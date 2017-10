A török lélek - I.

Néhány megelevenedő gondolat Európa moszlim elözönlésének margójára

Mert ha minket is borzol a multikulti, akkor egy másik világból hagyományaival érkezőket mennyivel inkább?

2017. október 3. 10:58

1973-ban – egyik korábbi életemben, még az egykori Lipótmező orvosaként – írtam egy cikket az Ideggyógyászati Szemlébe a török elmegyógyászati kérdésekről[1]. A kórtani részekkel most nem foglalkoznék, de Európa moszlim elözönlésének és ezen belül a németországi törökök politikai tényezővé válásának fényében az talán értékes lehet, hogy akkori írásom bevezetéséül a lelki betegségek szempontjából alapvető fontosságú mohamedán-török társadalom és néphagyomány fontos jellemzőire igyekeztem – sajnos jelentéktelen hatásfokkal – időben felhívni a figyelmet. Pedig ezek számbavétele lehet csak az első lépés a kultúraközi összecsapások, a befogadott más hagyományú népességek körében a terrorizmusig súlyosbodó jelenségek megértéséhez és kezeléséhez. Arra hivatkoztam, hogy társadalom-embertani vizsgálatok eredményeként általában az történik, hogy J.C. Mitchell szerint az adott társadalomban tapasztaltakat mintegy lefordítjuk magunknak saját kultúránk nyelvére, s ezzel válik számunkra megérthetővé és kezelhetővé. Ezzel szemben a nyugati világ még ezt sem tette meg, csupán a saját „nyelvét”: világlátását erőltetve előbb a gyarmatokon, majd a gyarmatokról az anyaországba befogadottaknál. A „multikulturalizmus”-nak elnevezett felszínesség hibájába esett, hiszen nem lehet olyan embercsoportot magunkhoz venni, „integrálni” amelynek csak munkaereje érdekel, s világlátása idegen marad a honi lakosságétól.

Tanulmányaim és addigi tapasztalatom alapján akkor a török társadalomra irányult a figyelmem. Akkori írásomat azzal indítottam, hogy míg a török néppel nyelveink szerkezetében és a népi gondolkodás gyökereiben hasonlóság mutatkozik, s lakóhelyeink – a Kárpát-medence és Anatólia is – egyaránt forgalmi csomópontnak bizonyult történelmünkben – ezzel nagyjából véget ér a párhuzam, s geopolitikailag Törökországnak a moszlim világnak a gyarmatosítást többé-kevésbé „megúszó” részével, Iránnal és Pakisztánnal van inkább hasonlósága. A törökországi lakosság fizikai embertan szempontjából is elkülönül a török nyelvtengeren belül a mongoloid-turáni tömbtől, mert az alföldi és keleti mediterrán embertipusokkal jellemezhető, tehát europid türkmén csoport legerősebb tagjaként népesíti be Anatóliát és a Balkán egyes területeit. Anatóliát a történelem kezdetétől a szinte folytonos népmozgás jellemzi (csak a főbbeket sorolva: hettiták, urartuiak, trójaiak, frígek, lüdök, asszírok, perzsák, makedónok, rómaiak, bizánciak, arabok, keresztesek, valamint a török törzsek több hullámban), s az így kialakult létbizonytalanságot az Oszmán-ház hatalomra jutása sem szűntette meg. A végekről kiinduló oszmán hódítás folyamatos belső harcokkal járt, s a hatalmi erővel összemarkolt társadalom még össze sem állt, máris a XVII. században megindult hanyatlás morzsolta. A karhatalom, s a helyi vallási és közigazgatási vezetők terrorja nem megszűntette, hanem életben tartotta a népi ellenállást. Moltke írja le emlékirataiban, hogy az oszmán hatalom katonafogdosása faluszámra nem hagyott munkabíró embert; s a menekülőkre kutyákkal vadásztak. Az útvonalakat elkerülő, elbúvó emberi települések jól mutatják a korábbi tömeges menekülést. Sorolhatjuk a lázadásokat és felkeléseket: szipáhi, dzseláli, levent, szarudzsa, deli… A betyárélet virágzásának bizonyítéka a Köroğlu-eposz nagy népszerűsége, s ilyen népi hősről írt regényt Yaşar Kemal is (magyarul: „A sovány Mehmed” címmel jelent meg).

