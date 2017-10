Tárt karokkal várják a jövő mozdonyvezetőit

Számos cég szenved a képzett munkaerő hiánya miatt a logisztikai ágazatban is, azonban kevesen áldoznak figyelmet, munkát, pénzt a következő generációk képzésére. A Rail Cargo Hungaria mind a szakképzésben, mind a felsőfokú oktatásban távlatos gondolkodással ért el sikereket. Kovács Imrének, a cég igazgatósága elnökének a Debreceni Egyetem a közelmúltban címzetes egyetemi tanári címet adományozott.

A vasúti ágazat speciális helyzetben van a munkaerő-utánpótlás szempontjából. Egyfelől sajátos képzési szükséglete miatt a szokásosnál hosszabb időt igényel, mire a pályakezdőkből munkatárs válik, másfelől kevéssé érvényesül a nyugat-európai vasúttársaságok elszívóhatása, mert az egyes országok eltérő utasításrendszere és vezénylési nyelve ennek gátat szab – mondta a Magyar Idők kérdésére Kovács Imre. Az osztrák Rail Cargo Austria magyar leányvállalatának első számú vezetője szerint a leendő vasutasok speciális körből kerülnek ki. Többnyire vasutascsaládok leszármazottai, akiket nem kell meggyőzni a terület érdekességéről vagy szépségéről.

– A jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben középfokú végzettségű, szakképzett és nyelvtudással rendelkező mozdonyvezetőkre, kocsivizsgálókra van a legnagyobb szükség – mondta Kovács Imre. Mivel a rendszerváltás óta eltelt években az állami szakképzés megszűnt, a Rail Cargo Hungaria (RCH) megállapodást kötött a szekszárdi szakképzési centrummal, illetve a dombóvári Apáczai Csere János Szakgimnáziummal kocsivizsgáló-képzésről érettségizett fiatalok számára. Aki pedig – gyermekkori álmát megvalósítva – mozdonyvezető szeretne lenni, az a dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskolában akár ösztöndíjjal is bekapcsolódhat a képzésbe.

– Amíg még nem végeztek az iskolában a leendő vasutasok, a felsőfokú képzésben már kézzelfogható sikereket ért el az RCH – mondta Kovács Imre. A Debreceni Egyetemmel 2014-ben kezdődött meg az együttműködésük, amikor a gazdálkodástudományi karon a felsőfokú vasúti árufuvarozási ismereteket önálló, választható tantárgyként kezdték oktatni kreditpontos képzésként. Az első szemeszter 2014 őszén kezdődött, a hallgatókat és az oktatás keretfeltételeit az egyetem, a tananyagot és az oktatókat az RCH biztosította.

A vasúti árufuvarozás menedzsment tantárgytól azt remélik, mondta Kovács Imre, hogy az elöregedő vasutasság utánpótlásáról gondoskodik. Ez a reményük be is válik, mert egy-egy évfolyamon tucatnyi hallgató vesz részt a képzésben, és az RCH-nál már dolgozik két olyan kolléga, aki Debrecenben kapott diplomát. Egyébként 2017 tavaszától kezdve a társaság szakemberei oktatnak a Dunaújvárosi Egyetemen is. A vasúti árufuvarozási járművek tantárgyat elsősorban gépészmérnök-hallgatóknak hirdették meg.

Az oktatásban a magyar piacvezető vasúttársaság vezető szakemberei is tevékenyen részt vesznek, még maga Kovács Imre is vállal előadásokat. A sikeres együttműködésnek tudható be, hogy a Debreceni Egyetem szenátusa címzetes egyetemi tanári címet adományozott a legnagyobb hazai vasúti áruszállító vállalat első emberének.

Az említett képzések mellett gyakornoki programot is kínál az RCH olyan pályakezdő diplomásoknak, akik jól beszélnek németül és angolul, és érdeklődnek a vasúti áruszállítás, szállítmányozás iránt. A legtehetségesebbek előtt nyitva áll a lehetőség, az osztrák anyavállalaton belül Berlintől Isztambulig nemzetközi környezetben élhetnek és dolgozhatnak. Az egyetemistáknak pedig duális képzés lehetőségét kínálja fel a cég, erre a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatóinak van módjuk. Jelenleg az RCH-nál hét gyakornok és 11 duális képzésben tanuló egyetemista dolgozik.

