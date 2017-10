Orbán: Egy átjárható, bejárható Európában hiszünk

Az új komáromi Duna-híd legyen annak a jelképe, hogy mi megvédjük Európa külső határait és továbbra is nyitva tartjuk a belső határokat - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a komáromi Monostori erődben a új Duna-híd építésének megkezdése alkalmából rendezett ünnepségen, ahol a szlovák miniszterelnökkel közösen mutatták be a híd terveit.

2017. október 17. 16:10

Hozzátette: a híd építése bizonyíték arra, hogy szlovákok és magyarok európai polgárként átjárható, bejárható Európában hisznek.



A visegrádi együttműködés erős alapokon nyugszik, mert olyan vezetők állnak a közép-európai országok élén, akik a saját hazájukon túl Közép-Európában is gondolkodnak - jelentette ki.



"Nekünk meggyőződésünk, hogy aki Közép-Európában gondolkodik és cselekszik, az jót tesz mind a négy visegrádi országnak, és jót tesz egész Európának is" - mondta a miniszterelnök. Hozzátette, ennek is köszönhető, hogy az elmúlt időszakban Szlovákia és Magyarország megtalálta az együttműködés közös pilléreit a politikában és a gazdaságban.



Orbán Viktor kijelentette, a két nemzet akkor lehet még sikeresebb, ha közös határai mentén újabb és újabb kapcsolatokat hoz létre. Ennek legnagyobb nyertesei a két ország határán lévő települések és az ott élő emberek lesznek.



A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy az elmúlt három évben hat új kapcsolat épült ki Szlovákia és Magyarország között. A teherkomp átadásával tíz kilométerre csökkent a határátlépési pontok közötti távolság. Megjegyezte ugyanakkor, hogy ez még mindig messze van a Nyugat-Európában megszokott 2-4 kilométeres távolságtól, úgyhogy "sok munkánk lesz még a jövőben", majd köszönetet mondott Robert Ficónak az elmúlt években végzett közös munkáért.



Az új átkelőt a H-M DUNAHÍD Konzorcium építheti meg, melynek tagjai, a Hídépítő Zrt., és a Mészáros és Mészáros Kft. A kivitelezés nettó összege 91,2 millió euró, mintegy 28,6 milliárd forint. Az új híd és a hozzá csatlakozó útszakaszok forgalomba helyezése 2019 őszére várható.



Az új közúti híd megépítése után a teherforgalom az M1 autópályától a települések érintése nélkül érheti el a szlovák határt, így jelentősen mérséklődik a lakott területek zaj- és környezeti terhelése, illetve gyorsabbá és biztonságosabbá válik az átkelés.



A 600 méter hosszú hídon kétszer egysávos főút vezet át, valamint kerékpárutat és gyalogos járdát, illetve közvilágítást is kialakítanak. Az egyedi szerkezet miatt a pilon és a kábelek díszkivilágítást kapnak.



A hídszerkezet egy egypilonos, ferdekábeles híd, ortotróp acél pályalemezzel. A híd öt nyílásból áll, melyek közül három a meder felett, kettő pedig a szlovák oldali ártéren lesz. A pilon magassága az útpálya felett 94,5 méter.



A kivitelezés koordinátora Magyarország, a projekt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a szlovák Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. és szlovák közútkezelő társaság, a Slovenska správa ciest (SSC) beruházásban valósul meg, uniós, szlovák és magyar források felhasználásával.



A kétoldali közúti csatlakozás két külön beruházásban épül meg, a Magyarországon tervezett út a 131 sz. főút, Komárom déli elkerülő úthoz csatlakozna. Ezen a szakaszon két körforgalom és két kisebb híd lesz. Ezek kiviteli közbeszerzési eljárása folyamatban van, sikeres eljárás esetén júniusban várható eredményhirdetés.



A NIF Zrt. korábbi tájékoztatása szerint az új Duna-híd a meglévő vasúti hídtól 170 méterrel nyugatra épül meg. Jelenleg a kamionok korlátozás nélkül Vámosszabadi felől 53, míg Parassapuszta felől 180 kilométeres kerülővel haladhatnak át a magyar és szlovák határon.



