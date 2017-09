Izgalmas zenei nap a rádió épületében

Szombaton, a Bartók Rádióval közös szervezésben a Magyar Rádió Zenei Együtteseinek Napján vehetnek részt az érdeklődők, de otthonról is figyelemmel kísérhetik a programokat, hiszen a Bartók élő műsorban közvetíti azt.

2017. szeptember 30. 10:50

Szeptember 30-án délután két órától követhetjük végig a Magyar Rádió zenei együtteseinek produkcióit, a helyszínen a Magyar Rádió épületében és otthon a rádió előtt. A műsorról és a felkészülésről, Veisz Gábor felelős szerkesztővel beszélgettünk.

A Magyar Rádió Központi Irodaépülete a főváros VIII. kerületében, a Pollack Mihály tér 4-6-ban. Fotó: MTI/Róka László

Ez az első alkalom, hogy a Rádió zenei együttesei így, együtt jelennek meg egy programban?

Igen, a legelső alkalom, hogy a Magyar Rádió zenei Együttesei együtt jelennek meg egy műsorfolyamban. A Bartók Rádió szerkesztőségének ötlete volt, hogy úgy mutassuk be őket, hogy az a jelenlévő közönségnek és a rádióhallgatóknak is egyaránt érdekes, informatív és szórakoztató legyen.

Milyen tematika alapján, vezérelv alapján állítottátok össze a műsort?

A gyermekkar és az énekkar értelemszerűen teljes létszámmal fel tud lépni, a szimfonikus zenekar azonban nem, hiszen 70-80 muzsikus nem fér el a Márványteremben. Ezért őket arra kértük, hogy olyan koncerteket adjanak, ahol az egyes hangszercsoportok mutatkozhatnak be. Így fellép egy nyolctagú vonóskar, akik Mendelssohn népszerű Oktettjét adják elő, és a fafúvósok, hogy Mozart e hangszercsoportra komponált divertimentóiból és szerenádjaiból játszanak. Ezen kívül lesz egy olyan hangverseny is, ahol az ütősök mutatkoznak be, és a hárfások egyetlen hárfása – Bábel Klára és angolkürtöse – Kozári Andrea – játszik együtt. A műsoridőnk véges volta miatt azt is kértük tőlük, hogy egy-egy minikoncert csak körülbelül 30 perces legyen, hogy minél több formáció bemutatkozhasson.

Van-e kivétel?

Igen, a Játssza ma! – a 6-osban című vetélkedőnk, amely másfél órás lesz. Itt a három együttes – gyermekkar, énekkar és zenekar – vezetőkarmesterei, azaz Dr. Matos László, Pad Zoltán és Kovács János vezetésével az énekkarok és a zenekar tagjai vetélkednek egymással. Azt is szeretnénk, hogy a jelenlévő közönséget és a rádióhallgatókat is bevonjuk a játékba.

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara próbál az MTVA Bródy Sándor utcai épületében lévő 6-os stúdióban. Jobbra Vajda Gergely vezető karmester vezényel. MTVA Fotó: Zih Zsolt

Hogyan vehetnek részt a hallgatók a játékban?

SMS-ben és/vagy emailben játszhatnak majd. Nyereményként hangversenyjegyeket az együttesek koncertjeire és CD-ket tudunk felajánlani. A kérdésektől nem kell tartani, mert nem zenetörténeti tudás kell majd megfejtésükhöz, hanem elsősorban logika és egy kis józan ész. Tehát a laikus zenerajongók is esélyesek a jó megfejtésekre. E műsorunkat Becze Szilvia vezeti, a többi hangversenyt Mohai Gábor konferálja.

Hogyan alakul még a program?

A hangversenyek 45 percenként követik egymást azért, hogy a jelenlévő közönség nyugodtan átsétálhasson a 6-os stúdióból a Márványterembe és vissza, hiszen a próbák és beállások miatt felváltva lesznek az előadások. A szünetekben pedig riportokat hallhat majd a közönség a jelenlegi és régi, volt rádiósokkal. Terveink szerint beszélgetünk Kovács Géza igazgató úrral, Matos László, Pad Zoltán, és Vásáry Tamás karmesterekkel, Oláh Vilmos hegedűművésszel, a zenekar koncertmesterével, Bábel Klára hárfaművésszel, Szepesi János klarinétművésszel, és két nyugdíjas muzsikussal, Krum Gyula hegedűművésszel, és Hőna Gusztáv harsonaművésszel.

Mit vártok ettől a programtól és tervezitek-e a folytatást?

Mindenképpen azt szeretnénk elérni, hogy ez a nap közelebb hozza a zenei együtteseket a hallgatókhoz, a közönséghez. Érdekes lehet a számukra, hogy testközelből ismerhetik meg a művészeket, karmestereket és nem utolsó sorban az is, hogy bepillantást nyerhetnek abba, hogyan készül egy ilyen élő műsorfolyam.

Tervezitek a folytatást?

Reményeink szerint sikeresen zárjuk majd a napot, és akkor semmi akadálya, hogy folytassuk és jövőre is rendezzünk egy hasonló napot.

A magyar Rádió Márványterme. A képen Vaszily Miklós, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója 2016. januárjában. MTI Fotó: Máthé Zoltán

A Magyar Rádió Zenei Együtteseinek napjának teljes programja

2017. szeptember 30., szombat – Bartók Rádió

14.00-20.50: A Magyar Rádió Zenei Együtteseinek Napja

Felelős szerk.: Veisz Gábor

14.00-14.44: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót

A Magyar Rádió Gyermekkórusa énekel

Vez. Matos László

Km: Arany Zsuzsanna – zongora

1. Kodály: a) Hajnövesztő, b) Zöld erdőben, c) Isten kovácsa, d) Nagyszalontai köszöntő, 2. Bartók: a) Bolyongás, b) Ne menj el, c) Keserves, d) Madárdal, 3. Fauré: Ave verum, 4. Decsényi János: Részletek a Carmina puerorum sorozatból, 5. Bárdos: Menyecske

14.45-15.29: Kapcsoljuk a Márványtermet

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának szólistái játszanak

Bábel Klára hárfázik, Kozár Melinda angolkürtön játszik, Ujvári Ferenc, Úr Bertalan, Varga Zoltán Mihály ütőhangszereken játszik

1. a) Dussek: c-moll szonáta, b) Prokofjev: C-dúr prelűd, Op. 2. No. 7., (Bábel), 2. a) Bozza: Ária, b) Kodály: Epigrammák – négy részlet, (Bábel, Kozár), 3. Balázs Oszkár: Négy trió (Ujvári, Úr, Varga)

15.30-17.14: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót

Vetélkedő a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar, Énekkar és Gyermekkar tagjainak és vezetőinek részvételével

Mv.: Becze Szilvia

17.15-17.59: Kapcsoljuk a Márványtermet

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának vonósai játszanak

Mendelssohn: Esz-dúr oktett Op. 20.

18.00-18.45: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót

A Magyar Rádió Énekkarának hangversenye

Vez. Pad Zoltán

Zg. km. Vékey Mariann

1. Ligeti: Kállai kettős, 2. Bartók: a) Két román népdal – Magyar népdalok No. 3., 4., c) Négy szlovák népdal, 3. Rahmanyinov: Bogorogyice Gyevo, 4. Lauridsen: Sure On This Shining Night, 5. Jansson: To the mothers in Brasil (Salve Regina)

18.45-19.30: Kapcsoljuk a Márványtermet

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának fúvósai játszanak

Mozart-művek

1. F-dúr divertimento K. 253., 2. c-moll szerenád K. 388.

hirado.hu