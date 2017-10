II. Azonnal, de azonnal..!

Nem csak a miniszterelnököt szólították meg, semmivel sem csendesebben, azonnali választ váró kérdésekkel, ítéletekkel.

A felszólalóknak az ügyvédek világából Cicero ajánlott mintát: „Tagadd a tényeket; ha ez nem lehetséges, akkor vond kétségbe a minősítést; ha ez sem működik, vitasd a cselekmény indítékát, hivatkozz rendkívüli körülmények fennforgására; ha ez sem válik be, jelentsd ki: sanda politika munkálkodik, koncepciós per az egész.”

Lao-Ce szerint egy bölcs ember előre néző halk szava, hatásosabb mint egy ostobának a lármázása. Volt aki hallgatott a kínai filozófusra, s voltak, akik nem. Voltak akik messzebbre próbáltak tekinteni, mint ameddig képesek voltak ellátni, s voltak akik nem. E heti tallózásuk is igazolja: a siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta a szószólóját! Íme!

Rokonok, haverok, és mások?

BÁRÁNDY GERGELY, (MSZP): - Elnök Úr! Utoljára májusban volt módunk szót váltani egymással a viselt dolgairól itt a parlamentben. Azóta a következő botrányos események történtek ön körül. Unokatestvérei megvették a pécsi sörgyárat, és azonnal kaptak is jó megrendelést, a vizes vb hivatalos szállítói lettek. A kastélyok iránti anakronisztikus vonzódásuk jegyében unokatestvérének bankja biztosított hitelt ahhoz, hogy Farkas Flórián volt sofőrjének cége megvegyen egy kastélyt a XII. kerületben. De unokatestvére szépen segíti az ön fiát is a piacszerzésben. A bútorgyár után nyáron éppen az Origo hírportált szerezte meg. Még hogy nincs köze a családjának az Origóhoz, elnök úr?!

- Hogy rentábilis legyen a fia üzlete, másfél milliárd forintot vert el az MNB reklámkampányra, amelynek a jelentős része épp az ön fiának a cégénél landolt. De persze az ifjú tehetségeket támogatni kell, ezért Matolcsy Ádám bútorgyára közel félmilliárd forintnyi uniós támogatást is elnyert. Biztosan az ifjú tehetségek támogatásának jegyében juttat az MNB havi 300 ezres ösztöndíjat Hidvéghi Balázsnak, a Fidesz kommunikációs igazgatójának és feleségének is.

- Na és a hitelek! Biztosan szüksége volt kedvezményes MNB-s VIP-hitelre a Magyar Nemzeti Bank alelnökének is, mert csak 9 millió forintot visz haza havonta, na meg az ön akkori barátnőjének, ma már feleségének egy luxuslakás megvásárlására. És hát a tapasztalatszerzés is fontos tudjuk, elnök úr, ezért az MNB dolgozói három hónap alatt négyszer utaztak Jamaicába. A kemény munka után persze pihenni is kell, ezért biztosít az MNB 190 millió forintot sporttámogatásként az alkalmazottainak, és ha már sportolnak, kell nekik a chartergép is, amivel kiutazhatnak a háziversenyeikre. A méltó munkakörülmények megteremtése céljából alapítványi pénzből több mint 23 millióért vettek gyapjúszőnyeget és 70 millióért egy hatdarabos bútorkollekciót.

- Elnök Úr! Sajnos, annyi botránya van, hogy két percbe még csak vázlatszerűen sem fér bele, úgyhogy a legközelebbi találkozásunkkor majd folytatom, de most mégis kérdezem:

- Ön szerint ez így van rendben? (Taps az MSZP soraiban.)

***

MATOLCSY GYÖRGY, (Magyar Nemzeti Bank elnöke): - Képviselő Úr! Azt vártam, hogy a rokonokkal foglalkozik (Bárándy Gergely: Azt is tettem!), és örömmel válaszoltam volna arra a kérdésére, hogy kinek hány rokona van. Ugyanis számunkra, akik hívő emberek vagyunk, 7,5 milliárd rokonunk van a Földön (Derültség az ellenzéki pártok soraiban.), hiszen az Úr, a Teremtő mindenkit rokonként teremtett! (Moraj és derültség az ellenzéki pártok soraiban.) Ehhez képest ön elég szűkkörűen sorjázta a kis listáját!

