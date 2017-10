Hinta-palinta…

A kamatmentes diákhitel is a családokat támogatja! Hatalmas különbségek a megyék munkanélküliségi és bérezési mutatói között! Szavak helyett tettekre van szükség! Mikor szállnak le a döglött lóról? Magasabb foglalkoztatottság, magasabb bérek!

2017. október 5. 10:55

Kedvelt, főszereplést kínáló műfaj a Tisztelt Házban az interpelláció. Az ellenzék bőszen ostorozza a kormányt, a kabinet, s pártjaik jelesei viszont valós eredményeket, gondokat és teendőket elemeznek, a múlt sötét árnyaira emlékeztetnek, a jelen reménykeltő lépéseivel, és az egyre fényesebb távoli jövővel kecsegtetnek. Madárnyelven szólva szabad megítélés kérdése, hogy ki a varjú és ki a fülemüle. Az viszont biztos: énekes madár mindkettő. Így történik, mindig így történik. Szolidan stilizálva – itt-ott udvariasan jelezve a zajokat, közbekiabálásokat – tallóztuk a legfrissebb szónoklatokat.

A kamatmentes diákhitel is a családokat támogatja!

GAAL GERGELY, (KDNP): - Tisztelt Ház! Magyarország kormánya az elmúlt időszakban bebizonyította, hogy amint lehetősége nyílik rá, támogatja a családok megélhetését, a fiatalok, a pályakezdők lehetőségeinek javítását, és csökkenti az idősek terheit. A magyar gazdaság teljesítménye ma nem kis mértékben a kormány politikájának köszönhetően képes a költségvetés számára kiszámítható, biztos hátteret nyújtani, ezáltal mindannyiunk részére hosszú távú biztonságot adni.

- A baloldali kormányokkal ellentétben a Fidesz-KDNP mindig a családok helyzetének javítását helyezte munkája középpontjába, ennek megfelelően 2010 óta kétszeresére emelkedett a családtámogatások összege: az akkori 960 milliárd forint 2018-ban már megközelíti a 2000 milliárd forintot. Ennek a rendszernek az egyik fontos eleme a 2001-ben létrehozott és azóta is megbízhatóan működő hallgatóihitel-rendszer. A diákhitel létrehozásával az első Orbán-kormány célja az volt, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre, függetlenül az ő vagy családja anyagi teherviselési képességeitől.

- Államtitkár Úr! Az eddig is kedvezményes hitelkonstrukció a kormány további döntéseivel még inkább családbarát lesz, hiszen jövő január 1-jétől az igénybevevőknél az első gyermek születésekor felfüggesztik a diákhitel-tartozás törlesztését, a második gyermek esetében elengedik a tartozás felét, a harmadiknál pedig a teljes diákhitel-tartozást. Emellett nagy öröm számunkra, hogy most októbertől kamatmentes lesz a Diákhitel 2., a Diákhitel 1. esetében felvehető maximális összeg pedig jövőre havi 70 ezer forintra emelkedik. Ezzel folytatódik a Kereszténydemokrata Néppárt számára is kiemelten fontos családtámogatási rendszer további fejlesztése, ahol a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés mellett mindent megteszünk azért, hogy a demográfiai mutatóink is javuljanak. Emellett a fenti intézkedésekkel azt üzenjük a fiataloknak, hogy részt kívánunk vállalni az erőfeszítéseikből, ami az ország jövőbeni sikerének is a záloga. Éppen ezért kérdezem államtitkár urat:

- Hogyan ítéli meg a diákhitel rendszerének eredményeit?

- Milyen tapasztalatokat szerezhettünk az elmúlt 16 év alatt?

- Hogyan változik a Diákhitel 1. és a Diákhitel 2. feltételrendszere, és ezzel hogyan segíthetjük a diákok és a családok helyzetét?

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Ahogy ön is említette, 2001-ben az első Orbán-kormány hozta létre a diákhitelrendszert, aminek a sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2017-ig 379 ezer hallgató vette igénybe. Ez a nagyon-nagyon magas szám, mutatja, hogy mekkora igény van a fiatalok részéről erre a kedvezményre. Összességében 315 milliárd forint hitelt folyósítottunk.

- Képviselő Úr! A diákhitelrendszer segített abban, hogy a nehezebb körülmények közül érkező fiatalok is a felsőoktatásba bekerülhessenek, diplomát szerezhessenek, a diplomával pedig magasabb fokozatú állásban tudjanak dolgozni, és éppen ezért magasabb legyen a jövedelmük is. A baloldali kormányok idején azonban, mint sok minden másnak, a diákhitelnek is egyre romlott a konstrukciója. 12 százalékos kamatra tornázta fel a szocialista kormányzat a Diákhitel 1. kamatát. A Fidesz-KDNP-kormányzat ezt a 12 százalékos kamatszintet vitte le 2,3 százalékra.

- Fontos változás a Diákhitel 1. esetében - ez a szabad felhasználású diákhitel, amit bármire fordíthatnak a tanulmányaik alatt a fiatalok - a havi összegét 50 ezer forintról 70 ezer forintra növeljük, ennyivel több jár most már a fiataloknak a megélhetés költségeire. Abban az esetben, ha valaki külföldön folytat egy-két szemesztert az Erasmus-program vagy más keretében, akkor ennek a dupláját, tehát havonta akár 140 ezer forintot, egy teljes tanévben 1,4 millió forintot is kaphat a Diákhitel 1. keretében.

