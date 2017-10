A Fidesz legyőzése rém egyszerű

Gyurcsány Messihez hasonlította magát

A DK elnöke hétfőn este levezette, hogyan nyerhet a baloldal, beszélt lefejezésről és hibernálásról, valamint arról is, hogy rosszul esik neki, amiért ma már csak második a Fidesz gyűlöletlistáján Soros mögött. Előadása után rövid interjút adott a hvg.hu-nak is a vezető nélkül maradt baloldalról, és arról, hogy kik közül kell miniszterelnök-jelöltet választani.

2017. október 10. 09:53

A Dob utcai Spinoza színháztermében hétfőn este nagyjából hetven érdeklődő előtt beszélgetett egymással Rangos Katalin újságíró és Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke. Rögtön megkerülhetetlen ügyként merült fel Botka László múlt hét hétfői lemondása, és az az értelmezés, amely szerint az MSZP miniszterelnök-jelöltjének a visszalépésével Gyurcsány Ferenc került kedvező helyzetbe. A volt miniszterelnök ezt nem mondta ki nyíltan, de azt igen, hogy Szeged polgármestere gátja volt annak az ellenzéki együttműködésnek, ami távozásával megszűnni látszik. De – Gyurcsány szerint – az MSZP ezzel együtt nem fog megszűnni, válságban van és meg fogja fizetni a hibás politizálás árát.

Hétfőn megtörtént az első egyeztetés az MSZP és a DK között, amiről Gyurcsány csak annyit mondott, hogy jó hangulatú és hosszú volt. „Ez Botkával elképzelhetetlen lett volna korábban” – tette hozzá. A DK részéről ő, Molnár Csaba és Varju László, az MSZP-ből Molnár Gyula, Hiller István és Tóth Bertalan tárgyaltak, de Gyurcsány azt mondta, ő a következő tárgyalásra, amire egy héten belül sor kerül, már nem megy el. „Túl nagyvonalú vagyok” – indokolta. A 106 egyéni választókerületi jelölt kiválasztásán túl egy politikai alapvetéseket tartalmazó dokumentumokon is dolgoznak, reméli, ez hamarosan elkészül, majd el is fogadják a tárgyalásokon. Bejelentette, hogy lesz külön tárgyalás a már egymás között megállapodást kötött Együttel és Párbeszéddel is, két héten belül pedig háromoldalú (MSZP–DK–Együtt-P) tárgyalásokat ígért.

Az LMP irányba állt

Külön kitért az LMP-re is, akiknek a szemére vetette, hogy 2014-ben, amikor a párt nem állt be az Összefogásba, a demokratikus ellenzék 11 egyéni helyet vesztett el pár szavazatnyi különbséggel. „Ha akkor az LMP együttműködőbb, nincs kétharmada a Fidesznek” – mondta. Most azt reméli, hogy néhány jelöltben meg tudnak állapodni a Szél Bernadett vezette párttal. „Az LMP sokáig nem tudta eldönteni, hogy a Fideszhez, a Jobbikhoz vagy a demokratikus ellenzékhez húz-e inkább, a schifferi politika lényege az egyenlő távolság megtartása volt. Mára ez sokkal egyértelműbb, a párt szociáldemokrata irányt vett, nem tudom, hogy ez Szél Bernadett vagy Ron Werber (az MSZP korábbi, az LMP jelenlegi tanácsadója – a szerk.) érdeme-e” – magyarázta Gyurcsány.

Szóba került Gyurcsány politikai jelenléte abból a szempontból is, hogy sokakat, szavazókat és politikusokat egyaránt taszít az, hogy ő aktív, és Rangos úgy vélte, talán egyszerűbb lenne a baloldali egység megteremtése, ha a DK elnöke már korábban hibernálta volna magát politikailag, esetleg visszavonult volna. Gyurcsány erre csak annyit mondott: Egerszegi Krisztina is sikeresebb lett volna úgy, ha minden vetélytársa feladja. De az nem lett volna valós verseny.

De azt elismerte, hogy évekig épített a kormánypárt arra, hogy őt ellenségként állítsa be, mára ezt a szerepet átvette tőle Soros György, ami egy kicsit rosszul is esik neki saját bevallása szerint. Felvetődött, hogy a Momentum színre lépésével elindult egy generációváltás a politikában, de ő nem megy egyből nyugdíjba néhány 25-30 éves politikus miatt. Messi sem hagyja abba azért, mert van néhány tehetséges huszonéves a pályán.

Orbán Viktorról és kormányáról azt mondta, a miniszterelnök regnálását a történelem kudarcként fogja értelmezni, míg a DK-ra majd idővel azt mondják, nekik volt igazuk. Úgy látja, a rendszerváltó, ’89-es Orbán Viktornak a 2017-es Orbán Viktor lenne a legnagyobb politikai ellensége.

És a Jobbikkal mi lesz?

Az MSZP jelenlegi válságáról és a Jobbik kapcsolatáról úgy fogalmazott, esélyes, hogy a szocialista táborból lemorzsolódó választók egy része nem a DK-hoz csatlakozik, még csak nem is az otthonmaradást választja 2018-ban, hanem a Jobbikra voksol. „A Jobbik-szavazók jelentős része nem náci, csak csalódott” – mondta. Azonban Gyurcsány nem feltétlenül hisz a szélsőjobboldali párt néppártosodásában, német politikusbarátjától, Matthias Platzecktől azt tanulta, a radikális politikusok akkor a legveszélyesebbek, amikor levetik a bomberdzsekit és öltönyt húznak.

