Megkerülhetetlen vásárrá nőtte ki magát az OMÉK

Sikerrel zárult az idén 78. alkalommal megrendezett Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, a kiállításra mintegy százezer érdeklődő látogatott ki. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter szerint a vásár a kiállítók szempontjából is eredményes volt: az így megismert Kárpát-medencei termékek jó néhány kereskedelmi lánc érdeklődését felkeltették.

2017. október 7. 11:48

A városi nézelődők mellett a szakmai érdeklődők is megtalálták számításukat az idén 78. alkalommal megrendezett Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) helyszínén. A kiállítás öt napja alatt a látogatók száma megközelítette a százezret – mondta el lapunknak Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter.

A tárcavezető jelezte: szeptember végén mintegy ezer kézműves élelmiszer-készítő, gépkiállító, jószágtartó gazda hozta el a főváros szívébe keze munkájának gyümölcsét, mindazt, amire büszke. A látogatókat az idén is számos érdekes program várta a kiállításon. Az állatbemutatók mellett népszerűek voltak a különböző élelmiszer-termelők és a biosziget standjai is. Fazekas Sándor jelentős eredménynek tartja, hogy egyes területek iránt egyre komolyabb az érdeklődés. A tejkamion például közönségdíjas lett az idén, ami szintén azt mutatja, hogy ma már foglalkoztatja a vásárlókat a minőség, ez esetben, hogy milyen a kiváló tej.

– Az a cél, hogy az emberek egyre tudatosabban döntsenek arról, mi kerüljön a kosarukba, akár halról, húsról, vagy épp tejről van szó. Fontos, hogy tudják, az egyes élelmiszereknek milyen beltartalmi értékeik vannak, és miként készülnek – fogalmazott a miniszter. Mint elmondta, a kóstolóknak ezúttal is nagy sikerük volt a rendezvényen. Itt a borok, pálinkakiválóságok éppúgy hangsúlyos szerepet töltöttek be, mint a szalámik, a kolbászok, amelyek a magyar konyha, a magyar élelmiszer-gazdaság zászlóshajói.

Az idei kiállítás díszvendége Japán volt Fotó: Teknős Miklós

A vásárnak tovagyűrűző hatásai is vannak: a kiállításon a Kárpát-medence élelmiszerei is szép számmal bemutatkozhattak, az így megismert termékek jó néhány kereskedelmi lánc érdeklődését is felkeltették. – Ha egy egységes Kárpát-medencei gazdasági térben gondolkozunk, akkor fontos, hogy a kapcsolatrendszer a mezőgazdaságban, az élelmiszer-feldolgozásban is megjelenjen – emelte ki a miniszter. Ezúttal az OMÉK díszvendége Japán volt. Fazekas Sándor szerint a távol-keleti ország igényes piacán keresett árucikk a magyar mangalicahús, a méz és a bor. Mint fogalmazott, Japán a legjelentősebb Európai Unión kívüli piacunk.

Az idén első alkalommal megrendezett szakmai napon mintegy 1500-an vettek részt. Az eseményen a legnagyobb agrárszakmai és élelmiszergazdasági döntéshozók, termelők és beszerzők képviselték a hazai agrá­riumot. A fent említett szám jól jelzi, hogy a gazdálkodók nem közömbösek a legkorszerűbb megoldások, termelési eljárások iránt. Sőt egyre többen ilyen irányba fejlesztenék gazdaságukat.

A tárcavezető kiemelte: az OMÉK mára fontos agrárdiplomáciai eseménnyé nőtte ki magát, az idei vásár ideje alatt tartották a visegrádi országok mezőgazdasági minisztereinek soros találkozóját. A régiós tárcavezetők mellett számos diplomata és nagykövet is kilátogatott a kiállításra. A magyar gazdaság nemzetközi jelenlétét erősítette a 78. OMÉK – jegyezte meg Fazekas Sándor. Az agrártárca vezetője reményét fejezte ki, hogy a jövőben nemzetközileg is meghatározó vásárrá válik a régióban már most is kiemelkedőnek számító budapesti rendezvény.

magyaridok.hu - MTI