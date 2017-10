Ütésváltás: egy ide, egy oda!

2017. október 18. 23:01

Megszokott dolog, hogy az Országgyűlés ülésein nem fukarkodnak az azonnali kérdésekkel a képviselők. A jó hír elillan, a rossz nem távozik!Az ellenzék ostorozza a kormány tetteit, a kormány jelesei pedig emlékeztetve a kártevő múltra, a szebb jelenről és a még szebb jövőről elmélkednek. Időnként folyamatos a zaj, az elnök csenget, újra csenget, a siker azonban egyik oldalon sem kétséges: minden párt hálásan megtapsolja a szószóját!

Itt-ott a szolidabb közbeszólásokat, tapsokat is jelezve tallóztuk legutóbbi szónoklataikat.

Hogyan képes megvédeni Magyarország Európa és hazánk határait, miközben szerte a világon tombol a terrorizmus?

ÁGH PÉTER, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Mindannyiunk számára ismert tény, hogy az Európai Unió megbukott migrációs politikájának köszönhetően mára Európa-szerte élnek rettegésben emberek, ha elmennek egy koncertre, felülnek a metróra, vagy éppen kimennek a strandra a nyári hőségben. Nizza, Barcelona, Berlin, Párizs, Brüsszel, és még sorolhatnám. Terrortámadások sorozata sújtja nemcsak Európát, hanem szerte az egész világot. Jusson eszünkbe, hogy más kontinenseken milyen tragédiák történtek! A biztonság tehát, kijelenthetjük, hogy elsődleges! Eközben egyes európai vezetők, de akár mondhatjuk azt is, hogy Brüsszel számára nem az emberek biztonsága az elsődleges, hanem lehetőség szerint minél nagyobb emberáradat betelepítése, országok közötti szétosztása, majd ezen emberek több millió forinttal történő támogatása. Ehhez pedig ki tudja adni a muníciót mind anyagi, mind szellemi értelemben? Mára világossá vált, hogy maga Soros György! Teljesen egyértelmű kell legyen mindenki számára, hogy az illegális migráció brüsszeli koncepciója nem másról szól, mint a Soros-terv végrehajtásáról! Emberek millióinak idecsődítése, a tagállamok közötti szétosztása, majd az adófizetők pénzéből történő megtámogatása. Mi, magyarok ebben nem kívánunk részt venni!

- Államtitkár Úr! Természetesen terrorcselekmény bárhol megtörténhet a világon, így hazánkban is, de mégis fel kell tennünk a kérdést:

- Egy kis közép-európai ország, mint hazánk, Európa nagy országaival ellentétben hogyan képes hatékonyan megvédeni Magyarország és egyben Európa határait?

- Miért csak a magyar kormány számára elsődleges az európai polgárok védelme, és hogyan tudtuk elérni, hogy idén Magyarország a világ tíz legbiztonságosabb országa között legyen?

- Hogyan képes megvédeni Magyarország Európa és hazánk határait, miközben szerte a világon tombol a terrorizmus?

***

KONTRÁT KÁROLY, (Belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Ma Európában és szerte a világon a rend és a biztonság a legfontosabb közösségi érték, amely megadja a mindennapok boldogulásának lehetőségét, megadja a mindennapi életünk legfontosabb feltételeit.

- Európában ma kétfajta ország létezik: ahol biztonságos az élet, és ahol nem. Magyarország Európa legbiztonságosabb országainak egyike. 2017. október 9-én, Budapesten a Hősök terén a rendőrség állományában újabb 227 fő tiszthelyettes ünnepélyes eskütételére került sor. A magyar rendőrség az elmúlt hét és fél évben méltán érdemelte ki az emberek bizalmát és nagyrabecsülését, a magyar rendőrök munkája tiszteletet érdemel, hiszen az elmúlt években úgy védték meg Magyarország és Európa határát, hogy közben az ország közbiztonsága is javult.