- Képviselő Úr! Engedje meg, hogy azzal folytassam, ha már (Zaj. - Az elnök csenget.) nem a rokonokkal foglalkozik, akkor most már értem, önnek nem velem van gondja, hanem a piacgazdasággal, a piacgazdasággal, amelyben van jegybank. A jegybank munkatársai végzik a dolgukat, utaznak például (Bárándy Gergely: Jamaicába! Jamaicába! - Szakács László: Economy!), mellesleg nem chartergépen, mert ez megint egy ugyanolyan apró kis hamisság, amit ön meg szokott engedni magának! (Derültség az ellenzéki pártok soraiban.) Nos, a jegybank alapítványi és leányvállalati munkavállalói természetesen végzik a dolgukat, ezért az ön által ismertetett tények a piacgazdaság működési körébe tartoznak. (Moraj és derültség az ellenzéki pártok soraiban. - Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

BÁRÁNDY GERGELY, (MSZP): - Elnök Úr! Nem tudom nevetés nélkül megállni, de ezek szerint önnek Soros György is rokona, ezt örömmel hallom! (Derültség és taps az ellenzéki pártok soraiban.) Mindenesetre, a jó szokása szerint az égadta világon semmi érdemit nem válaszolt! Ez a fajta cinizmus, amit ön megenged magának időről időre, különösen vérlázító akkor, amikor nap mint nap dőlnek ki a botrányok az önök szekrényéből, és ez egyáltalán nem olyan vicces! Mára az jutott, hogy a sajtóhírek szerint két és félszer annyian dolgoznak az MNB-ben, mint pár éve, és öt év alatt 7, azaz hétszeresére ugrottak a fizetések a jegybank döntéshozóinál.

- Elnök Úr! Élen az ön pofátlan, 5 millió forintos havi fizetésével, remélem, lesz majd végkielégítés is mihamarabb, amit ön emeltetett meg magának! (Matolcsy György: És a tiétek mennyit keresett?) Tudjuk, hogy ön bebiztosította magát, elnök úr, azzal, hogy a felesége után a legfőbb ügyész lányát is maga mellé vette az MNB-be. Megjegyzem: ez is a múlt fél év botránya! De ez nem lesz mindig így, mivel ön nem válaszol, hátha munkatársai megteszik. Írásban fogom feltenni ezeket a kérdéseket önnek.

- Végül még egy mondatot engedjen meg, elnök úr: nem szeretném azt hinni, hogy ön azt gondolja, hogy önök a jegybankban maguknak nyomtatják a pénzt! (Taps az MSZP padsoraiban.)

***

MATOLCSY GYÖRGY: - Képviselő Úr! Újabb sorozatot hallottunk a hamisságokról! (Bárándy Gergely. Cáfold meg!) A jegybankban nem kétszer vagy két és félszer annyian dolgoznak: 1080-ról 1400 főre emelkedett a jegybank dolgozóinak száma (Derültség az ellenzéki padsorokban. - Bárándy Gergely: És az alapítványok?), aminek önök mindannyian részesei, hiszen a Magyar Nemzeti Bank feladatai bővültek. Azonkívül a felügyelet pedig integrálásra került a jegybankba.

- Még egyszer: azt tudom önnek mondani: ez egy másik jegybank! Önnek ezzel nyilván problémája van. Ez nem az a jegybank, amely 203 milliárd forintos veszteséget jelzett előre 2013-ban, amit, ha a régi jegybankvezetés marad, arra használt volna fel sok ember, hogy Magyarországot ne vegye ki a túlzottdeficit-eljárás alól. Ez egy másik jegybank! (Bárándy Gergely: Elloptátok a devizahitelesek pénzét! - Kunhalmi Ágnes közbeszól.) Csak ebben az évben 600 milliárd forinttal járulunk hozzá a költségvetés kamateredményéhez! Ez tehát a jegybank!

Honnan akasztott le a Jobbik hirtelen 5 milliárd forintot?

