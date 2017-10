Dörgött, villámlott…

KDNP: Soros Brüsszelből támad, Magyarország helyben segít! MSZP: Igazságos Magyarországot! Jobbik: Mi vagyunk az egyetlen kihívó! LMP: A kormány legnagyobb ellensége a valóság! Fidesz: Megilleti-e a kormányt a véleménynyilvánítás szabadsága

2017. október 18. 17:21

Szolidnak aligha mondható napirend előtti felszólalások köszöntötték e héten is a Tisztelt Házat. A retorika lángján lobogva, népszerűséget, hangulatot, irigységet és sanda utálatot is bőségesen jeleztek.

A mentelmi jog híján a durvább megállapításokat, reagálásokat, bekiabálásokat mellőzve, a ”szerényebbeket” viszont itt-ott jelezve, tallóztuk szónoklataikat.

Soros Brüsszelből támad, Magyarország helyben segít!

RÉTVÁRI BENCE, (KDNP): - Képviselőtársaim! Azokról az emberekről szeretnék beszélni, akiket világszerte a hitük miatt üldöznek, és akikkel kapcsolatban Magyarország az első világkonferenciát tartotta. Az első olyan világkonferenciát, amit egy állam szervez. A keleti keresztények sorsa azért fontos szerintem mindnyájunk számára, mert egyrészről egyfajta emberségi küszöb, hogy mennyire tudunk nekik segíteni, mennyire vesszük figyelembe az ő problémáikat, másrészről pedig egy intő jel mindnyájunk számára, hiszen ami ma történik a keleti keresztényekkel, lehet, hogy a következő generáció során itt, Európában is megtörténhet az itteni keresztényekkel. Azt láthatjuk, hogy sokan Nyugat-Európában süketek és vakok a keleti keresztények problémáira, az ottani üldöztetésre, a kivégzésekre, az elűzetésekre. Talán azért süketek és vakok, hogy némák maradhassanak, és ne kelljen cselekedniük a keleti keresztények védelme érdekében.

- Magyarország politikája ezen a területen egyfajta piramishoz is hasonlítható. A piramis alján, a legszélesebb részen van a határvédelem, a biztonság szavatolása; ezt követi a ”Hungary Helps program”, amely minden segítségre szorulónak igyekszik a világ minden táján segítséget nyújtani; a piramis csúcsán pedig a hozzánk legközelebb állók és leginkább üldözöttek, az üldözött keresztények megsegítése található.

- Mindenki tudja és ismeri: Magyarország ellen Brüsszelből támadást indítottak a kötelező kvóta szerinti áttelepítése érdekében. Miközben elindították ezt az eljárást, és Magyarországot bíróság elé citálták, nem is vették észre, nem is akarták figyelembe venni, hogy az elmúlt fél évben Magyarország a közel-keleti térségben, elsősorban Irakban és Libanonban ezer család lakhatásáról gondoskodott. Helyi szereplőkkel együttműködve ezer családnak építettük újjá vagy építettük fel a házát, - ők vissza tudtak térni. Az elmúlt héten azok az egyházi vezetők, akik itt voltak Budapesten, itt voltak Magyarországon, beszámoltak ezekről a támogatásokról, beszámoltak ezek megvalósulásáról, és elmondták, hogy ez működik, ez sikeres.

- Képviselőtársaim! Egyetlenegy keleti egyházi vezető sem kérte azt, hogy tömegesen a Közel-Keletről automatikusan, csatornákon keresztül, kvóta szerint embereket telepítsünk Keletről Európába. Senki sem kért egymillió főt évente, senki sem kérte a jogi szabályozásnak a felpuhítását, senki sem kérte a kerítésnek a lebontását. Ezek az emberek mind azokból a válságrégiókból érkeztek, ahonnan a migráció elindult, és egyikőjük sem kérte Európától a tömeges, kvóta szerinti áttelepítési mechanizmusnak a bevezetését. Megköszönték viszont azt a támogatást, amiből ezer családnak - ami nyilván sok-sok ezer főt jelent - vissza tudták adni a reményt! Jóval több embernek biztosította tehát Magyarország az elmúlt fél-egy évben az élet újrakezdési lehetőségét, valamelyest szociális biztonságot, legalábbis lakhatási biztonságot, mint amelyről az egész kvótaeljárás Magyarországgal szemben szól. És míg a kvótaügyben bebizonyosodott, hogy a kvóta működésképtelen, addig a libanoni és iraki házépítésekről, egy teljes településnek az újjáépítéséről bebizonyosodott, hogy működik.

- Ez egy olyan alternatíva a kötelező kvótákkal szemben vagy azok mellett, amelyek valós segítséget nyújtanak rövid távon. Magyarország fél év alatt sikereket tudott elérni, amelyet már most visszajeleztek az egyházi vezetők. Magyarország nem nagy nemzetközi projektekben vett részt, hanem közvetlenül, azt is mondhatom, hogy talajközelbe küldte ezeket a támogatásokat azoknak a közösségi vezetőknek, akik ott vannak a terepen. Éppen ezért működik, hiszen nem nagy nemzetközi együttműködésben valósul meg, hanem közvetlen támogatásban a helyi egyházi vezetők számára, és ezer családnak segítséget is jelentett.

