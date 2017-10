Brüsszeli Soros-intézmény aggódik egész Európáért

A most ismertetett brüsszeli indítású Soros-sikolynak Európa a tárgya, természetesen Magyarországot sem kihagyva.

2017. október 18. 10:32

Nem véletlen, hogy kellett a pénzeső hálózatának, hiszen e szféra globális aggodalma immár csúcsüzemmódra kapcsolt mind globálisan, mind európai kontextusban. A most ismertetett brüsszeli indítású Soros-sikolynak Európa a tárgya, természetesen Magyarországot sem kihagyva.

„Vajon miért nem aggódik Európa Ausztria jobbra billenésétől, noha kellene” címmel az amerikai Politico brüsszeli kiadásában írt hosszabb cikket Heather Grabbe, a Soros által pénzelt brüsszeli Nyílt Társadalom Európai Politikai Intézetének igazgatója.

Írását azzal kezdi, hogy függetlenül attól, vajon a Szabadság Párt csatlakozik-e a következő osztrák kormányhoz, ez a párt lett a vasárnapi választások győztese. Akár Hollandiában Geert Wilders, a migráció ellenes párt hozta létre azt a színházat, amelyben a fősodratú pártok most előadnak. Európa-szerte tolódnak jobbra a kormányok, Magyarországtól Olaszországig és az Európai Unió nem tudja, miként reagáljon azon égbekiáltó kihívásokra, amelyek a jog uralma és egyéb kulcsfontosságú értékei ellen irányulnak az olyan, magukat „illiberálisnak” kikiáltó kormányok irányából, mint a budapesti és varsói, és így már nem marad energiája arra, hogy most a formálódó hasonló színezetű kormányok ellen vezessen be szankciókat, írja Grabbe.

Az osztrák választásokon győztes Sebastian Kurznak, az Osztrák Szabadság Párt elnökének a retorikája megkülönböztethetetlen volt a szélsőjobboldali Szabadság Párt vezetőjétől, ami a migrációs politikát illeti. Kurz száját a menekült szó el nem hagyta és csak migránsokról beszélt. Külügyminisztersége idején az Ausztriában befogadott menekültek száma több mint felére csökkent, és a kormány felső határt szabott meg számukra, a befogadásra való igénytől és az uniós tagországok közötti megállapodástól függetlenül, áll a cikkben.

Ha Ausztria menekültpolitikája olyan mértékben rosszabbodik, hogy az már nem fog megfelelni a jogvédelem uniós szabványainak – mint ez történt Magyarországon, veti közbe Grabbe – és Ausztria új, állandó határellenőrzést vezet be, az EU elvei és közös politikája súlyos megterhelésnek lesz kitéve.

Brüsszelben, folytatódik a cikk, sokan aggódnak, hogy Ausztria csatlakozik az euroszkeptikus Lengyelországhoz és Orbán Viktor Magyarországához az EU által kötelezővé tett tehermegosztásával szemben a migráció és a menekültügy terén. De azért vannak határai „Ausztria orbanizálódásának”, nyugtat meg bennünket Soros brüsszeli intézményvezetője. Ausztriában ugyanis nagyon tisztelik a jog uralmát, aminek gyökerei a Habsburg Birodalomig (sic!) hatolnak le, és kormánya nem fog kihívást intézni az EU jogszabályai ellen, mint ahogyan azt Budapest és Varsó tette.

De ott van Hans-Christian Strache, a szélsőjobboldali Szabadság Párt elnöke, aki – mint más populisták -, szintén a közvetlen demokrácia eszményét erőlteti, mint „a népakaratnak” a társadalomra erőltetésének eszközét. Sebastian Kurz is kijelentette, hogy támogatja a Brexit-fajta népszavazásokat. Márpedig az ilyen jövőbeni referendumok Ausztriában lelassíthatják az Unió döntéshozását és blokkolhatják a haladást Brüsszelben.

Gabbe nagyon aggódik attól is, hogy mi lesz akkor, amikor Ausztria új koalíciója átveszi az Európai Tanács elnökségét. És attól, hogy mi lesz, ha idegengyűlölők kapnak platformot, ami felkorbácsolja az EU-elleni és muzulmánellenes érzelmeket.

A szerző nyilván még tegnap este előtt adta le kéziratát ma megjelent cikkéhez. Ugyanis ekkor posztolta ki a vezető osztrák lap, a Die Presse azt az értesülését, hogy Ausztria Szociáldemokrata Pártja szondázza a lehetőséget, hogy együttműködjön a Szabadság Párttal és ezzel a választáson győztes Néppártban rémületet ébresztett. A napilap megjegyzi, hogy nagyon is lehet valami a dologban, mert, furcsa módon, a Szabadság Pártnál nem veszik fel a telefont.

Viszont a magát jobboldali, konzervatívnak nevező lapból ezúttal hiányoznak mind a „szélsőjobboldali”, mind a „populista”, mind pedig a „nacionalista” jelzők a Szabadság Párt vonatkozásában. Mely koalíció esetében – láss csodát – az ilyenkor automatikusan a történelem legsötétebb korszakának megismétlődése miatt dögunalmas menetrendszerűséggel vészjelző szervezetek is olyan csöndben fognak maradni, mint Heather Gabbe fog ez esetben.

Lovas István

magyaridok.hu