- A Diákhitel 2. konstrukció 11 évvel a Diákhitel 1. után, 2012-ben jött létre, a Diákhitel 1. az első Orbán-kormány alatt, a Diákhitel 2. a második Orbán-kormány alatt. Ez azt jelenti, hogy jelképes, 2 százalékos kamatszinten a költségtérítés költségeit hitelezte meg az állam, közvetlenül az egyetemnek, főiskolának is utalta, és ezáltal a diáknak nem kellett költségtérítéssel foglalkoznia, csupán ahogy megszerezte a végzettségét, utána kellett a törlesztéseket rendre befizetnie.

- Ezt a Diákhitel 2.-t teszi a kormány kamatmentessé. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos diák számára három évvel rövidül meg a futamidő, három évvel kevesebb idő alatt tudják egy átlagos képzés költségeit visszafizetni. A Diákhitel 2. most már az idegen nyelvi képzések térítési díjának megfizetésére is felhasználható. Szintén kedvezmény, hogy az igénylés korhatára 40-ről 45 évre emelkedik, és nagyon fontos változás, hogy a munkáltatók a törlesztőrészleteket átvállalhatják, hiszen az ő esetükben 27 600 forintig adómentes juttatásként tudják a diákhitelt törleszteni.

- Külön családbarát intézkedés, hogy az első gyermek után, pontosabban: annak már a megfogantatása utáni harmadik hónaptól hároméves időtartamra felfüggesztjük a diákhitel-tartozást, és a kamatokat átvállaljuk, a második gyermeknél a fele, a harmadik gyermeknél pedig a teljes tartozás eltörlésre kerül. Azzal számolunk, hogy a következő öt évben a diákhitel kedvező változása révén 3,3 milliárd forintot hagyunk a diákok zsebében és ezáltal a magyar családok, a magyar emberek zsebében. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

GAAL GERGELY: - Államtitkár Úr! Az ön válasza is rávilágít arra, hogy itt olyan ügyről van szó, ami ismételten igazolja, hogy a jó elképzelések a gazdaság fejlődéséhez és a kor igényeihez igazítva hosszú távon is fennmaradhatnak, és segíthetik a magyar családok és a tanulni vágyó fiatalok életét. Büszke vagyok arra, hogy olyan politikai közösségnek a tagja vagyok, amely segíti a diákok életét, és nem elveszi a pénzüket, ezért a válaszát köszönettel elfogadom! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Hatalmas különbségek a megyék munkanélküliségi és bérezési mutatói között!

GÚR NÁNDOR, (MSZP): - Államtitkár Úr! A munkaerőpiacon óriásiak a szakadékok, ettől nagyobb csak a csúsztatásnak a mértéke. Ezt halljuk nap nap után a Parlament falai között. Látható, hogy Magyarországon a magyar megyék viszonyrendszerében milyen különbségek vannak, míg nyugaton a csúsztatott statisztikák szerint is 2-3 százalékos munkanélküliség van, addig keleten ez 7-9 százalékos mértéket ölt. Mondom, csúsztatott, mert az a néhány százezer fős többlet, amiről kormányoldalon beszélnek, az arról szól, hogy külföldön dolgoznak az emberek, és a magyar statisztikában tartják őket nyilván; vagy 200 ezer embert a közfoglalkoztatásba vittek be. Az pedig, tudjuk, nem a versenyszféra, mint amit ígértek 2010-et megelőzően.

- De csúsztatás van a nettó bérek vonatkozásában is! Gondoljanak csak bele: hat éven keresztül meglopták a minimálbéres embereket! Kevesebb vásárlóerő-értékű pénzt kaptak a kezükbe, mint 2010-ben! Most ott vagyunk, hogy ezt a cechet kiegyenlítették, de csak az ellopott pénzekért álltak helyt jelen időszakban, és persze olyan járulék- és adóterheket vetettek ki, a 2010-es havival szemben, amit a munkaadók, munkavállalók megfizettek: 32 ezer forinttal szemben ma 73 ezer forint. Ha hagyták volna, hogy ezek ne adó vagy járulék formájában növekedjenek, hanem béresüljenek, akkor ma 100 ezer forint feletti nettó bérek lennének a minimálbér színterén. De a nettó bérek vonatkozásában az az ellentmondásosság is fennáll, hogy míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében példaként 130 ezer forint környékén van a nettó átlagbér, addig Budapesten ez 240 ezer. Nem a budapesti a sok, nem, hogy világos legyen: az a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nettó, az a félelmetesen kevés. 110 ezer forint egyébként a különbség.

- Államtitkár Úr! Zalában, Borsodban, Nógrádban és Békésben is nettó 150 ezernél kevesebbet keresnek az emberek, akik dolgoznak, akik a mindennapokat megizzadják. De ha az utolsó öt-hét esztendőt nézzük, akkor is az tárulkozik elénk, hogy a visegrádi 4-ek szintjén, a szlovákok, a csehek vagy a lengyelek viszonylatában is csak a magyar bérek nem nőnek, hanem csökkennek. Elmaradunk tőlük. Kevesebbet keresnek a magyar emberek, mindegy, hogy mit nézünk, mindegy, hogy minimálbért vagy átlagkeresetet nézünk. És közben a kormány az elhibázott stratégia kapcsán alacsony hozzáadott-értékű befektetések sokaságát teremtette meg alacsony fizetésekkel, aminek a következménye a még alacsonyabb nyugdíj. Na, hát ezt hozzák az emberek számára! Ezért is kérdezem:

- Miért, miért nem léptek a tekintetben, hogy azok a hatalmas munkanélküliségi különbségek szűküljenek; hogy azok a hatalmas bérbeli különbségek szűküljenek az ország keretei között; hogy kelet és nyugat bérviszonyrendszerében Magyarországon ne legyen ilyen nagy különbség?

