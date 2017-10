Panaszok áradatában…

Tucatjával zörgetnek ajtójukon a vélt vagy valós felháborodást ecsetelő alkotmányjogi panaszok, hengerelnek a bírósági döntések ellen lázadó indítványok.

2017. október 2. 09:52

Már az elolvasásuk is, s főleg a megértése, hősies feladat. Jogban jártas szakemberek, - ha a másik oldalt képviselve nem szemben ülnek – is elismerik: az igazság megtalálása, közel sem hétköznapi teendő, csoda, hogy nem ragadja el őket az áradat.

Íme, a hét elején tárgyalandó, orvoslásra váró harmincnégy (!) igaz vagy hamis, valós vagy valótlan panasz.

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének tárgyalandói

Kártérítés megfizetése.

A Debreceni Törvényszék 1.G.40.057/2012/118. számú ítélet, a Debreceni Ítélőtábla Gf.II.30.106/2015/7. számú ítélet, és a Kúria Gfv.VII.30.183/2015/10. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó főtevékenységként hortobágyi fehér lúd, illetve hortobágyi pekingi kacsa tenyésztésével és fajtafenntartó nemesítésével foglalkozó termelő cég. A legális tollszedési tevékenységével azért hagyott fel, mert az alperesi állatvédő alapítvány és az alperesi vágóhidak közötti szerződés kötelezően írta elő ezt a feltételt. Ennek következtében az alperesi vágóhidak valamint az indítványozó közötti szerződés kikötötte, hogy a vágóhidak kizárólag akkor veszik meg az indítványozó lúdtojásait, ha az indítványozó vállalja, hogy a lúdtojásokat produkáló törzsállományáról a jövőben nem szed tollat. Tehát az indítványozó nem önként döntött úgy, hogy befejezi a legális tollszedési tevékenységet, és nem önként szenvedett el kárt, hanem jogellenes gazdasági kényszerbe került. Amennyiben az indítványozó nem fogadta volna el ezt a feltételt, akkor a perbeli kárhoz képest négyszeres kárt szenvedett volna el, mert a tojások eladatlanul megsemmisültek volna.

Az indítványozó álláspontja szerint az első- és másodfokú határozatok a keresetét tévesen és jogszabálysértő módon ítélték meg, a keresetét elutasították, a Kúria pedig a jogerős határozatot hatályában fenntartotta.

Véleménye szerint a Kúria döntésének azon megállapítása, hogy az indítványozó önkéntesen szüntette be a tevékenységét alaptörvény-ellenes. A bíró döntések megsértették az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésébe foglalt tulajdonhoz való jogát, mert a gazdasági érdekének indokolatlan, aránytalan sérelme valósult meg amikor a két fő gazdasági tevékenysége közül az egyiket kénytelen volt abbahagyni, valamint a XXVIII. cikk (1) bekezdésébe foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát is, mert a Kúria ítéletében nem a csatolt okiratokra, tanúvallomásokra, peradatokra, hanem az alperesek bizonyítatlan állításaira alapozta döntését.

Beavatkozás iránti kérelem elutasítása.

Az Egri Törvényszék 12.P.20166/2014/47. számú végzés, az 1952. évi III. törvény 56. § (3) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó előadja: az Egri Törvényszék az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének megállapítása iránt folyamatban levő perben a beavatkozás iránti kérelmét elutasította. Az elutasító végzés ellen nem volt helye fellebbezésnek. Az indítványozó azért kérelmezte a beavatkozás engedélyezését a közérdekű perbe, mert a pernyertesség esetén úgy látja, hogy saját gyermekeinek az egyenlő bánásmódhoz való joga érvényesülése is biztosított lenne. A per tárgya ugyanis egy olyan közoktatási gyakorlat alkalmazása, mely kultúra- és társadalmi rétegfüggő mérési eljárások alkalmazásával az iskolaköteles normál képességű roma tanulókat etnikai alapon, közvetlenül megkülönbözteti azzal, hogy őket indokolatlanul minősíti fogyatékosnak.

Az indítványozó álláspontja szerint a határozat megsértette az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe foglalt jogállamiság elvét, az I. cikk (3) bekezdésébe foglalt jogállamiság és jogbiztonság elvét, a XV. cikk (2) bekezdése szerinti diszkrimináció tilalmát, mert véleménye szerint ezen alapvető jogok potenciális sértettjeit is megilleti a bírósághoz való fordulás joga. Továbbá sérült a XXVIII. cikk (1) bekezdésébe foglalt tisztességes eljáráshoz való joga, mert elutasították a kérelmét, ezzel megvonták azt a lehetőséget, hogy a beavatkozása nem csupán a saját, egyéni szempontjainak bemutatásával járulhatott volna hozzá a felperesek pernyertességéhez, hanem azzal is, hogy számára olyan jogorvoslati lehetőségek is biztosítottak lettek volna, amelyek a közérdekű igényérvényesítőt nem illetik meg. Állítja még: sérült továbbá a XXVIII. cikk (7) bekezdésébe foglalt jogorvoslathoz való joga is, mert a Pp. 56. § (3) bekezdése ezen végzés elleni fellebbezést kizárja.

