Erősíteni kell a hungarikumok médiamegjelenítését

A Hungarikum Bizottságnak jövőre az újabb értékek feltárása mellett egyre nagyobb hangsúlyt kell majd helyeznie a hungarikumok médiamegjelenítésére, elsősorban a közszolgálati médiában – mondta Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Hungarikum Bizottság tagja a Hungarikumok Klubjának idei harmadik rendezvényén, Budapesten.

Lezsák Sándor azt kérte a hungarikumokat képviselőktől, hogy a klub következő, 2018. január 22-én, a magyar kultúra napján tartandó üléséig készítsenek egyperces kisfilmeket a magyar nemzeti büszkeségek sorában lévő 67 hungarikumról. Hozzátette, a bizottság már dolgozik azon, hogy a közszolgálati televízióban, például a Híradó előtt vagy után hogyan lehetne levetíteni 20 vagy 50 másodperces kisfilmeket a hungarikumokról.



Lezsák Sándor szólt arról is, hogy megalakítják a hungarikum sajtódíjat, és javaslatokat vár a jelölt személyére.



V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésekért és hungarikumokért felelős államtitkára ismertette: a hungarikumok külföldi bemutatásához a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM), a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. és az Agrármarketing Centrum nyújt segítséget a tárcának. Az érdeklődők az idén találkozhattak hungarikumokkal például az asztanai világkiállításon, valamint Verőcén is - mondta el.



Tavaly bemutatták a nagyközönségnek a hungarikumokat például Malajzia fővárosában, Kuala Lumpurban a Hungarikum Napokon, a mongol fővárosában, Ulánbátorban, valamint az írországi Dublinban a Magyar Kulturális Napokon is - idézte fel.



V. Németh Zsolt a külgazdasági potenciállal rendelkező hungarikumok között említette a pálinkát, a Tokaji Aszút, az Egri Bikavért, a libamájat, a Piros Aranyat és a Pick Szalámit.



Balogh Csaba, a KKM közigazgatási államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a hungarikumok a magyar társadalom, a gazdaság, valamint a népi és a modern kultúra széles körét ölelik fel, így biztosan minden országban és kultúrkörben lehet találni olyan elemeket, amelyekre az országimázst fel lehet építeni. A diplomáciában a hungarikumokkal foglalkozni kiemelkedően jó országpromóciós lehetőség, amivel a külképviseletek többsége él is, ezért fontos ezen a téren a KKM és a FM együttműködése - mutatott rá.



Daru Gábor, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. stratégiai igazgatója szerint a magyar médiapiacon kiemelt jelentősége van annak, hogy a közszolgálati médiumokon keresztül milyen, a kereskedelmi trendektől eltérő szemlélettel találkozhatnak a nézők. Ma Magyarországon a televíziós közönséghez leginkább a populáris kultúra termékei, a hollywooodi produkciók, az amerikai sorozatok jutnak el - mondta.



Rámutatott, hogy ugyanakkor az üzleti médiapiacon nincs nemzeti vagy vallási ünnep és nemzeti kultúra, a nagy médiagyárak jelenléte uniformizál. "A média ma szabad piac, ez annyit jelent, hogy a néző figyelme szabad préda, ez pedig óriási lehetőség és óriási felelősség is" - fogalmazott Daru Gábor.



Álláspontja szerint ez a médiapiaci helyzet indokolja, hogy az állam nem mondhat le soha arról, hogy a közmédia a saját hagyományokat mutassa be, igényes, minőségi, ugyanakkor értéket bemutató műsorokat nyújtson a közönségnek. Ahhoz az érzésvilághoz és tudáshoz, amely a nemzeti identitás alapja - és amelynek a hungarikumok is a részei - a mai magyar televíziós palettán kizárólag a közszolgálati médiumokon keresztül vezet az út - szögezte le.



Daru Gábor beszámolt arról, hogy a közszolgálati média kulturális csatornáján, az M5-ön októbertől 13 részes, egyenként 3 perces sorozat indul a hungarikumokról. A nemzeti értékekre, a folyamatos innovációra egyre nagyobb hangsúlyt helyező minőségi kulturális programokra koncentráló közmédiára minden korábbinál nagyobb szükség lesz a jövőben - emelte ki.



Horváth Zsolt, a Hungarikumok Klubjának titkára felidézte, hogy az Országgyűlés 2012-ben fogadta el a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvényt. Az elmúlt években közel ezer település hozta létre a saját értéktárát, az ország minden megyéje csatlakozott ehhez a programhoz.

