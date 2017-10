A török lélek - II.

Mennyire gondatlanul hanyagolta el Nyugat-Európa annak a világnak emberi megismerését, amelyből újabb emberi erőforrást kíván meríteni.

A társadalom megismeréséhez célszerű annak legkisebb működő egysége, a család felől közelíteni. A török hagyományos, főleg falusi-kisvárosi családtípus a nagycsalád. A gyermek korán válik munkaerővé. A család főcélja: minél több gyermek, s hogy a fiúgyermekek a házban maradjanak. Általában három nemzedék lakik egy helyiségben vagy legalábbis egy portán, nagyon szoros és folyamatos kapcsolatok szövevényében. Az érzelmi igényeknek szűk a terük, s minden a serdületlen gyermekek előtt is zajlik. Párválasztásban nincs helye személyes kezdeményezésnek, végső fokon a családfő dönt. Ebbe belefér a leánygyermek tudta nélküli kiházasítása, vagy kuma-ként (másod-, harmad-, negyedfeleségként) adása. Az sem ritka, hogy meg sem született vagy páréves gyermekeket elígérnek. Az elígérés ideje máris szabadságkorlátozással jár, a jegyességé méginkább. Ugyanakkor a leendő párnak sincs alkalma egymás megismerésére: a hagyomány szerint ez így van rendjén. (Ismeretes, hogy a mohamedán felfogás a leány szüzességének követelményét igen szigorúan veszi.) Ez sem tekinthető moszlim újításnak; megvolt sokfelé a hagyományos társadalmakban. Az ilyen elígérés emléke megvan a magyar hagyományban is, l. a "Hej, Vargáné " kezdetű népdalt: „... Még akkor neki ígérte, Mikor bölcsőbe' rengette."

A legény családja başlık-ot, szó szerint: "fejpénzt" fizet a leányért, aki munkaerejével és szüléseivel hasznot fog hajtani. Gondoljunk a magyar vő- (=vevő) -legény kifejezésre. A pénzben vagy birkában fizetett başlık értéke hosszas alku után alakul ki. Sokszor a kialkudott összeg feletti elégedetlenségében az eljegyzés után is felbontja a két család a jegyességet (l. Kemal Tahir: Csobán Ali c. elbeszélését). Ha pedig nyélbeütik az alkut, ez a szólás járja: "eladtuk a leányt" (az „eladó lány” kifejezés hasonló szemlélet emlékét őrzi a magyarban is.) A házasság így végzetszerű, ,,ahogy Allah megírta" („az égben köttetnek"- mondanánk mi).

Az így kialakított családban a férfi elnyomja asszonyait, gyermekeit. A nő veréssel történő fenyítése természetes dolog („asszony verve jó”). Refik Halid Karay történetében („Engedő Emine”) a kurtizánt reménytelen szerelme, a csendőrhadnagy kardmarkolattal veri el, s ez a nőben mazochista örömöt kelt. A férfi példaképe a kemény, nem engedő, türelmetlen, mások fájdalmát figyelembe nem vevő személyiség. Az arab eredetű haşin szó jelentése: „eltipró”, "másokat letörő" – és így szemléletében épp ellentétes a neki megfelelő magyar "törhetetlen" szónak. Az asszony értékelése közvetett: ha fiúgyermek anyja. Feladatköre széles: a házimunkáért kizárólag ő a felelős, mezőn-réten férje mellett, olykor (főleg a Fekete-tengerparti területeken) egyedül dolgozik. Nemi kapcsolatban a férfit kielégítője, kellő visszafogottsággal; s egymás után szüli gyermekeit. Mindezeken túl elvárják tőle, hogy természetesnek vegye súlyos helyzetét. A nagycsaládban a nőt nemcsak férje, hanem apósa-anyósa is elnyomja. Ez sok visszafojtott feszültséget teremt. Ilyen körülmények között az anya nem nyújthat gyermekének elegendő gyengédséget, biztonságérzést. Kapcsolatuk ellentmondásos; mert természetesen szereti gyermekeit, de a vázolt helyzetben az egymás után szült gyermekek újabb és újabb tehertételt is jelentenek. Ezért a feszültség sokszor a gyermek felé sül ki. Mérgében olyan kifejezéseket használ, amelyek elárulják, hogy indulata valójában a férje felé irányul: „kutyakölyök”, „eb fia”, „disznó nemzette”, „semmirekellő fia”… S az adott női szerepből következik, hogy a gyermek sorsát is neme dönti el (iskoláztatás, pályaválasztás, stb).

