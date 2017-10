Tisztességes ellenzéki ember

2017. október 18. 22:53

Gréczy Zsolt bocsánatkérésnek tekinti Molnár Gyula MSZP-elnök Facebook-bejegyzését, így lezártnak tekinti a szekszárdi MSZP támadását, mégsem indítanak pert a szocialisták ellen- mondta el a politikus az ATV Start című műsorában. Ahogy beszámoltunk róla, a DK szóvivőjéről azt állították, hogy Szekszárdon titokban fideszes politikusokkal találkozott.

Gréczy arról is beszélt, hogy hazugság, hogy az Európai Unió által támogatott Altus adott volna kölcsönt Czeglédy Csabának. Elmagyarázta: két Altus Kft. létezik, és Czeglédynek nem az a cég adta a kölcsönt, amely korábban másfél milliárd forintos uniós forrást nyert. Hozzátette, hogy mindezt Deutsch Tamás is tudta, mégis az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz fordult az üggyel.

A DK szóvivője arról is beszélt, hogy az előzetesben ülő Czeglédy Csaba összesen háromszor kapott kölcsönt az Altustól, amelyből kettőt vissza is fizetett. Kifejtette: a szombathelyi ügyvédet tisztességes ellenzéki embernek tartják, Gyurcsány Ferenc ezért is tartotta fontosnak, hogy segítsenek neki. Ezen kívül Czeglédy irodája képviselte a DK-t a peres ügyeiben, ez is zavarhatta a hatalmat – tette hozzá Gréczy.

atv.hu