- Képviselő Úr! Engedje meg, hogy néhány tényt idézzek ezzel kapcsolatban. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 54 ezerrel volt kevesebb, mint 2010-ben, ez 51 százalékos csökkenést jelent. Ugyanezen bűncselekmények vonatkozásában a nyomozáseredményességi mutató pedig 13 százalékkal nőtt. A közbiztonság javulása szempontjából a 24 órás közterületi jelenlét biztosítása, a körzeti megbízotti állomány szinte teljes feltöltése és a határvadászképzés terveknek megfelelő haladása külön említést érdemel. Folyamatosan bővül a létszám a rendvédelmi szerveknél, a 2010 előtti állandó létszámhiány okozta állapot megszűnt. Ez köszönhető a kormány által bevezetett életpályamodellnek, amely 2015. július 1-jén lépett hatályba, és amelynek eredményeképpen 2019. január 1-jéig átlagosan 50 százalékos illetményemelés valósul meg a rendvédelmi szervek hivatásos állományánál. Jelenleg 40 százalékos emelésnél tartunk, 2018. január 1-jén pedig további 5 százalékos átlagos emelés fog megvalósulni. Az erre vonatkozó törvényjavaslat már a tisztelt Ház előtt van. Arra kérem a képviselőtársaimat, hogy támogassák! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

***

ÁGH PÉTER: - Államtitkár Úr! Az ön által elmondottakból is egyértelműen kiderült, hogy a rendőrök és a honvédek komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a biztonságot meg tudjuk őrizni. Ezáltal pedig nemcsak a magyar emberek biztonsága tud megmaradni, hanem az ideérkező nagyszámú turista is biztonságban töltheti el a szabadidejét, és egyúttal abban is biztosak lehetnek, hogy nem kerülhet itt sor terrortámadásra sem, hiszen ezek elhárításán is dolgoznak. Jó úton halad tehát a kormány, példás munkát végez a rendőrség, a katonaság, amiért - kijelenthetjük - kijár a tisztelet. Bízunk benne, hogy tovább fogunk haladni ezen az úton! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Van-e megrendelés a fideszes bűnügyek eltussolására?

LEGÉNY ZSOLT, (MSZP): - Legfőbbügyész-helyettes Úr! Van-e megrendelés a Fidesz vagy a kormány részéről az ügyészség felé bizonyos büntetőügyekben? Ezt szeretnénk megtudni, ugyanis azt látjuk, hogy az éppen most folyamatban lévő, Czeglédy Csabával kapcsolatos büntetőügyben - amelyben megvádolták Czeglédy Csabát és társait - gyakorlatilag, ha szépen akarok fogalmazni, a kormánytól nem független oldalakon szinte élő egyenesben lehet követni az eljárást a nyomozás során. Ugyanakkor azt is tapasztaltuk, hogy a Fideszes érintettségű ügyekben - és itt aztán tudnám sorolni, akár Simonka képviselő úr, akár Farkas Flórián, akár Mengyi Roland ügyeit -, az ügyészség mindig arra hivatkozott, hogy a nyomozás érdekeire való tekintettel semmiféle adatot nem szolgáltat, és mondjuk úgy, hogy semmi sem tudott kiderülni. Meglepően tapasztaltuk ezt, és azt is állítjuk, hogy gyakorlatilag csak a Fidesz és a Fideszt kiszolgáló ügyészség érdeke az, hogy ezek az ügyek így zajlódjanak le. Éppen ezért a kérdésünk egyértelmű:

- Van-e megrendelés a Fidesz részéről önök felé?

***

LAJTÁR ISTVÁN, (legfőbb ügyész helyettese): - Képviselő úr jogászként is nyilván tisztában van azonnali kérdésének a jellegével, azzal, hogy annak címe és tartalma az ügyészség tevékenységével összefüggésben nem értelmezhető. (Bárándy Gergely: Sajnos, dehogynem!)