- Képviselőtársaim! Az ENSZ és a Világbank jelentései szerint körülbelül 3 milliárd ember él a Földön, akik 2 dollárnál kevesebből kell hogy megéljenek egy nap. Ők minősülnek a legszélesebb körben szegénynek. Nekik évente körülbelül 80 millió gyermekük születik, így 80 millióval nő évente azoknak a száma, akik mélyszegénységben élnek világszerte. Egymillió embernek az Európába telepítése, egymillió embernek az USA-ba telepítése a szegénységben élő újszülöttek 98 százaléka számára semmilyen megoldást, semmilyen lehetőséget nem ad. Egyetlenegy lehetőség van: hogyha nem mi mondjuk meg, hogy hogyan kell segítenünk, hanem az ott lévőket kérdezzük meg, ők pedig a helyben segítés politikáját kérték tőlünk. Ha valaki a világon a keresztényüldözés ellen és a szegénység ellen akar küzdeni, akkor a ”Hungary Helps program” mintájára helyben segít. Magyarország az elmúlt egy évben bizonyított, amit az a konferencia is megerősített, amit múlt héten tartottunk Budapesten. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Igazságos Magyarországot!

TÓTH BERTALAN, (MSZP): - Képviselőtársaim! Holnap lesz 25 éve, hogy az ENSZ Közgyűlése október 17-ét a szegénység elleni küzdelem napjává nyilvánította. Ez a nap a szegénység és a nyomor felszámolásának szükségességéről szól, erre hívja fel a figyelmet, arra a küzdelemre, amely szemmel láthatólag a Fideszt nem érdekli! Nem, hiszen emlékezhetünk Lázár János szavaira, aki úgy fogalmazott: akinek nincs semmije, az annyit is ér! Mert a jelenlegi miniszterelnök, mint egyfajta Don Quijote - vagy Sancho Panza -, inkább küzd a saját kitalált démonaival: Brüsszellel, Sorossal, nihilistákkal, kommunistákkal, alpinistákkal, biciklistákkal, Erős Pistákkal, - már nem nagyon tudjuk követni. Olyannyira értelmetlen ügyek ezek, hogy még az önök frakcióvezetője, Gulyás Gergely sem tudja megvédeni a nemzeti konzultációnak csúfolt gyűlöletkampányukat, és két jeles volt miniszterük, Martonyi János és Stumpf István is kritizálja a kormányt, sőt Navracsics Tibor, az önök volt vezetője is cáfolja azokat az állításokat, amelyek a konzultációban szerepelnek. Ezekre az ostoba és teljesen értelmetlen ügyekre az önök nem stróman háttérembereinél - köztük Rogán Antal szomszédjánál - több mint százmilliárd forintot költöttek el, miközben az elmúlt hét és fél évben az adóforintokból kevesebbet költöttek egészségügyre, oktatásra, jóléti vagy szociális kiadásokra.

- Képviselőtársaim! Ha valaminek van értelme, akkor az a szegénység elleni küzdelem. No de nem abban az értelemben, ahogy ezt önök teszik, hogy a saját családjuk vagyoni helyzetére gondolnak - ahogy láthatjuk, most már az Orbán-családban is az „off-soros” terv éppen kialakulóban van. Mert az államilag szervezett maffiahálózat családtagjai nem szegények. Mindenki pontosan látja az urizáló fideszes elit életét, a helikopterezés iránti vágyukat, az EU-s pénzek lerablását, látjuk Mengyi Rolandot, Simonka Györgyöt, Farkas Flóriánt, látjuk a képmutatást és a rongyrázást! De látjuk azt is, hogy a kiváltságosok kormánya az elmúlt nyolc évben tovább mélyítette a magyar társadalomban meglévő különbségeket. Azoknak adott többet, akiknek amúgy is több van! A nyugdíjrendszer szétverésével, a magánnyugdíjpénzek lenyúlásával, a korai nyugdíjba vonulás lehetőségének elvételével, a rokkantnyugdíjak megszüntetésével több ezer ember vagyoni helyzetét lehetetlenítették el, jövedelmi helyzetét bizonytalanították el. A családtámogatásokból azok kapnak többet, akiknek amúgy is több van! Nem véletlenül beszélnek közgazdászok, szociológusok dolgozói szegénységről, gyermekszegénységről, fiatalok munkanélküliségéről, lakhatási válságról, az oktatás szétveréséről, az egészségügy tragikus helyzetéről, a fogyatékkal élők kiszolgáltatottságáról, vagy az elszegényedő, magára hagyott idős emberekről.

- Képviselőtársaim! Ezért mondjuk azt, hogy tegyünk igazságot! Önöknek 2018-ban menniük kell! Menniük kell, mert havonta ezer családot raknak ki az utcára! Százezer család nem tudja fizetni a jelzáloghitelét! 2010 óta sem a családi pótlék, sem a minimálnyugdíj nem emelkedett egy fillérrel sem! Mészáros „nem stróman” Lőrincnek 11 millió forintos az órabére, még akkor is, ha alszik, mindeközben ápolók és tanárok nem tudnak megélni a fizetésükből! Megszüntették a minimálbér adómentességét, és odaadták a gazdagoknak! Egymillió magyar ember nem tudja befűteni a lakását! Kétmillió magyar embernek van rezsitartozása! Kétmillió nyugdíjas több mint fele százezer forint alatti nyugellátásban részesül!