A gyermek fejlődésében két időszak különül el. Az első 2-3 éves korig tart, ekkor még teljesen a szülő árnyékában él. A második, ez után, a fokozódó felelősség, a korlátok közé szorítás ideje. A túlzottan igénybevett anya kisebb gyermekeit a náluk alig idősebbekre hagyja; azok gondozzák. Gyakran persze ezt a nem-kívánt terhet az idősebb lerázná magáról; bántja a kisebbet. Apjától, esetleg anyjától is távol (azok pl. a mezőn dolgoznak) magukra maradnak a lakásban vagy az utcán. A felnőttektől is gyakran kapnak rossz példát –szüleiket is beleértve –verés, fenyegetés, átkozódás éri őket, mint ahogy erre több mondás is utal; pl. „ha lányodat nem ütöd, térdedet ütheted” (=csapkodhatod felháborodásodban), „menny és pokol anyád lába ügyében” (= odakapaszkodás és elrúgás), stb. A hagyományos társadalmakban a gyermeknevelés nem nélkülözi az olyan vitatható módszereket, mint a gyermek becsapása, kérdéseinek elutasítása, vallásos és természetfeletti erőkkel való megfélemlítése. körülmetélés viszont olyan mohamedán szertartás, amely O. Öztürk szerint gyakran neurotizáló körülményeket teremt. Erre 1 és13 életév között kerül sor, átlagban a 4-8 éves kor körül; s egyrészt késése miatt lehet gúnyolódás céltáblája a gyermek, másrészt értelmileg elő nem készítve vagy meg nem felelő életkorban kiélezheti a kasztrációs félelmet – amit a sokszori súlyos testi fenyítés és a nemi szervével játszó gyermeknek mondott fütyi-levágásos fenyegetés amúgy is fenntart. Az ilyen nyomasztó élmények fokozzák a serdülés zavarait. E. Geçtanaz Ankarai Egyetem Szociális Orvosi Intézetében megvizsgált diákbetegeknél kiugróan nagyarányúnak találta a szexuális elfojtás okozta panaszokat.

A serdülés során jelentkező nemi késztetés pedig kihágásokhoz vezethet. Olvastam beszámolót ilyen bűnesetekről és az elkövetők főleg hagyományos közegben élő serdülők és fiatal nőtlen férfiak voltak (Köln!) A vázolt családszerkezet, e kirívó jelenség mellett, egyéb torzulásokat is von magával. Alacsony a házasodási életkor. A leányok 40%-a 15-19 éves korban férjhez megy, sa hivatalos feljegyzésekben nyoma sincs a másod-, harmad-, negyed-feleségeknek.A városba-költözés vagy elvándorlás okozta új körülmények között a hagyományos házasság megroppan; ezt mutatja a társadalmi változásokkal párhuzamosan jelentkező magas válási arány.

A török parasztságra vonatkozó megfigyelések eredménye 4 fő jellegben foglalható össze W. F. Frey szerint: szegénység, elszigeteltség, röghöz kötöttség,elégtelen oktatás. A kizárólagosság igényével uralkodó vallásos világnézet az előírások erejével szinte a kényszer erejével hat. (Vegyük csak például az egyhónapos böjtöt, a Ramadánt! Ma már Nyugat- Európában gondot okoz ennek teljesítmény-csökkentő hatása.) Ezért a hagyományos török társadalom emberének alapállására a bizonytalanságérzet, védekezés, robbanékonyság jellemző. (Nem a robbantásokra gondolok!) Mindez a saját magát, közösségét, tulajdonát biztonságba helyezni – nagyrészt hiába – törekvő ember természetes tulajdonsága. A felülemelkedő agresszivitás azután alakító erővé válik mind a családi életben, mind a társadalomban. A bűnözésben az erőszakos cselekmények vezető szerepet töltenek be. Bizonyos átfedésekkel a leggyakoribb az olyan bűncselekmény, amelynek indítéka mind a szexualitásból, mind az agresszivitásból táplálkozik.