- Annak érdekében azonban, hogy a képviselő úr tisztánlátását elősegítsem, a következőkről szeretném tájékoztatni. Az ügyészség az Alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljárva az állam büntetőigényét érvényesíti. (Bárándy Gergely: Ismerjük a jogszabályt, a gyakorlatról tessék beszélni!) Az, hogy egy konkrét büntetőügynek akár feljelentőként, akár sértettként vagy terheltként ki az érintettje, az ügy megítélése és eldöntése szempontjából semmilyen jelentőséggel nem bír, mint ahogy az is indifferens, hogy a bűncselekmény elkövetőjének mi a tisztsége, foglalkozása vagy beosztása.

- Jelentősége e körben kizárólag két dolognak van: egyrészt annak, ha egy feljelentés semmilyen olyan adatot nem tartalmaz, ami bűncselekmény elkövetésére utalna, másrészt ha az elrendelt nyomozás eredményeként megállapítást nyer, hogy nem valósult meg bűncselekmény. Előző esetben a feljelentést el kell utasítani, utóbbi esetben pedig a nyomozást meg kell szüntetni. A döntés tekintetében pedig kizárólag a feljelentésben szereplő vagy a büntetőeljárás során megállapíthatóvá vált tényeknek van relevanciája. Ez az ön által említett ügyekben is így történt!

- Végül megjegyzem: az ügyészség a büntetőügyeket a képviselő úrral ellentétben nem a politikai érintettség, hanem a büntetőjogi felelősség léte vagy annak hiánya alapján kategorizálja! (Bárándy Gergely: Na, ez egy jó vicc! Akkor miért megy ki az egyik, a másik meg nem? A kérdésre nem válaszolt!)

***

LEGÉNY ZSOLT: - Legfőbbügyész-helyettes Úr! A jogszabályt, amit felsorolt, ismerjük, csak azt szeretnénk kérni, hogy tartsák is be ezt a jogszabályt. Tehát önöket kérjük arra, hogy tartsák be ezt a jogszabályt, mert mi ismerjük!

- A kérdés egyértelmű: tettek-e valamit az ellen, hogy a kiszivárogtatások ilyen mértékben történjenek meg az ügyészségben? Folytattak-e le belső vizsgálatot? Mert azt látjuk, hogy ezeken az oldalakon, ahogyan említettem, szinte naprakészen, percrekészen vannak kint bizonyos információk, amelyek egyébként az ügyészségen belül keletkeznek, és az ügyészségen belül vannak a dokumentumai. Volt-e belső vizsgálatuk? Folytattak-e le ilyet? Találtak-e felelőst? Egyáltalán tettek-e valamit az ellen, annak érdekében, hogy ne derüljenek ki ezek a dolgok, és ne befolyásolják egy büntetőeljárás menetét a nyilvánosságon keresztül? (Taps az MSZP soraiban.)

***

LAJTÁR ISTVÁN: - Amint már utaltam rá, az ügyészség munkája során, képviselő úrral ellentétben, a törvényesség követelményein túl egyetlen más szempontot sem érvényesíthet. Az ügyészek esküjükhöz híven az ügy tárgyában az érintett személyek kilététől függetlenül kizárólag a hatályos törvényi rendelkezéseket juttatják érvényre. (Bárándy Gergely: Nem válaszol a kérdésre!) Egy büntetőügynek bármely más szempontú értékelése kívül esik az ügyészség tevékenységén. (Bárándy Gergely: Megsérti a házszabályt, elnök úr. Érdemben tessék válaszolni!) Az ügyészség minden szükséges vizsgálatot, amennyiben az indokolt, lefolytatott eddig is, és a jövőben is le fog folytatni! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ki a nemzetbiztonsági kockázat?

