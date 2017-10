Nógrádi: Kurz közeledni fog a V4-ekhez

Sebastian Kurz történelmi választási győzelme tartja lázban Európát, ugyanakkor még számos nyitott kérdés van, például hogy kivel köt koalíciót. Egy valami azonban biztosnak látszik, hogy a V4-ekhez közeledni fog.

2017. október 18. 22:36

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma este című műsorában elmondta: Sebastian Kurz teljesen más, mint a német szociáldemokrata Martin Schulz, aki 8 általánossal akart kancellár lenni. Az osztrák politikus 25 évesen államtitkár, 27 évesen külügyminiszter volt, 31 évesen pedig kancellár lesz.

A szakértő szerint Kurz tényleg tehetséges és mindent megfordított, többek között a párt színét is lecserélte feketéről a világoskékre, pár hónap alatt mindent átszervezett, a mélypontról hozta vissza a néppártot. Tömegek álltak ki mögötte, döntően fiatalok, de az is említésre méltó, hogy a nők többsége is őt választotta. A férfiaknál a fiatalok és a nyugdíjas korosztály szavazott rá, a középréteg ugyanakkor nem.

Nógrádi György azt is kiemelte: Kurz-nak van egy karizmája, ő ezzel nyert és vezette győzelemre az ÖVP-t. Először fordult elő Ausztria történetében, hogy a koalícióban lévő „második” párt nem leamortizálódik, hanem úgy előzi meg az első helyen a kormányzó partnerét, hogy az közben megtartja a szavazati arányát.

A műsorban az is elhangzott, hogy Kurz ahelyett, hogy a kampányban balra helyezkedett volna, és ezzel a szocdemektől szerez szavazókat, ő pont az ellenkezőjét csinálta: nagyon sok fontos kérdésben ismét konzervatív irányba indult el – ezzel pedig szavazókat szerzett vissza. Ilyen például, hogy elítélte az egyneműek házasságát, fel mert lépni Merkel ellen, a migráció kérdésében pedig kőkeményen fogalmazott. A szakértő felhívta a figyelmet: Kurz közeledik a V4-ekhez, szerinte amit Orbán Viktor csinált a bevándorláspolitikában, az egy elfogadható példa.

A leendő kancellár külügyminiszterként számos alkalommal össze is hívta a balkáni országokat, miszerint egy feladat van, mégpedig a migráció megállítása, bármi áron.

Arra a kérdésre, hogy vajon teljesen kizárt-e, hogy összeálljon az eddig regnáló szocdem-néppárti nagykoalíció, azt felelte: nem tartja kizártnak, nyilván Kurz mindkét nagy pártnál puhatolózni fog. Nyugat-Európából pedig nyomás alá fogják helyezni az egyesek szerint szélsőjobboldali Szabadságpárt miatt. Végső soron azzal fog összeállni, amelyik a néppártnak előnyösebb.

Kulcskérdés a szakértő szerint az is, hogy Merkellel hogyan tud majd kijönni, hogyan alakulnak a német kancellár koalíciós tárgyalásai.