- És miért nem lépnek azért, hogy a tisztes megélhetés alapját biztosító pénzt mindenki kézbe tudja venni a tisztes munkavégzését követően? (Taps az MSZP soraiból.)

***

CSERESNYÉS PÉTER, (Nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Eklektikusnak mondható, csúsztatásoktól sem mentes interpellációjára szeretnék válaszolni, de még mielőtt belekezdenék az érdemi adatokat tartalmazó válaszba, azért szeretném emlékeztetni : amikor átvettük önöktől a kormányzást, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 18 százalékos, Borsod-Abaúj-Zemplénben 17,7 százalékos, Nógrád megyében 17,5 százalékos volt a munkanélküliségi ráta. Ezek voltak azok a megyék, ahol a legmagasabb volt a munkanélküliség az országban 2010-ben. Ha szabad emlékeztetnem arra, ha nem emlékezne véletlenül: ez az önök kormányzásának utolsó éve volt, önök ezt hagyták ránk, ezt hagyták az országra!

- Ezzel szemben a KSH legfrissebb adatai szerint jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az önök idején említett 18 százalékos munkanélküliséggel szemben például 8,8 százalékos a munkanélküliség, Borsod-Abaúj-Zemplében 5,5 százalékos, míg Nógrád megyében 6,8 százalékos volt a munkanélküliek aránya 2017 második negyedévében. Az ország mindhárom leghátrányosabb helyzetű megyéjében a felénél is kevesebbre sikerült csökkenteni a munkanélküliséget az elmúlt hét év alatt. Ezt rendkívül nagy eredménynek és előrelépésnek tekintik az emberek, a területi különbségek mérséklése tekintetében is.

- Képviselő Úr! Felhívom a figyelmét arra is, hogy számos meghatározó foglalkoztatáspolitikai intézkedést hoztunk, amelyekkel sikerült a hátrányos helyzetű térségekben az országos átlaghoz viszonyítva gyorsabb ütemű javulást elérnünk. Bár számtalanszor elmondtuk, de úgy látszik, hogy nem sikerül önnek megjegyezni, hogy milyen lépések, milyen programok voltak ezek. Például az egyik nagyon fontos program a munkahelyvédelmi akció, amely az alkalmazási költségek csökkentésén keresztül élénkíti a vállalkozások munkaerő-keresletét. Nagyobb esélyt biztosít az elhelyezkedésre az ország hátrányosabb helyzetű térségeiben olyan emberek körében, akik egyébként koruknál, társadalmi helyzetüknél fogva foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányosabb helyzetben vannak. Őrájuk is gondoltunk, nem úgy, mint ahogy önök csak beszélnek egyfolytában róla. Ezenkívül ebben az évben 10 milliárd forint összegben munkahelyteremtő pályázatot írtunk ki, ahol kiemelten támogatott kategória, ha a beruházás hátrányos helyzetű járásban vagy településen valósul meg, illetve ha a vállalkozások közfoglalkoztatásban álló személyt vesznek fel az új munkahelyre.

- Téved képviselő úr abban is, hogy a megyék közötti bérkülönbségek csökkentése érdekében nem tett volna a kormány nagyon-nagyon sokat, bár ezt is már többször elmondtam, és számadatokkal is bizonyítottam, hogy önnek nincs igaza. Emellett a kormány a minimálbér és a szakképzettek garantált bérminimuma emelésével is hatást tud gyakorolni a piaci bérekre. Az idei jelentős emelésnek köszönhetően a bérek a kevésbé fejlett térségekben növekedtek a legnagyobb mértékben, tehát nem igaz az az állítás, amit ön mondott, hogy a nehezebb helyzetben lévő térségek és a fejlettebb térségek közötti bérkülönbség növekedett, mert ez pont az ellenkező előjellel történt meg. Így 2017 első felében Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Hevesben, Tolnában, Nógrádban, Szabolcs-Szatmár-Beregben, Borsod-Abaúj-Zemplénben az országos átlagot lényegesen meghaladó mértékben emelkedtek az átlagkeresetek. Mindez jól szolgálja a területi bérkülönbségek mérséklését, amit egyébként, ha nem hisz el nekem, nézze meg, a statisztikai adatok között, ott szerepel elolvasható és önnek is tán értelmezhető módon.

- Képviselő Úr! Az elmúlt időszakban, az elmúlt két évben, 2016-ban és 2017-ben a térség tekintetében, a V4-országok körében is a magyarországi béremelkedés mértéke volt a legmagasabb. Tehát mindaz, amit ön kifogásként mondott az előbb, tényként kezelhető módon nem igaz! . Köszönöm a figyelmüket, és kérem, hogy válaszomat fogadja el! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

GÚR NÁNDOR: - Államtitkár Úr! Ezt? Ez válasz, fogadjam el? Hazug statisztikák gyártásából jeles. Jeles! Lemaradó bérek viszonylatában éllovas a V4-ek, Európa – de már ott már inkább az elégtelenhez közelít az osztályzat. Azt kell mondjam, hogy a hazug statisztikákhoz hozzátartozik, hogy önök az ellátórendszerekből mindenkit, akit csak lehetett, kilöktek, a szerencsétlen sorsú emberek sokaságát. Ki az utcára, csak ne legyenek benne a nyilvántartási rendszerekben! Egymillió új munkahelyet ígértek a gazdaságban. A gazdaságban! Nem külföldön dolgozó magyarok által! Nem a közfoglalkoztatásban! A gazdaságban! (Cseresnyés Péter: Miért, az nem a gazdaság része?) Hazugságok sokasága, hazugságcunami az, amit önök csinálnak! A bérkülönbségek tekintetében: igen, volt különbség, 40-50 százalékos mértékű különbség volt 2010-ben is, de most Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Budapest viszonyrendszerében ez közel 90 százalékos mértékű.