- Képviselőtársaim! A magyar embereknek biztos megélhetésre van szükségük! Egy igazságos Magyarországra van szükségük! Gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek, időseknek egyaránt! Ezért teszünk igazságot 2018-ban! Igen, igazságot teszünk a fizetések terén! Igazságot teszünk a nyugdíjak terén, megduplázzuk a nyugdíjminimumot, felzárkóztatjuk a százezer forint alatti nyugdíjakat! Igazságot teszünk az energiaszámlákban, harmadával csökkentjük a kisfogyasztók gázszámláját, és nem hagyjuk fűtetlen lakásokban megfagyni az egyedülálló idős embereket! Előre, közös jövőnkért, egy igazságos Magyarországért! (Taps az MSZP soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Tisztelt Ház! Ma sem maradt el a baloldal felszólalásából a bevándorlási kérdés elbagatellizálása, amikor Erős Pistához és hasonló komoly dolgokhoz hasonlította a képviselő úr azt a veszélyt, amely Magyarországra és egész Európára ugyanúgy leselkedik. (Gőgös Zoltán: Nincs Soros-terv, ezt te is tudod, ugye?) Úgy látszik, hiába a német választások eredménye, hiába az osztrák választások eredménye, ezt nem veszi észre az MSZP, és továbbra is bagatellizálni igyekszik ezt az egész kérdést. (Közbeszólás az MSZP soraiból.)

- Arra már az elmúlt évszázadokban sokszor volt példa, hogy adott esetben magyarok labanc politikát folytattak, de hogy a labancok elkezdjenek kuruc politikát folytatni, és egy egyértelmű politikai fordulat következzen be egy osztrák választáson, amelyben, úgy látszik, az osztrákok a választás után még több javaslatot fognak a magyar álláspontból magukévá tenni, erre a történelemben nem volt még példa. Nem volt példa a labancok kurucosodására, de az MSZP ezt nem veszi észre, hanem továbbmegy azon az úton, amit korábban is követett, és elbagatellizálta a bevándorlást, nem védte meg Magyarországot!

- Képviselő Úr! Szociális érzékenységről beszélni abban a Szocialista Pártban, amelynek ideje alatt, ha dönteni kellett, hogy a kevés pénzből élő emberek vagy a multinacionális vállalatok oldalára áll e a kormány, akkor a szocialista kormány minden egyes esetben a nagyvállalati érdeket szolgálta ki, és sohasem vette figyelembe azoknak az embereknek a helyzetét, akik szociálisan ki vannak rekesztve vagy nehéz helyzetben vannak. Egyértelmű, hogy a szocialisták mindig a nagyvállalati érdeket vették figyelembe! Ezért mondta önökről Ferge Zsuzsa (Korózs Lajos: Zsuzsa néni is tévedhet.), nem egy jobboldali politológus, nem egy jobboldali szakember, szó szerinti idézet, amit a Magyar Szocialista Pártról mondott. „2008-ban Magyarországvolt az egyetlen válság érte állam, amely semmit, egyáltalán semmit, egy gyufaszálat sem tett keresztbe azért, hogy a válság nyilvánvaló veszteseivel valami történjen. (Gőgös Zoltán: Volt válság? Tagadtátok mindig!)Ilyen országnem volt még egy, mindenütt legalább a munkanélküli-ellátást vagy a segélyezést vagy valami mást kiterjesztettek.” (Gőgös Zoltán: Mennyit kaptak akkor, hány hónapot? Hány hónap most a munkanélküli-segély?)

- Képviselő Úr! Ferge Zsuzsa állította ki a bizonyítványt az önök szociális érzékenységéről, és ez a bizonyítvány a bukás! Rá kettő esztendővel pedig ugyanezt mondták a magyar választók is! Hogy mit mondanak a következő választáson, azt majd meglátjuk pontosan.

- Képviselő Úr! Amikor önök abba a helyzetbe kerültek, hogy dönteniük kellett, hogy a külföldi multinacionális vállalatok profitja nőjön a rezsidíjakban, vagy pedig megpróbálják ezt visszavenni, és az embereknek próbálják garantáltabb, alacsonyabb áron a rezsit biztosítani, önök mindig a külföldi cégek oldalára álltak! (Zaj, közbeszólások az MSZP soraiban.)Ezért növelték kétszeresére a villamos áram árát, és ezért növelték háromszorosára a gáz árát, mert önök minden egyes döntési lehetőségnél a multicégek oldalára álltak!

- Amikor önök azt mondták, hogy nehéz helyzetben van a gazdaság, el kell venni a magyar nyugdíjasoktól egyhavi nyugdíjat, elvettek minden közalkalmazottól egyhavi bért, a multicégektől akkor sem vették el azt a törvényben garantált profitot, amit még anno a Horn-kormány privatizálása idejében garantáltak ezeknek a vállalatoknak. Tehát azt mondták a nyugdíjasoknak, hogy vállaljatok részt a nehézségekből. Igazából elvettek tőlük egyhavi nyugdíjat, de a multicégektől egyetlenegy forintnyi hasznot nem vettek el, csak engedték, hogy az egekbe emeljék a rezsi díját, ezáltal kopasztva meg a magyar kispénzű embereket.