MIRKÓCZKI ÁDÁM, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Nem szeretném folytatni azt a vitát, amit a múlt héten megkezdtünk, ha úgy tetszik, a Nemzetbiztonsági bizottságban. Az azonban, - anélkül, hogy bármilyen minősített adatot kiszivárogatnék itt, hiszen el sem hangzott semmi - nyugodtan megállapítható, hogy arról, amivel önök az elmúlt hónapokban napról napra egyre fokozottabb intenzitással Soros-tervként elárasztják az országot és riogatják a magyar társadalmat, erről a magyar hatóságok, finoman fogalmazok, érdemben túl sok mindent nem tudnak mondani, sem a létéről, sem annak valóságtartalmáról, sem a releváns vagy nem releváns nemzetbiztonsági kockázatairól, sem pedig a tényleges fenyegetettségről. Ellenben egyre gyakoribbak azok az ügyek, amelyek napvilágra kerülnek különböző úton-módon, viszont súlyukat és az egyszerű, szilárd tényeket tekintve sokkal inkább a nemzetbiztonsági kockázat kategóriájába sorolhatók. Ilyen volt minden, ami a kötvénybiznisszel kapcsolatban napvilágot látott, ilyen volt a moszkvai vízumgyár, vagy gondoljunk csak a Kiss Szilárd-ügyre nagy általánosságban, de ilyen volt a Pharaon-ügyet körüllengő, hogy mondjam, egyre érdekesebb és egyre csavartabb információk halmaza. És ilyen a nemrégiben újra tematizálódó Zaid Naffa tiszteletbeli jordán konzul ügye is.

- A közös ezekben az ügyekben, amelyekben szinte kétséget kizáróan megállapítható, hogy bizonyos mértékű nemzetbiztonsági kockázatokat hordoznak magukban, a közös szál mégis az, hogy szinte kivétel nélkül a kormány tagjaihoz, adott esetben a kormányfőhöz vagy éppen a kormányfő családjához szorosan kötött ügyleteket jelentenek! Éppen ezért kérem államtitkár urat, hogy egyszer az életben válaszoljanak őszintén:

- Ki a nagyobb nemzetbiztonsági kockázat: egy olyan ember, akiről önök állítják, és a propagandájuk állítja, hogy az, vagy egy olyan ember, aki hús és vér, és bizony nap mint nap kerülnek elő az ügyei?

***

KONTRÁT KÁROLY, (belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! A Nemzetbiztonsági bizottság október 11-i ülésén már választ adtam a Soros-tervet firtató kérdésére, ami zárt ülésen hangzott el. Ennek szabályait, konzekvenciáit tiszteletben tartva csak annyit mondok, ott is elmondtam, itt is elmondom, hogy a Soros-terv létezik!

- Ami pedig az ön által feltett kérdéseket illeti: ön is világosan tudja, hogy mi a helyzet. Az a helyzet, hogy a béruniós kezdeményezésük megbukott, van olyan partnerországuk, Lettország, ahonnan az aláírásokat gyűjtő európai bizottsági honlap szerint még egyetlen támogató aláírás sem érkezett. Ha megnézzük a Jobbik kezdeményezésének külföldi partnereit, olyan személyeket találunk, mint a horvát Frano Čirko, akiről karlendítéses videó jelent meg a sajtóban, román partnerük pedig egyes sajtóinformációk szerint a román hírszerző szolgálatok közelében tevékenykedő figura. Önök egy horvát neonácira, egy román kémre és egy uniós bürokratára bíznák a béremelést. Ezt valószínűleg még önök sem gondolják komolyan, nemhogy a választópolgárok!

- Képviselő Úr! Ha a Jobbiknak valóban fontosak lennének a béremelések, akkor a párt elnöke tavaly év végén megszavazta volna azokat az adócsökkentéseket, amelyek megkönnyítik Magyarországon a béremeléseket. Képviselő úr, ezek jelentik az igazi kockázatot! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

MIRKÓCZKI ÁDÁM: - Államtitkár Úr! Az világos, hogy ön válaszolt a Nemzetbiztonsági bizottság zárt ülésén, de az meg még világosabb, hogy én akkor nem önt kérdeztem, hanem a jelen lévő polgári titkosszolgálatok vezetőit, akik a kezükbe temették a fejüket, annyira kínos volt számukra, hogy erről a létező kockázatról kelljen beszélni. Ami pedig az államtitkár úr által most elmondott „válaszokat” illeti: segítsen már abban, hogy hol talál olyan törvényi passzust, amely bármely európai uniós állampolgár részvételét kizárja egy polgári kezdeményezésből. Mert ha ilyen lenne, akkor érteném az ön válaszát, de ilyen nincs. Mindenkinek joga van. Örülnék, ha ön is csatlakozna ahelyett, hogy ilyen blődségekkel próbál kitérő választ adni!