- Államtitkár Úr! Fontolja meg a szavait, mert az igazmondástól oly messze áll e tekintetben, hogy nagyon! Az alacsony fizetéseket, meg a még alacsonyabb nyugdíjakat kell tudni megemelni. Ezt a választ nem lehet elfogadni! (Taps az MSZP soraiban.)

***

Az Országgyűlés az államtitkári választ 108 igen szavazattal, 24 nem ellenében, tartózkodások nélkül elfogadta.

Szavak helyett tettekre van szükség!

ANDER BALÁZS, (Jobbik): - Képviselőtársaim! Lesújtó képet kaphattunk majd’ egy évvel ezelőtt, a Jobbik javaslatára kezdeményezett vitanapon, ahol a 40 év munkaviszony után a férfiak számára is biztosítandó nyugdíjazás mellett érveltünk. Világosan kiderült, hogy a munkába belefáradt, dolgozó magyar férfiak, akik az OECD felmérései szerint éves szinten egyharmaddal több órát dolgoznak, mint német társaik, csak kizsigerelendő munkaerőállatok, halálukig dolgoztatott igavonók a hatalom jelenlegi birtokosai számára, akiket, mint a társadalom más csoportjait is, simán ott hagynak az út szélén, vagy éppen lerugdalnak a Taigetoszról, ha már nem képesek több bőrt lenyúzni róluk. Miről is beszélek? Magyarországon a férfiak várható élettartama hat évvel elmarad az uniós átlagtól, csak 72 év. Az egészségromlás üteme pedig megdöbbentően rossz, hiszen a 60 évnél idősebbek körében csaknem 50 százalékos a megváltozott munkaképességűek aránya. A férfiak egyharmada pedig meg sem éli a nyugdíjat.

- Márpedig a magyar férfiak is szeretnének egészségesen, a családjukkal, unokáikkal töltött boldog nyugdíjas éveket, mert fontos, hogy egy ledolgozott élet után az ember tudjon pihenni, élvezhesse a nyugdíjas éveket. Érthetetlen, hogy a szavakban a szépkorúak barátjának mutatkozó kormány miért utasítja el a társadalom háromnegyedes többsége által támogatott elképzelést. Önökkel szemben a Jobbik továbbra is határozottan kitart azon javaslata mellett, hogy a férfiak, a nőkhöz hasonlóan, 40 év munkaviszony után nyugdíjba vonulhassanak.

- A szociális hozzájárulási adóvá alakított nyugdíjjárulék összege nőtt, igaz ugyan, hogy nem kellene például cigányintegráció és egyéb címszó alatt lenyúlni, ellopni, tehát lenne mód a teljes felfutás esetén évente 160 milliárd forintba kerülő nyugdíjprogramot finanszírozni. Nem feszítené szét a költségvetést, és ennek az összegnek a jó része a magyar piacon hasznosulna, nem helikopter meg tengerparti villa lenne belőle.

- Államtitkár Úr! Ne azzal intézzék el a kérdést, hogy a magyarok jelentős része nyugdíj után is dolgozna, tehát nem indokolt a 40 év utáni tisztességes visszavonulás felvetése, mert emögött az a gyalázat áll, hogy az átlagnyugdíj szégyenletesen alacsony. Nálunk a nyugdíjakra a GDP-arányos EU-átlag 13 százalékával szemben csak 9 százalékot fordítanak. Nem csoda, hogy 1 millió honfitársunk kevesebb, mint 79 ezer forintot kap havonta. A munkavállalók zöme félretenni nem tud, de sokan nem is remélik, hogy megérik a nyugdíjkorhatárt. Változtatni persze csak a nemzetgazdaság tortájának növelésével és béruniós kezdeményezésünk támogatásával lehetne. Szavak helyett tettekre van szüksége a nyugdíjasoknak! Mindezekre tekintettel várom államtitkár úr válaszát arra a kérdésre:

- Miért nem biztosítják a férfiak számára is, hogy 40 év munkaviszony után nyugdíjba mehessenek, ne pedig munkából a temetőbe? (Taps a Jobbik soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Ha belegondolunk abba, hogy Vona Gábor nyugdíjasoknak szánt szavait tettek követnék Magyarországon, akkor vajon mire számíthatnának Magyarországon az idősek? Az, aki gúnyolódik azon, ha valaki nem tudja megemelni a kosarát és kerekeken húzza maga után, ha valaki azt mondja, hogy a nyugdíjasok egy részének a szájából szennyvíz folyik, vagy a szemükben gyűlölet lobog, vajon mit tenne? Vajon mit tenne Vona Gábor azokkal a nyugdíjasokkal szemben, akikről így ír saját Facebook-oldalán, és akinek ezeket a mondatait minden képviselőtársa itt a parlamentben is megerősíti, és ugyanazt gondolja a nyugdíjasokról vagy erről az írásról, mint amit Vona Gábor tett és utána meg is erősített?

