy szegényebb területén, környékén, közöttük a nagykunsági Kunmadarason is. Az 1000 fő fogvatartotti létszámra tervezett börtönt nagy sajtóérdeklődés mellett jelentették be a Nagykunságban. A börtön gondolata és az azzal kapcsolatos munkahelyteremtési ígéret természetesen lázba hozta a környékbeli lakosokat, különösen úgy, hogy a környékbeli településeknek az országos átlagot messze meghaladó munkanélküliségi mutatója van, például Kunmadarason közel 15 százalékos az állásnélküliek aránya, ami jól mutatja, hogy minden új álláshely úgy kell a településnek, mint egy falat kenyér.

- A börtön dolgozóinak képzése a BVOP tájékoztatása szerint egyébként folyamatosan történik, azonban az építkezésről egyre kevesebb hírt lehet hallani, sőt egyes helyeken azt is lehet hallani, hogy mivel a közbeszerzés sikertelen volt a magas árajánlatok miatt, a BVOP a korábbi eredményeket érvénytelenítette, és új közbeszerzési eljárást írt ki. Világos tehát, hogy az ígért időpontban, 2017 tavaszára - ezen időszakon már túl vagyunk - az építkezés megkezdése sem valósult meg, így folyamatos csúszásban van a projekt, és várhatóan folyamatosan csúszni is fog. Igaz, most már azt is lehet hallani, hogy egyáltalán nem vagy talán sohasem fog felépülni a helyieknek nagyon fontos létesítmény. Éppen ezért egy sor kérdésre kérem államtitkár úr válaszát:

- Mikor kezdődik el a kunmadarasi börtön építése?

- Van-e akadály a börtön építése előtt?

- Várható-e egyébként vagy mikor várható az intézmény befejezése?

- Mikor lehet egyáltalán átadni ezt, és mi lesz azokkal a dolgozókkal, akik több száz kilométerre vállalnak most munkát, mert a kunmadarasi börtönre tanultak volna be, de ott munkát nem tudnak ellátni?

- És végén: mi a garancia arra, hogy lesz-e egyáltalán börtön Kunmadarason?

***

KONTRÁT KÁROLY, (belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Az önök pártja a pénzért és a hatalomért mindenre képes! (Felzúdulás, közbeszólások a Jobbik soraiból.) Nem tudjuk, hogy vajon mit akarnak, hiszen ön most a kunmadarasi börtön építése miatt tett föl kérdést nekem, Kulcsár Gergely képviselőtársa pedig a berettyóújfalui börtönkórház építése ellen fog majd itt megszólalni. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) Tehát nem tudjuk, hogy mit szeretnének. Egy biztos: a hatalmat szeretnék, a hatalomért és a pénzért mindenre képesek!

- És ha már itt tartunk: az igazságszolgáltatás miatt idekapcsolódik: az önök európai parlamenti képviselője, Kovács Béla sajtóhírek szerint ismét külföldre menekült. Ha minden igaz, akkor éppen most Mongóliában húzza meg magát, így a kémkedéssel és költségvetési csalással vádolt jobbikos távollétében kezdődött meg a múlt héten a bíróságon az iratismertetés. Továbbra is rejtély, hogy a jobbikos európai parlamenti képviselő pontosan mennyi támogatást intézett a Jobbiknak, mit kértek ezért cserébe, és egyáltalán: hány Kovács Béla van még az önök pártjában, képviselő úr? Arról az emberről van szó, akiről még a pártelnökük is azt mondta egy interjúban, hogy az ügye kapcsán hallott elbizonytalanító dolgokat. Itt lenne az ideje képviselő úr, hogy elmondja: mire is gondolt, és meddig nézik ezt tétlenül?

- Ami pedig a börtönépítési projektet illeti: a terveket ön is ismertette, a kormány a börtönférőhely-bővítés ügyében meghozta a döntést, a végrehajtás tekintetében folyamatosan tájékoztatni fogjuk az embereket! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Az ígérgetésen kívül, mit tett a helyettes államtitkárság?

IKOTITY ISTVÁN, (LMP): - A napokban jutott tudomásunkra a hír, miszerint távozik hivatalából az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár, és egyes források szerint ezt nem önszántából teszi. Értesüléseink szerint a menesztése összefüggésbe hozható azzal, hogy az iraki Erbílben nem készült el az iskola, ahol több sajtónyilatkozat szerint szeptemberben már el kellett volna kezdődnie az oktatásnak. Az iskola építését a magyar kormány 120 millió forinttal, a Magyar Katolikus Püspöki Kar pedig 80 millió forinttal támogatta. Orbán Viktor miniszterelnök pedig tavaly őszi nyilatkozatában egyebek mellett azzal igyekezett bizonyítani, hogy „nekünk magyaroknak sincs kő a szívünk helyén!” Közölte: a magyar közreműködéssel épülő iskola közel hétszáz gyermek oktatását fogja szolgálni.