BALLA GYÖRGY, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Nem volt olyan régen, úgyhogy mindannyian emlékezhetünk rá, hogy a Jobbik az első plakátakciója kapcsán mi mindent hazudozott összevissza. Három állításuk volt (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Tőlünk kérdezed?): néhány száz plakátot béreltek Simicska Lajostól, piaci áron tették, és mindezt hitelből finanszírozták. Aztán kiderült, hogy nem néhány száz, hanem kétezer, nem piaci áron, hanem annak az egytizedéért. (Dúró Dóra: Nem igaz!) A hitelfelvétel tényét nem vitatjuk. Nyilvánvaló, hogy ez az akció egyszerre meríti ki a tiltott pártfinanszírozást és az adócsalást! (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) Ez is megér egy misét, de most ne ezt vizsgáljuk! Nézzük meg ennek függvényében, mi a helyzet a legújabb akcióval! (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Na! Mesélj!)

- Klasszikust szeretnék idézni, a Jobbik egyik prominensét: „Ezek a falragaszok mind a Jobbik által megvásárolt hirdetőeszközökre lettek kihelyezve. A finanszírozást egyelőre hitel felvétele nélkül, saját erőből, a részünkre biztosított állami támogatásból oldjuk meg. A konkrét összeg üzleti titok részét képezi.”

- Képviselőtársaim! Néhány hónappal ezelőtt a mélyen áron alul vásárolt plakáthelyeket a Jobbik hitelből tudta megvásárolni. Ez azt jelenti, hogy egy fityingjük nincs. Eltelik néhány hónap, és a plakáthelyeket piaci áron saját forrásból vásárolják meg!

- Képviselőtársaim! Nem olyan bonyolult: ha egy plakát bérleti díja havonta 40 ezer forint, akkor egy tízéves hozamot elvárva ez azt jelenti, hogy az 1100 plakáthely, amely az önök tulajdonába került, 5 milliárd 280 millió forintot ér. (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Zseni vagy! - Matektagozatra járt!) Ennyi a piaci ára! Az a kérdés (Dúró Dóra: Nagyon kíváncsi vagy, igaz?):

- Néhány hónap alatt honnan akasztott le a Jobbik 5 milliárd 280 millió forintot? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

VÖLNER PÁL, (igazságügyi minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Hogy honnan vett a Jobbik 5 milliárd forintot, azt nagyon nehéz megtudni, ugyanis nem átlátható a Jobbik működése. (Németh Szilárd István: Meg kell kérdezni Simicskát!) A pártfinanszírozási szabályok be nem tartása miatt az ÁSZ az ügyészségnél vizsgálatot kezdeményezett a Jobbik ellen. Remélhetőleg kiderül az igazság, és nem egy újabb Czeglédy-üggyel találkozunk (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Nyugi, még fél év!), ahol milliárdos áfabefizetési hiány mutatkozik majd ennek a tisztázatlan tranzakciónak a kapcsán.

- Két oldalról is megközelíthető tehát a kérdés: egyrészt hogy történt-e tiltott pártfinanszírozás, amelyért a Jobbiknak felelnie kell! A büntető törvénykönyvben megfelelő büntetések, kettő, illetve három évig terjedő büntetés is kiszabható erre a bűncselekményre, vagy pedig, amennyiben a Jobbik valóban egy vagyontalan és pénztelen alakulat, akkor pedig az adófizetési kötelezettségek hogyan teljesültek, ha ők nem fizették ki a vételárat. De az is látható, hogy a Jobbik kétségbeesett akcióit a népszerűség-csökkenés eredményezi, hiszen így próbálnak újból a felszínen maradni, ahogy látom, nemcsak gazdát és szponzort nyertek az eladó személyében, hanem egy aktivistát is (Derültség és taps a kormánypárti padsorokban.), aki valamelyik elmúlt éjszaka gyakorlatilag helyettesítve őket pluszfeladatokat vállalt, és további embereket buzdított erre a tevékenységre.

- Visszatérve az alapproblémára: nem gondolhatja a Jobbik komolyan, hogy az átláthatósági szabályokat úgy, mint alakulásukkor, most bevett parlamenti pártként továbbra is megszeghetik. (Közbeszólások a Jobbik soraiból, köztük: Csak a Fidesz! - Lophat, csalhat, hazudhat!) Be kell tartani önöknek is a törvényességet, és be kell tartaniuk a törvényeket! Magyarország jogállam, ha ezt nem teszik meg, akkor az illetékes hatóságok megfelelően eljárva bemutatják azt, hogy mi volt a tevékenység, és a megfelelő következményekkel számolniuk kell! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

BALLA GYÖRGY: - Képviselőtársaim! (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Keményen!) Ebből a plakátmizériából csak egy dolog látszik világosan (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Számodra!): Simicska Lajos szőröstül-bőröstül felvásárolta a Jobbikot! Ma már nem az önök gondolatai, hanem Simicska Lajos gondolatai játszanak akár jobbikos plakáton, akár magánszemély plakátján, akár Simicska Lajos plakáthelyén (Szilágyi György: Tűzd bele a Sorost is!), akár az önöknek átjátszott plakáthelyen. Az a helyzet, hogy ha jól láttam az utolsó jobbikos plakátot, saját kezűleg pingálta Veszprémben. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: És mit írt rá? - Derültség ugyanott.)

