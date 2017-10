3 hatékony módszer hátfájás ellen

Akit gyötört már hátfájás, számtalan ellenszerrel, sőt „csodaszerrel” próbálkozott. Nemrégiben a D-vitaminról derült ki, hogy pozitívan befolyásolhatja a fájdalmakat.

2017. október 4. 18:09

Dr. Páll Zoltán, a Budai Fájdalomközpont sebésze, traumatológus, sportorvos a hatékony fájdalomcsillapító módszerekről beszélt.

A D-vitamin hosszútávon segíthet

Új-Zélandi kutatók szerint az orvosoknak sokkal szélesebb spektrumon kellene kezelni a krónikus mozgásszervi fájdalmakat. Ez ugyanis a leggyakoribb fájdalmak egyike, az okai szerteágazóak, a kezelés sokszor komplikált és a közellátásban nem feltétlenül személyre szabott. A University of Adelaide's School of Population Health tudósai kutatásukban különösen a D-vitamin pozitív hatásaira hívták fel a figyelmet. Úgy találták, hogy a D-vitamin beválik a tartós fájdalmak enyhítésében, ráadásul nincs ismert mellékhatása és nem is drága.

Persze a pontos adagolást csak laboratóriumi vérvizsgálat után lehet meghatározni és a hatás sem olyan gyors, mint a fájdalomcsillapítóké, de az eredmények biztatóak. Ugyanakkor – hivatalos irányelvek híján – a mozgásszervi fájdalmakkal foglalkozó orvosok eddig nem feltétlenül nyúltak ehhez a módszerhez. Amíg ez nem kristályosodik ki, a szakemberek ajánlása szerint a magyar lakosságnak novembertől márciusig hetente négyszer 1500-2000 Nemzetközi Egység D-vitamint lenne ajánlott fogyasztania. Akik szteroidos készítményeket, koleszterinszintet csökkentő és idegrendszerre ható gyógyszereket szednek, érdemes tudniuk, hogy ezek is befolyásolhatják a szervezet D-vitamin anyagcsereforgalmát. Az egyéni értékekről legkönnyebben vérvétel útján lehet megbizonyosodni.

A mozgás fájdalomcsökkentő

Dr. Páll Zoltán szerint derékfájdalom esetén is ajánlatos annyira aktívnak maradni, amennyire csak lehetséges és tovább folytatni a mindennapi tevékenységeket. Ha ugyanis nem mozgunk, belekerülünk egy lefelé tartó spirálba, amelyben a mozgáshiány egyesül a fájdalommal és még rosszabb végkifejletet vetít előre.

- Nagyon fontos, hogy a hátfájdalomtól szenvedő pácienseket ne az inaktivitásra biztassuk, hanem igyekezzünk megtalálni a hozzájuk leginkább illeszkedő mozgásformát. Ez a jógán kívül lehet például Pilates, gerinctréning, kinesis, Body Art, callanetics, gerinctréning, tánc, lovaglás, úszás. De mindenekelőtt a személyre szabott, funkcionális gyógytornát ajánlatos elkezdeni, hiszen ez erősítheti meg a gerinc menti izmokat annyira, hogy a további mozgásformák is biztonsággal végezhetők legyenek. Sőt, a korábban egyszerűnek hitt mozdulatok - mint lehajlás, emelés – hátfájdalmak esetén újratanulandók a gyógytornász segítségével. A kitartó mozgás a páciens érdeklődésének fókuszát is képes pozitív irányba terelni, és meggyőzni őt arról, hogy ura a testének és képes kezelni a fájdalmat. Az orvosi vizsgálat és ellenőrzés azonban elengedhetetlen, hiszen nem csak kezdésnél, de a folyamat során is kontrollálni kell az állapotot.

Az orvos segítség lehetőségei

Vannak olyan orvosi módszerek, amely hatékonyan – és szteroidmentesen – csökkentik a fájdalmat, kezelik az okokat.

- Krónikus fájdalom esetén érdemes hosszútávon gondolkodnunk – hangsúlyozza dr. Páll Zoltán, a Budai Fájdalomközpont sebésze, traumatológus, sportorvos.

- A lökéshullám terápia például oldja a mozgásszervi fájdalmat okozó problémát, élénkíti a vérkeringést és az anyagcserét, és nem csak a fájdalmat csökkenti, de a valódi okot is megszüntetheti a sérült szövetek fokozatos regenerálásával. A kezelés során nagy energiájú lökéshullámot juttatunk a kijelölt helyre, amely enyhe fájdalommal járhat, de az eredmények magukért beszélnek. A diagnózistól függően nagy segítség lehet az orvosi kollagén injekció is, amely a gyulladást csökkentő, a mozgási funkciót helyreállító hatással bír, és szintén kúraszerűen alkalmazva jelentős életminőség javulást eredményezhet.



Forrás: Budai Fájdalomközpont (www.fajdalomkozpont.hu)

orvosihírközpont