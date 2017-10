Amerika történelmének legvéresebb lövöldözése

Ötven fölé emelkedett a Las Vegas-i fegyveres támadás halálos áldozatainak száma. A merénylet elkövetését hétfőn az Iszlám Állam terrorszervezet magára vállalta. Egy 64 éves férfi gépfegyverével több száz lövést adott le egy zenei koncert alatt, majd a rendőrség megérkeztével végzett magával. További négyszáz sebesültet a kórházban ápolnak, a támadás az Egyesült Államok jelenkori történelmének legvéresebb fegyverrel végrehajtott tömegmészárlása.

2017. október 2. 17:21

Azonosították a gépfegyverrel lövöldöző férfit, aki a Mandalay Bay Hotel és Kaszinó 32. emeletének egyik erkélyéről lőtt a tömegbe helyi idő szerint vasárnap este. A 64 éves Stephen Paddockot a rendőrség lelőtte, meglátásuk szerint egyedül hajtotta végre a támadást. Egyelőre a helyi hatóságok sem tudják a támadás valódi okát, de nem tartják valószínűnek, hogy terrorcselekmény történt.

Bejelentkezett az Iszlám Állam: ők gyilkoltak Las Vegasban

Az Iszlám Állam vállalta a támadás elkövetését - közölte a dzsihadisták szócsövének számító Aamák hírügynökség, amely szerint a támadó néhány hónappal korábban áttért az iszlám vallásra.

Öngyilkos lett a tömeggyilkos

Ötven fölé emelkedett a Las Vegas-i lövöldözés halálos áldozatainak a száma – közölte a helyi rendőrség. A támadásban megsebesült személyek száma meghaladja a 400-at. A rendőrség átkutatta a támadó hotelszobáját, ahol összesen 8 lőfegyert foglaltak le. Joseph Lombardo, Las Vegas-i sheriff később elárulta: nem a rendőrök ölték meg a támadót, a 64 éves saját kezével vetett véget életének.

Először arról érkezett jelentés, hogy valaki emberekre lő a kaszinó közelében. Riasztották a rendőrséget, majd kórházba szállították a sebesülteket. A Hollywood Reporter című lap értesülése szerint az áldozatokra a szálloda egyik erkélyéről lőtt a támadó. Korábbi jelentések azt sem zárták ki, hogy nem csak egy támadó lövöldözött.

A hatóságok lezárták a szállodák övezte Las Vegas Strip nevű sugárútszakaszt és a 15-ös számú államközi főutat. A McCarran nemzetközi repülőtérre irányuló egyes járatokat más repülőtérre irányítottak át.

A lövöldözés Jason Aldean énekes koncertje végén kezdődött, majd kis idő után abbamaradt. A támadó azonban újra lőni kezdett a tömegbe, ekkor már mindenki fejvesztve próbált menekülni a parkolók irányába. Sokan asztalok alá bújtak, melyeket később arra használták, hogy biztonságba szállítsák a sebesülteket.

Pánik és káosz a lövöldözés után

A szemtanúk szerint a fegyveres támadó több száz lövést leadott egy automata fegyverrel. Rengeteg embert megsebesített, emberek százai szaladtak ki a a koncertről, sokan a parkoló autók felé vették az irányt. A sebesültek a járművek között próbáltak megpihenni, hogy megvizsgálják lőtt sebeiket.

“Mindenütt vér volt. Az emberek a parkolóban feküdtek, megpróbálták elállítani a vérzést – mesélte az egyik szemtanú, aki a CBS-nek elmondta, hogy ő a koncert első sorában állt, amikor repülni kezdtek a golyók az emberek felé. A zenét hallgatók eleinte leguggoltak, lefeküdtek a földre, így próbálták elkerülni a golyókat. A támadó azonban gépfegyverével több száz lövést adott le, így nem volt hová menekülni.

Nevadában nem nehéz gépfegyvereket felhalmozni

Nevada államban a “leglazábbak” a fegyvertartási törvények. Az emberek szabadon hordhatnak maguknál lőfegyvereket, még fegyvertulajdonosként sem kell regisztrálniuk. A vásárlásnál ugyan leellenőrzik a jövőbeli tulaj hátterét, de a pisztolyokat és puskákat rengeteg esetben továbbadják – sokszor ismeretlen embereknek.