- A Jobbik azóta minden elvét feladta! Most nevetnek, de az a helyzet, hogy a Jobbik balra kacsingat, és Gyurcsány Ferenccel készül összeállni! Hogy ez hogyan történhet meg? Azon túl, Vona elnök úr, hogy a Jobbik a pénzért és a hatalomért mindenre képes (Derültség a Jobbik soraiban. - Közbeszólások a Jobbik soraiból: Mondja a Fidesz! - És te?), az a helyzet, hogy az ön névváltoztatásában kell keresni a megoldást, a Jobbik elnökét ugyanis régen Zázrivecznek hívták, ma meg Simicskának! (Felzúdulás a Jobbik soraiban. - Szilágyi György: Ügynök! Ügynök!) Köszönöm a figyelmüket! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

VÖLNER PÁL: - Kapcsolódva képviselő úr felvetéseihez: önmagában valóban a pártfinanszírozás vagy az adó-, költségvetési csalás is súlyos bűncselekmény, de ha végiggondoljuk, hogy milyen társadalmi, politikai következményei lehetnek, vajon hány listás helyet kell adnia a Jobbiknak a következő választásokon ezekért a támogatásokért cserébe? Hová züllik a politikai élet, ha pénzen lehet bevásárolni milliárdosoknak magukat? (Kunhalmi Ágnes: Hát ez az! - Dr. Szél Bernadett: Ajjaj!) Vagy bejuttatva a saját embereiket, milyen parancsokat fognak önök majd végrehajtani, mire készülnének a kormányzás során?

- Ha nem tudnak a jobbikosok ezekre a kérdésekre választ adni, az átláthatóságot nem tudják biztosítani, milyen kormányzatra számíthatna Magyarország, ha ez a fantazmagória beválna, amivel önök riogatnak? (Moraj a Jobbik soraiból. - Közbeszólások ugyanott: Atyaisten!) Köszönöm! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

- Hogyan segíti az egységes informatikai rendszer bevezetése az egészségügyet?

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ, (KDNP) : - Államtitkár Úr! Az egészségügyei ellátórendszer fejlesztése a szolgáltatást igénybe vevők és a benne dolgozók igényeire figyelemmel a kormány elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér kiépítését és bevezetését határozta el és azt a célt tűzte ki, hogy a szolgáltató a közfinanszírozott egészségügyi ellátásoknál 2017. november 1-jétől, a nem közfinanszírozott egészségügyi ellátásoknál pedig jövőre elérhetővé teszi ezt a rendszert.

- Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezette konzorcium felügyeletével kiépült az a biztonságos informatikai rendszer, amelyben az egészségügyi szolgáltatók összekapcsolásával a nekik létrehozott egységes kommunikációs tér jön létre. Ehhez 7,2 milliárd forintos informatikai fejlesztést kellett végrehajtani 191 közfinanszírozott egészségügyi intézményben, ami 10 ezer informatikai eszköz rendelkezésre bocsátását jelentette. Az idei évben már megkezdődhetett a szolgáltatási tér próbaüzeme, amivel a betegadatok elérhetővé válnak az ellátó intézmények, a háziorvosok, a gyógyszerészek és a mentőszolgálat számára.