- Képviselő Úr! Önök elvettek egyhavi nyugdíjat, mi 23 százalékkal emeltük az elmúlt években a nyugdíjat, ami vásárlóértékben 10 százalékos növekedés! Önök elvettek egyhavi bért, mi beindítottunk életpályákat a pedagógusoknak, az egészségügyben dolgozóknak, a járási hivatalokban dolgozóknak, a hivatásos állományban dolgozóknak! Önök, amikor dönteniük kellett, hogy a nagyvállalatok érdekét képviselik, hogy leszorítsák a minimálbér szintjét, vagy pedig a kevés pénzből élő emberek érdekeit képviselik, mindig a nagyvállalati érdeket képviselték! Mesterségesen alacsonyan tartották a minimálbért. 3 ezer forinttal sem emelték azt évente átlagosan, míg a Fidesz-KDNP a minimálbért 73 500 forintról 138 ezer forintra emelte, ami 88 százalékos emelkedés, a szakmunkás végzettséggel rendelkezők szakmunkás-minimálbérét pedig 101,7 százalékkal emeltük.

- Képviselő Úr! Azért ne felejtse el, hogy önök az utolsó éveikben több száz milliárd forintot vontak ki az egészségügyből, mi az Egészségbiztosítási Alapot 1500 milliárd forint alatt vettük át, és jövőre 2000 milliárd forint fölött lesz az Egészségbiztosítási Alap összege. Ennyivel többet tudunk költeni a betegek gyógyítására! Az oktatásra pedig 552 milliárddal költünk többet jövőre, mint amennyit 2010-ben költöttünk. És akkor még beszélhettem volna a vizitdíjról, a napidíjról meg a tandíjról, amelyek bizonyára az önök szociális érzékenységének voltak a mutatói! Köszönöm szépen! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Az egyetlen kihívó!

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik): - Tisztelt Ház! Tegnap ismét a jobbikos Ferenczi Gábort választották meg Devecser polgármesterévé, méghozzá 69 százalékos többséggel. Ismét tisztává vált tehát, hogy egyetlen kihívó van ma Magyarországon, aki az Orbán-kormányt meg tudja dönteni. A Jobbikról van szó! (Zaj a kormánypártok soraiból.) És egyetlen olyan miniszterelnök-jelölt van, aki Orbán Viktor leváltására képes: egyértelműen Vona Gáborról van szó.

- Nyilvánvaló az is, hogy önök a válaszukban majd valamely más időközi választás eredményével megpróbálják tompítani az általam említett eseményt. Teljesen egyértelmű, hogy az ország különböző régióiban másfajta pártpreferenciák működnek, csak az a baj, hogy önök a kreált álvalóságukkal a Habony-médián keresztül azt a képet próbálják felfesteni, hogy kizárólag és csak a Fidesz működhet, kampányolhat, kormányozhat, vezethet várost, írhat ki közbeszerzést akárhol, mindenki más pusztuljon el, tiltsák be, lehetetlenítsék el, vegyék el a támogatását, küldjék rá a hatóságokat! Ez az önök mostani politikai mentalitása! Programalapú viták helyett tehát önök csak a buldózerben hisznek! Az érveik sok tekintetben és sok kérdésben elfogytak!

- Látható, hogy a devecseri választás előtt a Pestisracok nevű kormányközeli portál olyan hazugságcunamit zúdított a közvéleményre, amely politikai káoszról beszélt Devecser kapcsán, a Jobbik esetleges összeomlását vizionálta, aztán jött egy majdnem 70 százalékos jobbikos győzelem, diadal, amit követően nyilván a korábbi, lejáratónak szánt cikkek talán el is tűntek a nyilvánosság elől. Azt látjuk, hogy miközben egy kihívó körvonalazódik a magyar politikai életben, programalapú viták nem igazán folynak. Tehát amikor a Jobbik felveti egy bérlakásprogram szükségességét, a 27 százalékos áfaszint, brutálisan túladóztatott magyar gazdaság enyhítési körülményeit, adott esetben azt, hogy hogyan lehetne életet lehelni ebbe a gazdaságba, akkor nem érkeznek szakmai válaszok, csak minősítések. Már miniszterelnöki szintről is olyan alacsony színvonalon, ami az utóbbi 27 év magyar politikumát tekintve is szégyenteljes és elképesztő!

- Azt is látjuk, hogy a Fidesz már jórészt felszámolta a sajtószabadságot! Részben független szervek is asszisztáltak ehhez, hiszen ott volt az a GVH, amely, mondjuk, az általam éppen nem védett RTL Klub vagyonszerzési szándékai esetén kifogást emelt, a Vajna-féle vagyonszerzések esetén vagy a megyei lapok piacának felszántása esetén pedig semmiféle kifogást nem emelt, csendben ült. Aztán következik az a Számvevőszék, amelynek vezetője egy korábbi fideszes potentát, és amely tulajdonképpen az utóbbi hetekben a Fidesz házi bedolgozó osztályaként vagy sajtóosztályának részeként működött, hiszen olyan bolsevik hangvételű közleményekkel vétette észre magát, amelyek a XXI. században is párjukat ritkítják. És elmondhatjuk: a diktatúra módszereit valóban csak diktatúrák alkalmazzák, önök pedig odajutottak, hogy a Számvevőszéktől kezdve számtalan más független szervet maguk alá gyömöszölve és a szakmai munkásságukat elárulva, politikai szerepvállalásra kényszerítve tulajdonképpen igyekeznek kiirtani mindenféle ellenkező, ellentétes gondolatot, a jobbító szándékúakat is!