- Képviselő Úr! Szóval, ha ezeket a szavakat, ha ezeket a Jobbikos gyűlölködő szavakat ugyanilyen tiszteletlen és gyűlölködő tettek követnék, abból nem lenne előnye semelyik magyar nyugdíjasnak, az már biztos! Az pedig különösen érdekes volt, amit ön és a társa is mondott, idézem: „a cigányintegrációra fordított pénzek kidobott pénzek!” Sneider képviselő úr pedig azt mondta szó szerint: „Akinek nem hasznos gyerekei vannak, azoknak ne járjon nyugdíj!” Jó lenne tudni pontosan, hogy képviselő urak mit értenek ez alatt. Kik azok a nem hasznos gyerekek, aki után a szülőknek önök nem adnának nyugdíjat? (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Akik börtönben ülnek.) Mi a Jobbiknak a javaslata, ’mely szerint egyesektől a nyugdíj vagy nyugdíjemelés lehetőségét elvenné? Mert bizony a Fidesz-KDNP az elmúlt években is igyekezett mindenhol a nyugdíjat megemelni, a nyugdíjak értéke 23 százalékkal, a vásárlóértéke pedig 9,5 százalékkal emelkedett, és a jövő évben is további 3 százalékos növekedésre lehet számítani.

- Képviselő Úr! Azt látjuk, hogy a Jobbik a pénzért és a hatalomért mindenre képes! Saját korábbi szavazásával is szembemegy, mert ott önök, képviselő hölgyek és urak, nem támogatták a nőknek járó nyugdíjkedvezményt, most pedig olyan javaslatokat nyújtanak be, amivel a nők kedvezményezett helyzetét meg is szüntetnék, nem ismernék el azt a munkát, amit gyermeknevelésre fordítanak, és amit az unokáik nevelésére fordítanának, amikor ezt a kedvezményt megkapják. Ezzel a lehetőséggel 204 ezer hölgy már élt, nem a Jobbik jóvoltából, hanem saját elhatározásukból és a Fidesz-KDNP által nyújtott lehetőségek nyomán.

- Képviselő Úr! Láttuk, hogy az idősek nem számíthatnak a Jobbikra itt, a parlamenti szavazásokkor, és az ország sem számíthat, hiszen bár lehet, hogy szép szavakat mondanak néha, amikor éppen nem gyalázkodnak az idősekkel kapcsolatban, de ahogy a kvótaügyben tett alaptörvény-módosító ígéretüket megszegték, ugyanúgy megszegték a nyugdíjasoknak tett eddigi ígéreteiket is, és nem támogatták a kormánynak azokat a javaslatait, amelyeket bevezettünk és amelyek révén a nyugdíjak értéke növekedni tudott.

- De ugyanígy fontos döntés volt az adócsökkentések politikája, hiszen minden magyar nyugdíjas az adócsökkentéseknek is haszonélvezője. Az, hogy a sertés tőkehús, a baromfihús, a tojás és a friss tej áfáját a minimumra csökkentettük, sok-sok idős házaspárnak, sok-sok idős, egyedülálló embernek több tízezer forintot jelent évente, amit meg tudnak spórolni. Sokkal kisebb mértékben szegénységi kockázat Magyarországon az időskor és a nyugdíjas élet, mint az Európai Unió más országaiban. A Jobbik képviselői persze ezeket a változtatásokat sem támogatták. Mi viszont továbbra is a nyugdíjemelésekért fogunk dolgozni, azért a gazdasági növekedésért, ami nyugdíjprémiumot fog hozni a magyar nyugdíjasoknak! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

ANDER BALÁZS: (Jobbik): - Államtitkár Úr! Természetesen nem tudom elfogadni ezt a hihetetlen mellébeszélést. Folytatta a habonyi gyűlöletpropaganda agymosó lózungjait, áradt önből a mellébeszélés, semmit nem mondott azoknak a dolgozó magyar férfiaknak, akikről a kérdésem szólt. Beszélt itt cigányintegrációról, amit egyébként mi is fontosnak tartunk, fontosabbnak, mint önök, akik hagyják, hogy ezeket a pénzeket ellopja, mondjuk, az az ember, aki ott ül maga mögött. (Szilágyi György: Így van!) Ez az egyik. (Közbekiáltások, moraj, mozgás.)

- A másik: mi nem valamiféle rózsaszín üvegbúra alól szemléljük a magyar valóságot, mint önök, akik milliós Silka öltönyben hol provence-i, hol pedig római luxusszállodák teraszán pöffeszkednek. (Rétvári Bence: Simicska Lajost képviselitek!) Mi azokat a magyar dolgozókat képviseljük, akik ínszakasztó munkában évtizedeken keresztül elnyűvik magukat (Rétvári Bence: Simicska Lajost képviselitek!), olyan keményen dolgozva, amiről önök álmodni se mernek, illetve csak rémálmaikban jön elő, mondjuk, az olyasféle munkavégzés, mint amit ezek a magyar férfiak végeznek, akik számára semmiféle pozitív üzenete nem volt.

- Államtitkár úr, nem fogadom el a gyalázatos válaszát! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

Az Országgyűlés az államtitkári választ 109 igen szavazattal, 21 nem ellenében, tartózkodások nélkül elfogadta.

Mikor szállnak le a döglött lóról?