- Államtitkár Úr! Kereszténydemokrata képviselőként az egészségügyi ellátórendszer fejlesztését kiemelt fontosságúnak tartom. A betegek adatkezelési jogát is szem előtt tartó új rendszerben a beteggel kapcsolatos minden fontos információ azonnal az orvos rendelkezésére állhat, aki így reményeink szerint pontosabb diagnózist állíthat fel. A kezelés is személyre szabottabb, gyorsabb és hatékonyabb lehet, elkerülhetővé válhatnak az ismételt, felesleges vizsgálatok, ami a beteg kényelmén és a gyorsabb gyógyuláson túl költséghatékonyabb működést tehet lehetővé. Ezért is kérdezem az államtitkár urat:

- Mik a próbaidőszak eddigi tapasztalatai, a látottak alapján mennyiben segíti az új rendszer az egészségügy egészének működését? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Az a célunk, hogy a betegek gyógyulását minden informatikai eszköz is segítse. Több mint 100 milliárd forint értékben vásároltunk különböző legkorszerűbb orvostechnológiai eszközöket, de emellett fontos, hogy ha egy beteg egy orvos elé kerül, akkor minden információ, ami az elmúlt öt évben róla keletkezett - és a következő években fog keletkezni -, rendelkezésre álljon. Ne legyen elveszett lelet, ne legyen elveszett recept, ne legyen semmilyen olyan diagnózis, amit adott esetben egy orvos nem tud megnézni akkor, amikor másodpercek alatt kell adott esetben döntést hoznia, és lehet, hogy nincsen idő arra, hogy újabb és újabb vizsgálatokra küldje a beteget. Ezért fontos, hogy így sokkal személyre szabottabb, sokkal gyorsabb kezelést kaphassanak a betegek.

- Mindenkinek az adatai, akár gyógyszerekkel kapcsolatos, akár diagnózissal kapcsolatos adatai ebbe az elektronikus térbe kerülnek fel, és ennek zajlott, ahogy ön is említette, idén tavasztól kezdve a próbaüzeme, ami augusztus közepéig tartott. Részt vettek benne kórházak, háziorvosok, patikák egyaránt, ez egy éles próbaüzem volt, mindenki maga is követhette a különböző fázisait.

- A betegeket közül 8574-en már be is léptek ebbe az elektronikus térbe, és ott különböző módosításokat, nyilatkozatokat tettek. A próbaüzem alatt 400 ezer receptet már e-receptként adtak ki, és 400 ezer ellátási dokumentum szintén ebbe a felhőalapú rendszerbe került be. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben éles üzemben tudtuk tesztelni, hibás adat az elektronikus egészségügyi térbe nem került be, ugyanakkor ezek a dokumentumok most már digitálisan mindenkinek hozzáférhetőek. Eddig 4722 háziorvos, 2705 gyógyszertár, valamint 315 járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmény került be a rendszerbe, csatlakozott hozzá. Ez azt jelenti, hogy az egészségügyi szolgáltatók 75-80 százaléka már készen áll arra, hogy novembertől minden adatszolgáltatás így történhessen meg, és minden adatot így lehessen szolgáltatni. Ha adott esetben valaki most már nem a recepttel megy be a patikába, hanem csak a személyi igazolványával és a taj-számával vagy csak az e-személyijével, ugyanúgy megkapja ezeket a gyógyszereket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ: - Államtitkár Úr! A legfontosabb dolog a magyar emberek és a magyar családok kiszolgálása, az, hogy gyors, kényelmes és biztonságos szolgáltatást kapjanak meg minden téren a magyar emberek. Azt gondolom, az egységes informatikai rendszer bevezetése is nagyon fontos eszköz, egy nagyon fontos program ezen céloknak a megvalósítása érdekében.

- Az ellenzék minden riogatása ellenére világos, hogy az egészségügyben is számos nagyon fontos eredmény született az elmúlt hat-hét esztendőben, számos fontos pozitív folyamat indulhatott el. A már említett kórházfejlesztések, amelyek 500 milliárdot tettek ki az elmúlt hét esztendőben; a bérfejlesztési programok, amelyek 400 milliárdos keretösszegben valósultak meg, és ez a mostani informatikai fejlesztés is egy nagyon fontos része az egészségügy megújításának. Reménység szerint, ha mindenütt elérhetővé válik, akkor ezen a területen sem lesznek hátrányos helyzetű térségek és hátrányos helyzetű emberek. Köszönöm megtisztelő válaszát! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE: - Képviselő Úr! Az is fontos szempont volt, hogy a kórházaknak, a patikáknak, a háziorvosi rendelőknek ne egy teljesen új rendszert kelljen megtanulniuk. Éppen ezért úgy építettük ki a rendszert, hogy az ott futó informatikai rendszerekre csatlakozik rá, nem kell tehát új felület, nem kell új tanulási folyamat.