Végrendeleti örökös földszerzése.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 7) pontja, a 10. § (2) bekezdés, a 34. § (1) és (3) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó végrendelet alapján három külterületi szántó művelési ágú föld-ingatlant örökölt. Az eljáró közjegyző megkereste az illetékes kormányhivatalt hatósági bizonyítvány kiadása végett. A kormányhivatal a bizonyítvány kiadását megtagadta, tekintettel arra, hogy az indítványozó (végrendeleti örökös) birtokában lévő föld területnagysága már meghaladja az 1 hektárt és az indítványozó nem minősül földművesnek, további földszerzése a tulajdonszerzési korlátozás megsértését eredményezné, így tulajdonszerzésének a támadott jogszabályi rendelkezés szerinti feltételei nem állnak fenn. Minderre tekintettel a közjegyző a mezőgazdasági ingatlanokat a törvényes öröklés rendje szerint a Magyar Államnak adta át. A végzés ellen az indítványozó fellebbezéssel élt, a másodfokú bíróság a közjegyző végzését helybenhagyta.

Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntés sérti a jogállamiság elvét, az alapvető jogokat aránytalanul korlátozza, sérti a tulajdonhoz való jogot és a jogegyenlőség elvét.

Nyugellátás megállapítása.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 2012. október 12. napja és 2012. december 31. napja között hatályos 13. §-a, valamint a Kúria Mfv.III.10.045/2016/5. számú ítélete, és a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.M.938/2013/39. számú végzésével kijavított 5.M.938/2013/38. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezés sérti az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdését, mert az öregségi nyugdíj összegének meghatározásának alapjául szolgáló összegből előírt levonás az indítványozó olyan munkavégzésért kapott pénztulajdonát csökkenti, amely aktív kereső korszakában azonos jogcímen és összegben már csökkentésre került. Sérti továbbá az Alaptörvény XIX. cikk (1) és (4) bekezdését, mert az előírt levonással csökkenő öregségi nyugdíj az indítványozó szociális biztonságát és időskori megélhetéséhez való jogát veszélyezteti.

Az indítványozó érvelése szerint a támadott bíró döntések jogszabály-ellenesek, sértik az Alaptörvény R) cikk (2) bekezdését, a XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való jogot, és a XIX. cikk (4) bekezdését.

Vízvezetési szolgalmi jog.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (3) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata.

Az indítványozó bíró szerint - az előtte folyamatban lévő per tárgyalásának felfüggesztése mellett - a sérelmezett jogszabályi rendelkezés értelmében a vízvezetési szolgalmi jog megállapítása, vagy annak utólagos bejegyzése az ingatlannal kapcsolatos többletjogokat- és kötelezettségeket nem keletkeztethet, így nem teremt jogalapot kártalanítási igény érvényesítésére sem.

Az indítványozó szerint sérti a jogállamiság elvét és a tulajdonhoz való jogot, ha vízvezetési szolgalom utólagos megállapítása esetén az érintett ingatlan tulajdonosa nem élhet kártalanítás iránti igénnyel. Állítja: a szabályozás nincs összhangban a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, illetve az új Ptk. rendelkezéseivel.

Kettős juttatás (öregségi nyugdíj és munkabér együttes fizetése) tilalma.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. törvény 83/C. §-a, valamint 102/I-102/K. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata.

Az alapvető jogok biztosa szerint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény támadott rendelkezései 2013. július 1-től bevezetik a közszférában foglalkoztatottak kettős juttatásának (öregségi nyugdíj és munkabér együttes fizetése) tilalmát.

Állítja: a jogosultsági feltételeket teljesítve megszerzett és ténylegesen folyósított nyugdíjra való jogosultság vagyoni értékű jog, melyet az Alaptörvény XIII. cikke véd. E jogosultság feltételhez kötése az Alaptörvény XIII. cikkének korlátozást jelenti, amelyre csak közérdekből és azzal arányosan van lehetőség. A biztos szerint azonban aránytalan a megszerzett tulajdon védelmét rövid időn belül és teljes mértékben megvonni olyan körülmény alapján (öregségi nyugdíj folyósítása és egyidejűleg munkaviszony fennállta), amely a tulajdonvédelem szempontjából nem értékelhető..

Állami tulajdonú földek értékesítése, hasznosítása.

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CVII. törvény, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvénynek 28. §-a és 38. §-a, a „Földet a gazdáknak!” Programról szóló 2016. évi CVI. törvény, valamint a „Földet a gazdáknak!” Programról szóló 26/2016. (X. 27.) OGY határozat utólagos normakontroll vizsgálatát, alaptörvény-ellenességének megállapítását és visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítését szorgalmazó indítvány.

Az indítványozók álláspontja szerint a két támadott törvény felkészülési idő nélkül, a kihirdetést követő napon lépett hatályba, a törvények kihirdetésével egyidejűleg közzétett OGY határozat pedig nem tartalmaz hatályba léptető rendelkezést. A három támadott norma egyike sem kapta meg a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatát.

Az indítványozók állítják: a támadott normák egyszerű többséggel történt elfogadása sérti az Alaptörvényt. Véleményük szerint az Országgyűlés a támadott normákkal utólag, a tényleges értékesítés lezárását követően változtatta meg, így az Alaptörvény B) cikk (2) bekezdésében elismert jogállamiságból közvetlenül következő jogbiztonság követelményével is ellentétes döntést hozott, aminek gyakorlattá válása a nemzeti vagyon felhasználásával kapcsolatos törvényi garanciák bármelyikének utólagos feloldhatóságával fenyeget.

