Meghívó a migránsoknak Európába

Az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári és igazságügyi szakbizottsága (LIBE) által megszavazott, a közös uniós menekültügyi rendszert szabályozó dublini szabályozás reformtervezete komoly veszélyt hordoz magában, ugyanis meghívót jelent a migránsoknak Európába - jelentette ki Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője Brüsszelben csütörtökön.

2017. október 19. 12:49

A képviselő elmondta, a tervezet az unió külső határain fekvő országokat nem ösztönzi a továbbiakban arra, hogy védjék határaikat. Ezen túlmenően arról rendelkezik, hogy ne a belépés szerinti első ország ellenőrizze a jelentkezők nemzetközi védelemre való jogosultságát, hanem előbb ossza szét őket a tagországok között, ahol a nemzeti hivatalok lesznek felelősek a jogosultság megállapítására.



A szabályozás részleteit ismertetve elmondta, amennyiben a menedékkérő esetében nem állapítanak meg biztonsági kockázatot, a menedékkérőnek négy olyan országot ajánlanak fel, amelyek kevés embert fogadtak be. A menedékkérő pedig preferencia alapján - korábban már legálisan az adott országban tartózkodott, diplomát kapott, vagy beszéli az ország nyelvét - önmaga választhat egy-egy célország között. Az új szabály továbbá a szülő-gyermek viszony helyében kitágította a rokonság fogalmát testvére, nagyszülőre, unokára is. Egy kiskorú további különleges eljárásban részesül - mondta a képviselő.



Gál Kinga beszámolt arról is, hogy jelentése alapján az EP-s szakbizottság csütörtökön elfogadta az unió külső határain történő biztonsági ellenőrzések erősítéséről szóló javaslatot is. Ennek értelmében az illegális migráció, terrorizmus, vagy más biztonsági kockázat veszélyének elkerülése érdekében szigorúbban ellenőriznék az olyan unión kívüli országokból érkezők iratait is, akikkel szemben nincs uniós vízumkényszer.





Gál Kinga ellentmondásosnak nevezte a két intézkedés egyidejű elfogadását. Véleménye szerint ugyanis az egyik szigorítja a belépést az érvényes iratokkal rendelkező, vízummentességet élvező országokból érkezők esetében. A másik kinyitja a határokat és komoly biztonsági kockázatot jelentve, korlátlanul enged be gyakran okmányok nélküli, ellenőrizetlen belépőket.



A dublini szabályozás reformjának ilyen feltételek szerinti elfogadásával vesztébe rohan Európa - húzta alá a néppárti képviselő.

Az EP szakbizottsága megszavazta a dublini szabályozás reformtervezetét

Az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári és igazságügyi szakbizottsága (LIBE) csütörtökön megszavazta a közös uniós menekültügyi rendszert szabályozó dublini szabályozás reformtervezetét.

Az EP sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a szakbizottság képviselői 43 szavazattal, 16 ellenében fogadták el az uniós menekültügyi rendszer alapjait jelentő új szabályokat. A tervezet a menekültügyi kérelmek gyorsabb elbírálására, a felelősség tagállamok közötti kiegyensúlyozottabb megosztására irányul szolidaritási alapon.



A tervezet a szakbizottság döntését követően az EP plenáris ülése elé kerül, és a miniszterek tanácsának is el kell fogadnia.



Az elfogadott szöveg szerint minden tagállamnak ki kell vennie a részét a menedékkérők befogadásából. A jövőben nem az a tagállam lenne automatikusan a felelős a kérelem elbírálásáért, ahol a menedékkérő az Európai Unió (EU) területére lép. A felelősség megállapításakor a menedékkérő és egy adott tagállam közötti kapcsolatok számítanának, úgy, mint a létező családi kapcsolatok, korábbi tanulmányok vagy korábbi érvényes tartózkodási engedély az EU területén.



Amennyiben nincsenek ilyen kapcsolatok, akkor a tagállamot egy fix elosztási kulcs segítségével jelölik ki, miután megtörtént a menedékkérő regisztrálása, a biztonsági ellenőrzés és a kérelem jogosultságának gyors kivizsgálása. Ennek célja az, hogy azoknak a tagállamoknak, ahová a menekülők megérkeznek, ne kelljen Európa nemzetközi kötelezettségeiből aránytalanul nagy részt vállalniuk.



A szöveg kitér arra is, hogy azok a tagállamok, amelyek nem vesznek át menedékkérőket, vagy nem teljes körűen tartják be a szabályokat, csak korlátozottan férjenek hozzá az uniós forrásokhoz - közölte az uniós parlament sajtószolgálata.