- Az is nagyon fontos, hogy azok számára, akik a következő egy évben is, mondjuk, a szomszédjuknak vagy az édesanyjuknak, édesapjuknak, rokonuknak szeretnék kiváltani a receptjét a patikában, egy felírási igazolással erre lehetőségük lesz, tehát ha nem a beteg megy el a patikába, hanem valami más barát, ismerős, rokon, ami azért egyébként sok helyen nyilván szokás, és váltja ki helyette, akkor természetesen a továbbiakban is rendelkezésre áll az a papíralapú most már felírási igazolás, amelynek a birtokában a gyógyszert kiválthatja, a betegnek elviheti. Úgy gondoljuk, nagy mulasztás lenne, ha a legmodernebb technikai eszközöket nem vetnénk be a betegek gyógyítása érdekében is, ezért fontos, hogy ezen a téren is minden dokumentum rendelkezésre álljon, és senki se tudjon elveszíteni semmilyen, akár életmentés szempontjából is lényeges dokumentumot, vényt vagy bármilyen korábbi diagnózist. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Melyik a Jobbik igazi arca?

PÓCS JÁNOS, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Annak ellenére, hogy Vona elnök úr ellopta vagy inkább eladta a Jobbik lelkét, a cuki púder alatt még mindig megvan a párt régi arca, az igazi arc! Ez az arc azonban most nem a korábbi hagyományos szélsőjobbos ellenségképre tekint, hanem a nyugdíjasokra. Azt követően, hogy Vona elnök úr elfogadhatatlan véleményt nyilvánított a nyugdíjasokról, a párt hívei sorra öntötték az olajat a tűzre. Odáig fajult a dolog, hogy a Jobbik már a halottak emlékét is gyalázza!

- Nemrég jelent meg a Jobbik-pártsajtóban egy videó, amelyen egy idős néni fakadt dalra egy idősnapi rendezvényen. A felvételhez cikk is készült, amelyben a nénin élcelődtek. Jászladányon közszeretetnek örvendett az az idős hölgy, aki akkor, 2014-ben halálos betegen énekelt. Nemcsak ő, de mindenki tudta, hogy soha többé nem fog énekelni a közönség előtt, nem fog már többet szerepelni. Sajnos, még abban az évben elhunyt. Isten nyugosztalja! A cikkhez írt trágár kommentekből kiderült, hogy mindenki tisztában volt azzal, hogy a felvétel régi, sőt azzal is, hogy a rajta szereplő hölgy már nem él. A Jobbik pártmédiája mégsem riadt vissza attól, hogy a felvételt lejáratásra használja, kigúnyolva ezzel egy idős asszony politikai hitvallását, meggyalázva ezzel az ő emlékét!

- De ez nem csak a jobbikos közönség hangja! A Jobbik jászsági vezetője a mocskolódó kommenteket összességében viccesnek találta, és lájkolta a bejegyzést. Ráadásul Volner János frakcióvezető úr ahelyett, hogy töröltette volna, tovább terjesztette a videót, pedig akkor már a kívülállók számára is világos volt, hogy egy halott ember emlékét gyalázza, ahogy Volner frakcióvezető úr is ezt tette a kommentjében!

- Államtitkár Úr! Miért kerülhettek a nyugdíjasok a jobbikosok céltáblájára, és hogyan áll ki értük a kormány? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! A stílus maga az ember, tartja a régi magyar mondás. S így van ez, ha egy párt vezetője megengedhet magának egy ilyen stílust az idős emberekkel, a nyugdíjasokkal szemben, akkor bizony a párt képviselői, a párt tagjai is ezt fogják tenni. Ha egy pártnak minden csak politikai termék, és abból indul ki, hogy önmaga megvásárolható volt, akkor nyilván a szavazókról sem gondol mást, ők is megvásárolhatók.

- Az valóban sokakat megdöbbentett, hogy Vona Gábornak, a Jobbik elnökének a nemzeti ünnepeinkről az jutott eszébe, hogy hétköznapokon kedves bácsikák és nénikék magukból kivetkőzve ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel, ordibálnak trágárul, és hörgik fel a XX. század minden traumáját, majd úgy folytatja, hogy húzták maguk mögött a kis bevásárlókosarukat, és ne szépítsük, a szemeikben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig szennyvíz folyt!