Sarkalatosság követelménye.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 50/A. § (4) bekezdése és a 110/A. §-a, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 53/C. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata.

Az indítványozó bíró szerint a sérelmezett rendelkezések a mező-és erdőgazdasági földekre vonatkozó haszonbérleti szerződések módosításának szabályait tartalmazzák.

Állítja: a támadott rendelkezések ellentétesek az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdésében foglaltakkal, mivel a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 71. §-a szerinti sarkalatosság, illetve az Fétv. 107. § alapján az 1. § szerinti sarkalatosság követelményébe ütköző módon kerültek elfogadásra. A támadott rendelkezések ellentétesek az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével is, mivel a visszaható hatályú jogalkotás tilalmának alapvető jogállami követelményébe ütköznek.

Végrehajtás megszüntetése, deviza-alapú kölcsönszerződés.

A Kúria Pfv.1.22.296/2016/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó végrehajtás megszüntetése iránti keresetet terjesztett elő. A keresetet a Székesfehérvári Járásbíróság idézés kibocsátása nélkül elutasította, majd ezen végzést a Székesfehérvári Törvényszék hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot az eljárás folytatására utasította. Az elsőfokú bíróság - másodfokú bíróság iránymutatása szerint - újból hiánypótlást rendelt el, és felhívta az indítványozó-felperest, hogy egyértelműen és kifejezetten jelölje meg, mi az érvénytelenség oka, melyre a végrehajtás megszüntetése iránti igényét alapítja, és közölje, hogy az érvényteleníteni kívánt követelés milyen okból nem jött létre.

A felperes hiánypótlását a bíróság nem fogadta el, keresetlevelét idézés kibocsátása nélkül elutasította. A Székesfehérvári Törvényszék a végzést helybenhagyta.

Az indítványozó felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, melyet a Kúria Pfv.1.22.296/2016/2. számú végzésével hivatalból elutasított.

Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria nem folytatta le a felülvizsgálati kérelem szerinti eljárást, ezáltal alaptörvény-ellenesen korlátozta a bírósághoz fordulás jogát. Kifogásolja, hogy az eljáró bíróságok nem folytattak le bizonyítási eljárást, és nem tettek eleget tényállás-tisztázási kötelezettségüknek a felek közötti pénzügyi termék jogi minősítését illetően. Érvelése szerint az eljáró bíróságok nem tettek eleget indokolási kötelezettségüknek sem, ami a tisztességes eljáráshoz való joga sérelmét is okozta.

Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának tárgyalandói

Vezetői engedély tartózkodási hely hiányában.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) kormányrendelet 15. § első mondata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata.

Az eljárás alá vont személyt érvénytelen hatósági engedéllyel közlekedett személygépjárművével, ezért az illetékes rendőr-főkapitányság pénzbírsággal sújtotta. A büntetés ellen kifogással élt, melyben előadta, hogy a hivatkozott jogszabályi rendelkezésre tekintettel, Magyarország területén lévő szokásos tartózkodási hely hiányában, érvényes okmányokat beszerezni nem tudott. Álláspontja szerint a támadott jogszabály a külföldön dolgozó és élő magyar állampolgárok jogait jelentősen sérti, valamint az Alapjogi Charta 45. § (1) bekezdésébe is ütközik, ugyanis a rendelkezés alapján vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

Az indítványozó bíró - az eljárás felfüggesztése mellett - szerint a támadott rendelkezés sérti a jogállamiság elvét, az Alaptörvény E) cikkében, T) cikkében foglaltakat és a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot, mivel magyar állampolgárok bejelentett magyarországi lakóhely, vagy szokásos tartózkodási hely hiányában ügyintézésük során nehézségbe ütköznek, jogaikat érvényesíteni, kötelezettségeiket teljesíteni nem tudják.

Túlterjeszkedés a fellebbezési kérelmen.

A Fővárosi Törvényszék 1.Gf.75.506/2016/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó - perbeli alperes - gazdasági társaság és a perbeli felperes gazdasági társaság között vállalkozási szerződés jött létre, amelynek tárgya az indítványozó tevékenysége során keletkező szelektíven gyűjtött hulladékfajták felperes igénybevételével történő begyűjtése és elszállítása volt. A felperes a szelektív szemétszállításhoz engedéllyel nem rendelkezett, ezért azt alvállalkozó útján teljesítette. Az indítványozó a perbeli szerződést felmondta, és a szemétszállítási díj ellenértékét nem fizette ki.

A felperes keresetében kérte az indítványozót a vállalkozási díj megfizetésére való kötelezésére. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezett részét részben megváltoztatta, és kötelezte az indítványozót meghatározott összeg és kamati megfizetésére.

Az indítványozó szerint a támadott döntés sérti a jogállamiság elvét, a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogot, mivel a másodfokú bíróság olyan kérdésben is döntött a fellebbezés során, amelyet fellebbezéssel nem támadtak, így az első fokon jogerőre emelkedett.

Tartozás megfizetése.

A Veszprémi Törvényszék 1.Pf.21.013/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó - perbeli alperes - üdülőhasználati jogot vásárolt, amelyhez hitelszerződést kötött a perbeli felperessel. A perbeli felperes először fizetési meghagyás kibocsátást kérte mert az indítványozó a hitel törlesztését megszüntette. Az indítványozó ellentmondása folytán a ügy perré alakult, a perbeli felperes a kölcsönszerződésből eredő tartozás megfizetésére kérte kötelezni az indítványozót.