- Államtitkár Úr! Nem látjuk megvalósulni azt a szintén korábban már deklarált célkitűzést sem, amely egy magyar humanitárius misszió létrehozását tűzte a zászlajára. A helyettes államtitkárság vállalása szerint feladata ugyanis a humanitárius segítségnyújtás, az üldözött keresztény közösségekkel való kapcsolattartás, helyzetük bemutatása lett volna. A kormány tavaly 3 millió eurós, azaz körülbelül 930 millió forintos keretet különített el a világban élő, támadásokat elszenvedő keresztény közösségek megsegítésére. Szeretnénk választ kapni néhány kérdésünkre:

- Felépült-e, üzemel-e az iskola Erbílben?

- Mit tett le az elmúlt egy év során a tíz hivatali munkatárs valós eredményként az asztalra, aki ezzel foglalkozott?

- Hány keresztényt mentett meg eddig a helyettes államtitkárság?

- Mennyi fizetést kaptak mindezért, és mennyibe került eddig a helyettes államtitkárság működése az adófizetőknek?

- Várható-e változás a sikertelennek tűnő helyettes államtitkárság finanszírozásában?

- Végül: miért egy szintén megbukott program, a 100 milliós tételt érdemtelenül felemésztő „Gyere haza, fiatal!” program ötletgazdája lesz az új helyettes államtitkár?

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Azt hiszem, ritka pillanat volt a magyar parlamentarizmus életében, amikor ötpárti egyetértéssel fogadtuk el azt a határozati javaslatot, amely elítélte és népirtásnak bélyegezte azt, ami a Közel-Keleten a keresztényekkel szemben megvalósult. Azt gondoltuk, hogy az üldözött és szenvedő emberek segítése olyan kérdéskör, amelyben ötpárti egyetértés valósulhat meg. Ez mindaddig így is ment, amígRon Werber meg nem érkezett az LMP frakciójába, hiszen azóta önnek szánta azt a szerepet, hogy néha sokallja azt, amit az egyházi oktatási intézmények kapnak, néha sokallja azt, amit az eucharisztikus világkongresszusra költünk, most pedig kétségbe vonja az üldözött keresztények megsegítésével kapcsolatos feladatokat. Nem szép dolog az Ron Werbertől, hogy pont önre osztja ezt a feladatot, hiszen ön egy hiteles keresztény ember volt korábban is, amikor megismertem. Nyilván ez a werberi taktika része, hogy pont önnel mondatja el ezeket a szavakat.

- Ezzel szemben igyekeztünk az elmúlt évben is minél többször segíteni az üldözött keresztényeknek is. S tudja, az ottani keresztény közösségek mindenkinek segítenek, akik betérnek hozzájuk. Nyolcvan országban 200 millió keresztény van, aki különböző üldöztetést szenved el. A helybe vitt segítség Irakban is és másol is megvalósult vagy meg fog valósulni. A Szent József Kórházban fél évig Magyarország fizeti a gyógyszerszükségleteket. Ahogy ön is említette, Erbílben iskolát építünk, amely építés már a harmadik szintnél tart. Ön is láthatja az interneten a fotókat erről az iskoláról. Ha pedig egy kicsit tájékozódnának a munkatársai az ottani körülmények kapcsán, akkor tudnák, hogy az október 2-ai ottani népszavazás előtt ilyesfajta oktatási tevékenység is csak korlátozottan történhet meg. De bízunk benne, hogy a népszavazás után megindulhat az oktatás a magyar pénzből, a magyar állam és a magyar hívők pénzéből fölépített iskolaépületben. Én magam is voltam ott, a szomszédban lévő francia épület mellett, azt hiszem, büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország ezt adta.

- Telskuf városát magyar pénzből újítjuk föl, 1 millióval segítjük a szír katolikus és 1 millió euróval a szír ortodox egyház humanitárius, illetőleg munkahelyteremtő akcióját. Az ösztöndíjprogram keretében közel száz fiatal kezdi meg Magyarországon a tanulmányait, a think-tank találkozón 16 különböző nemzetközi szervezet vett részt, októberben nemzetközi konzultációt tartunk, a Magyar Nemzeti Múzeumban a múlt héten nyílt meg a kiállítás, és minden más kérdésére helyettes államtitkár úr, aki ön mögött van, megadja a választ. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József