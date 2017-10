Soros milliárdjaiból hazánkba is juthat

A szervezetek akcióinak finanszírozására szinte korlátlan a pénzügyi fedezet.

2017. október 19. 10:24

A kormánypártok arra számítanak, hogy Soros György, illetve alapítványai be fognak lépni a magyar választási kampányba, felhasználva azt a szinte korlátlan pénzügyi hátteret, amit a milliárdos spekuláns a napokban rendelkezésükre bocsátott. Érdekes egybeesés, hogy több, a milliárdos fizetési listáján szereplő hazai szervezet éppen most kezdett országjárásba – igaz, saját bevallásuk szerint uniós pénzből.

– Soros György, illetve az alapítványai belépnek a magyar választási kam­pányba és támogatni fogják azokat a szervezeteket, NGO-kat, amelyek a milliárdos tőzsdespekuláns tervének végrehajtásán és a határvédelmi kerítés lebontásán dolgoznak – mondta Hollik István tegnapi budapesti sajtótájékoztatóján. A kereszténydemokrata országgyű­lési képviselő arra is felhívta a figyelmet: a szervezetek akcióinak támogatására szinte korlátlan pénzügyi fedezet áll rendelkezésre, mivel sajtóhírek szerint Soros György több mint 18 milliárd dollárt, azaz 4716 milliárd forintot utalt át vagyonából az általa létrehozott Nyílt Társadalom Alapítványnak.

A kormánypárti politikus rámutatott: az amerikai spekuláns alapítványa eddig is bőkezű és intenzív pénzforrása volt azoknak a migránspárti Soros-szervezeteknek és politikusoknak, akik rendszeresen beavatkoznak a magyar közéletbe és megpróbálnak nyomást gyakorolni a magyar kabinetre.

Szavai szerint ezek, a Nyílt Társadalom Alapítvány által pénzelt szervezetek a bevándorlás kezdete óta minden eszközt megmozgatnak azért, hogy eltávolítsák az Orbán-kormányt és helyére egy bevándorláspárti kormányt ültessenek, amely engedelmesen telje­síti Soros György kívánságait. – Ezek a szervezetek kezdettől fogva támadják a kerítést, a jogi határzárat, a tranzitzónákat, a határt védő rendőröket, támadták a kötelező betelepítési kvótáról szóló népszavazást, most pedig a nemzeti konzultációt akarják ellehetetleníteni – sorolta Hollik István.

A KDNP-s politikus szerint ezekhez a támadásokhoz akkor és most is minden eszközt felhasználnak, tüntetéseket, politikai akciókat szerveznek, Brüsszelbe járnak feljelenteni Magyarországot, hazugságkampányokat folytatnak hazánk ellen. – Brüsszeli politikusok vannak a zsebükben, akiken keresztül üzengetnek és fenyegetnek. A magyar választási kampányba való beavatkozás kapcsán a jövő idő használata lehet, már nem is jó, hiszen a Helsinki Bizottság keresete a nem­zeti konzultáció kérdőíveinek visszavonásáról és bezúzásáról tulajdonképpen ennek a kampánynak az első lépése. A konzultáció éppen időben van, hogy a magyar emberek elmondják a véleményüket a Soros-tervről, illetve ideológiájáról – fogalmazott Hollik István.

A képviselő félelmét akár meg is alapozhatja, hogy a kormánnyal szemben ellenséges civil szervezetek időközben országjárásba kezdetek. Múlt csütörtökön Győrben, tegnap Szegeden, ma Pécsett tartanak előadást, amit nem titkolt módon kapcsolati hálójuk bővíté­sére, valamint az általuk vallott ideológia terjesztésére igyekeznek felhasználni. A fórumok, vagy ahogy a Helsinki Bizottság nevezi, a civil roadshow résztvevői között a Soros György Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata által bőkezűen támogatott szervezetek színe-virágát megtaláljuk.

Ott van a listán a Civil Kollégium Alapítvány, amelynek kunbábonyi központjában tavaly kipróbált – például a Fidesz egykori székházának elfoglalásában és más rendbontó akciókban megedződött – radikális aktivisták tartottak zárt ajtók mögött polgári engedetlenségi képzést. Ugyancsak az előadók között találjuk a Helsinki Bizottságot és a Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezetet, amelyek az utóbbi évek pénzügyi elszámolásai szerint a nemzetközi tőzsdespekuláns által legjobban fizetett csoportok közé tartoznak.

De Soros által támogatott a Háttér Társaság, a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület és a K-Monitor Egyesület is. A „KÖZöm?” programsorozat szervezője pedig a Norvég Alap hazai partnere, az Ökotárs Alapítvány, amelyet néhány éve komolyan bírált a kormány, mondván a támogatások kiutalásánál a liberális irányultságú szervezeteknek kedveznek. Hozzá kell tenni, a szervezők közlése szerint a „rendezvény támogatója az ALDA (Association of Local Democracy Agencies) a LADDER projekt keretében, az EU forrásaiból”. Persze az ALDA-ról az is elmondható, hogy a közös érdekek és értékek alapján együttműködik Soros alapítványaival.

Befogadták a Helsinki keresetét Befogadta a bíróság a Magyar Helsinki Bizottság keresetét, és nyilatkozattételre szólította fel a Miniszterel­nöki Kabinetirodát, ami azt jelenti, hogy a kormánynak egyelőre írásban, a későbbiekben pedig a tárgyalóteremben kell megvédenie a nemzeti konzultá­ciót a Soros-hálózat által százmilliókkal kitömött szervezettel szemben – derült ki a Fővárosi Törvényszék közléséből. Mivel a kérdőívek postázása javában tart, és az akció internetes felületén is elkezdődött az adatfelvétel, bizonyos, hogy a konzultációt feltartóztatni, félbeszakítani már nem lehet. A helsinkisek egyik követelése éppen erre irányult: azt kérték a bíróságtól, hogy az ügy jogerős elbírálásig tiltsa el az alperest, vagyis a Miniszterelnöki Kabinetirodát az egyik fő támogatójuk, Soros György terveiről szóló konzultációs ívek terjesztésétől. A Magyar Idők elsőként számolt be arról, hogy a szervezet személyiségi jogaik állítólagos megsértése miatt követel elégtételt, a keresetet azonban egy nyilvánvaló hazugságra építették fel a bizottság ügyvédei. Az általuk sérelmezett kijelentés ugyanis nem szerepel – pontosabban nem úgy szerepel – a kérdőíveken, mint ahogy azt idézik. A helsinkisek egyszerűen betoldottak egy szót, ezzel pedig megváltoztatták a mondat eredeti jelentését, tehát ugyanazt követték el a kormánnyal szemben, mint amivel a kormányt vádolják.

magyaridok.hu - MTI