Az elsőfokú bíróság a tartozás megfizetésére kötelezte az indítványozót. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntését helybenhagyta.

Az indítványozó szerint a támadott döntések sértik a tisztességes hatósági és bírósági eljáráshoz való jogát, mivel az üdülőhasználati szerződése érvénytelensége a hitelszerződést is érvénytelenné tette.



Kártérítés iránti per.

A Kúria Pfv.V.21.348/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozót - fuvarozási társaságot - teljesítési segédek bevonásával kötött adásvételi szerződésből kifolyólag kár érte, ezért a már kifizetett vételárrész visszafizetése iránt pert indított (előzményper). E perben a jogerős döntés kimondta, hogy az indítványozó és az alperes között tipikus, hitelnyújtással vegyes adásvételi szerződés jött létre. Megállapította az alperes felelősségét a szerződés meghiúsulásáért és kötelezte az alperest a vételárrész visszafizetésére. Az alperes kérelmére eljárt Kúria a jogerős döntést fenntartotta.

További káraira vonatkozóan az indítványozó újabb keresetet indított. Az elsőfokú bíróság keresetének helyt adott, ugyanakkor a másodfokú bíróság a keresetét elutasította, mert az alperes felróhatóságát nem találta megállapíthatónak. A Kúria felülvizsgálati döntésében a jogerős ítéletet fenntartotta, az alperes felróhatóságának hiányát elfogadta.

Az indítványozó szerint sérül az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való joga azáltal, hogy a perben az alperes felróhatóságának tekintetében a korábbi jogerős ítélettel szembemenő ítélet született, amely a bírói döntések kötőerejét sérti. A res iudicata sérelmén túl előadja, hogy a Kúria nem vizsgálta érdemben a felülvizsgálati kérelem iratellenességre és teljesítési segédre vonatkozó hivatkozásait, amely a tisztességes eljárás sérelmén túl a fegyveregyenlőség elvének a sérelmére is vezet, mivel az előzményperben a Kúria nem állított az alperes elé hasonlóan szigorú formális követelményeket.

Kártérítés.

A Kúria Pfv.III.20.004/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó mint felperes keresetet terjesztett elő nem vagyoni kártérítés megfizetése iránt egy kórház ellen, ahol férje elhalálozott. Keresetét az eljáró bíróságok elutasították.

Álláspontja szerint az ügyben eljáró bíróságok megsértették az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében és XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát, mert elmulasztották a bizonyítékok mérlegelésére vonatkozó kötelezettségüket. Véleménye szerint a bíróságok megsértették az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiságot is, mert egy miniszteri rendelettel ellentétes gyakorlatot mondtak ki helyesnek.

Rágalmazás polgári per során.

A Balassagyarmati Törvényszék 4.Bf.238/2016/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó - magánvádló - feljelentést tett a vádlott és ismeretlen tettes ellen rágalmazás vétsége miatt, mivel a vádlott kölcsön visszafizetésére irányuló polgári perben a bíróságra előterjesztett nyilatkozatában - amelynek megszövegezése ügyvéd közreműködésével történt - valótlan tényállításokat tett.

Az elsőfokú bíróság a büntetőeljárást megszüntette, mivel az egységes bírói gyakorlat értelmében nem valósít meg bűncselekményt a hatóság előtt folyamatban lévő eljárásban az ügyfél által az őt megillető jogok keretei között az ügy tárgyával, és az abban érintett személlyel összefüggésben, az ügy tisztázása érdekében tett tényállítása akkor sem, ha az a becsület csorbítására objektíve alkalmas. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta.

Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntések sértik az emberi méltóságát, a jó hírnévhez való jogát és a véleménynyilvánítás szabadságát.

Rágalmazás polgári per során.

A Balassagyarmati Törvényszék 13.Bf.192/2016/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó - magánvádló - feljelentést tett a vádlott ellen rágalmazás vétsége miatt, mivel a vádlott kölcsön visszafizetésére irányuló polgári perben a bíróságon előterjesztett nyilatkozatában valótlan tényállításokat tett.

Az elsőfokú bíróság a büntetőeljárást megszüntette. Indoklásában hangsúlyozta: az egységes bírói gyakorlat értelmében nem valósít meg bűncselekményt a hatóság előtt folyamatban lévő eljárásban az ügyfél által az őt megillető jogok keretei között az ügy tárgyával, és az abban érintett személlyel összefüggésben, az ügy tisztázása érdekében tett tényállítása akkor sem, ha az a becsület csorbítására objektíve alkalmas. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta.

Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntések sértik az emberi méltóságát, a jó hírnévhez való jogát és a véleménynyilvánítás szabadságát.

Felülvizsgálat kisajátítási ügyben.

A Kúria Kfv.II.37.400/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozók, a perbeli ingatlan tulajdonostársai - a bírósági eljárás felperesei - a tulajdonukban lévő ingatlanokra vonatkozó közigazgatási határozat megváltoztatása iránt nyújtottak be keresetet arra hivatkozva, hogy a kisajátítási hatóság elfogadhatatlanul alacsony négyzetméter árat állapított meg kisajátítási kártalanítási összegként.