SALLAI R. BENEDEK, (LMP): - Miniszter Úr! Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, hogy választ adjon. Talán a kérdésről rémlik önnek, hogy a miniszterelnök úr korábban ilyen indián viccekkel vagy hasonlatokkal jött, ő emlegette mindig ezt a döglött lovat. Nyilvánvalóan az a kérdés: mikor száll le a Fidesz-KDNP erről a döglött lóról, amire ráült, mert most már érződik, hogy ennek a döglött lónak nagyjából szaga is van, hiszen az energiapolitikáról nemcsak mi mondjuk, és nemcsak a zöldek állítják azt, hogy fenntarthatatlan, hanem nagyon sokan olyan szakemberek is, akikre korábban hivatkoztak. Gyakorlatilag most már a támogatók közül (Németh Szilárd István közbeszól.) egyre inkább az látszódik, hogy csak az támogatja, akit konkrétan megfizetnek. Tehát aki kap valamilyen tisztséget a minisztériumban, kap valamilyen tisztséget kormánybiztosként, az most már melléáll, ugyanakkor meg nagyon sokan, akik szakembernek tekinthetőek, nem.

- Arra lennék kíváncsi, hogy miniszter úrnak mi a véleménye arról például, hogy Mártha Imre, az atomerőművet tulajdonló MVM volt vezérigazgatója szerint a két új blokk legalább 30 százalékkal drágább lesz a tervezettnél, és a Paks II.-ben termelt áram pedig minimum 50 százalékkal fog többe kerülni az akkori piaci áraknál, mire elkészül. Vagyis megállapította Mártha Imre, hogy gazdaságilag indokolatlan, soha meg nem térülő beruházásról van szó. Gondolom, miniszter úr Mártha urat ismeri személyesen, kíváncsi vagyok, hogy mi a véleménye erről?

- Miniszter Úr! Ugyanúgy érdeklődök, hogy Ősz János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékének oktatója - akinek szintén, azt lehet mondani, szakterülete ez, hiszen atomerőművi energiatermelés tárgyban oktat - több interjúban is szóvá tette, hogy a kormány versenyeztetés nélkül egy olyan reaktortípust rendelt meg Paksra, amelynek az alaprekonstrukciója elavult, a megrendelt, felújított kísérleti változata pedig súlyos hiányosságokat mutat. Gondolom, hogy miniszter úr is tudja, hogy az eddigi két referencia-erőműnél típushibák, szabálytalanságok, az orosz biztonsági és műszaki kultúra gyengeségei jelentkeztek sorozatosan.

- Legutóbb - bár az lehet, hogy már nem releváns az önök számára - Illés Zoltán, korábbi politikusuk, államtitkáruk is megszólalt, aki azt mondta, hogy a teljes paksi fejlesztés elhagyása lenne indokolt. Azt hiszem, ő sem nevezhető baloldali politikusnak. Nyilvánvalóan az a kérdés, hogy ez a beruházás, ami, egyre inkább látszódik, hogy magyar fideszes építőbarátoknak, miniszterelnök rokonságába tartozó családoknak, orosz oligarcháknak és üzletembereknek hoz pusztán pozitívumot, és egyre több magyar szakember szólal meg, hogy ez nem lesz jó! Tehát az a kérdésem tisztelettel:

- Erről a döglött lóról mikor szállnak le?

- Mikor veszik végre észre, hogy Magyarország hosszú távú energetikai érdeke egyértelműen az, hogy XXI. századi megoldásokat találjunk ezekre a kihívásokra, és ne pedig egy korszerűtlen, rossz és drága technológiát fejlesszünk?

***

SÜLI JÁNOS, (tárca nélküli miniszter): - Képviselő Úr! A meghallgatásomon is mondtam, hogy ezeket a kérdéseket nem lehet ilyen rövid interjúkban, kérdésekben megvitatni, hisz bővebb indoklásokat igényel ez a kérdés. De azért röviden szeretném összefoglalni azokat a kérdéseket, amiket itt érintett.

- Tehát a projekt: köszönöm szépen, jól van! Én, amikor elvállaltam a vezetését, akkor nem gondoltam, hogy döglött lovon fogok lovagolni, nem szokásom! Azt gondolom, hogy akinek van köze állattartáshoz az sem él ezzel a lehetőséggel! Brüsszel egyértelműen hat kérdésben elemezte a paksi helyzetet, mind a hat kérdésben egyértelmű választ adott arra, hogy a beruházás megtérül, biztonságos, s a versenyeztetés alóli kérdésben is egyértelműen kimondta, hogy a versenyjoggal nem állt ellentétben.

- Képviselő Úr! A meghallgatásomon azt is világosan elmondtam: Magyarország energetikai helyzete pillanatnyilag olyan, hogy több mint 30 százalék importtal tud üzemelni a rendszer. Télen, amikor a mátrai lignit lefagyott, akkor 54 százalékos importtal ment a rendszer. Tehát ez életveszélyes az ország szempontjából. Ellátásbiztonság, energiafüggetlenség, illetve az ipar versenyképessége szempontjából is megengedhetetlen, ha ilyen feltételek közt tudunk üzemelni vagy üzemelünk. Ha az egyik blokkot megépítjük, az 5-ös elkészül, akkor se fedezzük azt az importmennyiséget, amit ma pillanatnyilag használunk. A Mavir-közleményekben is szerepel, hogy 2030-ra 5 ezer megawatt hiány lesz Magyarországon. Tehát ma már nem azon kellene vitatkoznunk, hogy megépítjük-e a két paksi blokkot, hanem azon kellene, hogy a későbbiekben mit fogunk építeni.