A nincstelenség, éhínség, véres üldözés évszázadai a török parasztban az akaraterő hiányát, kételyt, reménytelenséget, borúlátást, s ezekből fakadólag félelmet, ravaszságot, bizonytalanságérzést teremtettek. Mintegy rögzült lelkében a középkori ember szemlélete: e világ siralomvölgynek tekintése – és így mi maradt? Legtöbbször csupán atúlvilági boldogságba vetett remény. (Yaşar Kemal: Kisbaba c. elbeszélésében az anya nélkül maradt gyermekről komolyan azt tartja a falu népe, hogy "jobb meghalnia szegénynek".) Az életben maradást is fenyegető súlyos körülmények azt eredményezik, hogy alkalomadtán a morális szempontok félresodródnak, s az egyedi felülkerekedés vágya mindent legyőz. A társadalom rendfenntartó intézményei az ilyen jelenségekre válaszul mindig fokozták a fizikai és erkölcsi nyomást, s ezzel kialakult egy tipikus ördögi kör. Így jutott el a török társadalom a modernitás küszöbére.

Vegyük most sorra az eddigiekben vázolt körülmények megszabta társadalom képét. Hivatkozott tanulmányom megírásakor, 1973-ban a török köztársaság határain belül 34 millió ember élt; ezek több mint 98%-a – legnagyobb részt szunnita – mohamedán, s 80 %-a török etnikumú. Manapság ugyanennek az országnak a lakossága több mint 80 millió fő. Számítások szerint idén még majdnem 700 ezerrel nő – ha nem számítjuk a bevándorlókat… A robbanás-szerű növekedésből fakadólag Törökország polgárainak 34 %-a (egyharmada!) 20 éves kor alatt van. (Ez a szaporodási arány régóta jellemzi a moszlim világot. Rettegett Iván pl. Kazán – Kazany – elfoglalása után, 1552-ben onnan kitiltotta tatárokat és a mecseteket leromboltatta; ma pedig ez a milliós város az oroszországi Tatársztán fővárosa.)

Az Atatürk utáninak nevezhető mai korszakban pedig felszínre került, hogy a vallásnak, mint gondolkodási rendszernek irányító, meghatározó szerepe van; de nemcsak az országban, hanem az Európába elszármazott népességben is. Ha a lakosság átlagéletkorát Miroglio kifejezésével élve nevezhetjük "egy nép életkorának", akkor a török nép fiatalnak jellemezhető. A fiatalság pedig nemcsak kor, hanem a vele járó mentalitást meghatározza; még akkoris, ha tekintetbe vesszük, hogy a hagyományos társadalomban hangsúlyos az idősek helyzete. A török társadalomról el lehet mondani, hogy "fejlődő": s ezek a minősítések egyben azt is jelentik, hogy a XX. századi európai civilizáció különféle kisugárzásának hatása alatt áll. A nyugati hatás lassan kétszáz éves. Robbanás-szerűen erősödött az I. világháború után az atatürki reformok során, majd most az ellenérzés felerősödését látjuk. A nyugatról eredő világlátás és viselkedés Erdentuğ vizsgálata szerint érezhető társadalmi változást okozott. A török társadalomban ebből a szempontból három alapvető csoport különböztethető meg:

1. Az idegen hatást befogadó, azt átvevő kis csoport.

2. A hagyományos társadalomnak a nyugati életviteltől befolyásolt része. Itt észlelhető legjobban a civilizációk ütközése, de talán egészségesebb, alkotóbb formában, mint a volt gyarmati területeken; ahol általában megmaradt a volt gyarmattartók társadalom-torzító befolyása. A két világ összeegyeztetésére törekvő, hatékony csoport tagjainak többsége városon él, többé-kevésbé tanult, társadalmilag igen kapcsolatképes, eszmeáramlatoknak nyitott; ugyanakkor a· hagyományokat meg nem tagadja, mérsékelten konzervatívnak tekinthető. Számában gyarapodó csoport. Az atatürki nemzeti szabadelvűség mellett körükben megjelent a Gülen-i vallási konzervativizmusra épülő gyakorlatiasság, mint ellenpólus. A tavalyi puccskísérletig úgy lehetett megítélni, hogy a török társadalmat mozgató erők itt szegülnek szembe egymással: a nemzeti szuverenitással az európai közeledés, a liberalizmussal a konzervatív moszlim vallásosság. A puccs óta azonban mindkettő veszélybe került (tömeges letartóztatások, elbocsátások mindkét csoportból).