Keresetüket a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elutasította. A jogerős ítélettel szemben a felperesek kérelmére felülvizsgálati eljárás indult, a Kúria kérelmüket hivatalból elutasította, hangsúlyozván: kisajátítási ügyekben felülvizsgálatnak nincs helye, ha a kártalanítási összeg az egymillió forintot nem haladja meg.

Az indítványozók szerint sérül az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való joguk azáltal, hogy a kereseti kérelmüket nem kimerítő és több tekintetben hiányos első fokú ítélet ellen nincs lehetőségük jogorvoslatra amiatt, hogy a kisajátítási hatóság 1 millió forint alatti kártalanítási összeget határozott meg. Így a bírósági döntés, illetve az azt megalapozó bírósági gyakorlat a kisajátítással kapcsolatos alkotmányos garanciák érvényesítését érdemben akadályozza és ez végső soron arra vezet, hogy az állam a kisajátítási eljárás keretében lényegesen alacsonyabb szintű törvényességi kontroll mellett tud csak az ingatlanok tulajdonjogát elvonó döntéseket hozni. Álláspontjuk szerint sérült az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdése szerinti, hátrányos megkülönböztetés tilalma is azáltal, hogy magánfelek közötti jogvitákban hárommillió forintos felülvizsgálati értékhatárt állapít meg, ami azonban nem vonatkozik az ingatlan tulajdonára vagy ingatlant terhelő jogra vonatkozó ügyekre.

Így a szabályozás általában engedi az ingatlanokkal összefüggő jogvitákban a felülvizsgálatot, azonban amikor a tulajdonjogi jogvitát a kisajátításról döntő közigazgatási hatóság bírálja el, felülvizsgálatra az egymillió forint alatti ügyekben érthetetlen módon nincs lehetőség.

Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának tárgyalandói

Jogi személy elbirtoklása termőföldön.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 33. § (4) bekezdése és a 70. § (7) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata.

Az indítványozó bíró - az eljárás felfüggesztése mellett - a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 33. § (4) bekezdése és a 70. § (7) bekezdése alaptörvény-ellenességének és a folyamatban lévő ügyben való alkalmazása kizárásának megállapítását kérte az Alkotmánybíróságtól.

A perbeli felperes jogi személy. Keresetét a hivatkozott jogszabály hatálya alá tartozó ingatlan egy részének elbirtoklásával összefüggésben nyújtotta be a bírósághoz, kérve az elbirtoklás bekövetkeztének megállapítását. A jogszabályi rendelkezés szerint ha az elbirtoklás bekövetkezésének megállapítása iránt a felek bírósághoz fordulnak, a szerző félnek a kereset benyújtását megelőzően be kell szereznie a mezőgazdasági igazgatási szerv igazolását arról, hogy tulajdonszerezésére a törvény szerinti feltételek fennállnak-e. A perbeli felperes ez irányú kérelmét az igazgatási szerv elutasította.

A perbeli felperes a bírósághoz fordult, kérve az elbirtoklás megállapítását.

A támadott rendelkezések szerint a keresetét a törvény 70. § (7) bekezdésében meghatározott határidőn túl nyújtotta be, azonban a bíróság álláspontja szerint a támadott rendelkezések sértik a jogállamiság elvét, a visszamenőleges jogalkotás tilalmát, a bírósághoz való forduláshoz és a tulajdonhoz való jogot. A földtörvény hivatkozott szabályainak együttes joghatása ugyanis a földtörvény tulajdonszerzést korlátozó rendelkezéseit olyan esetekre is alkalmazni rendeli, amikor az elbirtoklás ténye, és így a tulajdonszerzés már a földtörvény hatályba lépése előtt bekövetkezett.

Bíró kizárása a büntetőügy további elintézéséből.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 606/B. § (1) bekezdés b) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata.

Az indítványozó másodfokú tanácselnök a per tárgyalására való felkészülés során észlelte, hogy a vádemelés előtt az ügy előadójával együtt eljárt az ügyben a nyomozási bíró határozata elleni fellebbezés tárgyában, ezért más tanács kijelölését kérte a Be. 21. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott kizáró körülmény fennállására tekintettel, amire a Be. 606/B. § (1) bekezdés b) pontjának speciális átmeneti rendelkezése miatt nem került sor.

Az indítványozó kiemeli: az Alkotmánybíróság 21/2016. (XI. 30.) Ab határozata nyomán a jogalkotó a Be. 21. § (3) bekezdés a) pontjában szabályozta, hogy " a vádemelést követően a bíróság további eljárásából ki van zárva, aki az ügyben a vádemelés előtt nyomozási bíróként vagy a nyomozási bíró határozata elleni fellebbezés tárgyában eljárt". A Be. 606/B. § (1) bekezdés átmeneti rendelkezéseket vezetett be a Be. 21. § (3) bekezdés a) pontjának a folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazása tekintetében.

Az indítványozó álláspontja szerint a Be. 606/B. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt átmeneti rendelkezés alaptörvény-ellenes, a jogbiztonságból levezethető visszaható hatályú jogalkotás tilalmába ütközik, továbbá az ésszerű határidőn belüli elintézéshez való jogot indokolatlanul előtérbe helyezi a pártatlanságot is magában foglaló tisztességes eljáráshoz való joggal szemben.

Társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata.

