Fellélegeztek az MSZP-ben

Újra tárgyalnának a közös listáról

Mielőbb megkezdené a tárgyalásokat a baloldali pártokkal az MSZP, amely továbbra is közös listát állítana a DK-val, az Együtt-tel és a Párbeszéddel. Botka László visszalépése után már nem gondolkodnak saját miniszterelnök-jelöltben a szocialisták, akik Szél Bernadettet nem, de Karácsony Gergelyt adott esetben támogathatónak tartják – értesült a Magyar Idők.

2017. október 4. 10:17

Valójában fellélegeztek a szocialisták azt követően, hogy Botka László hétfőn bejelentette visszalépését a miniszterelnök-jelöltségtől. A Magyar Idők elnökségi forrásai egybehangzóan állították: azok után, hogy mindenkivel összeveszett, az MSZP támogatottságát pedig nemhogy nem növelte, hanem soha nem látott mélypontra csökkentette, egyáltalán nem volt meglepő az „arrogáns és diktatórikus” Botka bejelentése, legfeljebb annak módja. – Az a „köpködés,” amit művelt, elfogadhatatlan – jelentette ki az egyik elnökségi tag arra utalva, hogy Botka többek között azzal indokolta visszalépését: az ellenzék nem akar nyerni 2018-ban, a célja csupán annyi, hogy néhány helyet szerezzen az Orbán-rezsim parlamenti padsoraiban.

A szegedi polgármester azt is állította, hogy a politikai maffia behálózta a demokratikus ellenzéket, köztük a saját pártját is.

Elnökségi forrásaink szerint az MSZP-ben most arra törekednek, hogy a Botka László miatt megromlott viszonyukat rendezzék a baloldali ellenzéki pártokkal, és a lehető leghamarabb tárgyalóasztalhoz akarnak ülni velük. Bár az LMP-vel is szívesen egyeztetnének, nem akarják elkövetni Botka hibáját, aki a sokadik elutasítás után is erőltette a közösködést. Az MSZP-ben ezért elsősorban a DK-val, az Együtt-tel és a Párbeszéddel való együttműködésre számítanak, akikkel továbbra is közös listát állítanának – erről ugyanis nem mondtak le végérvényesen. Lényeges változás Botka stratégiájához képest, hogy Gyurcsány Ferenc személyét is elfogadnák egy közös ellenzéki listán. Az már biztos, hogy Botka visszalépése után nem gondolkodnak saját miniszterelnök-jelöltben a szocialisták, akik az LMP aspiránsát, Szél Bernadettet sem tartják elfogadhatónak.

Adott esetben Karácsony Gergelyt viszont támogathatónak tartják: a Párbeszéd kormányfőjelöltje ugyanis a legnépszerűbb ellenzéki politikus, pártja viszonylagos ismeretlensége pedig kapóra is jöhet abban az értelemben, hogy Karácsonyt nem pártpolitikusként tartják számon a köztudatban.

Az MSZP-n belüli fellélegzésre utalnak Molnár Gyula pártelnök szavai is, aki a Kossuth rádió 180 perc című műsorában úgy fogalmazott: Botka László nagy politikai bölcsességről tett tanúbizonyságot, amikor lemondott a miniszterelnök-jelöltségéről, mert belátta, hogy a személye lehet az akadálya az ellenzéki megállapodásnak.

Az MSZP elnöke hétfőn még a Hír TV-ben politikai forgatókönyvről vizionált Botka visszalépésével kapcsolatban. Kritizálta a Mediánt, amely 10 százalék alatt mérte a pártot. Szerinte súlyosan szakmaiatlan módon jártak el, amikor „hirtelen valakit felülmért és alulmért”. – Szánalmasnak tartom, hogy Molnár Gyula a közvélemény-kutatásunkra mutogat és azzal vádolja a Mediánt, mintha valami politikai boszorkánykonyha tervei szerint politikát csinálna – reagált a Hvg.hu-nak Hann Endre. A Medián kutatási igazgatója szerint „bátrabb dolog lenne belenézni a tükörbe, mint megpróbálni összetörni”.