A társadalom értékrendje jól tükröződik a közmondásokban, nyelvi fordulatokban. Érdemes különleges figyelemmel követni a közhelyeket, szólásmondásokat, közmondásokat, valamint azokat a szavakat, melyek nagyon nehezen lefordíthatók lévén más nyelvekre, leginkább rávilágítanak az adott közösségre. Így érvényesül bizonyos kifejezésekben a férfit jellemző szerep felértékelése: utalok itt a bátorságot és a férfias nemiséget tömörítő kifejezésekre. A csoport feltétlenül uralkodik az egyeden, azt csaknem magába olvasztja. A személy a vázolt történelmi feltételek folytán egyedül gyengének érzi magát, személyiségét a csoportban (család, nemzetség, fegyveres csapat) érzi létbiztosítva; s ha ára is van ennek, csatlakozik hozzá. Jellemző az arkadaş (= barát) szó, ez pontos fordításban "hát-társ": vagyis egymás hátát védő embereket jelent. A létfontosságú érdekeiért ennyire harcolni kényszerült csoport a személyi függetlenséget feláldozva helyezi előtérbe a csoportérdekeket. Ugyanezért szélsőségesen felértékeli a bátorság, harciasság, biztonságadás jelentését hordozó apa- és vezérfigurát (pl. apa, törzsfő, község elöljárója, csapatvezér). Ők pedig a csoport elvárásait teljesítvén önkényúrrá válnak. Ezért van, hogy Anatólia története agák, bejek, pasák küzdelmeinek története. Ma is használatos a babadzsán szó, mely az apát jelentő "baba" szóból származik. Ezzel illetnek olyan vezető személyiséget, aki védelmet nyújt, de könyörtelenül kemény. Jó példája Ilhan Tarus Demokrácia c. írásának főalakja, az adószedő Kerim, aki embertelen kényúr az egyesekkel szemben, ugyanakkor a csoport egészének létfenntartását is megszervezi. Ebben a közegben felszínen maradt egy fejlődéstani szempontból ősinek nevezhető nem-differenciált agresszivitás, magyarul oktalan támadékonyság. Ez a hagyományos török társadalmi csoportokban kicsiny nyomásra is "infantilis-kaotikus" formában bukik elő. Erre számos példa található oktalan verekedésekben, gyilkosságokban. Emlékszem egy Ankarában látott török filmre ("Güllü"), melyben a falu lakói valami vitás témán két pártra szakadtak, és mint a kisgyermekek,"nem, de" ellenkezéssel lovallták bele magukat véres verekedésbe. A szex és az agresszivitás már említett kapcsolata rányomja bélyegét a nő és férfi társadalmi kapcsolataira is. (Ezen értetlenkedik most a nyugat.) Ilyen értelemben a hárem védelmet jelent a nőnek, mert a férfihoz nem tartozó nőt nem védi a közfelfogás. Van egy kifejezés: „kadın oynatmak”; olyasmit jelent: "megtáncoltatni egy nőt". Tartalmilag belefér annak tényleges táncoltatása, de végül az erőszakos nemi közösülés is. A biztonságérzés megingása, a "bizonytalansági aggodalom" az elemzett társadalmi-történeti tényezők hatása alatt megtapasztalható a férj-feleség kapcsolatban, de az egyén és közhatalom viszonyában is. Jelentőségére a következő közmondások is utalnak: "Apádban se bízz", " Lovadat, nődet, fegyveredet ne bízd senkire ", "Sírni csak anyád sír, mindenki más hazugul sír”. A hagyományos moszlim kisközösségben agyorsan bekövetkező csalódások miatt erős a kudarctól való félelem. E. H. Erikson a vállalkozás és önállóság igényének kialakulását a 2-6 éves korra teszi. A gyermek mozgékonysága, spontaneitása, kezdeményező készsége azonban a moszlim hagyományos közegben akadályozott: a csoport vezetője visszafogottságra, hallgatásra, függésre kényszeríti a csoport tagját és ezeket a tulajdonságokat értékeli. Így aztán hiányosan fejlett a kíváncsiság, a vállalkozás, a beleélés, a változékonyság.Az "iszlám-török" vagy ha úgy tetszik: "oszmánli" értékrend szerint a nevelés a kezdeményezés helyett a zártságot képviselő ismétlésekre, hagyományokra, fegyelemre irányult. (S ennyiben emlékeztethet minket a „poroszos” nevelésre.) Csonkította a tanulás, szabad gondolkodás és a valóság kutatásának törekvését. A védett intézmények, kötelező szabályok megfélemlítéssel, becsapással tartották fenn magukat.Ahol pedig az egyedeket családjuk, rokonságuk szerint osztályozzák és ítélik meg, ott a csoportszellem uralkodik. Így tartozik hozzá Közép- és Kelet-Anatólia eseménytörténetéhez a vérbosszú, a nemzetségi, törzsi csatározások végtelen sora. 1968-han (!) történt Törökország keleti területén, hogy egy törzs bejének idős (75 éves) rokonát hazatértében elsodorta egy sebes patak. Már majdnem belefulladt, amikor egy ifjú kimentette.Ezután két fegyveres jelent meg a színen az öreg nemzetségébő1 és meg akarta ölni a megmentőt, mivel az olyan törzs tagja volt, amellyel vérbosszúban álltak.

