A Soros-hálózat profitálhat a migrációból

Jelentős hasznot remél egy elhúzódó migrációs válságból Soros György.

2017. október 7. 12:21

A nemzetközi tőzsdespekuláns félmilliárd dollárt akar a migránsokat kiszolgáló, őket alkalmazó vagy általuk alapított vállalkozásokba fektetni, a profitot pedig a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) hálózatába forgatná vissza, amely – egyebek között – politikai befolyásolással és a migránsok támogatásával, Európába juttatásával foglalkozik. Soros tehát egy olyan finanszírozási modell kialakításán dolgozik, amelynek léte nagymértékben függ attól, meddig és mennyien érkeznek ilyen-olyan úton, legálisan vagy éppen illegálisan az unió területére. Aligha véletlen, hogy az erről szóló, a The Wall Street Journalban megjelent cikkében azt is kifejtette: fő céljának tekinti, hogy segítsen a migránsoknak és menekülteknek Európába jönni. Soros egyébként következetesen megkülönbözteti a menekülteket a gazdasági bevándorlóktól, de mindkét csoport befogadását szorgalmazza. Fent idézett írásában azt is jelzi, emberek tízmilliói vannak úton.

A Pesti Srácok a napokban számolt be arról, hogy az elmúlt pár évben sorra alakultak a migránssegítő szervezetek, akik honlapokat és mobilapplikációkat hoztak létre a bevándorlók útjának segítésére. Minden megtalálható a menekültstátusról, még tippeket is adnak, hogy mit kell hazudni az Európába érkezőknek. Németország egyik legnagyobb ilyen szervezete, a Soros György által pénzelt Pro Asyl komoly támogatást nyújt a Welcome to Europe hálózatának. A honlapjukon országok és kategóriák szerint rendezve találnak meg a migránsok minden információt, amire az út során szükségük lehet: milyen telefonszámot kell hívni, ha bajba kerülnek a tengeren, melyik országban mit kell hazudni ahhoz, hogy megkapják a menekültstátust, és még szótárral is segítik a kommunikációt – olvasható a cikkben.

Ismert az is, hogy a pénzpiaci, kötvény- és részvényalapok világában otthonosan mozgó Soros az unióra, végeredményben a nemzetállamokra és azok adófizetőire terhelné a migránsok ellátásának és az eddigi példák alapján kevés eredménnyel kecsegető integrációjának költségeit.

Mivel azonban a válságkezelés gyorsan hozzáférhető pénzeszközöket kíván, a spekuláns rövid távon hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra tett javaslatot.