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.M.159/2016/20. számú ítélete és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33/A. § (1) bekezdés a) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó - perbeli felperes - rehabilitációs ellátását az illetékes kormányhivatal határozatával megszüntette és rokkantsági ellátást állapított meg részére. A határozat ellen az indítványozó fellebbezett. A határozatot a másodfokú hatóság helybenhagyta. Az indítványozó keresetet terjesztett elő, amelyet azonban a bíróság elutasított.

Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntés sérti a jogállamiság elvét, a tulajdonhoz és a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mivel a döntés következtében nem részesül az eddig folyósított ellátásban, ezért szociális biztonsága veszélybe került.

Bizonyítékok felülmérlegelése.

A Fővárosi Törvényszék 57.Pf.637.426/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó kártérítés iránt indított pert az I. és II. rendű alperes ellen. A Budai Központi Kerületi Bíróság elsőfokú ítéletében a keresetnek részben helyt adott, és a II. r. alperest kártérítés megfizetésére kötelezte.

Az ítélet ellen az alperes fellebbezett. A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és a keresetet a II. r. alperessel szemben is elutasította.

Az indítványozó sérelmezi, hogy a Törvényszék nem tartott nyilvános tárgyalást, és nem adott lehetőséget az indítványozónak, hogy a munkalap bizonyító ereje tekintetében nyilatkozzon. Álláspontja szerint az ítélet sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, ezen belül a nyilvános tárgyaláshoz és a kontradiktórius eljáráshoz való jogát, valamint a XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jogát.

Telek átalakítási engedély, építési ügy.

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.Kpk.30.026/2017/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó az elsőfokú közigazgatási szervhez a szomszédos ingatlan telek átalakításával, összevonásával kapcsolatos ügyféli regisztrációs igényt és ügyfélként történő bevonás iránti kérelmet terjesztett elő. Kérelmét a megismételt eljárásban elutasították.

Az indítványozó a határozat ellen fellebbezett, amelyet azonban a másodfokú hatóság elutasított. Ezt követően a határozatok bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte. A bíróság a felülvizsgálati kérelmét elutasította, mivel megállapította, hogy az indítványozót ügyféli jogállás nem illeti meg.

Az indítványozó álláspontja szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való joga, mivel az eljáró bíróság a 12/2015. (V. 14.) AB határozatban foglaltakat - miszerint a telek átalakítással érintett telekkel közvetlenül szomszédos telek tulajdonosát is ügyfélnek kell tekinteni - nem alkalmazta, az abban foglaltakkal ellentétes következtetésre jutott.

Szerződés érvénytelenségének megállapítása.

A Kúria Pfv.VI.20.760/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó a tulajdonában levő ingatlannal kapcsolatban meghatalmazást adott arra vonatkozóan, hogy helyette és nevében az ingatlannal kapcsolatban bármely ügyben bárki előtt a meghatalmazott őt képviselje. Az indítványozó ezt követően újabb meghatalmazást adott az ingatlan értékesítésével kapcsolatban. Az első meghatalmazás alapján az ingatlant értékesítették.

Az indítványozó szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt pert indított, amelyet a bíróság elutasított. A Kúria - felülvizsgálati eljárása során - a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Az indítványozó álláspontja szerint az adásvételi szerződés nem jött létre érvényesen, a meghatalmazás érvénytelen volt, nevében álképviselők jártak el, erre tekintettel sérült az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való joga és a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joga.

Helyi adó.

A Kúria Kfv.VI.35.051/2016/7. számú ítélete, a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.27.322/2014/15. számú ítélete, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó előadta: két tatabányai ingatlan tulajdonosa. Az ingatlanokon haszonélvezeti jog áll fenn egy alapítvány javára. Az alapítvány a haszonélvezeti joga után járó adófizetési kötelezettségének nem tett eleget.

A Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a jegyzője építményadó, telekadó valamint késedelmi pótlék megfizetésére kötelezte az indítványozót. A Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletében az indítványozónak a másodfokon hozott közigazgatási határozat ellen előterjesztett keresetét elutasította, melyet a Kúria hatályában fenntartott.

Az indítványozó álláspontja szerint a tulajdonos mögöttes felelősségét előíró jogszabályhely hatályba lépésének időpontja 2013. január 1-je, azonban az alapítvány haszonélvezeti joga ezen hatálybalépést megelőzően keletkezett az ingatlanon, tehát az indítványozó tulajdonjogát a megalapítását követően tette terhesebbé a jogszabály. Mindez a tulajdonjog korlátozását jelenti, tehát sérti az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt alapjogát. Továbbá a korlátozás meghaladja a feltétlenül szükséges mértéket, és aránytalan az elérni kívánt céllal is.

Becsületsértés.

A Fővárosi Ítélőtábla 13.Bhar.154/2016/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozót az elsőfokú bíróság bűnösnek mondta ki becsületsértés vétségében és megrovásban részesítette, a másodfokú bíróság bűncselekmény hiányában felmentette, a harmadfokú eljárásban eljárt Fővárosi Ítélőtábla pedig ismét bűnösnek mondta ki.

