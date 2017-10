Magyarország lassan a saját lábára áll

Magyarország jövőjét már nemcsak Budapesten, hanem az ország minden pontján írják, a nyíregyházi beruházás is világos bizonyítéka annak, hogy Magyarország kezdi összeszedni magát – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Nyíregyházán, a Révész-Nyírlog Kft. új logisztikai központjának, Kelet-Magyarország legnagyobb logisztikai bázisának átadásán.

2017. október 11. 12:32

A miniszterelnök nagy magyar sikertörténetnek nevezte a beruházást, és kiemelte: az ország lassan a saját lábára áll, minden héten egy-egy új beruházás-fejlesztés újabb visszajelzés arról, hogy a munkának van értelme.

Amíg Magyarországon ilyen vállalkozók vannak, nincs miért aggódni – mondta, a Révész-Nyírlog Kft. tulajdonosaira utalva.

Orbán Viktor gratulált a beruházáshoz, amelyet mintegy 9 milliárd forintból 10 hónap alatt valósított meg a magyar tulajdonú családi vállalkozás.

A miniszterelnök beszédében emlékeztetett, a rendszerváltás első időszaka, a piacgazdaságra történő átmenet nagyon nehéz időszak volt Magyarország történetében, sokan egy "fabatkát sem" adtak volna ezért az országért. A 2008-2009-es válság lényegében földre vitte a magyar nemzetgazdaságot, kevesen gondolták, hogy ebből lesz valami. A mai esemény is annak a bizonyítéka - folytatta Orbán Viktor -, hogy Magyarország feltápászkodott, lassan saját lábára áll.



"Szeretném, hogy Magyarország minden nagyvárosa olyan jó állapotban lenne és olyan szép fejlődési perspektívák előtt állna, mint amilyenek előtt Nyíregyháza áll" - jelentette ki a kormányfő.



A társaság tulajdonosára, Révész Bálintra utalva miniszterelnök azt mondta, a mai magyar tőketulajdonosok, vállalkozók, a sikeres üzletemberek között nagy számban vannak ott azok, akik a 80-as években legalulról kezdték a pályát. Ha ezek az emberek nem lennének, a magyar nemzetgazdaság kizárólag külföldi tulajdonú cégekből állna - rögzítette. Mint mondta, ők jelentik azt a csoportot, akik ma is "törik az utat és hátukon viszik az országot", szavai szerint amíg ilyen emberek vannak, addig a magyar gazdaságnak nincs miért aggódnia.



Orbán Viktor kifejtette, a magyar gazdaság tekintélyes részét ma külföldi vállalkozások adják, akikre szüksége van az országnak, de - mint fogalmazott - a "szívünkhöz legközelebb" mégis a magyar vállalkozások állnak. A Révész cégcsoport és a francia gumiabroncsgyártó óriáscég, a Michelin üzleti kapcsolatára utalva a miniszterelnök megnyugtató érzésnek nevezte, hogy Nyíregyházán a magyar tulajdonú vállalkozások és a külföldi nagy cégek képesek együttműködni. Aláhúzta, a magyar kézben lévő cégek és a külföldi beruházások nem ellenfelei egymásnak, mivel ugyanannak a magyar nemzetgazdaságnak a részei, a közöttük lévő együttműködés a fejlődés kulcsa.



Az exportmutatókra kitérve azt mondta, logisztika nélkül nincs exportteljesítmény, idén pedig várhatóan "rekordgyanús" magasságba emelkedik a magyar export teljesítménye. Orbán Viktor hozzátette, ennek nagy részét ugyan szintén a külföldi cégek adják, de egyre növekvő arányban a hazai cégek is közreműködnek az export előállításában és - logisztikai partnerként - annak lebonyolításában.



A családi vállalkozásoknak az emberek is fontosak, és sokat törődnek közvetlen környezetükkel, a velük egy településen élőkkel - utalt a miniszterelnök a cégcsoport nyíregyházi köz- és sportéleti szerepvállalására. Ma már a magyar állam nem lenne képes kiszolgálni tízmillió magyar ember kulturális-, szabadidős-, egészségügyi- vagy sportszükségleteit, ha nem lennének azok a családi kézben lévő vállalkozások, akik jelentős részt vállalnak át ezekből a feladatokból - jelentette ki.