3. Így ma az eddigieknél is jelentősebbnek ítélhető az eddig csöndes tömegre, s lényegileg a hagyományokra támaszkodó konzervatív társadalomrész. Ezt vesszük ezúttal megfigyelés alá. Egyrészt ez alkotja a lakosság nagy többségét. Az ország 40 000 falvának és kisvárosának lakói főleg ide sorolhatók, s fél évszázada még ezek adták a török népesség több, mint 80%-át. Ám a rohamos városiasodási hullám, melynek során egy 2006. évi adat szerint a városi lakosság aránya már 67,3 %-ra nőtt, olyan társadalmi változásokat vetít előre, amelyekkel ma még nehéz számolni. A zárt kultúrával rendelkező csoport jellemzői élesen különböznek a magunkéitól. (Ezt talán nem kell hangsúlyoznom az európai bevándorlási hullám eseményei óta.) Ugyanakkor hasonló más hagyományos társadalmakéihoz, s a 2. csoport megértéséhez is kulcsot adhatnak.

A hagyományos társadalomban uralkodó elem a paraszt. M. Maget 1953-tól a falusi közösség tanulmányozását tekinti első lépésnek a társadalom megértéséhez. A vidéki életkörülmények közül történő kitörés különösen az 50-es évek óta felerősödött igyekezete jelentkezett társadalmi szinten egy sajátos fogalom, a gecekondu (ejtsd: gedzsekondu) jelenségében. Így hívják Törökországbana nagyvárosokhoz (főleg Isztambul, Ankara, Izmir, Bursza területén) csatlakozó, engedély nélkül, általában rossz alapanyagokból, hanyagul felépített házakat. (A szóösszetétel jelentése: „egy éjszaka alatt épült”.) Így egész viskóvárosok nőttek ki a földből, amelyek helyén az utóbbi évtizedben megindult a lakótelepek építése. Anatólia falvaiból a városokba érkezettek gyermekeinél gyakoriak a beilleszkedés nehézségei. Ennek oka a nemzedékek felfogásában jelentkező ütközés és a két életforma eltérésének bélyegét viselő családi konfliktusok. Ez az átmeneti életforma ugyanis sem a vidéki, sem a városi előnyeivel nem rendelkezik. Komoly tényező lehet a falusi közösségből abba az elszigeteltségbe jutás, amelyet J. Sutter és L. Tabah (1948) más irányú vizsgálat közben fedezett fel a városi lakosságnál : az 5000 alatti és a 100 000 feletti lakosságnál egyforma mértékűnek találták a belházasodást. Az elszigetelődés fokozott mértékű a nem·történelmi, rohamosan kialakult agglomerációkban. S ha ez így van az országon belül, mennyivel fokozottabban jelentkezik más országba, idegen körülmények és szokások közé bevándorolt csoportok esetén! Főleg a nagyobb kivándorlás előtt, de azzal átfedésben is létezett egy jelentős bevándorlás; korábban a Krímből is, majd főleg a balkáni és kaukázusi moszlim területekről. A balkáni bevándorlás kiemelten jelentős, mert más társadalmi feltételek közül 1949 és 1968 között – erre volt adatom – 350 000 ember érkezett Törökországba.