- De ami a lényeg: ha a miniszterelnök úr személyéből és az őt körüllengő ügyekből indulunk ki, akkor nem érzik-e annak relevanciáját, hogy hogyan létezik az, hogy Magyarországon az érdemi titkosszolgálatokra adott esetben ható politikai vezetők közül egyedül a miniszterelnökre nem vonatkozik az átvilágítás kötelezettsége?! Ez az, amit szerintem már át kellene gondolni, és az általam fölemlített ügyek, amelyek csak töredékek, igenis indokolják ezt! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

KONTRÁT KÁROLY: - Képviselő Úr! Ön ismeri a magyar hatályos jogszabályokat. A Nemzetbiztonsági bizottság tagja és a saját maga által föltett kérdésre meg tudja adni a választ saját maga is. De engedje meg, ha már ön említette Kovács Bélát (Mirkóczki Ádám: Nem említettem.), aki jobbikos európai parlamenti képviselő (Derültség a Jobbik soraiban.), aki ellen kémkedés miatt folyik nyomozás, nos, Kovács Bélának idén májusban ráadásul egy másik ügyben is felfüggesztette a mentelmi jogát az Európai Parlament, így már nemcsak kémkedés, de költségvetési csalás miatt is nyomoznak ellene! Képviselő úr, ezek jelentik az igazi veszélyeket, ezek elhárítása jelenti az igazi feladatot! Bízunk abban, hogy sikeresen megoldjuk ezeket! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Letelepedési kötvények: ki áll a pénzmosó hálózat mögött?

DEMETER MÁRTA, (LMP): - Államtitkár Úr! Míg önök milliárdokból folytatnak a nem létező Soros-tervről nemzeti konzultációt, addig kíváncsi lennék, hogy miért nem kérdezik meg a magyar embereket, és miért nem folytatnak velük konzultációt a letelepedésikötvény-programról. Ezekről persze ezekről nem konzultálnak, és nem elég, hogy nem konzultálnak, de még a kérdésekre sem hajlandók válaszolni Az ön minisztere Rogán Antal olyan szinten bátor, hogy hónapok óta menekül a kérdéseim elől, úgyhogy ön lesz most kénytelen válaszolni:

- Miért nem kérdezik meg a magyar embereket arról, hogy mit szólnak ahhoz, hogy maguk 20 ezer bevándorlót hoztak be tudatosan és szervezetten Magyarországra és a schengeni övezetbe ellenőrizetlenül, csak azért, mert maguknak és a haverjaiknak fizettek?

-Miért nem kérdezik meg arról a magyar embereket, mit szólnak ahhoz, hogy erről az ő fejük fölött, az ország biztonságát és szuverenitását veszélyeztetve döntöttek, a megkérdezésük nélkül, csak azért, hogy kormányközeli offshore cégek 180 milliárd forintot kaszáljanak, ebből csak a Rogán Antal nevéhez köthető cég 140 milliárd forintot kaszált?

- Miért nem kérdezik meg a magyar embereket, mit szólnak ahhoz, hogy ez már körülbelül 13 milliárd forintos veszteséget okozott a magyar államnak, hiszen az ő adófizetői pénzükből kell majd visszafizetni ezt a kölcsönt, amit a letelepedési engedélyért cserébe adtak ezek az emberek?