Ha a kormányon múlik, hosszú ideig fenn fognak maradni fognak azok a gazdasági keretek, amelyekben vállalkozásokat lehet indítani, fejleszteni és beruházni - rögzítette a kormányfő arra kérve a magyarokat, hogy jövőre "higgadtan, nyugodtan" értékeljék az ország helyzetét és ha eljön a pillanat, hozzanak egy ésszerű, bölcs döntést arról, hogyan folytassuk az életünket.

Orbán Viktor miniszterelnök és Révész Bálint, a Révész Cégcsoport tulajdonosa átadja a Révész-Nyírlog Kft. új logisztikai központját Nyíregyházán 2017. október 11-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Átadták a Révész Cégcsoport több mint 9 milliárd forintból felépített új logisztikai központját szerdán Nyíregyházán.

A Révész Logisztikai Holding Zrt. tulajdonában lévő Révész-Nyírlog Logisztikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által megvalósított beruházást a magyar állam 594 millió forint közvetlen támogatással, valamint adókedvezményekkel segítette.



A fejlesztés révén egy több mint 52 ezer négyzetméter alapterületű logisztikai központ jött létre, területén raktárcsarnokkal, irodaházzal és kiszolgáló helyiségekkel. A társaság a projektben 85 munkavállaló foglalkoztatását vállalta.



A most felépített logisztikai központtal együtt több mint 260 ezer négyzetméter raktárkapacitás áll a cégcsoport rendelkezésére.

Az átadáson felszólaló Orbán Viktor miniszterelnök előtt Székely Zsolt, a holding vezérigazgatója elmondta, a cégcsoport tevékenységét szállítmányozással kezdte, majd a piaci kihívásokra adott válaszként elkezdett raktárak építésével is foglalkozni és idén júliusban átlépte a 200 ezer négyzetméter saját tulajdonú raktárfelületet. A magyar tulajdonú és irányítású cégcsoport ötszáz kamionnal, hatszáz munkavállalóval Magyarország piacvezető logisztikai-szállítmányozó cége, és európai viszonylatban is az első tízbe tartozik - tette hozzá.



A logisztikai központ a nyírségi megyeszékhely határában lévő ipari park 14 hektáros területén kapott helyet.



Kovács Ferenc, Nyíregyháza Fidesz-KDNP-s polgármestere az átadáson arról beszélt, a város egy modern, fiatalos, folyamatosan fejlődő település, ahol olyan gazdasági beruházások történnek, amelyek európai szinten is jelentőséggel bírnak. Ez a beruházás a legjobb helyen van, a fejlesztéssel nemcsak a cégcsoport, hanem a város és a magyar gazdaság is erősödik - fűzte hozzá a városvezető.



Hotelek épülnek, turisztikai beruházások kezdődtek Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn, hamarosan kezdődhet a nyugati elkerülő út építése, ami 2020-ra készülhet el, illetve városi infrastrukturális beruházások kezdődtek el - sorolta Kovács Ferenc.



Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára beszédében azt mondta, Nyíregyháza az utóbbi időben rendkívül gyorsan fejlődik és képes magára felhívni az egész ország és Európa figyelmét is. Láthatjuk, hogy a turisztikai, kulturális, sport és oktatási területeken túl a gazdasági élet is jelentős fejlődésnek indult Magyarországon - fogalmazott az államtitkár.



A Révész cégcsoport működését a Révész Logisztikai Holding Zrt. klasszikus pénzügyi holdingként felügyeli, közúti szállítmányozási és árufuvarozási feladatokkal a Révész Trans Kft., a Lerton Trans Kft. és a Révész Automotive Trans Kft. foglalkozik.



A csoport logisztikai profiljába a Nyíregyháza Logistic Centrum Kft. és a Révész-Nyírlog Kft. tartozik, a pénzügyi és az egyéb szolgáltatásokért a Révész Autó Kft., a német és román leányvállalat, a Révész GmbH. és a Révész Románia S.R.L, illetve a Révész Logisztikai Holding Zrt. felel.

Gumiabroncsokat rakodnak targoncával a Révész-Nyírlog Kft. újonnan átadott logisztikai központjában Nyíregyházán 2017. október 11-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt







MTI