- Képviselő Úr! Mi világosan elmondtuk, hogy az atomerőmű nem ellene van a megújulóknak, hanem a megújulókat szerves egységben, az atomenergiával együtt lehet fejleszteni, illetve azt a lignitvagyont, ami Magyarországon létezik, azt nem kell kihasználatlanul hagyni. Tehát mi a három lábon állást javasoljuk, és ebben, mint mondtam, szívesen lefolytatunk bármilyen vitát. Az iparágat mindig is jellemezte, amikor a négy blokkot építettük, akkor is, hogy vannak egyéb érdekek is ebben az országban. Az energetikában is léteznek más érdekek. Van, aki ezek közül a szakértők közül soha nem járt Pakson, de nem járt még soha erőműben sem. Tehát azt gondolom, hogy tiszteletben tartva a véleményüket, inkább ránk kellene hallgatni.

- Még két szót: kulcsrakész erőművet veszünk, fix áron, Fukusima-álló blokkot, a legmodernebb referenciával rendelkező blokkot. Kimondtuk, hogy azért választottunk ilyen blokkot, mert nyomottvizes erőművet veszünk. Ez a technológia létezik, Pakson is ugyanilyenek üzemelnek, csak ennek egy teljesítményben továbbfejlesztett változatát fogjuk venni, nem 440, illetve ma 500 megawattal üzemelnek, hanem 1200 megawattos teljesítményű blokkok.

- Az is érdekes, hogy mindig Brüsszel felé szalad egy része a parlamenti képviselőknek, és ha Brüsszel kimondja, hogy ez a dolog jó, akkor, akik mindig onnan várják a jó döntéseket és hatásokat, akkor azokat nem fogadják el. Tehát számunkra ez úgy tűnik, hogy egy kicsit etikátlan a magatartásuk. Köszönöm a figyelmet! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SALLAI R. BENEDEK: - Miniszter Úr! Köszönöm a szakmai válaszát. Már teljesen elszoktunk a parlamentben, hogy nem jogászok válaszolnak, és tudnak szakmai választ is adni a fröcsögés helyett. (Felzúdulás, zaj és közbekiáltások a kormánypártok soraiból. - Az elnök csenget.)

- Elsőként is elmondom: nem sokra megyünk a kulcsrakész reaktorral, ha az nem fog működni. Azt mondta miniszter úr, hogy nem lehet ilyen rövid interjúkban megvitatni. Egyetértek. Ezért kértünk népszavazást, hogy legyen idő megvitatni. (Közbeszólások a kormánypárti padsorokból.) Ettől önök elzárkóztak.

- Miniszter Úr! Azt mondta, nem gondolta, hogy döglött lóra ül, mikor elvállalta a miniszterséget. Mégis ez történt! Azt is mondta, hogy Brüsszel elvetette az aggályokat. Igen, de az önök számai alapján, és nem pedig korrekt szakmai számok alapján!

- Amit várnék öntől, az az, hogy kimondja egyenesen: Mártha Imre téved, nem ért hozzá! Ezt mondja ki, ha ezt gondolja! Vagy Ősz János nem jól oktat, és nem ért hozzá? Mert ezt kellene kimondania önnek, azt hogy ezek a szakemberek, akiket nemzetközi szinten elismernek, tévednek.

- Miniszter Úr! Mondjon már egyetlen szakembert, mondjon már, nevet, aki a projekt mellett áll, és nem önök fizetik. Mert olyan már nincs, mert mindenkinek pénzt adnak, hogy melléálljon! Nem tudom elfogadni a válaszát! (Fodor Gábor tapsol.)

***

Az Országgyűlés a miniszteri választ 108 igen, 7 nem és 14 tartózkodás kíséretében elfogadta.

Magasabb foglalkoztatottság, magasabb bérek!

BÁNKI ERIK, (Fidesz): - Államtitkár Úr! A családok életminőségét legnagyobb mértékben az határozza meg, hogy a szülőknek van-e munkájuk, és ha van munkájuk, mennyi bért kapnak azért fizetségül. Ezért a legfontosabb gazdasági mutatók közé tartozik a munkanélküliség szintjének mérése és az az adat, amely meghatározza, hogy hány ember dolgozik Magyarországon. A munkanélküliségi ráta 2002 második negyedévében csupán 5,5 százalék volt. A 2010-es kormányváltás idején viszont már elérte a 11 százalékot.

- A Fidesz a kormányváltást követően egymillió új munkahelyet ígért Magyarországon tíz év alatt. Emlékezhetnek: amikor ez a bejelentés a miniszterelnök úr részéről elhangzott, az ellenzéki padsorokban hangos nevetés, felhördülés volt tapasztalható, hiszen nem vették komolyan azt, hogy Magyarországon valóban lehet tíz év alatt egymillió új munkahelyet teremteni. (Zaj, az elnök csenget.)

- Nos, azóta eltelt hét év. Időarányosan jelenthetjük Magyarország választóinak, hogy jól állunk, hiszen több mint 700 ezer új munkahely keletkezett Magyarországon, azaz az ígért egymillió munkahelyből 700 ezret teljesített a kormány hét év alatt. (Korózs Lajos: 700 ezer közmunkás!) Bemutatták, hogy lehet eladósítani, tönkretenni, Magyarországot, bemutatták, hogy magyar dolgozóktól és magyar nyugdíjasoktól hogy lehet bért és nyugdíjat elvenni, tehát egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy egy ilyen fontos kérdésen semmi mást nem tudnak, csak nevetni és mulatni. (Korózs Lajos: Meghamisítják a statisztikai adatokat! - Zaj. - Közbeszólásra:Így van!- Zaj, az elnök csenget.)