Mindezeket továbbgondolva:

annak idején azt szűrtem le tapasztalataimból és olvasmányaimból, hogy a törökség oszmánli hagyatékának megismerése világosabbá teheti számunkra, mit jelentett Kemal Atatürk törekvése, mellyel európai mintára megindította Törökország társadalmi-gazdasági modernizálását. Manapság viszont arra utal, hogy mennyire gondatlanul hanyagolta el Nyugat-Európa annak a világnak emberi megismerését, amelyből újabb emberi erőforrást kíván meríteni. Úgy akar felszívni más hagyományok közül érkező embereket, hogy feltételezi, azokat nem kell megismernie. S amire ezért a multikulti nem képes, arra képes volt a magyar kultúra: az itt élő moszlimok részei lettek a magyar társadalomnak. Miért? Erre jól rávilágít egy Árpád-házi királyunkhoz kapcsolódó történet.

II. Gézával nem különösebben foglalkoznak történelemkönyveink. Épp ezért lehet érdekes, hogy egy ilyen, a kitűnőek között átlagosnak tartott Árpád-házi király és országa hogyan jelenik meg a kor egyik nagy utazójának a szemében. Az 1150 és 53 között Magyarországon tartózkodó Abu Hamid al Garnáti, a mór uralom alatti Granada szülötte bejárta a világot. Tanult Alexandriában, Kairóban és Bagdadban, járt a volgai bolgároknál és Oroszországban, valamint a besenyők között; dolgozott hitoktatóként, de volt diplomata is – szóval volt rálátása a korabeli világra.

Mit ír Magyarországról? Többek között feltűnik neki a magyarok türelmessége, s leírja, hogy a magyarok közt háborítatlanul gyakorolhatják mohamedán vallásukat a „megszámlálhatatlan sokaságban” itt élő kálizok (korezmiek) és a szintén ezerszámra itt élő nomád besenyők.

Összehasonlítva a magyar uralkodást a bizáncival, leír egy jellemző történetet. A magyarok oldalán harcoló egyik besenyő fogoly mesélte szabadulása után neki, hogy a fogságban maga a bizánci császár kérdezte meg tőle:

– Vajon az én mohamedánjaim miért nem harcolnak mellettem?

A válasz ez volt:

– Mert te erőszakkal meg kívánod téríteni őket a magad hitére.

A magyarországi mohamedánokat nyíltan oktató hittudós pedig II. Gézától oltalomlevelet is nyert, vagyis a király védelme alá vette. Ennyit azoknak, akik mások iránti türelmetlenséggel vádolnak minket, miközben nem győzik a „tolerancia” fontosságát hangoztatni…

Ezt az esetet annyira jellemzőnek találtam, hogy bevettem „Emberségről példát, vitézségről formát” c. 2015-ben megjelent könyvembe. Ámde nézzük meg a kérdés másik oldalát; vegyünk egy tapasztalatot a másik oldalról. Algériában az ott dolgozó magyar orvosok és az ott működő keresztény emberbarát szervezetek megbecsültsége a legmagasabb szinten volt. A moszlim lakosság felértékelte tevékenységüket. Viszont mindig is megvetéssel nézte a vallása-vesztett, talmi értékeknek hódoló neo-liberális európaiakat. Nyugat-Európa lepusztult értékrendje nem vonzó számukra. Bebizonyosodott az az anyagi jólét vonzása nem elég ahhoz, hogy a jövevények beilleszkedjenek. Mert ha minket is borzol a multikulti, akkor egy másik világból hagyományaival érkezőket mennyivel inkább?!