A tervezett komáromi hídhoz hasonló felfüggesztett, egyoldalas híd csak Kanadában található. A pozsonyi Apollo híd után ez lesz Szlovákia második legnagyobb hídja.

Robert Fico szlovák kormányfő beszédet mond, mellette Orbán Viktor miniszterelnök az új komáromi Duna-híd látványterve előtt az alapkőletételi ünnepségen 2017. október 17-én. MTI Fotó: Máthé Zoltán

Fico: az új Duna híd jelképezi a szlovák-magyar kapcsolatok javulását

Korábban soha nem voltak olyan jók a szlovák-magyar kapcsolatok, mint most, és az új Duna híd jelképe lehet annak, hogy ezeknek a kapcsolatoknak a jobbá tételét mindkét fél komolyan veszi - jelentette ki Robert Fico szlovák kormányfő a Komáromot a felvidéki Révkomárommal összekötő új Duna híd építésének megkezdése alkalmából rendezett ünnepségen Komáromban kedden.

A szlovák kormányfő beszédében felidézte: a jelenlegi híd még az Osztrák-Magyar monarchia idejében épült. Kijelentette: bízik benne, hogy az új híd, amelyet most a magyarok és a szlovákok közösen felépítenek, legalább annyi ideig szolgál majd, mint az, amelynek a feladatait átveszi.

Robert Fico hangsúlyozta, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok javulásáért jelentős részben Orbán Viktor magyar kormányfőt illeti a köszönet. Hozzátette: "azt szeretném, hogy ez az új híd jelképe legyen annak, hogy mennyire komolyan vesszük a szlovák-magyar kapcsolatok még jobbá tételét." Megjegyezte, ritkán látni, hogy politikusok tartják magukat a szavaikhoz, de ez a magyar és a szlovák kormányfők között az utóbbi években már hagyománnyá vált.



Az ünnepségen, amelyen bemutatták az új Duna-híd látványtervét is, Robert Fico azt is kijelentette: nem akar előre inni a medve bőrére, de hiszi, hogy a híd a tervezett időpontra elkészül.



Robert Fico több olyan közös álláspontot is megemlített, amelyekben szavai szerint mindkét kormányfő véleménye megingathatatlan. Európa jövőjét tekintve a külső határok védelmének alapfontosságúnak kell lennie, ugyanakkor a belső határok nyitottságával kapcsolatban tett ígéreteket nem szabad megszegni; a közös Európáról pedig közösen kell döntéseket hozni, úgy, hogy közben tiszteletben kell tartani az egyes tagállamok különlegességeit - sorolta.



Komáromot és a felvidéki Révkomáromot jelenleg egy vasúti híd mellett csak egy közúti híd köti össze. Az új komáromi Duna-híd építése 2012-re nyúlik vissza, megépítéséről a magyar és a szlovák kormány akkor írt alá szándéknyilatkozatot. A híd építési engedélyeit 2014-ben adták ki az illetékes hivatalok, a projekt 2015-ben nyert részfinanszírozási támogatást az Európát összekötő eszköz (CEF) nevet viselő uniós alapból. A híd befejezését 2019 végére tervezik. A jelenleg hatályos ütemterv szerint jövő júniusra készülhetnek el tartópillérei, amit az acélkonstrukció szerelése követ majd.



Az új 600 méteresre tervezett Duna híd nehéz járművek és munkagépek áthaladását is lehetővé teszi majd. A beruházás, amelynek megvalósítói a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. valamint a Szlovák Útfelügyelet (SSC), azáltal, hogy a hídról levezető közutak elkerülik a két város központjait, biztonságosabbá, dinamikusabbá és a város lakói számára komfortosabbá teszi a közlekedést is.



A háttérben az épülő új komáromi Duna-híd pillérei a szlovákiai Révkomáromban 2017. október 17-én. MTI Fotó: Máthé Zoltán

MTI