Tarlós: a népszavazás csak időhúzásra jó

A főpolgármester szerint a Kúria által hitelesített, a római-parti mobilgát megépítésével kapcsolatos népszavazási kérdésre adott válasz "semmiféle utasítást" nem adna a védmű nyomvonalára vonatkozóan.

2017. október 11. 13:16

Tarlós István szerdai budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a Kúria lehetővé tette a népszavazást a római-parti védmű ügyében, "nekem ezzel nincsen különösebb bajom", majd meggondoljuk, hogy mi a teendőnk.



A hitelesített népszavazási kérdésből semmi nem következik, a kérdésre adott válasz "semmiféle utasítást" nem ad a nyomvonal helyére vonatkozóan - jelentette ki Tarlós István. Felvetette: miért nem tudják a kérdést feltevők azt vállalni, amit akarnak. Miért nem azt a kérdést teszik fel: akarják-e, hogy a Nánási út-Királyok útja nyomvonalon épüljön fel a védmű - fogalmazott.



Szerinte a hitelesített népszavazási kérdés csak időhúzásra jó, és azért nem az előbbi kérdést teszik fel, mert "ők maguk is sejtik, hogy erre nem kapnának már pozitív választ".



A Kúria által hitelesített kérdés úgy szól, "Egyetért-e Ön azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés helyezze hatályon kívül a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi létesítményének nyomvonalával kapcsolatban hozott 229/2017. (IV.5.) számú határozatát?"



A közgyűlés ebben a határozatában azt mondta ki, hogy "a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmét szolgáló árvízvédelmi létesítmény a Duna-part menti nyomvonalon, továbbá a Barát-patak és az Aranyhegyi-patak mentén kerüljön megvalósításra".



Tarlós István szerdán arról beszélt, hogy a Kúria meghatározó módon arra alapozta a döntését, hogy a Fővárosi Választási Bizottság "ügyetlenül és szakszerűtlenül érvelt". Alapjában ennek szól a döntés, nem pedig magának a kérdésnek - mondta.



Szólt arról is, hogy a budapesti szintű érvényes népszavazáshoz 700 ezer érvényes szavazat kellene. Az érvényesség esélyei kapcsán megjegyezte, a legutóbbi önkormányzati választáson 600 ezren vettek részt.



Tarlós István kitért arra is: a Fővárosi Közgyűlés 2009-ben döntött arról, hogy hogy a parton képzeli el a római-parti védműt és elutasította a Nánási út-Királyok útja nyomvonalat. Akik akkor és most is bent ülnek a közgyűlésben, azok most "eszelősen támogatják azt a megoldást, (...) amit korábban elutasítottak" - mondta.



A főpolgármester közölte továbbá, hogy a Lányi András író, filozófus által készítetett, a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmére vonatkozó, a római-parti tervezett védmű part menti változatát ellenző javaslat öt-hat szakvéleménnyel áll szemben.

MTI