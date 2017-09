Magabiztos kormánypárti fölény

A kormánypártokat negyedik hónapja a teljes felnőtt népesség 30 százaléka támogatja.

2017. szeptember 30. 11:08

Változatlan a baloldali erősorrend

Mindössze hibahatáron belül változott a baloldali pártok támogatottsága szeptemberben, így belharcai ellenére továbbra is az MSZP a legerősebb párt a baloldalon – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából. A felmérés alapján a kormánypártok változatlanul jelentős fölénnyel vezetik a pártversenyt.

Szeptemberben – negyedik hónapja változatlanul – a teljes felnőtt népesség 30 százaléka támogatta a kormánypártokat. A Jobbik szimpatizánsi tábora továbbra is 11 százalékos, míg az MSZP-tábor hibahatáron belül, egy százalékpontot csökkenve 6 százalékot teszi ki. A DK-val változatlanul 4, az Együttel és a Fodor Gábor által vezetett Liberális Párttal továbbra is 1-1 százalék szimpatizál. Az LMP tábora hibahatáron belül, egy százalékpontot erősödve 3 százalékos, míg a Momentum ismét 2, a Kétfarú Kutya Párt pedig 1 százalékon áll.

A legvalószínűbb listás választási eredményeket nézve (a választási részvételüket biztosra ígérők potenciális pártpreferenciája) a Fidesz-KDNP őrzi 43 százalékos táborát. A Jobbik a párt 2014-es választási eredményének megfelelően a listás voksok 21 százalékára esélyes az előző havi 22 százalék után. Ezen a bázison az MSZP is veszített ugyan egy százalékpontot, de a szocialisták így is 10 százalék fölött maradtak, jelenleg a listás szavazatok 11 százalékát érnék el. A szocialistáktól némileg lemaradva a DK 8, míg Gyurcsány Ferenc pártjától is lemaradva az LMP a listás szavazatok 6 százalékára esélyes (ez a DK és az LMP esetében is egy-egy százalékpontos, nem érdemi növekedést jelent). A Momentum a múlt havi 5 százalék után ezúttal 4, az Együtt és a Kétfarkú Kutya Párt változatlanul 2-2, a Liberális Párt továbbra is 1, míg a Párbeszéd újból 1 százalékon áll.

Módszertan:A Nézőpont Intézet személyes közvélemény-kutatása 2017. szeptember 1-20. között készült 2000 fő megkérdezésével. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 2000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba 2,2 százalék.

Nézőpont Intézet