A törökök esetében a kiáramlás leglényegesebb formája a munkavállalás volt a fejlett kapitalista országokban, főleg német területen. Kétségtelenül ez az anyaföld elhagyásának legkíméletesebb módja, hiszen az összekötő kapcsok megmaradnak, család-egyesítésre is sor kerülhet s új környezetükben nagyrészt honfitársaikkal élnek, ámbár kifejezettern gettó-szerűen tömörülve. Nagyfokú szellemi megterheléssel jár viszont, hogy főleg nem a tanultabbak kötik föl az utilaput a jobb élet reményében. A vendégmunkások többsége a kisvárosi társadalom közép-és alsó rétegeiből kerül ki, ahol erősen élnek a hagyományok. S ha az új bevándorlási hullám kapcsán arról szólnak a hírek, hogy a hozott hagyományok és az új helyi szabályok mennyi bajt hoznak a befogadókra (akik eleinte csak segédmunkaerőre vágytak), akkor beláthatjuk, hogy egy másik civilizációból érkezőknek is gondjuk van a beilleszkedéssel. S mivel kezdetben Európa sem igyekezett beilleszteni őket, ma már számolni kell azzal is, hogy az érkező csoportok nem is akarnak beilleszkedni! A néhai Nyugat-Németországban dolgozó törököktől már régebben is hallottam azokat a panaszokat, amelyeket újabban megütődve hoz az európai sajtó: hogy szenvednek a más időjárástól, szokatlanok az ételek (egyrészt az ízük, másrészt a sertéshús és -zsír miatt). Ki gondolná itt a hazai földön, hogy baj lehet abból is, ha a moszlim vendégnek olyan kést adnak az étkezéshez, amellyel korábban szalonnát vágtak?

A surlódási felületek folyamatosan jelentkeznek a mindennapokban. Igen gyakran tapasztalható pl. a felháborodás azon, ahogy a német fiatalok az idősekkel viselkednek, mert a török társadalomban hangsúlyozott rangja van az életkornak. A tisztálkodás rituális előírásainak is nehéz sokszor megfelelni a nyugati világban, mert ez egy moszlim számára előírás mind székelés, mind nemi közösülés után. Ezért pl. a dülmirigy (prostata) -tapintás az orvosi rendelőben gyakran bűnösség érzésével jár, s a kisajtolódott ondó miatt feltámad a mosdás igénye.

Az európaiak a Balkántól Skandináviáig megtapasztalhatták, hogy különösen a szabályozatlan tömeges bevándorlás mély szakadékot tárt fel a nök helyzetének és szerepének megítélésében, ennek szabályozásában a kibocsátó és a befogadó országok között. A mi a törököket illeti, valamikor régen, a Közép-Ázsiában kialakult mezei (nomád) társadalomban a nőnek nemcsak fontos, de megbecsült társadalmi szerep jutott. Ennek helyébe az oszmánli életformában – a Tillion szerinti – ős-mediterrán eredetű hárem-szemlélet lépett, amely régibb, mint a moszlim vallás. Ez a nőt (pl. a katolikus Sziciliában is) minden társadalmi megnyilvánulásában akadályozza; s azzal, hogy fokozott védelmet nyújt a hozzátartozó férfiak részéről, a nőt a családi és társadalmi cselekvés tárgyává fokozza le; ugyanakkor nem könnyebbítve kötelességét és felelősségét. Ez a nyugat-európai burka-viták kapcsán talán nálunk is dereng.A nő háttérbe szorítottságát jól jellemzik elterjedt szólások; pontosan megvan a „hosszú haj, rövid ész”mondás és a férfi „kanál-ellenségnek” nevezi, mintha ingyen fogyasztaná a férfi által megszerzett ételt.Ám ha meggondoljuk, nálunk sem idegen az a megfogalmazás, hogy valaki „dolgozó nő” –vagyis a család és háztartás ellátásának nem értékelése…

Kelemen András *

(Megjegyzés: szakirodalmi hivatkozásaimnak a lábjegyzetben említett cikkben lehet utána nézni. Ami pedig a szépirodalmat illeti: a Kisbaba c. elbeszélés kivételével a hivatkozott írások megtalálhatóak a Török dekameron c. novellás-gyűjteményben (Európa Kiadó, 1973).

[1] Anatólia psychopathologiai szempontból hangsúlyozott szociokulturális jellemzői és a psychiatriai gyakorlat. Ideggy.Szle,26, 328 (1973) (Folytatjuk)