- Azt látjuk, hogy az Orbán-terv e tekintetben tökéletesen működik, erővel támadva, korlátozva a sajtószabadságot! Nemcsak a megyei lapok piacán, de a teljes média berkein belül is az önkény kiterjesztése tapasztalható, miközben a korábbi bűnösöket, mondjuk, a Gyurcsány- vagy Bajnai-korszak gazdasági bűnözőit nem számoltatták el! Hátrafelé nem voltak annyira kemények, mint amennyire most próbálnak keménykedni kormányzati pozícióból!

- Azt is látjuk ugyanakkor, hogy miközben az ÁSZ a Fidesz sajtóosztályaként működve nem hajlandó együttműködni azzal a Jobbikkal, akiben az együttműködési kötelezettség maximálisan megvan, megvolt és meg is lesz, az ötvenes éveket idéző módon megkreálják az ürügyeket! Ez alapján az ügyészség nyomozást indíthat a Jobbik ellen, és bár az ítélet még nincs meg, talán a kormányzati berkekben már írják, már szövegezik is azt a büntetést, amely adott esetben a Jobbik állami támogatásának megvonásáig is elmehet!

- Miközben a rögvalóság azt mutatja, hogy az önök regnálása alatt ezrével lakoltatják ki a családokat Magyarországon, önök szakszerű válasszal nem rendelkeznek ezt illetően, hagyják, engedik a végrehajtói túlkapásokat, két hete egy 5 milliós hitelfelvételből egy 33 milliós követelést. Önök a kormányzásuk alatt semmiféle szakmai korszerű válasszal nem rendelkeznek! A Jobbik ugyanakkor mégis megpróbál egy programalapú kampányt folytatni.

- A kilakoltatások tekintetében konkrétum, és kérek egy konkrét választ rá: a Jobbik a héten megrendezi újfent a devizahiteles kerekasztalt, ahol a károsultak képviselői mellett várjuk a kormány és a Bankszövetség képviselőit is, hogy nézzenek szembe azokkal, akik számára a károkat okozták! A kormány képviselője eddig egyszer sem jött el erre az eseményre. Adódik a kérdés, hogy legalább ezen az egy szinten szakmailag hajlandóak-e, merészelik-e megméretni magukat? (Taps a Jobbik soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): -Szívesen válaszolok, mert sok minden hangzott el. Ami a devizahiteleseket illeti: a kormány hivatalba lépése óta többféle módon segíti őket, végtörlesztéssel, árfolyamgáttal, a Nemzeti Eszközkezelő felállításával, forintosítással, banki elszámoltatással. És szeretném felhívni az ön figyelmét, hogy ezen intézkedések egy jelentős részét a Jobbik nem támogatta. Ráadásul a Jobbik egyre többet működik együtt azzal a baloldallal, amelyik az egész devizahiteles válság kirobbanásáért felelős.

- Ami az időközi választások eredményét illeti: valóban tegnap több helyen volt időközi választás, helyi választás Magyarországon. Én a tatai választás eredményét tudom önnek felidézni. Itt toronymagasan nyert a fideszes jelölt, a Jobbik pedig a harmadik helyen végzett, a szocialista jelölt lett a második, még ha utcahosszal lemaradva is, majd’ dupla annyi szavazatot kapott, mint a jobbikos. De hogy ki a kihívó, azt majd vitassák meg önök egymás között, hogy Gyurcsány Ferenc-e a kihívó, vagy egy másik oligarcha, akinek történetesen egy pártja is van. Majd eldöntik a választók, hogy ki a kihívó.

- Képviselő Úr! Megint egy olyan felszólalást hallhattunk a Jobbik részéről, amit bármelyik baloldali politikus elmondhatott volna. Elmondhatták volna az LMP-sek, az MSZP-sek, az együttesek, bármelyik kisebb baloldali párt. A Jobbik balliberális fordulatáról sokat beszélünk itt, a tisztelt Házban, sok példa van, tele a padlás, de engedje meg, hogy egy friss, múlt heti történetet is felhozzak. A múlt héten két alakulat is megtámadta a nemzeti konzultációt, az egyik a Helsinki Bizottság, a másik pedig a Jobbik. Hát, ide jutottak önök!

- Így már jól értjük, hogy miért kért támogatást az önök pártelnöke az egyik budapesti liberális klubban, ahol azt mondta, hogy bárkivel együttműködik. A Jobbik is azt szajkózza a Helsinki Bizottsággal együtt, hogy nincs is semmiféle terv, amiről konzultációt kellene folytatni. Gyakorlatilag azonnal koalíciót köthetnének azokkal a baloldaliakkal, akik a bevándorlást is álproblémának nevezték - itt Kunhalmi képviselő asszonyra nézek (Kunhalmi Ágnes: Mert így van! A kivándorlást kellene megállítani!) -, vagy azokkal, akik a kvótákat is letagadták. Ezt most is megerősíti Kunhalmi képviselő asszony.