Gyurcsány hetekig turnézta körbe a magyar sajtót azzal, hogy dokumentumokat látott Orbán külföldi bankszámláiról. Ezekről most semmi újat nem mondott, szerinte meg fogja szerezni ezeket, csak egy akadály van. Az eladó nem hajlandó időlegesen megválni a papíroktól, hogy ő hitelesíttesse azokat. „Korábban dolgoztam pénzügyi tanácsadóként, amiket láttam, azok minden bizonnyal valós papírok” – mondta.

A Fidesz legyőzése rém egyszerű

A 2018-as választások kimenetelével kapcsolatban (a választási matematikáról itt írtunk bővebben) felvázolta, hogyan lehet legyőzni a Fideszt. Szerinte rém egyszerűen, ehhez csak három feltétel egyidejű megléte szükséges. Jelen állás szerint a Fidesz számításai szerint listán 35-37 százalékot fog szerezni, az MSZP (ha kiheveri válságát) 20, saját pártja pedig 10 százalék körül. Ha pedig a szavazók érzékelik, hogy éles a verseny, akkor a saját pártjukat is képesek elhagyni ahhoz, hogy egy kormányváltó hangulatban az esélyes jelöltre szavazzanak, sőt versenyhelyzetben a részvétel is megnő a választáson – így győzhető le szerinte a Fidesz.

Egy esetleges kormányváltást követő számonkérésről meglehetősen óvatosan fogalmazott, nem híve a népítéleteknek, mert „annak Robespierre a vége, előbb én fejezlek le titeket, majd ti engem”. Azt azonban állítja, a Fidesz ellopta a törvényhozást, a kormánypárti elit maffiaállamot épített ki, amit áthat a bűn kultúrája, amit egy új kabinetnek meg kell szüntetnie.

De ha a Fidesz győz, akkor sincs apokalipszis. Csak nagy baj.

Fotó: Reviczky Zsolt

Az előadás után a hvg.hu-nak sikerült rövid interjút készítenie Gyurcsány Ferenccel.

hvg.hu: Milyen feltételekkel ült le tárgyalni az MSZP a DK-val?

Gyurcsány Ferenc: Már senkinek sincsenek előzetes feltételei.

hvg.hu:Mi a cél? Miben szeretnének megállapodni?

Gy. F.: A 106 egyéni jelölt személyében.

hvg.hu: Mikorra realizálódhat ez?

Gy. F.: Nem tűztünk ki magunknak határidőt. Igyekszünk.

hvg.hu: Nincsenek elkésve hét hónappal a választások előtt?

Gy. F.: Ismeri a Fidesz 106 jelöltjét?

hvg.hu: Én nem, de felteszem, Orbán Viktor, valamint a választmányi elnök Kövér László igen.

Gy. F.: Akkor miért gondolja, hogy nekünk már tudnunk kellene, mi kiket indítunk.

hvg.hu: A kormánypártok prominensei már gondolom, ismerik, a baloldali ellenzék esetében ez nem mondható el.

Gy. F.: A korábbi évek tapasztalatai alapján a jelölteket január-február táján mutatja be mindenki. Senki nem űz minket.

hvg.hu: Vezető nélkül maradt a baloldal. Nem érzi ezt versenyhátránynak?

Gy. F.: Mindegyik pártnak van vezetője, a választók közül bárki választhat magának vezetőt.

hvg.hu: Ma a politika személyekről szól, perszonalizálódott, a baloldal legnagyobb pártjának, annak a pártnak, amellyel önök is egyezkednek, nincs miniszterelnök-jelöltje.

Gy. F.: A baloldal ma nem egy párt. Én csak a saját pártomról, a Demokratikus Koalícióról tudok beszélni, ennek a vezetője Gyurcsány Ferenc.

hvg.hu: De nem a miniszterelnök-jelöltje. Egy civil jelöltet tudna támogatni?

Gy. F.: Nem értem a kérdését. Óriási félreértés van itt. A miniszterelnök az ország legnagyobb közjogi hatalommal felruházott embere, akinek olyasmit kell csinálnia, amit nem lehet politikán kívül megtanulni. Ez nem szimpátiaverseny! Politikai vezetőt politikusok közül kell választani.

hvg.hu: Botka László politikus volt, mégsem sikerült neki.

Gy. F.: Mert lehet, hogy még az sem elég, ha valaki politikus.

hvg.hu: Szél Bernadettet tudná támogatni?

Gy. F.: Ő az LMP jelöltje, eldöntötték, hogy önállóan indulnak. Sok sikert kívánunk neki. A DK-t a pártelnök vezeti.

hvg.hu: Aki nem miniszterelnök-jelölt.

Gy. F.: Politikai értelemben nem látok különbséget.

hvg.hu: Pedig lehet, hogy van, pont az LMP az, ahol 2014-ben még nem, de 2018-ra elérkezettnek látták az időt, hogy kormányfőjelöltet állítsanak, ezzel is demonstrálva, készen állnak a kormányzásra.

Gy. F.: Én ezt nem tartom fontosnak, ez egy kommunikációs kérdés, semmi több. A DK választóinak lényegtelen, hogyan hívják a párt első emberét.

hvg.hu: Az MSZP pedig jelenleg nem találja jelöltjét.

Gy. F.: Ez csak a felszín. Ez engem nem érdekel.

Tóth Richárd

hvg.hu