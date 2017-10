Sétáljunk sokat, mert a séta is sport

Az egyik legegyszerűbb mozgásforma, amiről talán nem is gondolnánk, hogy mennyire hasznos is lehet az egészségünk szempontjából. És persze a fogyókúránkat is feldobhatjuk egy kicsit több sétával. Akár az utcán, a közeli parkban vagy egy hétvégi kiránduláson.

2017. október 15. 17:13