- Annak, hogy a Jobbik most a konzultációt támadja, komoly előzményei vannak: nem szavazták meg a kvótaellenes alaptörvény-módosítást, Vona Gábor pedig egy évvel ezelőtt gyakorlatilag leokézta - ő is ezt a szót használta - az első 1300 fős betelepítési tervet. (Z. Kárpát Dániel: A letelepedési kötvénnyel hányan jöttek be Magyarországra?) Ha a Jobbik kétségbe akarja vonni a konzultáció pontjait, akkor mondják már meg, kérem, hogy miért szavaz az Európai Parlament pár nap múlva egy olyan javaslatról, amely a felső létszámkorlát nélküli elosztásról, betelepítésről szól. Mondják már meg, hogy miért szerepel a mostani brüsszeli javaslatokban, hogy csökkenteni kell azon országok uniós támogatását, forrásait, amelyek ellenállnak ezeknek a javaslatoknak! És miért szavaznak az Európai Parlamentben épp a napokban arról, hogy megkönnyítenék a családegyesítéseket a bevándorlók számára?

- A konzultációban szereplő pontok - szeretném önnek is elmondani - olyan tervekről szólnak, amelyeknek írásos nyoma van, és jogi köntösbe is foglalták őket, előterjesztésbe foglalták őket, és most végre is akarják hajtani. Maguk meg az egészet egész egyszerűen letagadják! Az ember már csak azon gondolkozik, hogy mi lehet ennek az oka? (Zaj a Jobbik soraiban.) Az egyik lehetséges forgatókönyv az, hogy önöknek hiába vannak EP-képviselőik Brüsszelben, fogalmuk sincs, hogy ott, Brüsszelben milyen tervek készülnek! Ezt nem zárhatjuk ki, de azt gondoljuk, hogy ennél van egy esélyesebb forgatókönyv is, mégpedig az, hogy a Jobbik puszta hatalomvágyból támadja a konzultációt, csupán azért és nem másért, mert a kormány kezdeményezte azt. Mindenesetre szomorú azt végignézni, hogy a Jobbik egy olyan napraforgópárt lett, amelyik mindig abba az irányba fordul, ahonnan egy kis hatalomdarabkát remél, és ez mostanában egyet jelent azzal, hogy szembemennek Magyarország érdekeivel!

- Képviselő Úr! Nincs annyi pártelnöki macskás kép, ami feledtetni tudná ezt az elvtelen politikát és a Jobbik reménytelen helyzetét! (Kunhalmi Ágnes: Csak rózsaszín macskás!) Köszönöm a figyelmét! (Taps a kormánypártok soraiban.)

A kormány legnagyobb ellensége a valóság!

SZÉL BERNADETT, (LMP): - …Rátérve arra, amiről beszélni szeretnék ma igazából, az egy kicsit visszakanyarodik a múlt hétre. Itt volt a miniszterelnök, és arról kérdezhettem őt, hogy Magyarországon megduplázódott a kórházi fertőzések száma, ebben betegek meghalnak. Számomra teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a miniszterelnök egyszerűen nem hajlandó tudomást venni a magyar emberek valós problémáiról. Pedig most nagyon különleges helyzetben vagyunk. Soha nem volt még annyira igaz ebben az országban, hogy az, ahova születünk, meghatározza azt, hogy milyen sors vár ránk.

- Holnap lesz a szegénységellenes küzdelem világnapja, és én erre a tényre szeretném ráirányítani a figyelmet, és arra, hogy az a perverz állam, amit a Fidesz-KDNP felépített, milyen szerepet játszik ebben a jelenségben. Hogy mi a perverz állam? Az, hogy önök a gazdagokat a szegények pénzéből finanszírozzák! Ismerjük a kormány álláspontját: aki szegény, az annyit is ér! Sorolhatnám a statisztikákat: az emberek négyötödének ebben az országban egy váratlan kiadás gondot okoz, csaknem 3 millió magyar ember él olyan házban, amelyik beázik, vizesedik meg penészedik, és azt is látjuk, hogy az idő előtti halálozási ráta csaknem kétszerese az uniós átlagnak. Tehát nagyjából kezdünk belehalni abba, hogy itt vagyunk Magyarországon és önök kormányozzák ezt az országot. Ennek fogunk véget vetni áprilisban!

- Nem normális dolog az, ami ebben az országban zajlik! Nem élhető az országunk! Nem, mert aki nyolc órát tisztességgel ledolgozik, azt gondolom, hogy meg kell hogy tudjon élni a béréből. És ha valamelyikünkkel baj történik, ha rokkanttá válunk, akkor segítséget kell kapjunk az államtól. Tudják, van egy igazság: Soros György-plakátokkal nem fogunk jóllakni. Soros György-plakátokkal nem lehet vásárolni egészségügyet. Soros György-plakátokkal nem tudunk télicipőt venni a gyerekünknek. Ez az egész csak önöknek jó! Önöknek, akik a politikát úri huncutságnak tekintik, és szeretik leügyezni a dolgokat a férfiöltözőhöz hasonlító kis klubjaikban, és gyakorlatilag nem foglalkoznak azzal, ami igazán számít, a magyar emberekkel!