Az indítványozó álláspontja szerint a harmadfokú, jogerős ítélet sérti az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében biztosított véleménynyilvánítási szabadságát, mivel az ítélőtábla a büntetőjogi bűnösség megállapítása során nem vette figyelembe az Alkotmánybíróság döntéseiben kifejtett alkotmányossági követelményeket. Nézete szerint jogszabály-ellenes és egyben alaptörvény-ellenes a nagy nyilvánosságnak - az ítéletben kifejtett - értelmezése, amely a Btk. 227. § (1) bekezdés b) pontjának meghatározó tényállási eleme, s amely nélkül a becsületsértés legfeljebb szabálysértésnek minősülhet.

Civil szervezet megszüntetése.

A Kúria Pfv.IV.20.241/2016/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó - jogerős döntéssel megszüntetett érdekvédelmi civil szervezet - ellen az ügyészség nyújtott be keresetet a szervezet megszüntetése iránt arra hivatkozva, hogy a nem fizető vállalkozókkal szemben "tulajdon-visszavételi" akciókat szervezett, azokat felszólítás ellenére sem függesztette fel, így működése jogszabályba ütközik.

Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és elrendelte a civil szervezet megszüntetését. Az indítványozó felülvizsgálati kérelme során eljáró Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Az indítványozó elfogadja, hogy "bűnjel-lefoglalási" akcióikat a bíróság mérlegelése alapján "tulajdon-visszavételi" akciónak minősítette és jogsértőnek ítélte. Ugyanakkor azáltal, hogy a bíróság az érdek-képviseleti szervként folytatott további (egyeztetési, békéltetési, érdek-képviseleti) tevékenységüket is jogellenesnek találta, olyan döntést hozott, amely sérti az Alaptörvény VIII. cikk (5) bekezdése szerinti jogát, miszerint az érdek-képviseleti szervezetek az egyesülési jog alapján szabadon tevékenykedhetnek. A szervezet megszüntetését pedig a bíróság úgy mondta ki, hogy nem folytatta le az Alaptörvény 1. cikk (3) és (4) bekezdése szerinti szükségességi-arányossági vizsgálatot.

Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának tárgyalandói

Kapcsolattartás elektronikus úton a polgári perben.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 394/I. § (1) bekezdés a) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata.

Az indítványozó előadta: a Pp. 394/I. § (1) bekezdés a) pontja szerint ha a polgári perben a kapcsolattartás valamely fél részéről elektronikus úton történik, és az elektronikus úton kapcsolatot tartó beadványát nem elektronikus úton terjeszti elő, amennyiben e törvény másként nem rendelkezik, a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja.

A sérelmezett jogszabályi rendelkezés alkalmazása esetén nincs arra mód az egyéb kellékhiányokkal előterjesztett keresetlevélhez hasonlóan arra, hogy a bíróság az újonnan előterjesztett, immár a megfelelő alakiságokkal rendelkező keresetlevél vonatkozásában a Pp. 132. §-ának alkalmazásával az eredeti keresetlevél benyújtása jogi hatályainak fennálltát megállapítsa.

Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett jogszabályi rendelkezés tisztességtelen hátrányt okoz annak a felperesnek, aki elektronikus út mellőzésével terjesztette elő a keresetlevelét. Továbbá: az a körülmény, hogy az elektronikus út elmulasztása, mint formai hiba hátrányosabb megítélés alá esik, mint bármely más formai hiányosság, ellentétes a jogbiztonság követelményével is. Mindezek alapján - az indítványozó véleménye szerint - sérül az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes hatósági eljáráshoz való jog, a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joga és a XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való joga.

Elővásárlási jog termőföldön.

A Kúria Pfv.VI.21.041/2011/2. számú ítélete ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozók - mint felperesek - elővásárlási joguk megsértése miatt szerződés hatálytalanságának megállapítása iránt terjesztettek elő keresetet.

Az elsőfokú bíróság a keresetnek részben helyt adva termőföldek adásvételére vonatkozó szerződések és más okiratok érvénytelenségét állapította meg. A másodfokú bíróság a keresetet elutasította, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Az indítványozók szerint a Kúria ítélete sérti az Alaptörvény M. cikk (1)-(2) bekezdését, R. cikk (1)-(3) bekezdését, I. cikk (2)-(3) bekezdését, XIII. cikk (1) bekezdését és XV. cikk (4) bekezdését, a mert jogértelmezése kiüresíti a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényben rögzített elővásárlási jogot.

Okirattal visszaélés.

A Fővárosi Törvényszék 26.Bf.10.414/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozót az elsőfokú bíróság közokirattal visszaélés vétségében és magánokirattal visszaélés vétségében bűnösnek mondta ki, mivel az indítványozó egy folyamatban volt peres ügy dokumentumainak áttanulmányozása során egy fellebbezést és egy végzést, valamint az ahhoz tartozó tértívevényeket jogtalanul megszerezze azért, hogy ezzel jogtalan előnyt szerezzen, a fellebbezés elkésettségét ily módon kívánta leplezni. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

Az indítványozó szerint a támadott ítéletekkel sérült a tisztességes, pártatlan bírósághoz való joga, mivel a Fővárosi Ítélőtábla - amelynek elnöke jelentett fel az indítványozót - alá tartozó bíróságok jártak el ügyében.

Perköltség.

A Fővárosi Ítélőtábla 11.Fpkf.44.005/2016/3. számú végzése elleni panasz befogadhatóságának vizsgálata.