Az államban szabadon lehet automata vagy félautomata fegyvert vásárolni, a lőszereket is korlátlan mennyiségben árulják. A Las Vegas-i lövöldöző is az automata fegyverének köszönhetően tudott ekkora pusztítást véghez vinni viszonylag rövid idő alatt.

A rendőrség lelőtte a lövöldözőt

A helyi rendőrség hétfő hajnali közlése szerint a lövöldözőt lelőtték. A tettes a városban lakott, és bár a rendőrség úgy gondolja, tettét egyedül követte el, elkapták a nőt, aki vele együtt utazott az incidenst megelőzően. Jelenleg kihallgatás alatt áll.

A városi rendőrség a Twitteren jelentette be, hogy egy feltételezett elkövetőt lelőttek, ami arra utalt, hogy nem zárják ki: nem egyedül lövöldözött emberekre. Az incidens helyi idő szerint vasárnap este fél tizenegykor kezdődött a Mandalay Bay Hotel és Kaszinónál egy country-koncert vége felé.

Spöttle: Az elkövetkezendő órák lehetnek érdekesek

Egyelőre nem tételez fel a Las Vegas-i rendőrség terror, vallási vagy politikai indíttatást a lövöldözés mögött, jelenleg a tettes személyazonosságának megállapítása mellett egy amerikai születésű nőt keresnek az esettel kapcsolatban – foglalta össze a legújabbakat Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő.

A keresett nő neve nyilvános – tudatta. Az a biztos, hogy még nem lehet tudni, mi történt pontosan – fejtette ki. Érdekes lehet, ha a lelőtt férfi közösségi médiáját fogják átvizsgálni, hiszen volt már arra példa, hogy amerikai állampolgár az interneten esküdött hűséget az Iszlám Államnak. Hozzátette: az elkövetkezendő órák lehetnek érdekesek.

A szakértő elmondta: egy büntetlen előéletű amerikai állampolgárról van szó, elképzelhető, hogy mentális problémákkal küzdött a férfi, és ezért nyitott tüzet.

Georg Spöttle azt is mondta, a férfi vagy a fekete piacon szerezte be a sorozatlövőt, vagy maga is értett annyira a fegyverekhez, hogy visszaalakította a lőfegyvert.

A szakértő a fegyverlobbiról is beszélt, amellyel kapcsolatban azt mondta, olyan sok pénzt jelent az Egyesült Államoknak, hogy eddig nem is mertek a kérdéshez hozzányúlni. Habár voltak korábban próbálkozások a lőfegyverek visszaszorítására – például Barack Obama elnöksége alatt -, azonban ma még mindig nagyon egyszerű lőfegyverhez jutni több államban is. Emellett óriási az illegális fegyverpiac is – tette hozzá.

Nógrádi: profi módon választotta ki a helyszínt a támadó

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 híradójában nyilatkozott. Szerinte, az illető abszolút profi módon választotta ki a helyszínt. Las Vegas a szórakozás központja, így mindazok, akik a szerencsejáték és a koncertek ellen vannak, azok számára ez a város egy negatív szimbólum.

Az amerikaiak jelentős része járt már Las Vegasban, de a lényeg az, hogy a város kiválasztása azt szimbolizálja, hogy az illető tudatosan választott. Ennyi halott 2001. szeptember 11 óta nem volt.

Az Egyesült Államokban a fegyverviselet az élet része – hangsúlyozta a szakértő. Minden választáskor óriási vita volt a fegyverviseléssel kapcsolatos kérdések és korlátozások. Lényeges változás azonban nem történt évek óta.

Nógrádi György szerint az illető valami miatt sértett volt, vagy boldogtalan. A rendőrségi jelentések ellentmondásosak, a helyi rendőrség ismerte az elkövetőt. A koncerten több tízezer ember van, a támadó neve sokáig fenn fog maradni az emberekben, hiszen óriási mészárlást végzett.

Várhatóan mindent elő fognak szedni az elkövetőről, a múltjáról, minden eszközéről információkat próbálnak majd megszerezni. A valós indítékot nehéz meghatározni, néhány nap múlva tudhatunk csak többet – véli a szakértő.

