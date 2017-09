A progresszív őrület nem ismer határokat

Tényleg jobb félni és megelőzni, mint megijedni. Ha bárki azt gondolná, hogy a nyugat-európai és észak-amerikai kampuszokon már szinte megszokott gender- és safe space-őrület nem tud begyűrűzni Magyarországra, az nagyon téved.

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy csupán azért, mert minket a kínkeserves 40 évnyi kommunizmus távol tartott hosszú ideig mindentől, ami nyugati – így a rossztól is – ezért „védve vagyunk” a jelenkori nyugati elmebetegségekkel szemben is. Hát sajnos nem. Az, hogy az ELTE genderkurzust indít, már önmagában kétségbeejtő. A genderideológia ugyanis annyira káros már rövidtávon is, hogy ha mainstreammé, de akár csak elfogadottá válik egy társadalomban, akkor nemhogy a fogyasztási szokásokat, de még a demográfiai mutatókat is könnyen befolyásolni tudja. Egyszóval: életveszélyes.

Liberálisék most széles mosollyal, cinikusan vagy éppen hangosan kiabálva tartanák a fenti gondolatmenetemet őrültségnek. De gondoljunk bele abba, hogy ha 20 éve bárki azt mondja nekünk, hogy az azonos neműek házasodhatnak, valószínűleg hasonló mosolyt vagy esetleg haragot váltott volna ki belőlünk egy ilyen kijelentés. A homoszexuálisok házasságát már rég „meghaladtuk”, az már normális, teljesen elfogadott. Újabb utópisztikus, sosem létezett társadalmakért kell tehát küzdeniük a haladóknak. Most a nemeket akarják. Minden áron meg akarják kérdőjelezni azt a kettő, még egyszer mondom kettő darab nemet, ami létezik. Ugyanis bárki, aki azt állítja, hogy kettőnél több nem létezik, az vagy hazudik, vagy progresszív – legtöbb esetben mindkettő egyszerre –, és úgy tűnik, sajnos ez a gondolkodásmód befolyásolja a józan ítélőképességét. Mondjuk ki hangosan: nincsenek végtelen számú nemek! Kettő van! Nincsen olyan, hogy transznemű férfi, aki valójában nő és fordítva. Vannak mentális problémákkal küzdő embertársaink, akik felé a legnagyobb megértéssel kell fordulnunk és lehetőségeinkhez mérten segítenünk őket. De nem azzal, hogy elhitetjük vele, hogy ha ő holnap férfi akar lenni nő létére, akkor az teljesen normális. Mert nem, nem az. Igenis van olyan, hogy abszolút értékben normális és nem normális.

De térjünk vissza az eredeti gondolatunkhoz, oda, hogy idővel minden őrület begyűrűzik Magyarországra. Most éppen a Debreceni Egyetem lelkes haladárjai találták ki – persze a Norvég Alap pénzéből –, hogy „homofób bűncselekmény” esetén fel kell egymást jelenteniük a hallgatóknak. (Szép ávós házmestertempó, ugye?) És, hogy mi az a „homofób bűncselekmény”? Természetesen bármi, amit a progresszív egyetemisták annak gondolnak. Egy poén, egy csipkelődő megjegyzés, egy vicces karikatúra, a „buzi” szó szerintük indokolatlan használata stb. A fentiek „elkövetése” esetén azonnal életbe lép a liberális rögtönítélő bíróság, persze egyelőre csak az egyetem berkein belül, valódi következmények nélkül. De ne legyünk naivak, a cél az, hogy a független igazságszolgáltatás a jövőben letöltendő szabadságvesztésre ítéljen bárkit, aki megkérdőjelezi azt: van-e létjogosultsága annak, hogy felnőtt férfiak női WC-be járjanak. És ezzel meg is érkeztünk a debreceni egyetemisták következő nagyszerű, előremutató kezdeményezéséhez: az egyetemi mellékhelyiségek egy részére kihelyezték, hogy azokat nem csak férfiak és nők, hanem transznemű férfiak és transznemű nők is használhatják. Magyarul: magukat férfinak képzelő nők a férfi WC-be, nőnek képzelő férfiak a női WC-be járhatnak.

Az utópisztikus őrültségek meg fogják ütni azt a szintet, amikor véleményem szerint a jogalkotó kénytelen lesz beavatkozni annak érdekében, hogy a normalitást megvédje az erőszakos abnormalitástól. Ehhez nem elég erős a nyugat-európai társadalmak immunrendszere jelenleg, bár elképzelhető, hogy idővel megerősödik, ennek vannak bíztató előjelei. Ugyanakkor Közép-Európa nemzetei egyelőre még nem fertőződtek meg a haladó eszméktől annyira, hogy ne merjék kimondani a véleményüket arról, mit tartanak normálisnak és mit nem.

Azért rendkívül fontos a progresszív őrületekről beszélni, mert mindig van újabb hülyeség, amit előhúznak a kalapból. Húsz év alatt lenyomták mindenki torkán a homoszexuális-házasságot és már próbálkoznak a poligámiával. 2017 pedig egyértelműen a folyamatosan bővülő társadalmi nemek éve lett és persze a klotyóforradalomé. Ugye érezzük, hogy mennyire abszurd? És ha mindez ilyen tempóban folytatódik – kiegészülve a haladó értelmiség és média segítségével – ne lepődjünk meg, ha a következő dolog, amit majd normává akarnak tenni, az a pedofília lesz.

Törcsi Péter kutatási igazgató, Alapjogokért Központ, mozgasterblog.hu