- Ez az Országgyűlés a magyar embereknek az Országgyűlése! Mindannyian közpénzből ülünk itt. Borzalmas azt hallgatni, hogy önök visszaélnek ezeknek az embereknek az idejével, pénzével, türelmével, és állandóan saját dolgaikkal vannak itt elfoglalva! Egy olyan vezetőre van szükség, akinek vannak konkrét elképzelései! Olyan vezetőre van szükség, aki ebben az országban tud kiváló oktatást teremteni, tud jó béreket adni és tud egy működő egészségügyet létrehozni! A Fidesz ebben az esetben háromból nullára vizsgázott, háromból nulla az önök kormányzati teljesítménye! Ez a kormány emberek millióit semmizte ki és hagyta cserben! Az a helyzet, hogy kirakhatnak százezer plakátot, küldhetnek akármennyi nemzeti konzultációs levelet, fölzabálhatják az egész magyar médiát, de ezeket az embereket önök nem fogják becsapni!

- Több millió olyan ember van ebben az országban, aki kormányváltást szeretne és irányváltást szeretne, mert elegük van abból, hogy mindig statisztának használták őket az urak a saját kis piszlicsáré játékaikban. Szeretném ezeket az embereket egy dologról biztosítani: a következő fél évben mind az LMP, mind én minden egyes nap azon fogunk dolgozni, hogy ez megtörténhessen. Hosszú útra indultunk néhány héttel ezelőtt. Biztos vagyok benne, hogy ez az út a győztesek útja, mert én tudom a valóságot, én a valóságban élek, és a valóság a mi oldalunkon áll!

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Frakcióvezető AsszonyA valóság az, hogy a Momentum nagyon az LMP sarkában van, ezért muszáj radikálisabb hangot megütni itt a Parlament falain belül. Fogynak a támogatók, nem bővelkedik az LMP vidéki alapszervezetekben, így hát itt a parlamentben kell valami radikálisabb hangnemben valakiket megszólítani, talán lecsippenteni egy kicsit az MSZP-szavazókból. (Dr. Szél Bernadett: Az emberekről beszélj!) Bizonyára, ahogy Vona Gábor is elkezdett udvarolni a lecsurgó MSZP-szavazóknak, lehet, hogy az LMP is ebben bízik. Van egy közös pont: Ron Werber - ő nyilván tudta, hogyan kellett 2002-ben megszólítani az akkori MSZP-szavazókat, igyekszik most, 2018-ra az LMP-nek ugyanezt megtenni.

- Képviselő Asszony! Sokak számára volt csalódás, nemcsak az LMP szavazótáborában, hanem az LMP szavazótáborán kívül is, hogy önök Ron Werber stílusát akarják a ’18-as kampányban magukkal vinni. Ön azt mondja, hogy az európai uniós források teljes mértékben korrupt rendszerben kerülnek elköltésre, miközben a közbeszerzési szabályainkat a legszigorúbban vizsgálták át Brüsszelben, nagyítóval, és megfelelőnek találták; miközben ezeknek a támogatásoknak úgy van kitalálva a logikája, hogy körülbelül 40 százaléka német cégekhez vándorol. Ezek szerint ön szerint a német cégek korruptak, hiszen korrupt módon szerzik meg az európai uniós támogatásokat.

- Képviselő Asszony! Mi a szegénység elleni küzdelemben a legfontosabb érvnek azt tartjuk, amit egyébként még Ronald Reagan, az Amerikai Egyesült Államok legnépszerűbb elnöke is mondott: szerinte nincsen jobb szociális program, mint a munkahelyteremtés. Mi ugyanezt valljuk, mint amit ő vallott, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a magyar emberek ebben partnerek voltak, és ma már 4,4 millió ember, 770 ezerrel több dolgozik és fizet adót, mint ahányan dolgoztak és adót fizettek hét évvel ezelőtt.

- Képviselő Asszony! Mutasson egy másik európai uniós kormányt, amelyik ilyen mértékben, a lakosságszámhoz képest ilyen mértékben tudta növelni a foglalkoztatottak számát! És mutasson egy jobb javaslatot a szegénység elleni küzdelemre, mint a munkahelyteremtés és az adócsökkentés! Mi csökkentettük az adókat és növeltük a foglalkoztatottak számát! Ezek a számok nem maguktól növekednek! Ebben benne van a munkahelyvédelmi akcióterv, ebben benne van a bürokráciacsökkentés, a gazdaságélénkítés, és benne vannak azok az egyéb adócsökkentő intézkedések, amelyek révén szintén sikerült több százezerrel több embernek munkát biztosítani.

- Képviselő Asszony! Ön egyetlenegy adatot kiragadott a környezetéből, hogy Magyarországon váratlan kiadásokra mennyi embernek van fedezete, és mennyinek nincs. De nyilván önt kiokították (Szél Bernadett: Soros György.), hogy semmiképpen ne mondja el, hogy pár évvel ezelőtt mennyi embernek volt erre fedezete, és mennyinek nem. Ezeknek az embereknek száma 2012-ben még 7 millió 448 ezer volt, ez csökkent az utóbbi években 5 millió 26 ezerre. 2,5 millióval javult tehát azok száma, akik azt mondják, hogy most már van fedezetük egy váratlan kiadásra.

