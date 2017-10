Hamarosan prémiumot kapnak a nyugdíjasok

A törvényben meghatározott nyugdíjkorrekció mellett nyugdíjprémiumra is számíthatnak az idősek. A kormány azon is dolgozik, hogy idén is kapjanak Erzsébet-utalványt a nyugdíjasok. A 100. Kormányinfón elhangzott: a kabinet szeretné elérni, hogy a határon túli magyarok lakta településeken magyar bölcsődébe, óvodába járjanak a gyerekek.

2017. október 6. 13:19