- Miért nem kérdezik meg az embereket, hogy mit szólnak ahhoz, hogy csak a Rogán Antalhoz köthető cég csak 2016-ban körülbelül 1500 főt, vagyis 200 fővel több bevándorlót engedett be, mint amennyinek a menekültügyi kérelmét az Európai Bíróság döntése alapján Magyarországnak el kellene bírálnia?

- Honnan tudták ezek az offshore cégek, hogy Rogán Antal a cégek megalakulását követő nap egy törvényjavaslatot fog benyújtani a Magyar Országgyűlésnek, amivel ezek a cégek 140 milliárd forintot kaszálnak? (Apáti István: Gyanús! Felettébb gyanús!)

- Miről egyeztetett Rogán Antal az orosz parlament kijelölt tisztségviselőjével a letelepedésikötvény-programmal kapcsolatban, vagyis idegen kormány keze is benne van ebben a dologban?

- Az utolsó kérdésem: Orbán Viktor mennyi pénzt kap ebből az egészből, úgy, hogy tudjuk, ő az egyetlen, aki még nem esett át nemzetbiztonsági átvilágításon, és semmi garancia nincs arra, hogy ne ő jelentené a legnagyobb biztonsági kockázatot Magyarországra? (Taps az LMP és a Jobbik padsoraiból.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Az azonnali kérdések órájában vagyunk képviselő asszony (Staudt Gábor: Tényleg? - Apáti István: Az utolsó óra!), de azok, amiket ön hangoztatott, nem kérdések, hanem kérdésnek álcázott rágalmak, ezért csakúgy, mint a korábbiakban, ez alkalommal is visszautasítjuk ezeket. Egyúttal szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy elmondjuk önnek még egyszer, hogy a letelepedési program nem bevándorlási, hanem befektetési kérdés. ( Gyüre Csaba: Attól függ, kinek!) Egy nemzetközi mintákon alapuló programról van szó, amely nem pénzt visz, hanem pénzt hoz az országba! A program segítségével Magyarország jóval olcsóbban juthatott forrásokhoz más kötvénykonstrukciókhoz képest ( Staudt Gábor: Egy-két évig!), és ez a program hozzájárulhatott ahhoz, hogy a magyar gazdaság ma már stabilabb lábakon áll.

- Képviselő Asszony! Ön gyakran felhozza a biztonsági szempontokat is. Ezért szeretném önnek elmondani: az igénylőket vizsgálja a Bevándorlási Hivatal, a TEK, a rendőrség, az Alkotmányvédelmi Hivatal is. Azt sokadjára sajnáljuk, hogy önök rendszeresen sértegetik a magyar hatóságokat és a szolgálatokat is, akik egyébként teszik a dolgukat. Bizonyára reménytelen helyzetük indokolja, hogy azok után is támadják ezt a programot, hogy a kormány már egyébként döntött a kivezetéséről. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

***

DEMETER MÁRTA: - Államtitkár Úr! Akiknek pénzt hozott ez a konstrukció, azok a kormányzati körök és azok az offshore cégek, amelyek 180 milliárd forintot kaszáltak ezen. Tehát nekik pénzt hozott, de a magyar államnak ez veszteséggel jár! Elítélt bűnözők jöhettek be ezzel a kötvényprogrammal és konstrukcióval. Ezt önök is nagyon jól tudják! És mielőtt minden alól felmentenének minden szervezetet, csak mondom: a felelősségre vonás nemcsak a politikai felelősöket fogja érinti, akik kiárusították az ország biztonságát, hanem azoknak az állami szerveknek a vezetőit is, akik asszisztáltak ehhez! És nemcsak a letelepedésikötvény-programban, hanem ahogy hallottuk már többször, bizonyára ismerős, a Pharaon-ügyben, a Kiss Szilárd-ügyben, és még sorolhatnánk, mikor és hogyan hunytak szemet állami szervek vezetői, akiknek a biztonságot kellene garantálni, afölött, hogy itt terroristák mászkálhatnak ki-be az országba!