- A hiteltörlesztéssel kapcsolatos problémák. Azért vettem elő, ezt a statisztikát, mert ön ebből idézett, engedje meg, hogy én is idézzek ugyanebből: míg hiteltörlesztéssel 2,6 millió embernek volt problémája jó pár évvel ezelőtt, ez mostanra 1,8 millióra csökkent. (Szilágyi György: Akkor minden rendben van, igaz?) De ha azt nézzük, hogy mennyivel több ember engedheti meg magának a kéthetes üdülést, itt is egy nagyon nagy mértékű növekedést, milliós nagyságrendű növekedést láthatunk, amelyben nyilván az Erzsébet-program, a Széchenyi-pihenőkártya és más kormányzati intézkedések is segítettek. No meg az adócsökkentés, és az, hogy egyre több ember dolgozik.

- Képviselő Asszony! Ön a felszólalásában elhallgatta azt, hogy akár a hiteltörlesztéssel vagy lakhatással kapcsolatos gondoknál, a váratlan kiadásoknál, a húsételek fogyasztásánál, a lakás kifűtésénél vagy nyaralásnál egyaránt mind-mind pozitív elmozdulás volt látható. Ha tehát valaki az LMP-re szavaz, azt veszélyezteti, hogy ez a pozitív tendencia tovább folytatódik. Az LMP a maga adóemelési politikájával ehhez képest kockázatot jelent. Köszönöm, nem kérünk belőle! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Megilleti-e a kormányt a véleménynyilvánítás szabadsága?

GULYÁS GERGELY, (Fidesz): - Tisztelt Ház! Felszólalásomnak apropóját jelenti: jár-e vagy sem a kormánynak a véleménynyilvánítás szabadsága megilleti-e a véleménynyilvánítás szabadsága a magyar kormányt? A kérdés fölöttébb aktuális, hiszen az a Helsinki Bizottság, amely mindig a szabadságjogok lehető legliberálisabb értelmezése mellett szállt síkra, most bírósági keresetet nyújtott be annak érdekében, hogy a bíróság állítsa le, zúzza be, szüntesse meg a nemzeti konzultáció kiküldött kérdőíveit. Ráadásul még azt sem állítja a Helsinki Bizottság, hogy valótlan tények szerepelnének ebben a nemzeti konzultációban. Azt látja, hogy valós tények szerepelnek, csak ezeket hamis színben tünteti fel a kormány, és ez már okot ad arra, hogy kérje a bíróságot, függessze fel a nemzeti konzultációt.

- Tisztelt Ház! Mi úgy gondoljuk: ahogy a Helsinki Bizottságnak a véleménynyilvánítási szabadságát sem korlátoztuk soha, úgy ez a kormányt is megilleti egy nemzeti konzultáció formájában is. Ezért teljesen indokolatlannak tartjuk azt, hogy a kormány véleménynyilvánítási szabadságát kívánják korlátozni. Arra is fel szeretném felhívni a figyelmet, hogy az Európai Parlamentben nem javult, hanem romlott a helyzet. A valóságtagadásnak az Európai Parlament már egy olyan szintjét érte el, amely a testület hitelességét veszélyezteti! Tisztelettel arra kérjük a magyarországi zöld pártot, hogy járjon el az európai zöldeknél, hogy egy Tavares-féle ámokfutásra ne kerüljön sor ismételten Magyarországgal szemben.

- Ami még ennél is veszélyesebb, az a Dublin IV. rendelet módosítására vonatkozó terv, amely gyakorlatilag egy állandó, felső keret nélküli áthelyezési rendszert hozna létre. Ez azt jelentené, hogy az Európai Unió területére érkező bármely menekültkérelmező - tehát nem elismert menekült, hanem menekültkérelmező - ettől fogva automatikusan kötelezően nyerne áthelyezést egy másik tagállamba, hogy ott folytassák le ezt követően a menekültügyi eljárást. Ráadásul a terv egy olyan szankciórendszert is bevezetne, amely a kötelező áthelyezésben való részvételtől tenné függővé, hogy egy tagállam hozzáférhet-e az európai uniós strukturális alapokhoz. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen terv elfogadása lehetetlen helyzetet eredményezne. Közös bevándorláspolitika nincs az Európai Unióban, márpedig az, hogy valaki benyújtja a menedékjog iránti kérelmet, az illetőt még nem teszi menekültté. Miután a szabadságjogokkal foglalkozó LIBE bizottságban október 19-én lesz döntés e kérdésben, ezért szeretném valamennyi ellenzéki párt képviselőjét és a frakcióvezetőket megkérni arra, hogy járjanak el annak érdekében, hogy a bevándorlást elutasító magyar nemzeti álláspontnak megfelelően szavazzanak képviselőik, mert ellenkező esetben teljesen hiteltelen az, amit itt a bevándorlás ügyében Magyarországon elmondanak! Köszönöm, ha megteszik! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