- Minden része ennek, amikor remegő kezekről beszél, amikor maguk mögött húzott kis bevásárlókocsikról beszél, mind-mind annak a fajta tiszteletlenségnek, megvetésnek a szimbólumai, amelyek egy jóérzésű ember számára nyilván elfogadhatatlanok! S még a Jobbik szavazóinak többsége is úgy gondolja, hogy bocsánatot kellene kérnie Vona Gábornak ezekért a kijelentésekért! Amikor jöttek a házi politológusok és elmondták, hogy ez egy átgondolt terv és a fiatalok mobilizálását szolgálja, hogy a fiataloknak kell radikalizálódni és nem a nyugdíjasoknak. A Jobbiknak ezen a téren sem jönnek be a számításai, hiszen a fiataloknak is a többsége úgy gondolja, hogy ez sértő az idős emberekre nézve, hiába magyarázzák ezt a házi politológusok. Ez az, amikor egy párt gyurcsányabb akar lenni Gyurcsánynál, amikor mindennap valakit vagy megsérteni akar, vagy maga mögé akar csábítani egy-egy Facebook-bejegyzéssel, csak ezek nagyon-nagyon félresikerülnek, ráadásul a pártot is hiteltelenné teszik! Legújabban, amikor már marxista elvekkel is igyekszik az MSZP-ről éppen lecsurgó szavazókat is maga mögé állítani a Jobbik, ez már végképp a köpönyegforgatásnak egy szánalmas példája! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

PÓCS JÁNOS: - Államtitkár úr, köszönöm a válaszát! Ebből is láthatjuk, hogy a Jobbik pénzért és a hatalomért mindenre képes! Korábbi hangjukat eladták, most követik a gazdájuk, Simicska Lajos vállalhatatlan stílusát, amellyel újra és újra megbotránkoztatják a közvéleményt. Vajon mit mondhatnak azok az anyák, akik a kisgyermekeikkel elsétálnak egy összefirkált plakáthely előtt? És mit lehet mondani a jászsági nyugdíjasoknak? Még a sírban nyugvókat sem tisztelik, csak azért, mert nyugdíjasként hangot adtak a véleményüknek? Miért nem becsüli a Jobbik a tisztességben és munkában megöregedett magyar emberek véleményét? Miért nem kér Volner János elnézést a halottak emlékének megsértéséért? (Zaj a Jobbik soraiban.)

- Vona Elnök Úr! Volner Frakcióvezető Úr! A jászsági nyugdíjasok azt üzenik önöknek, hogy már nem kell bocsánatot kérni! Egy halott emlékének a meggyalázása már mindennek az alja! Még ha lenne is annyi tisztesség és bátorság önökben, hogy bocsánatot kérjenek, már fölösleges! (Taps a kormánypártok soraiban. - Zaj a Jobbik soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE: - Képviselő Úr! Szerintem a jobbikos képviselőknek is egyszerűbb lenne a bocsánatkérés, mint a folyamatos bekiabálás, a folyamatos fenyegetőzés ezen téma kapcsán. (Zaj a Jobbik soraiban.) Annyira kínosnak érezte a Jobbik is ezt, hogy rögtön be kellett dobnia egy másik témát, a választójog korlátozását, hogy a figyelmet elterelje erről. Két párt volt egyébként az elmúlt bő egy-két hónapban, amelyik a választójogot korlátozta volna: Vona Gábor pártja, a Jobbik - vagy inkább azt mondanám, hogy Simicska Lajos pártja, a Jobbik -, illetőleg Gyurcsány Ferenc pártja, a DK.

- Ez a két párt volt az, amelyik úgy gondolta, hogy a választások előtt fél évvel valamilyen módon csökkenteni kell a választásokon részt vevők számát. Ugyanakkor itt a parlamentben nem szavazta meg sem a Jobbik, sem a többi ellenzéki párt azokat a törvényeket, amelyek az idős embereknek nagy segítséget jelentettek. Ezek közül az egyik legfontosabb a „Nők 40”, de ugyanígy nem támogatták az áfacsökkentéseket, és elhibázottnak tartották, nem támogatták azokat a gazdasági döntéseket sem itt a parlamentben, amelyek révén most már megtermelődött az a nemzetiössztermék-növekedés, amely már nyugdíjprémiumot is jelent a nyugdíjasoknak. Ezeket önök elhibázottnak tartották, de a nyugdíjasoknak ebből nyugdíjprémiuma származik! (Taps a kormánypártok soraiban.)