- Államtitkár Úr! Nem új dolog ez. Álságos, amit önök mondanak! Rogán Antalhoz továbbra is ugyanazokat a kérdéseket tartom fenn. Ön válaszolt nekem. (Felmutat egy iratot.) Akkor, áprilisban, úgy tűnik, hogy bár propagandaválasz, mégis kormányzati feladatkört érintett a dolog. Itt van még Kövér László válasza is, hiszen odáig szaladt, hogy ne kelljen Rogán Antalnak válaszolnia. (Felmutat egy másik iratot.) E szerint már hirtelen nem kormányzati feladatkör megválaszolni a konstrukcióval kapcsolatos kérdéseket. Ez mindent elmond! (Taps az LMP és a Jobbik padsoraiból.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Ha valaki terroristákat engedne be Magyarországra, akkor az a baloldal, sajnos a Jobbikkal kiegészülve! (Zaj a Jobbik padsoraiból. - Staudt Gábor: Jaj!) Biztosan Ron Werber munkássága van abban, hogy ön rendre biztonsági kockázatokról beszél, miközben a jelenlegi pártja teljesen figyelmen kívül hagyja az illegális migráció biztonsági kockázatait. Ha ennyire fontosak az ön számára ezek a biztonsági kockázatok, akkor javaslom, hogy faggassa ki az új párttársait arról, miért szavazzák meg rendszeresen a betelepítési kvótát és azt támogató állásfoglalásokat. Brüsszelben? (Demeter Márta: Ez nem igaz!) És legyen szíves, kérdezze meg az új párttársait, hogy miért tagadják le ezt idehaza, itt a parlamentben is?

- Képviselő Úr Mivel ön egy olyan pártból érkezett, amely támogatja a betelepítéseket, majd átült egy olyanba, amely szintén támogatja azt, ezért a biztonsági kérdések ügyében nem tudunk öntől kioktatást elfogadni! Ha van veszélyes letelepedés Magyarországon, akkor az Ron Werber letelepedése! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Hogyan oldódik meg az Albertirsa-Kecskemét között megépítésre váró távvezeték ügye?

FÖLDI LÁSZLÓ, (KDNP): - Államtitkár Úr! Az Albertirsa-Kecskemét között megépítendő 400 kilovoltos távvezetékről szeretnék beszélni, amit a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt projektnek nyilvánított. A beruházás szükségességét senki nem vitatja. Jól tudjuk, hogy a térségben nemcsak a lakosságnak van szüksége áramra, hanem a sok embernek munkát adó, a nemzetgazdaság teljesítményéhez jelentős mértékben hozzájáruló cégeknek is. A folyamatos, megbízható áramellátás tehát mindannyiunk közös érdeke. Ezért a távvezeték megépülését a térség országgyűlési képviselőjeként én is jó szívvel támogatom.

- A projekt gazdája a Mavir Zrt. A távvezeték környezetvédelmi és úgynevezett vezetékjogi engedélyeztetési eljárása még nem kezdődött meg. Ennek azért van jelentősége, mert a helyi lakosok közül többen tiltakoznak a tervezett nyomvonal ellen. Úgy vélik, hogy a távvezeték máshol, emberek által nem lakott területen és a tervezettnél olcsóbban is megépülhetne.

- Államtitkár Úr! Tudomásom van arról, hogy a nyomvonal Nagykőrös külterületén egy 100 méteres szakaszon időközben már módosult, hogy a vezeték elkerüljön egy Natura 2000-es erdőt. Ebből is látszik, hogy itt egy összetett, nehezen megoldható problémával állunk szemben, hiszen lehetséges, hogy a távvezetéknek - ami, még egyszer hangsúlyozom: elengedhetetlenül fontos - mindenféleképpen sértenie kell valamely érdeket és értéket. Kérdezem tehát:

- Számíthatnak-e az érintett választópolgárok az eddiginél proaktívabb és részletesebb tájékoztatásra a beruházásról, főleg annak nyomvonalával és esetleges egészségügyi kockázatával kapcsolatban?

