A TEK munkatársának adta ki magát öt csaló Somogyban

Egyikük Gyurcsány egykori, csalással gyanúsított párttársa

A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársának adta ki magát öt férfi, hogy több tízmillió forintot csaljon ki egy vállalkozótól Somogy megyében.

2017. október 10. 16:26

Ez hangzott el az M1 aktuális csatorna Híradójában kedden.

Az M1 tudósítása szerint az öt férfi a TEK munkatársának kiadva magát a kapcsolataira hivatkozva azt ígérte egy vállalkozónak, hogy 80 millió forintért megnyerhet egy több százmilliós közbeszerzési pályázatot.

A csalók fekete kommandós ruhába öltöztek, az igazira a megtévesztésig hasonlító fegyverutánzatok voltak náluk, és egy olyan autót is beszereztek, amilyet a TEK műveleti egységei is használnak, kék villogót is felszereltek rá. A csalást a Nemzeti Védelmi Szolgálat leplezte le. Az öt férfit a Terrorelhárítási Központ fogta el múlt pénteken.

Csapó Gábor, a Somogy Megyei Főügyészség szóvivője az M1-nek elmondta: a Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség különösen nagy kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények miatt kezdeményezte öt gyanúsított előzetes letartóztatását. Ezt a Kaposvári Járásbíróság hétfőn elrendelte.

A rendőrség még vizsgálja, hogy az “álkommandósok” hány vállalkozót csaptak még be több százmilliós megrendelés ígéretével – hangzott el az M1-en.

Múlt hét péntek este a TEK munkatársai Kaposvár mellett Kőrös Gusztávot, a Demokratikus Koalíció korábbi tagját fogták el – tudta meg a PestiSrácok.hu. A bajai hamis videóban is közreműködő férfit többek között különösen nagy kárt okozó csalással gyanúsítják, akinek ügyét átadták a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságnak. Értesüléseik szerint a férfit négy társával együtt már előzetes letartóztatásba helyezték. Az ügyben keresték a TEK sajtóosztályát, ahol annyit megerősítettek, hogy a kérdéses időben valóban elfogtak olyan személyeket, akik a TEK munkatársainak adták ki magukat.

A kormányra hivatkoztak

Információik szerint a történet előzménye, hogy még 2017 tavaszán a hatóságok olyan adatok birtokába jutottak, hogy egy ekkor még beazonosítatlan férfi és társai csalást követett el Debrecenben: több millió forintot vettek át az ügy egyik sértettjétől feltehetően fiktív üzleti tevékenység lebonyolításához. Az átvert sértett erről úgy nyilatkozott, hogy a pénz átadásakor a csaló egy fekete színű, feltehetően páncélozott Mercedes gépkocsival érkezett, két személy kíséretében. Ők fekete nadrágot, bakancsot, barett sapkát, és TEK-es feliratú pólót viseltek, sőt oldalukon még maroklőfegyver is volt. A csaló férfi neki azt mondta, hogy politikai kapcsolata is vannak, és a kormány ezért biztosít neki ilyen fokú védelmet.

Gyurcsányék emberét fogták el

Értesüléseik szerint néhány hónappal később Budapest VIII. kerületében is feltűnt az „álTEK-es” konvoj: egy mikrobusz, egy sötét színű Audi Q7 és egy Mercedes személygépkocsi. Az autókon kék színű megkülönböztető jelzés volt, valamint azokban egy-két fő, TEK feliratú ruhában, oldalukon fegyverrel, bilinccsel. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vizsgálódott, majd bekapcsolódott a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) is. Ezután derült ki, hogy a magukat terrorelhárítóknak kiadó banda vezetője Kőrös Gusztáv, aki korábban a Demokratikus Koalícióban politizált, valamint ő készítette 2014-ben a bajai hamis videót, állítása szerint az MSZP megbízásából. Az elfogásuk után az is kiderült, hogy több személy viselt fekete bevetési ruhát, taktikai mellényt, rajta elöl jelvényszámot imitáló számsor, TEK POLICE, hátul TEK felirattal. A taktikai mellényeken kívül több személynél volt maroklőfegyver, illetőleg géppisztoly. Az elfogás során a TEK feliratú bevetési ruhában lévő gyanúsítottaktól és járművükből kerültek elő a lőfegyverek. Később megállapították, hogy a maroklőfegyverek valójában gáz-riasztó fegyverek, a géppisztolyok pedig airsoft fegyverek voltak. A bilincseik fémből készültek, azok olyanok voltak, mint a rendőrség által használtak.