- Elnök úr, szeretném elmondani az interpellációmat, még ha ez Korózs Lajosnak nem is tetszik. (Korózs Lajos: Tetszik nekem, beszélj!) Mint oly sok minden másban, szerencsére a szocialistáknak ebben sem lett igazuk, hiszen ahogy mondtam, 700 ezer új munkahelyet tudtunk létrehozni az elmúlt időszakban. A munkanélküliek átlagos létszáma 2017. június-augusztusára az egy évvel korábbi szinthez képest több mint 30 ezer fővel, 195 ezerre, a munkanélküliségi ráta pedig 4 százalékra csökkent.

- Államtitkár Úr! Úgy gondolom tehát, hogy ezek a számok önmagukért beszélnek. A magyar társadalom számára rendkívül fontos kérdésről van szó. Ezért is kérdezem:

- A bérek emelkedése tekintetében mire számíthatunk a következő időszakban?

***

CSERESNYÉS PÉTER, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! A hazai foglalkoztatási sikerek, amelyeket ön is említett alapvetően arra vezethetők vissza, hogy a kormány egyik legfontosabb feladataként kezeli a munkahelyteremtést. A 2010-es kormányváltás után olyan kormányzati intézkedéseket vezettünk be, amelyek egyszerre élénkítették a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalát. Ennek tudható be az a foglalkoztatási fordulat, amelynek eredményeképpen a hazai foglalkoztatási szint ma már meghaladja az uniós átlagot, míg a munkanélküliséget tekintve Magyarország a 4,2 százalékos mutatóval a negyedik legalacsonyabb munkanélküliségű ország az Európai Unióban: 444 ezren dolgoznak, és valóban 200 ezer alatt van a munkanélküliek száma, ahogy azt ön is említette.

- Képviselő Úr! A 2010-es kormányváltás Magyarország az Európai Unió sereghajtója volt a foglalkoztatás tekintetében. Az elmúlt időszak gazdaságpolitikai intézkedései megteremtették azonban a növekedés feltételeit, és nemcsak az állami szférában, hanem a versenyszektor területén is. A versenyszektor munkahelyteremtését olyan foglalkoztatáspolitikai intézkedések egészítik ki és segítik, amelyek a leginkább hátrányos helyzetű rétegek célzott támogatására helyezik a hangsúlyt. Ilyen például a munkahelyvédelmi akcióprogram. Azokban a térségekben pedig, ahol a gazdaság nem teremt megfelelő számú munkahelyet, átmenetileg nagyobb szerepet kapott a közfoglalkoztatás, de ez sehol sem vált meghatározóvá. Így növekedett több mint 700 ezerrel a foglalkoztatottak száma Magyarországon, és ennek körülbelül háromnegyede, több mint 500 ezer fő a piaci vállalkozások munkahelyteremtésére vezethető vissza. Mindeközben idén a közfoglalkoztatásban dolgozók száma 40 ezerrel csökkent az egy évvel ezelőtti szinthez képest. Ez azt jelzi, hogy a munkahelyteremtésben egyre nagyobb szerepet játszik a hazai versenyszektor.

- Képviselő Úr! A magyar gazdaságpolitika sikerességét jól mutatja, hogy a foglalkoztatás bővülése mellett a bérek vásárlóereje is szépen emelkedik. A reálkeresetek szintje a 2010-es kormányváltás óta tavalyig közel 24 százalékkal nőtt. A családi adókedvezményeknek köszönhetően a három- és többgyermekes családokban a reálnövekedés pedig meghaladta az 50 százalékot. Ha az idei évet hasonlítjuk össze az előző év hasonló időszakával, akkor is jelentős növekedést állapíthatunk meg, hiszen 2017 első hét hónapjában egyetlen év alatt 10,1 százalékkal növekedett a reálbér Magyarországon!

- Képviselő Úr! A nemzetgazdaságban és ezen belül a versenyszférában a bérek idei kiemelkedő növekedése a szociális partnerekkel 2016 novemberében kötött hatéves megállapodásnak az első eredményeként értékelhető. A minimálbér 15 százalékkal, a garantált bérminimum 25 százalékkal növekedett 2017. január 1-jével, ugyanakkor a bérekre rakódó adóteher 5 százalékponttal csökkent! És ha ezt az adatot 2018-ra vetítjük előre, az említett bérmegállapodás alapján további 12 százalékos garantált bérminimum-növekedés várható 2 vagy 2,5 százalékos adómérséklődéssel. A kormány tehát a hazai gazdaság fejlődésére alapozva a szociális partnerekkel történő párbeszéd fenntartásában látja a bérek emelkedésének és ezzel az uniós bérekhez való felzárkózásának biztosítékát. Kérem válaszom elfogadását! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

BÁNKI ERIK: - Államtitkár Úr! Köszönöm a részletes információkat, amelyek rávilágítottak arra, hogy Magyarország kormánya komolyan veszi azt az ígéretét, amelyet még a 2010-es megalakulásakor tett, miszerint a gazdaság teljesítőképességéhez mérten az elsődleges feladata az lesz, hogy a bérek szintjét emelje, és amellett, új munkahelyeket teremtsen. Azt gondolom, hogy ezek az adatok, amelyeket államtitkár úr is elmondott, önmagukért beszélnek, és számítok a kormány további támogatására azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyeket a Fidesz és a KDNP frakciója ezen a téren meg fog tenni. A választ természetesen elfogadom! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