- Milyen szempontok alapján választották ki a távvezeték nyomvonalát?

- Végleges döntés született-e a nyomvonalról, vagy van még mód azon változtatni?

- Van-e érdemi különbség az egyes nyomvonalak költsége között?

***

ARADSZKI ANDRÁS, (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! A kormány alapvető fontosságúnak tartja mind az emberi egészség védelmét, mind a természet védelmét, de ezzel együtt nélkülözhetetlen energetikai beruházások meglétét is fontosnak tartja, hogy az energiaellátás biztosítható legyen. A kérdezett tervezett vezeték jelen esetben két végpont, Kecskemét és Albertirsa között húzódik, és a vezeték nyomvonalának kialakítása a legkisebb lakossági és környezetterhelés szempontjait szem előtt tartva történik. Natura 2000-es területeket is érint, és az ezeken való áthaladás előzetesen egyeztetve lett a területileg illetékes nemzeti parki igazgatóságokkal és az erdészeti hatóságokkal is.

- 2017. augusztus elején minden érintett önkormányzat tájékoztatást kapott a geodéziai felmérésekről, azzal a kéréssel együtt, hogy a település lakóit tájékoztassák. Időközben befejeződtek a geodéziai felmérések, elkészültek a részletes nyomvonaltervek, amelyek már beazonosítható módon mutatják, hogy mely ingatlanokat és milyen mértékben fogja érinteni a kérdéses távvezeték. Ezek alapján lehetséges az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokat beszerezni, az ingatlantulajdonosokat közvetlenül tájékoztatni és megkeresni. Ez a munka folyamatban van.

- Képviselő Úr! A villamos- és mágneses erőtérre vonatkozó határértékek betartása a Mavir Zrt. felelőssége, és természetesen biztosítani is fogja ezt. A nagyfeszültségek közelében egészségügyi kockázatot a rendszerirányítás közel 70 éves történelme során nem mutattak ki. Így az élővilágra sem jelent veszélyt. Ezek a létesítmények igen nagy biztonsági távolságok betartásával készülnek el, nemritkán közel 40 méteres távvezetékoszlop kialakításával, tehát ezek a gondok, amik a lakosság kapcsán felvetődtek, megoldást nyernek. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

***

FÖLDI LÁSZLÓ: - Államtitkár Úr! Fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy a távvezeték tervezett nyomvonala ellen tiltakozók csoportja politikamentes tevékenységet fejt ki. Én tárgyaltam velük, és erről személyesen meg is győződtem. Bízom benne, hogy a távvezeték környezetében élők az eddiginél részletesebb tájékoztatást kapnak a beruházásról, amelynek szükségességét senki sem kérdőjelezi meg. Szeretném hangsúlyozni: ez nem politikai, ez elsősorban szakmai kérdés: a szakembereknek kell megválaszolni azokat a kérdéseket, amiket a lakosok is feltettek. Fontosnak tartom, hogy a nyomvonal-lehetőségek előnyeinek és hátrányainak bemutatásával egyértelművé tegyük: az optimális nyomvonalat kell megtalálni, a tökéleteset úgysem lehet! (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

***

ARADSZKI ANDRÁS: - Képviselő Úr! Valóban az a célunk és az a szándékunk, hogy az energiaellátás biztonságát az egészségi és természetvédelmi értékek garantálása mellett végezzük el, és ezt a jövőben is így fogjuk végrehajtani. A pontos ingatlan-nyilvántartás szerinti adatok még nem állnak rendelkezésre, de időben meg fogjuk keresni az illetékes érintett tulajdonosokat, és természetesen az a célunk, hogy minél kisebb mértékben zavarjuk az ott élő emberek nyugalmát. Emellett ha szükséges, akkor minimális módosításokra is sor kerülhet. Természetesen folyamatos egyeztetésben lesz a kivitelező a tulajdonosokkal és az ott élő emberek meghatározott véleményformálóival. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