A jogi személy felszámolására indított eljárásban az elsőfokú bíróság a felszámolási eljárást egyszerűsített módon befejezte. A végzés elmarasztaló rendelkezései ellen az indítványozó élt fellebbezéssel és kérte az elsőfokú határozat megváltoztatásával a fizetési kötelezettségei mellőzését. A másodfokú bíróság a fellebbezést alaposnak találta, és az indítványozót terhelő fizetési kötelezettség mellőzéséről rendelkezett. Kötelezte ugyanakkor arra, hogy a másodfokú eljárásban felmerült költségét viselje.

Az indítványozó szerint a döntés sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogát azáltal, hogy pervesztes fél hiányában - sikeres fellebbezése ellenére - a perköltséget neki kell viselnie. Nézete szerint a jogorvoslathoz való jog kiterjed arra is, hogy a jogorvoslati jog sikeres gyakorlása nem jelenthet többletkiadást. Ellenkező esetben a felperes saját költségén korrigáltatná a bírósági jogalkalmazás hibáit, amely mind a perköltség viselés alapjául szolgáló jogelvvel, mind az Alaptörvény rendelkezéseivel ellentétes gyakorlat lenne.

Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék.

A Gyulai Törvényszék 9.Mf.25.550/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó - perbeli alperes - és a perbeli felperes között munkaviszony állt fenn. A perbeli felperes kereseti kérelmében kérte a bíróságot, hogy kötelezze az indítványozót nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék megfizetésére. A bíróság a kért pótlék megfizetésére kötelezte az indítványozót, aki a döntés ellen fellebbezett. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntések sértik a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát, mivel a bíróság túlterjeszkedett az alkalmazott jogszabály tételes szövegén.

Alkotmánybíróság előkészítő eljárása

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény és az Alkotmánybíróság Ügyrendjének egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria Pfv.IV.22.026/2015/4. számú ítélete ellen általa előterjesztett alkotmányjogi panasz elbírálása során az Alkotmánybíróság megsértette az Alaptörvényben biztosított jogait.

Álláspontja szerint a IV/1617-4/2016. számú bírói végzés meghozatala során alkalmazott jogszabályi illetve ügyrendi rendelkezések alaptörvény-ellenesek. Nézete szerint az Abtv. 55. § (1)-(3) és (5) bekezdése a főtitkárnak olyan hatáskört ad, mely nem előkészítést, hanem érdemi döntési mechanizmust hoz létre. Az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésébe, XXIV. cikk (1) bekezdésébe és B) cikk (1) bekezdésébe ütközőnek tartja, hogy a hiánypótlás nem teljesítése vagy a hiánypótlási határidő elmulasztása esetén az indítvány érdemi elbírálására nem kerül sor. Az indítványozó szerint az Ügyrend nem állapíthat meg rá nézve kötelező magatartási szabályokat, mivel nem jogszabály.

Személyiségi jog megsértése, sérelemdíj.

A Kúria Pfv.IV.20.205/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozóval szemben büntetőeljárás során az elsőfokú bíróság előzetes letartóztatást rendelt el, amelyet aztán az eljáró bíróság meghosszabbított.

Az indítványozó - perbeli felperes - keresetében annak megállapítását kérte, hogy a perbeli alperes bíróság megsértette személyi szabadságát, családhoz való jogát és emberi méltóságát azáltal, hogy nem tartotta be a vele szemben alkalmazott kényszerintézkedés törvényi felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat, és kérte a perbeli alperes további jogsértéstől való eltiltását, bocsánatkérésre való kötelezését és sérelemdíj megfizetését.

Az elsőfokú bíróság a kereset elutasította. A másodfokú bíróság az ítéletet részben megváltoztatta. A Kúria a jogerős ítéletet részben hatályon kívül helyezte, az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta és megállapította, hogy a perbeli alperes azzal, hogy a kényszerintézkedés felülvizsgálatát késedelemmel végezte el, megsértette az indítványozó emberi méltóságát, személyes szabadságát és magánélethez fűződő személyiségi jogát.

Az indítványozó álláspontja szerint azonban a Kúria olyan alacsony összegű sérelemdíjat állapított meg, amely sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot.



Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata.

A Kúria Kfv.III.37.319/2015/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az ügy előzményeként a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara által végrehajtó-helyettesként nyilvántartásba vett indítványozó, később önálló bírósági végrehajtó bírósági szolgálati viszonyát nem szüntette meg, ezért a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - megismételt eljárásban - megállapította a végrehajtói kinevezésének érvénytelenségét.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a bírósági felülvizsgálati eljárásban az indítványozó felperes keresetét elutasította, melyet a Kúria hatályában fenntartott. Azonban még a kúriai ítélet meghozatala előtt hozta meg - a jelen panasz alapjául szolgáló eljárásban - a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara Elnöke azt a határozatát, mely az indítványozó álláshelyére más végrehajtót jelölt ki, melyet az indítványozó megfellebbezett azzal az indokkal, hogy a kamarai határozat meghozatalakor az álláshelye nem volt megüresedve. Fellebbezését a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara Választmánya - mint másodfokú hatóság - elutasította, amit az indítványozó felperes a Fővárosi Közigazgatási Bíróságon támadott meg. A Bíróság a keresetnek helyt adott, ítélete ellen az alperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet a Kúriához, amely a Bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és az eljárást megszüntette.

Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria végzése révén sérül az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében, a Q) cikk (2)-(3) bekezdésében, a XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésében, valamint a 28. cikkében foglalt alkotmányos joga.

